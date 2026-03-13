Russians Carry Out 899 Strikes On Zaporizhzhia Region, Leaving Three Injured
"Russian troops carried out 18 airstrikes on Komyshuvakha, Veselianka, Tavriiske, Novoukrainka, Liubytske, Svitla Dolyna, Rizdvianka, Kopani, Huliaipilske, Rivne, Novoselivka, Vozdvyzhivka, Charivne, and Dolynka.
A total of 679 UAVs of various modifications (mostly FPV drones) attacked Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Kushuhum, Bilenke, Chervonodniprovka, Novotroitske, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Myrne, Charivne, Sviatopetrivka, Sviatoukrainka, Zelene, Olenokostiantynivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.Read also: Russians strike railway lines in Sumy and Mykolaiv regions
Eight multiple-launch rocket system (MLRS) strikes were recorded against Lukianivske, Novopavlivka, Huliaipilske, Hirske, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, and Ternuvate.
In addition, 194 artillery strikes targeted Chervonodniprovka, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Sviatopetrivka, Sviatoukrainka, Varvarivka, and Dobropillia," he wrote.
Authorities received 53 reports about damage to residential buildings, infrastructure facilities, and vehicles.
As Ukrinform previously reported, Zaporizhzhia authorities currently do not plan to install anti-drone nets on a mass scale.
Photo: Regional Military Administration
