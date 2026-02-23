Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-02-23 02:01:28
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
23 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 February 2026 it had purchased a total of 79,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 79,000 - -
Highest price paid (per ordinary share) 613.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 603.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 608.49p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,185,299 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,185,299.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
20-02-2026 16:28:53 GBp 5 608.00 XLON xeaMIDJB1GJ
20-02-2026 16:28:53 GBp 223 608.00 XLON xeaMIDJB1GL
20-02-2026 16:27:48 GBp 12 607.50 XLON xeaMIDJBFwI
20-02-2026 16:26:21 GBp 345 608.00 XLON xeaMIDJBDzp
20-02-2026 16:25:23 GBp 976 608.50 XLON xeaMIDJBACL
20-02-2026 16:25:23 GBp 349 608.50 XLON xeaMIDJBACN
20-02-2026 16:25:08 GBp 147 609.00 XLON xeaMIDJBAS4
20-02-2026 16:25:08 GBp 25 609.00 XLON xeaMIDJBAS6
20-02-2026 16:25:08 GBp 172 609.00 XLON xeaMIDJBAVd
20-02-2026 16:25:08 GBp 467 609.00 XLON xeaMIDJBAUE
20-02-2026 16:19:21 GBp 526 609.00 XLON xeaMIDJ4oAm
20-02-2026 16:17:20 GBp 334 609.50 XLON xeaMIDJ4n0h
20-02-2026 16:17:05 GBp 395 610.00 XLON xeaMIDJ4@d7
20-02-2026 16:15:56 GBp 430 609.50 XLON xeaMIDJ4$CX
20-02-2026 16:15:41 GBp 332 610.00 XLON xeaMIDJ4$Ps
20-02-2026 16:15:14 GBp 313 610.00 XLON xeaMIDJ4y0N
20-02-2026 16:15:09 GBp 1,478 610.00 XLON xeaMIDJ4yEh
20-02-2026 16:06:23 GBp 350 608.50 XLON xeaMIDJ4W7p
20-02-2026 16:06:23 GBp 107 608.50 XLON xeaMIDJ4W7r
20-02-2026 16:04:25 GBp 530 609.00 XLON xeaMIDJ4lht
20-02-2026 16:03:24 GBp 235 609.50 XLON xeaMIDJ4iAC
20-02-2026 16:01:23 GBp 265 609.50 XLON xeaMIDJ4h1T
20-02-2026 16:00:59 GBp 489 609.50 XLON xeaMIDJ4eeZ
20-02-2026 16:00:59 GBp 1,308 610.00 XLON xeaMIDJ4ee1
20-02-2026 16:00:48 GBp 300 610.50 XLON xeaMIDJ4eyH
20-02-2026 16:00:48 GBp 27 610.50 XLON xeaMIDJ4eyJ
20-02-2026 16:00:47 GBp 393 610.50 XLON xeaMIDJ4e$d
20-02-2026 16:00:47 GBp 42 610.50 XLON xeaMIDJ4e$f
20-02-2026 15:55:27 GBp 1,894 611.00 XLON xeaMIDJ4G5z
20-02-2026 15:55:27 GBp 146 611.00 XLON xeaMIDJ4G5$
20-02-2026 15:55:27 GBp 114 611.00 XLON xeaMIDJ4G51
20-02-2026 15:55:27 GBp 23 611.00 XLON xeaMIDJ4G53
20-02-2026 15:55:27 GBp 178 611.00 XLON xeaMIDJ4G55
20-02-2026 15:50:07 GBp 713 610.50 XLON xeaMIDJ4RN$
