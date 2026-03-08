403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
March 8, 2026 Vote: The Result From Across Switzerland
(MENAFN- Swissinfo) Citizens are voting on a referendum, three popular initiatives and a counterproposal. Select your language
-
Deutsch
de
Resultate der Abstimmungen vom 8. März in der Schweiz
Original
Read more: Resultate der Abstimmungen vom 8. März in der Sc
Français
fr
Résultats de la votation du 8 mars 2026 en Suisse
Read more: Résultats de la votation du 8 mars 2026 en S
Italiano
it
Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell'8 marzo 2026
Read more: Risultati delle votazioni federali in Svizzera dell'8 marzo
Español
es
Resultados de las votaciones del 8 de marzo de 2026 en Suiza
Read more: Resultados de las votaciones del 8 de marzo de 2026 en
Português
pt
Resultados das votações federais de 8 de março de 2026
Read more: Resultados das votações federais de 8 de março de
日本語
ja
2026年03月08日の国民投票結果
Read more: 2026年03月08日の国
العربية
ar
نتائج تصويت 8 مارس 2026 في سويسرا
Read more: نتائج تصويت 8 مارس 2026 في س
中文
zh
2026年3月8日瑞士全民投票结果
Read more: 2026年3月8日瑞士全
Русский
ru
Результаты референдума 8 марта 2026 года в Швейцарии
Read more: Результаты референдума 8 марта 2026 года в Швей
Swiss voted on taxing spouses, media licence fee, cash availability and new climate fund.Our coverage of the vote: More More Swiss Politics Swiss voters reject cuts to licence fee
This content was published on Mar 8, 2026 The Swiss have clearly rejected a proposal to reduce funding for Swissinfo's parent company.Read more: Swiss voters reject cuts to licenc
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment