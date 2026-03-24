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MSI2 Highlights The Contributions Of Pedro Corzo In Advancing Historical And Strategic Understanding Of Cuba


2026-03-24 06:01:00
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire/ -- The Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2) recognizes the ongoing contributions of Pedro Corzo, Senior Fellow for Cuban Affairs and Political History, whose work continues to play a vital role in shaping informed analysis on Cuba and the broader dynamics of political repression, resistance, and historical memory in Latin America.

A historian, journalist, and public intellectual born in Santa Clara, Cuba, in 1943, Corzo has dedicated decades to documenting the political trajectory of Cuba and the enduring struggle of the Cuban people for freedom. Through his regular analytical contributions to MSI2, he provides critical insight into the realities of authoritarian governance on the island, as well as the historical and contemporary dimensions of Cuba's fight for democratic transition.

Corzo's extensive body of work spans journalism, documentary production, and historical research. He is a frequent contributor to major Spanish-language media outlets, including El Nuevo Herald, La Prensa, El Mundo, and Montonero, and hosts the program Opiniones on WLRN Channel 17, where he leads discussions on current political and social issues.

His commitment to preserving historical memory is reflected in the production of 16 documentaries, including Zapata, Boitel Vive, Los Sin Derechos, Muriendo a plazos, Tributo a Papa, Desplazados y Pueblos Cautivos, and Las Torturas de Castro. These works document political repression, exile, and resistance, offering an essential record of Cuba's recent history.

Corzo is also the author of 23 books focused on Cuban and Latin American political history. His published works include Cuba, Cronología; Perfiles del Poder; La Porfía de la Razón; Guevara: Anatomía de un mito; Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos; El Espionaje Cubano en Estados Unidos; La Extinción de la República; and his most recent title, La República que perdimos. His scholarship has contributed significantly to the understanding of Cuba's political evolution and the structural foundations of its current system.
Beyond his writing, Corzo holds leadership roles within key institutions dedicated to preserving Cuban historical memory. He serves as Vice President of the Academy of the History of Cuba in Exile, Vice President of the Cuban Exiled PEN Club, and President of the Institute of Cuban Historical Memory Against Totalitarianism, which he has led since its founding in 1999.

His work has been widely recognized. In 2011, he was named among the 100 most influential Hispanics in Miami-Dade County. In May 2017, he was awarded the Medal of Freedom by the Governor of the State of Florida, and in 2018, he was featured in the television series Leyendas del Exilio.
At MSI2, Corzo's contributions are an essential component of the Institute's mission to provide rigorous, historically grounded analysis on issues affecting the Western Hemisphere. His work not only documents the past but also informs strategic understanding of Cuba's present and future.

About MSI2
The Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2) is a policy think tank dedicated to geopolitical analysis, national security, and strategic intelligence, with a focus on the Western Hemisphere and global power competition.

(SPA)

Miami Strategic Intelligence Institute destaca las contribuciones de Pedro Corzo en el avance de la comprensión histórica y estratégica de Cuba

Historiador, periodista e intelectual público, Corzo ha dedicado décadas a documentar la trayectoria política de Cuba

El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2) reconoce las contribuciones continuas de Pedro Corzo, Senior Fellow para Asuntos Cubanos e Historia Política, cuyo trabajo sigue desempeñando un papel vital en la formación de análisis informados sobre Cuba y las dinámicas más amplias de represión política, resistencia y memoria histórica en América Latina.

Historiador, periodista e intelectual público nacido en Santa Clara, Cuba, en 1943, Corzo ha dedicado décadas a documentar la trayectoria política de Cuba y la lucha persistente del pueblo cubano por la libertad. A través de sus contribuciones analíticas regulares a MSI2, aporta una visión crítica sobre las realidades del gobierno autoritario en la isla, así como sobre las dimensiones históricas y contemporáneas de la lucha de Cuba por una transición democrática.

La extensa obra de Corzo abarca el periodismo, la producción documental y la investigación histórica. Es colaborador frecuente de importantes medios de comunicación en español, incluidos El Nuevo Herald, La Prensa, El Mundo y Montonero, y conduce el programa Opiniones en WLRN Canal 17, donde lidera discusiones sobre temas políticos y sociales actuales.

Su compromiso con la preservación de la memoria histórica se refleja en la producción de 16 documentales, entre ellos Zapata, Boitel Vive, Los Sin Derechos, Muriendo a plazos, Tributo a Papa, Desplazados y Pueblos Cautivos, y Las Torturas de Castro. Estas obras documentan la represión política, el exilio y la resistencia, ofreciendo un registro esencial de la historia reciente de Cuba.

Corzo es también autor de 23 libros centrados en la historia política de Cuba y América Latina. Sus obras publicadas incluyen Cuba, Cronología; Perfiles del Poder; La Porfía de la Razón; Guevara: Anatomía de un mito; Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos; El Espionaje Cubano en Estados Unidos; La Extinción de la República; y su título más reciente, La República que perdimos. Su trabajo académico ha contribuido significativamente a la comprensión de la evolución política de Cuba y de las bases estructurales de su sistema actual.
Más allá de su labor como escritor, Corzo ocupa cargos de liderazgo en instituciones clave dedicadas a preservar la memoria histórica cubana. Se desempeña como vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, vicepresidente del PEN Club Cubano Exiliado y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, el cual ha dirigido desde su fundación en 1999.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido. En 2011, fue incluido entre los 100 hispanos más influyentes del condado de Miami-Dade. En mayo de 2017, recibió la Medalla de la Libertad, otorgada por el gobernador del Estado de Florida, y en 2018 fue presentado en la serie televisiva Leyendas del Exilio.
En MSI2, las contribuciones de Corzo constituyen un componente esencial de la misión del Instituto de proporcionar análisis rigurosos y fundamentados históricamente sobre temas que afectan al Hemisferio Occidental. Su trabajo no solo documenta el pasado, sino que también contribuye a una comprensión estratégica del presente y futuro de Cuba.

Sobre MSI2
El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2) es un think tank de políticas públicas dedicado al análisis geopolítico, la seguridad nacional y la inteligencia estratégica, con un enfoque en el Hemisferio Occidental y la competencia global entre grandes potencias.

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