20-02-2026 15:50:06 GBp 680 610.50 XLON xeaMIDJ4RHR
20-02-2026 15:46:31 GBp 205 610.50 XLON xeaMIDJ44BQ
20-02-2026 15:44:56 GBp 105 610.50 XLON xeaMIDJ43kD
20-02-2026 15:40:30 GBp 622 610.50 XLON xeaMIDJ4AgS
20-02-2026 15:33:33 GBp 299 611.00 XLON xeaMIDJ5nQi
20-02-2026 15:33:28 GBp 587 611.50 XLON xeaMIDJ5@ZH
20-02-2026 15:33:28 GBp 276 611.50 XLON xeaMIDJ5@ZJ
20-02-2026 15:33:28 GBp 273 611.50 XLON xeaMIDJ5@ZL
20-02-2026 15:30:40 GBp 311 610.50 XLON xeaMIDJ5ws9
20-02-2026 15:30:40 GBp 259 610.50 XLON xeaMIDJ5wsB
20-02-2026 15:20:18 GBp 74 610.00 XLON xeaMIDJ5jZ5
20-02-2026 15:20:18 GBp 329 610.00 XLON xeaMIDJ5jZ7
20-02-2026 15:20:02 GBp 745 610.00 XLON xeaMIDJ5j2m
20-02-2026 15:13:32 GBp 348 609.50 XLON xeaMIDJ5GGF
20-02-2026 15:13:32 GBp 796 610.00 XLON xeaMIDJ5GGH
20-02-2026 15:07:18 GBp 202 609.00 XLON xeaMIDJ55dB
20-02-2026 15:07:15 GBp 407 609.50 XLON xeaMIDJ55Zy
20-02-2026 15:05:29 GBp 245 610.00 XLON xeaMIDJ50nw
20-02-2026 15:05:29 GBp 171 610.00 XLON xeaMIDJ50ny
20-02-2026 15:03:35 GBp 200 610.50 XLON xeaMIDJ5Cim
20-02-2026 15:02:54 GBp 210 611.50 XLON xeaMIDJ5Dvm
20-02-2026 15:02:54 GBp 303 612.00 XLON xeaMIDJ5Dvo
20-02-2026 15:02:20 GBp 367 612.00 XLON xeaMIDJ5AK2
20-02-2026 15:02:18 GBp 528 612.50 XLON xeaMIDJ5ATW
20-02-2026 15:02:18 GBp 374 613.00 XLON xeaMIDJ5ATj
20-02-2026 15:02:14 GBp 536 613.50 XLON xeaMIDJ5BX3
20-02-2026 14:55:24 GBp 439 608.50 XLON xeaMIDJ6y8$
20-02-2026 14:55:24 GBp 274 608.50 XLON xeaMIDJ6y81
20-02-2026 14:55:24 GBp 248 608.50 XLON xeaMIDJ6y8z
20-02-2026 14:54:51 GBp 508 608.00 XLON xeaMIDJ6zDs
20-02-2026 14:44:04 GBp 486 608.50 XLON xeaMIDJ6hrD
20-02-2026 14:42:32 GBp 708 608.00 XLON xeaMIDJ6f7Z
20-02-2026 14:41:23 GBp 228 608.50 XLON xeaMIDJ6Nrp
20-02-2026 14:41:23 GBp 668 608.50 XLON xeaMIDJ6Nrr
20-02-2026 14:41:23 GBp 311 608.50 XLON xeaMIDJ6Nrt
20-02-2026 14:41:23 GBp 247 608.50 XLON xeaMIDJ6Nrv
20-02-2026 14:41:23 GBp 46 608.50 XLON xeaMIDJ6Nrx
20-02-2026 14:41:23 GBp 487 608.00 XLON xeaMIDJ6Nr0
20-02-2026 14:40:22 GBp 311 608.50 XLON xeaMIDJ6LX8
20-02-2026 14:40:08 GBp 310 608.50 XLON xeaMIDJ6L@a
20-02-2026 14:40:08 GBp 272 608.50 XLON xeaMIDJ6L@c
20-02-2026 14:40:08 GBp 309 608.50 XLON xeaMIDJ6L@Y
20-02-2026 14:32:37 GBp 476 608.00 XLON xeaMIDJ6P$8
20-02-2026 14:31:37 GBp 479 608.50 XLON xeaMIDJ67oT
20-02-2026 14:29:22 GBp 426 607.00 XLON xeaMIDJ63V@
20-02-2026 14:21:19 GBp 824 607.50 XLON xeaMIDJ69sl
20-02-2026 14:11:17 GBp 295 607.00 XLON xeaMIDJ7y2T
20-02-2026 14:11:17 GBp 417 607.00 XLON xeaMIDJ7yDd
