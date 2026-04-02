Esra Ari
(MENAFN- The Conversation)
- Assistant Professor of Sociology, Mount Royal University
Broadly speaking, my work focuses upon racialization, racism, immigration, multiculturalism, identity construction, critical race theory, social justice and globalization.Experience
- 2022–present Assistant Professor of Sociology, Mount Royal University 2018–2022 Postdoctoral Fellow, Toronto Metropolitan Centre for Immigration and Settlement 2015–2022 Adjunct professor, King's University College at Western
- 2018 Western University, Ph.D. Sociology & Collaborative Program in Migration and Ethnic Relations 2010 Middle East Technical University, Master's Degree Sociology
- 2020 Portuguese Canadians as“Dark Whites:” Dynamics of Social Class, Ethnicity, and Racialization through Historical and Critical Analysis, Portuguese Studies Review 2019 Centering the White Gaze: Identity Construction among Second-Generation Jamaicans and Portuguese, Canadian Ethnic Studies Review 2016 Multicultural Ideology: An antidote to racism or untouched inequalities? A comparative study of second-generation Jamaicans and second-generation Portuguese in Toronto, International Network on Youth Integration (INYI) Journal
- 2018 Postdoctoral Fellowship Role: $45,000 per year Funding Source: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 2011 International Doctoral Scholarship Role: $27,000 per year Funding Source: Western University
- Canadian Sociological Association Canadian Ethnic Studies Association
Most popular stories
Market Research
-
B2BINPAY Introduces B2BINPAY Defi App, Non-Custodial Crypto Processing For Financial & Crypto-Native Platforms
