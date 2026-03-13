Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Russians Carry Out 899 Strikes On Zaporizhzhia Region, Leaving Three Injured

2026-03-13 02:08:26
(MENAFN- UkrinForm) Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, stated this on Telegram, according to Ukrinform.

"Russian troops carried out 18 airstrikes on Komyshuvakha, Veselianka, Tavriiske, Novoukrainka, Liubytske, Svitla Dolyna, Rizdvianka, Kopani, Huliaipilske, Rivne, Novoselivka, Vozdvyzhivka, Charivne, and Dolynka.

A total of 679 UAVs of various modifications (mostly FPV drones) attacked Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Kushuhum, Bilenke, Chervonodniprovka, Novotroitske, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Myrne, Charivne, Sviatopetrivka, Sviatoukrainka, Zelene, Olenokostiantynivka, Dobropillia, and Nove Zaporizhzhia.

Read also: Russians strike railway lines in Sumy and Mykolaiv regions

Eight multiple-launch rocket system (MLRS) strikes were recorded against Lukianivske, Novopavlivka, Huliaipilske, Hirske, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, and Ternuvate.

In addition, 194 artillery strikes targeted Chervonodniprovka, Stepnohirsk, Prymorske, Lukianivske, Pavlivka, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Sviatopetrivka, Sviatoukrainka, Varvarivka, and Dobropillia," he wrote.

Authorities received 53 reports about damage to residential buildings, infrastructure facilities, and vehicles.

As Ukrinform previously reported, Zaporizhzhia authorities currently do not plan to install anti-drone nets on a mass scale.

Photo: Regional Military Administration

UkrinForm