20-02-2026 14:08:06 GBp 309 607.50 XLON xeaMIDJ7ulG
20-02-2026 14:06:26 GBp 284 607.50 XLON xeaMIDJ7cYV
20-02-2026 14:03:23 GBp 300 607.50 XLON xeaMIDJ7bLF
20-02-2026 14:01:38 GBp 282 607.50 XLON xeaMIDJ7ZJy
20-02-2026 13:58:12 GBp 521 607.50 XLON xeaMIDJ7l38
20-02-2026 13:53:19 GBp 409 607.00 XLON xeaMIDJ7eTb
20-02-2026 13:44:31 GBp 298 607.50 XLON xeaMIDJ7UTs
20-02-2026 13:44:05 GBp 366 608.00 XLON xeaMIDJ7Vm$
20-02-2026 13:40:04 GBp 407 608.00 XLON xeaMIDJ7RuC
20-02-2026 13:36:02 GBp 342 608.00 XLON xeaMIDJ77AK
20-02-2026 13:32:00 GBp 372 608.50 XLON xeaMIDJ7043
20-02-2026 13:30:00 GBp 193 609.00 XLON xeaMIDJ7ETj
20-02-2026 13:30:00 GBp 193 609.00 XLON xeaMIDJ7ETl
20-02-2026 13:27:59 GBp 592 609.50 XLON xeaMIDJ7CL@
20-02-2026 13:21:57 GBp 291 608.50 XLON xeaMIDJ0tr2
20-02-2026 13:18:40 GBp 380 608.50 XLON xeaMIDJ0otg
20-02-2026 13:14:29 GBp 305 608.00 XLON xeaMIDJ0@vw
20-02-2026 13:14:26 GBp 438 608.00 XLON xeaMIDJ0@xl
20-02-2026 13:10:37 GBp 249 608.00 XLON xeaMIDJ0whv
20-02-2026 13:06:23 GBp 279 607.00 XLON xeaMIDJ0c63
20-02-2026 13:06:23 GBp 212 607.00 XLON xeaMIDJ0c6D
20-02-2026 13:06:23 GBp 275 607.00 XLON xeaMIDJ0c6F
20-02-2026 13:04:27 GBp 668 608.00 XLON xeaMIDJ0atU
20-02-2026 13:04:27 GBp 1,984 608.00 XLON xeaMIDJ0asj
20-02-2026 13:04:27 GBp 216 608.00 XLON xeaMIDJ0asl
20-02-2026 13:04:27 GBp 197 608.00 XLON xeaMIDJ0asn
20-02-2026 13:04:27 GBp 34 608.00 XLON xeaMIDJ0asp
20-02-2026 13:04:27 GBp 307 608.00 XLON xeaMIDJ0ast
20-02-2026 12:29:50 GBp 436 607.50 XLON xeaMIDJ04FI
20-02-2026 12:20:13 GBp 237 606.50 XLON xeaMIDJ0CTj
20-02-2026 12:19:52 GBp 340 607.00 XLON xeaMIDJ0Dfr
20-02-2026 12:19:52 GBp 551 607.50 XLON xeaMIDJ0Dfw
20-02-2026 12:19:52 GBp 136 607.50 XLON xeaMIDJ0Dfy
20-02-2026 12:18:01 GBp 155 608.50 XLON xeaMIDJ0AKp
20-02-2026 12:18:01 GBp 49 608.50 XLON xeaMIDJ0AKr
20-02-2026 12:17:14 GBp 191 608.50 XLON xeaMIDJ0Bw$
20-02-2026 12:17:14 GBp 14 608.50 XLON xeaMIDJ0Bw1
20-02-2026 12:15:40 GBp 8 608.50 XLON xeaMIDJ08Hm
20-02-2026 12:15:40 GBp 298 608.50 XLON xeaMIDJ08Ho
20-02-2026 12:15:40 GBp 195 608.50 XLON xeaMIDJ08Hq
20-02-2026 12:13:28 GBp 388 607.50 XLON xeaMIDJ1sLG
20-02-2026 12:08:28 GBp 90 608.00 XLON xeaMIDJ1oRg
20-02-2026 12:08:28 GBp 559 608.00 XLON xeaMIDJ1oRi
20-02-2026 12:06:16 GBp 322 608.00 XLON xeaMIDJ1nWG
20-02-2026 12:04:42 GBp 160 608.00 XLON xeaMIDJ1@CI
20-02-2026 12:01:48 GBp 250 607.50 XLON xeaMIDJ1zmd
20-02-2026 11:54:16 GBp 345 607.50 XLON xeaMIDJ1a1i
20-02-2026 11:50:08 GBp 666 607.50 XLON xeaMIDJ1ZSe
