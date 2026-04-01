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LES VINS ET CHARCUTERIES EUROPÉENS REVIENNENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE EN AMÉRIQUE DU NORD


2026-04-01 11:31:27
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire/ -- French version available below.

EUROPEAN WINES AND DELI MEATS RETURN TO THE SPOTLIGHT IN NORTH AMERICA
Sip and Savor launches its second year of events, training and experiences across the United States and Canada

Following a successful first year of activities across the United States and Canada, Sip and Savor: Pairing European Wines and Deli Meats enters its second year with an expanded program of initiatives designed to further strengthen awareness and appreciation of Roero DOCG wines and European deli meats in North America.

Building on the strong foundations established in its first year, the EU co-funded campaign will continue to integrate trade engagement, media relations, professional training and digital communication, reinforcing its role as a dynamic platform connecting European producers with North American professionals and consumers.

The second year of Sip and Savor will feature a rich calendar of activities across key strategic markets, with initiatives designed to engage both trade professionals and consumers through immersive and educational experiences.

The program will open in Canada with the participation in SIAL in Montréal, one of the country's leading food industry events, and will continue through the year with targeted activations in Montréal and Québec City, combining trade events such as RASPIPAV with masterclasses and consumer-facing initiatives.

In the United States, Sip and Savor will continue its presence at major industry events such as IDDBA in Orlando and TEXSOM in Texas, alongside participation in the AWS Annual Conference. These activities will be complemented by educational sessions developed in collaboration with leading wine education institutions. Another key moment of the year will be the new study trips to the Roero wine region, which will welcome selected journalists and opinion leaders from the United States, offering them the opportunity to experience firsthand the territory, production methods and cultural heritage behind Roero DOCG wines and Italian salumi.

Among the highlights of the new program, restaurant weeks in Montréal and Los Angeles will play a central role in bringing the campaign's products directly to consumers. Through curated menus and dedicated dining experiences, these initiatives will showcase the versatility of Roero DOCG wines and European deli meats in a contemporary gastronomic context, creating meaningful connections with North American audiences.

Education will continue to play a central role in the second year of the campaign. Building on the success of its first-year initiatives, Sip and Savor will expand its program of masterclasses, sommelier training sessions and digital educational content, designed to make European quality systems and product knowledge accessible to a wider audience. Through a combination of in-person experiences and digital storytelling, the campaign will continue to highlight the values of origin, quality and authenticity that define Roero DOCG wines and Italian salumi.

,“Sip and Savor has shown us that when people discover Roero, they don't just taste a wine-they connect with a place, a culture, and a way of working that has been passed down over generations. In this second year, our goal is to make that connection even stronger: to bring the identity of Roero closer to North American audiences through experiences that are direct, engaging, and memorable, and that clearly express the character and quality of Roero DOCG wines,” said Massimo Damonte, President of the Consorzio Tutela Roero.

“This new phase of the campaign will allow us to bring Italian deli meats to audiences in even more direct and engaging ways, from professional training to restaurant experiences tailored to contemporary consumers. It is a valuable opportunity to continue promoting the versatility, cultural identity and quality standards that make our products distinctive,” added Marella Levoni, President of Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.

Sip and Savor is a three-year campaign by Consorzio Tutela Roero and Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), co-funded by the European Union, to promote European wines and deli meats in the US and Canada. More than a promotion, it is an invitation to explore and share the cultural and sensory richness of two European excellences through exclusive content, events and experiences across North America.

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Instagram: @sipandsavor
Facebook: @Sip and Savor - Canada
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25015 – Desenzano del Garda (BS)
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LES VINS ET CHARCUTERIES EUROPÉENS REVIENNENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE EN AMÉRIQUE DU NORD

Une année d'éducation, d'événements, de communication digitale et de visibilité croissante pour les vins et charcuteries européens

1er avril 2026 – Après une première année d'activités réussie aux États-Unis et au Canada, Sip and Savor: Pairing European Wines and Deli Meats entame sa deuxième année avec un programme d'initiatives élargi, visant à renforcer davantage la notoriété et l'appréciation des vins Roero DOCG et des charcuteries européennes en Amérique du Nord.

