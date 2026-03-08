Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
March 8, 2026 Vote: The Result From Across Switzerland

2026-03-08 02:12:23
(MENAFN- Swissinfo) Citizens are voting on a referendum, three popular initiatives and a counterproposal.
Swiss voted on taxing spouses, media licence fee, cash availability and new climate fund.

Our coverage of the vote: More More Swiss Politics Swiss voters reject cuts to licence fee

This content was published on Mar 8, 2026 The Swiss have clearly rejected a proposal to reduce funding for Swissinfo's parent company.

Read more: Swiss voters reject cuts to licenc