20-02-2026 11:46:41 GBp 78 608.50 XLON xeaMIDJ1k7B
20-02-2026 11:46:41 GBp 199 608.50 XLON xeaMIDJ1k7D
20-02-2026 11:46:41 GBp 53 608.50 XLON xeaMIDJ1k7F
20-02-2026 11:46:41 GBp 9 608.50 XLON xeaMIDJ1k7G
20-02-2026 11:46:41 GBp 172 608.50 XLON xeaMIDJ1k7I
20-02-2026 11:35:42 GBp 248 607.50 XLON xeaMIDJ1N2X
20-02-2026 11:35:36 GBp 355 607.50 XLON xeaMIDJ1NFL
20-02-2026 11:35:08 GBp 320 608.00 XLON xeaMIDJ1Kb8
20-02-2026 11:35:00 GBp 1,002 608.50 XLON xeaMIDJ1Kqj
20-02-2026 11:33:29 GBp 407 607.50 XLON xeaMIDJ1L7m
20-02-2026 11:33:29 GBp 407 607.50 XLON xeaMIDJ1L7t
20-02-2026 11:28:28 GBp 232 607.50 XLON xeaMIDJ1HTX
20-02-2026 11:24:05 GBp 407 607.50 XLON xeaMIDJ1T3X
20-02-2026 11:10:39 GBp 216 607.50 XLON xeaMIDJ11rr
20-02-2026 11:07:31 GBp 494 607.50 XLON xeaMIDJ1FK1
20-02-2026 11:06:40 GBp 215 607.50 XLON xeaMIDJ1Cuf
20-02-2026 11:01:40 GBp 317 606.50 XLON xeaMIDJ19rI
20-02-2026 11:01:09 GBp 39 607.50 XLON xeaMIDJ19NX
20-02-2026 11:01:09 GBp 66 607.50 XLON xeaMIDJ19NZ
20-02-2026 11:01:09 GBp 66 607.50 XLON xeaMIDJ19Nb
20-02-2026 11:01:09 GBp 407 607.00 XLON xeaMIDJ19Nh
20-02-2026 10:58:28 GBp 407 607.50 XLON xeaMIDJ2reF
20-02-2026 10:53:59 GBp 363 608.50 XLON xeaMIDJ2$XZ
20-02-2026 10:47:36 GBp 450 608.00 XLON xeaMIDJ2cVy
20-02-2026 10:47:33 GBp 631 609.00 XLON xeaMIDJ2db$
20-02-2026 10:47:33 GBp 407 608.50 XLON xeaMIDJ2db5
20-02-2026 10:35:32 GBp 274 609.00 XLON xeaMIDJ2jcZ
20-02-2026 10:35:32 GBp 232 609.00 XLON xeaMIDJ2jdT
20-02-2026 10:35:32 GBp 650 609.00 XLON xeaMIDJ2jdV
20-02-2026 10:35:32 GBp 407 608.50 XLON xeaMIDJ2jcc
20-02-2026 10:34:58 GBp 972 610.00 XLON xeaMIDJ2j0e
20-02-2026 10:34:58 GBp 970 610.00 XLON xeaMIDJ2j0m
20-02-2026 10:34:58 GBp 717 610.00 XLON xeaMIDJ2j0w
20-02-2026 10:34:58 GBp 550 610.00 XLON xeaMIDJ2j06
20-02-2026 10:34:58 GBp 758 610.00 XLON xeaMIDJ2j0E
20-02-2026 10:34:58 GBp 100 610.00 XLON xeaMIDJ2j0G
20-02-2026 10:34:58 GBp 339 610.00 XLON xeaMIDJ2j0I
20-02-2026 10:34:58 GBp 193 610.00 XLON xeaMIDJ2j0K
20-02-2026 10:34:58 GBp 115 610.00 XLON xeaMIDJ2j0M
20-02-2026 10:34:05 GBp 407 609.00 XLON xeaMIDJ2gtV
20-02-2026 10:16:38 GBp 292 608.50 XLON xeaMIDJ2QRm
20-02-2026 10:16:38 GBp 293 608.50 XLON xeaMIDJ2QRo
20-02-2026 10:13:32 GBp 334 608.50 XLON xeaMIDJ26Mp
20-02-2026 10:13:32 GBp 73 608.50 XLON xeaMIDJ26Mr
20-02-2026 10:01:29 GBp 40 609.00 XLON xeaMIDJ2D9$
20-02-2026 10:01:29 GBp 367 609.00 XLON xeaMIDJ2D9z
20-02-2026 09:37:38 GBp 89 608.00 XLON xeaMIDJ3aCv
20-02-2026 09:37:38 GBp 650 608.00 XLON xeaMIDJ3aCx
20-02-2026 09:37:38 GBp 690 607.50 XLON xeaMIDJ3aC@