Fort de bases solides établies lors de sa première année, la campagne cofinancée par l'Union européenne continuera d'intégrer engagement professionnel, relations médias, formation et communication digitale, renforçant ainsi son rôle de plateforme dynamique reliant les producteurs européens aux professionnels et aux consommateurs nord-américains.

La deuxième année de Sip and Savor proposera un riche calendrier d'activités dans des marchés stratégiques clés, avec des initiatives conçues pour engager à la fois les professionnels du secteur et les consommateurs à travers des expériences immersives et éducatives.

Le programme débutera au Canada avec la participation à SIAL à Montréal, l'un des principaux événements de l'industrie agroalimentaire du pays, et se poursuivra tout au long de l'année avec des activations ciblées à Montréal et à Québec, combinant des événements professionnels tels que RASPIPAV, des masterclasses et des initiatives destinées au grand public.

Aux États-Unis, Sip and Savor poursuivra sa présence lors d'événements majeurs du secteur tels que IDDBA à Orlando et TEXSOM au Texas, ainsi que lors de la AWS Annual Conference. Ces activités seront complétées par des sessions de formation développées en collaboration avec des institutions de référence dans le domaine du vin. Parmi les moments forts de l'année figurent également les nouveaux voyages d'étude dans la région du Roero, qui accueilleront des journalistes et leaders d'opinion sélectionnés aux États-Unis, leur offrant l'opportunité de découvrir de première main le territoire, les méthodes de production et le patrimoine culturel des vins Roero DOCG et des charcuteries italiennes.

Parmi les points forts du programme, les restaurant weeks à Montréal et à Los Angeles joueront un rôle central pour rapprocher les produits de la campagne des consommateurs. À travers des menus dédiés et des expériences gastronomiques sur mesure, ces initiatives mettront en valeur la polyvalence des vins Roero DOCG et des charcuteries européennes dans un contexte culinaire contemporain, créant des connexions significatives avec le public nord-américain.

L'éducation continuera d'occuper une place centrale dans la deuxième année de la campagne. S'appuyant sur le succès des initiatives de la première année, Sip and Savor développera son programme de masterclasses, de formations pour sommeliers et de contenus pédagogiques digitaux, afin de rendre les systèmes de qualité européens et la connaissance des produits accessibles à un public toujours plus large. Grâce à une combinaison d'expériences en présentiel et de storytelling digital, la campagne continuera de mettre en avant les valeurs d'origine, de qualité et d'authenticité qui caractérisent les vins Roero DOCG et les charcuteries italiennes.

(( Sip and Savor nous a montré que lorsque l'on découvre le Roero, on ne déguste pas seulement un vin: on se connecte à un territoire, à une culture et à un savoir-faire transmis de génération en génération. Au cours de cette deuxième année, notre objectif est de renforcer encore ce lien, en rapprochant l'identité du Roero du public nord-américain à travers des expériences directes, engageantes et mémorables, qui expriment pleinement le caractère et la qualité des vins Roero DOCG )), a déclaré Massimo Damonte, Président du Consorzio Tutela Roero.

(( Cette nouvelle phase de la campagne nous permettra de faire découvrir les charcuteries italiennes de manière encore plus directe et engageante, de la formation professionnelle aux expériences en restaurant adaptées aux consommateurs d'aujourd'hui. Il s'agit d'une opportunité précieuse pour continuer à promouvoir la polyvalence, l'identité culturelle et les standards de qualité qui rendent nos produits uniques )), a ajouté Marella Levoni, Présidente de l'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.

Sip and Savor est une campagne triennale menée par le Consorzio Tutela Roero et l'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), cofinancée par l'Union européenne, visant à promouvoir les vins et charcuteries européens aux États-Unis et au Canada. Plus qu'une action promotionnelle, il s'agit d'une invitation à découvrir et à partager la richesse culturelle et sensorielle de deux excellences européennes à travers des contenus exclusifs, des événements et des expériences en Amérique du Nord.

Pour rester informé des initiatives de la campagne ou recevoir plus d'informations:

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