Major J & K Police Rejig: 34 IPS Among 82 Officers Shifted
According to a government order issued by Principal Secretary Chandraker Bharti, Sinha ordered the transfer and postings of police officers in the interest of the administration.
The rejig saw 15 DIGs and several SSPs, SPs, and DSPs shifted to new postings.
Tejinder Singh, DIG Rajouri-Poonch Range, has been posted as IGP CID, while Sarah Rizvi, DIG Udhampur-Reasi Range, has been appointed as IGP Crime, J&K. Shahid Mehraj Rather, DIG Armed Kashmir, has been posted as Director, Police Telecommunication, and Shridhar Patil Daulu, DIG Doda-Kishtwar-Ramban, as DIG Jammu-Samba-Kathua.Haseeb-ur-Rehman, DIG Railways, has been posted as DIG Traffic Kashmir, while Nisha Nathyial, DIG (Headquarters) PHQ, has been posted as DIG IR Jammu. Dr. Vinod Kumar, DIG IR Jammu, has been posted as DIG North Kashmir Range, and Maqsood
- Zaman, DIG North Kashmir Range, as DIG Armed Kashmir. Shiv Kumar Sharma, DIG Jammu-Samba-Kathua, has been posted as DIG Udhampur-Reasi.
Sargun, Commandant IR-15 Battalion, has been posted as DIG Doda-Kishtwar-Ramban, while Sandeep Wazir, AIG Personnel PHQ, has been posted as DIG Rajouri-Poonch. Anita Sharma, Commandant IR-1 Battalion, has been posted as DIG CD & SDRF Jammu. Jatinder Singh Johar, I/c Director Police Telecom, has been posted as DIG HQ PHQ.
Swarn Singh Kotwal, Director SSF, has been retained as Director SSF, while Zahid Naseem Manhas, Commandant SDRF 2 Battalion, has been posted as DIG Railways.
Amod Nagpure Ashok, SSP Udhampur, has been posted as SSP Anantnag, while Amritpal Singh, SSP Anantnag, has been posted as SSP Udhampur. Rajesh Kumar Sharma, SSP Security Jammu, has been posted as Dy Director SKPA Udhampur, and Rajesh Bali, AD SKPA Udhampur, as SO to IG Armed Jammu. Mohd Aslam, Commandant IRP-24, has been posted as Commandant SDRF 2 Battalion.
Anuj Kumar, Commandant IR-11, has been posted as SSP Samba, while Sudhanshu Dhama (awaiting posting) has been posted as SSP Ganderbal. Bisma Qazi, Commanding Officer Women Battalion, has been posted as SSP Tech CID HQ, and Deepika (awaiting posting) as SSP CTFD CID HQ.
Sukant Shalja Ballabh (awaiting posting) has been posted as SSP Security Jammu, while Kamal Pal Singh Malhotra (awaiting posting) as SSP Finger Print Bureau. Sunny Gupta (awaiting posting) has been posted as Additional SP Anantnag, and Kartik Shrotriya, Additional SP Anantnag, as SSP Doda.
Mukund Tibrewal, SP Ops Border Kathua, has been posted as SSP Reasi, while Hariprasad K.K., Additional SP Baramulla, has been posted as SSP Budgam. Vaibhav Meena, SDPO Nehru Park, has been posted as SP South Jammu, and Anna Sinha (awaiting posting) as SP HQ Jammu.
Harshal Rajesh Mahajan (awaiting posting) has been posted as Additional SP Baramulla, while Neha Jain (awaiting posting) has been posted as SP East Srinagar.
Shamsher Hussain, SO to IGP Jammu, has been posted as SSP PCR Jammu, while Randhir Singh, SSP CI CID Jammu, has been posted as SO to IGP Railways. Virinder Singh Manhas, SSP Samba, has been posted as Commandant 4 JKAP, and Sandeep Kumar Mehta, SSP Doda, as Commandant 24 IR.
Sheikh Zulfikar Azad (awaiting posting) has been posted as Commandant 6 JKAP. Amit Gupta, SSP HQ CID, has been posted as SSP CID SB Jammu, while Mohd Majid Malik, SSP (SS) CID HQ, has been posted as Commandant 10 IR. Mohd Yousif, SSP Finger Print Bureau, has been posted as SSP Security Civil Secretariat.