20-02-2026 09:37:37 GBp 211 608.00 XLON xeaMIDJ3aF@
20-02-2026 09:37:37 GBp 327 608.00 XLON xeaMIDJ3aFA
20-02-2026 09:37:37 GBp 73 608.00 XLON xeaMIDJ3aFC
20-02-2026 09:29:06 GBp 407 607.50 XLON xeaMIDJ3iuP
20-02-2026 09:25:32 GBp 172 608.50 XLON xeaMIDJ3hvU
20-02-2026 09:25:32 GBp 2,481 608.50 XLON xeaMIDJ3hus
20-02-2026 09:25:32 GBp 13 608.50 XLON xeaMIDJ3huu
20-02-2026 09:25:32 GBp 8 608.50 XLON xeaMIDJ3hu9
20-02-2026 09:25:32 GBp 184 608.50 XLON xeaMIDJ3huB
20-02-2026 09:25:32 GBp 209 608.50 XLON xeaMIDJ3huD
20-02-2026 09:25:32 GBp 255 608.50 XLON xeaMIDJ3huF
20-02-2026 09:22:22 GBp 407 608.00 XLON xeaMIDJ3MeD
20-02-2026 09:18:07 GBp 241 608.50 XLON xeaMIDJ3LUQ
20-02-2026 09:10:10 GBp 398 607.50 XLON xeaMIDJ3TtA
20-02-2026 09:10:10 GBp 9 607.50 XLON xeaMIDJ3TtC
20-02-2026 08:56:18 GBp 320 607.50 XLON xeaMIDJ3CEx
20-02-2026 08:56:18 GBp 175 607.50 XLON xeaMIDJ3CEz
20-02-2026 08:51:07 GBp 479 607.00 XLON xeaMIDJytdU
20-02-2026 08:46:25 GBp 384 605.50 XLON xeaMIDJypSg
20-02-2026 08:46:25 GBp 12 605.50 XLON xeaMIDJypSi
20-02-2026 08:46:25 GBp 11 605.50 XLON xeaMIDJypSk
20-02-2026 08:37:30 GBp 410 606.00 XLON xeaMIDJyu6q
20-02-2026 08:37:30 GBp 22 606.00 XLON xeaMIDJyu6s
20-02-2026 08:32:05 GBp 501 606.00 XLON xeaMIDJyY@I
20-02-2026 08:31:08 GBp 594 606.50 XLON xeaMIDJyZxH
20-02-2026 08:28:00 GBp 25 604.50 XLON xeaMIDJyl2o
20-02-2026 08:21:34 GBp 341 603.50 XLON xeaMIDJyMAH
20-02-2026 08:20:37 GBp 4 603.50 XLON xeaMIDJyNQe
20-02-2026 08:20:37 GBp 131 603.50 XLON xeaMIDJyNQg
20-02-2026 08:20:22 GBp 752 604.00 XLON xeaMIDJyKmA
20-02-2026 08:19:41 GBp 118 605.50 XLON xeaMIDJyL3M
20-02-2026 08:19:41 GBp 57 605.50 XLON xeaMIDJyL3O
20-02-2026 08:18:32 GBp 172 605.50 XLON xeaMIDJyJyE
20-02-2026 08:18:31 GBp 179 605.50 XLON xeaMIDJyJ$n
20-02-2026 08:18:31 GBp 173 605.50 XLON xeaMIDJyJ$7
20-02-2026 08:18:31 GBp 180 605.50 XLON xeaMIDJyJ@b
20-02-2026 08:18:31 GBp 176 605.50 XLON xeaMIDJyJ@h
20-02-2026 08:18:31 GBp 62 605.50 XLON xeaMIDJyJ@I
20-02-2026 08:18:31 GBp 163 605.50 XLON xeaMIDJyJ@G
20-02-2026 08:08:45 GBp 200 603.50 XLON xeaMIDJy5C6
20-02-2026 08:08:39 GBp 451 604.00 XLON xeaMIDJy5Ga
20-02-2026 08:08:34 GBp 145 604.50 XLON xeaMIDJy5R7
20-02-2026 08:08:34 GBp 500 604.50 XLON xeaMIDJy5R9
20-02-2026 08:07:55 GBp 407 605.00 XLON xeaMIDJy3YI
20-02-2026 08:02:37 GBp 388 603.50 XLON xeaMIDJyBzs
20-02-2026 08:01:42 GBp 637 603.50 XLON xeaMIDJy89i



MENAFN23022026004107003653ID1110775001



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search