Ravinder Paul Singh, SSP Traffic Rural Kashmir, has been posted as Commandant 4 IR, while Khalil Ahmad Poswal, SSP Ganderbal, has been posted as Commandant 12 IR (to take effect upon retirement of incumbent).
Liaqat Ali, SSP PTWS Srinagar, has been posted as SSP Traffic Rural Kashmir, while Girdhari Lal, SSP CID SB Jammu, has been posted as SSP HQ CID. Vinay Kumar, SO to IGP Railways, has been posted as AIG Provisions.
Suneel Raj, Commanding Officer JKAP-12th Battalion, has been posted as SSP APCR Jammu, while Rajinder Kumar Katoch, Commandant IR-10, has been posted as Commandant 1 IR. Paramvir Singh, SSP Reasi, has been posted as Commandant 1 Border Battalion.
Dushyant Sharma, Commanding Officer JKAP-3, has been posted as Commandant 15 IR. Sajad Khaliq Bhat, SSP Security Civil Secretariat, has been posted as SSP Security Kashmir.
Dawood Ayoub, SSP (TMG) CID HQ, has been posted as SSP CID CI Kashmir, while Perbeet Singh, SSP CTFD CID HQ, has been posted as SSP CID CI Jammu. Tahir Ashraf Bhatti, SSP CID CI Kashmir, has been posted as SSP SIA Kashmir.
Aftab Ahmed Sheikh, Commanding Officer IR-17, has been attached to PHQ awaiting posting.
Sheikh Faisal Qayoom, SSP Security Kashmir, has been posted as Commandant 21 IR, while Khalid Amin (awaiting posting) has been posted as SSP Security J&K.
Rajinder Singh, SSP APCR Jammu, has been posted as SO to IGP Jammu, while Tariq Ahmad Wani, Dy CO IR-23, has been posted as SP APCR Kashmir. Rahul Charak, Additional SP Kathua, has been posted as Dy CO IR-22.
Feroz Ahmad, SP Operations Baramulla, has been posted as SP TMG CID HQ, while Irshad Hussain Rather, SP HQ Jammu, has been posted as Additional SP Baramulla. Zoheb Tanveer, SP East Srinagar, has been posted as Dy CO Women Battalion.
Brijesh Kumar Sharma, SP Rural Jammu, has been posted as Additional SP Ops Border Kathua, while Kameshwar Puri, SP Ops Jammu, has been posted as Additional SP Katra.
Furqaan Qadir, Additional SP Ops Anantnag, has been posted as Dy CO IR-6, while Dr. Ajay Sharma, SP South Jammu, has been posted as Additional SP Ops Poonch. Ruhail Mircha, Additional SP Bandipora, has been posted as Dy CO IR-11.
Farhan Jehanzeb Nagash (awaiting posting) has been posted as Additional SP CID CI Kashmir, while Sunil Kumar Kesar, Dy CO IR-15, has been posted as Additional SP Kathua. Prithpal Singh, Dy CO 1 Border Battalion, has been posted as Additional SP Ops Upper Kathua.
Mir Murtaza Hussain Sohil, Additional SP Sopore, has been posted as Additional SP Bandipora, while Syed Javeed Ahmad, Additional SP Kupwara, has been posted as Dy CO 11 JKAP. Peerzada Aijaz Ahmad, Dy CO IR-4, has been posted as Additional SP SIA Kashmir.
Aumer Iqbal, Additional SP Ops Upper Kathua, has been posted as Dy CO 9 JKAP, while Altaf Ahmad Naik, Additional SP SIA Kashmir, has been posted as Dy CO 2 Women Battalion.
Ravinder Singh, Aide-de-Camp to the Lieutenant Governor, has been posted as SP Rural Jammu, while Mohan Lal, Additional SP Poonch, has been posted as Additional SP Ops Jammu.
Sarfaraz Bashir Ganai, Dy CO IR-11, has been posted as Additional SP Sopore, while Shahzada Kabir Mattoo, Dy CO JKAP-9, has been posted as Additional SP Kupwara. Sourabh Prashar, Dy SP CID SB Jammu, has been posted as Aide-de-Camp to the Lieutenant Governor.
