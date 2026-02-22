Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
Gold ounce value change
February 9
8,520 manat ($5,012)
February 16
8,460 manat ($4,977)
February 10
8,557 manat ($5,034)
February 17
8,419 manat ($4,953)
February 11
8,581 manat ($5,048)
February 18
8,388 manat ($4,934)
February 12
8,614 manat ($5,067)
February 19
8,477 manat ($4,987)
February 13
8,461 manat ($4,977)
February 20
8,503 manat ($5,002)
Average weekly rate
8,547 manat ($5,028)
Average weekly rate
|
8,449 manat ($4,970)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 5.07 manat ($2.98), or 4%. The average price of an ounce of silver was 130 manat ($76.4), which is 7.97 manat ($4.69), or 5.8% less than the previous week.
February 9
138.9 manat ($81.70)
February 16
128 manat ($75.30)
February 10
138.2 manat ($81.30)
February 17
127.7 manat ($75.1)
February 11
140.2 manat ($82.4)
February 18
128.9 manat ($75.8)
February 12
141.8 manat ($83.4)
February 19
132.5 manat ($77.9)
February 13
131 manat ($77)
February 20
133 manat ($78.2)
Average weekly rate
138 manat ($81.1)
Average weekly rate
130 manat ($76.4)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 55.3 manat ($32.5), or 1.6%. The average price of one ounce of platinum went down by 67.7 manat ($39.8), or 1.9%, compared to the previous week, to 3,493 manat ($2,055).
Platinum ounce value change
February 9
3,570 manat ($2,100)
February 16
3,475 manat ($2,044)
February 10
3,553 manat ($2,090)
February 17
3,436 manat ($2,021)
February 11
3,613 manat ($2,125)
February 18
3,506 manat ($2,062)
February 12
3,603 manat ($2,119)
February 19
3,518 manat ($2,069)
February 13
3,466 manat ($2,039)
February 20
3,531 manat ($2,077)
Average weekly rate
3,561 manat ($2,095)
Average weekly rate
3,493 manat ($2,055)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 15.1 manat ($8.88), or 3.4%. The average price of one ounce of palladium fell by 29.1 manat ($17.1), or 1%, compared to the previous week, to 2,889 manat ($1,699).
Palladium ounce value change
February 9
2,940 manat ($1,729)
February 16
2,851 manat ($1,677)
February 10
2,938 manat ($1,728)
February 17
2,881 manat ($1,694)
February 11
2,956 manat ($1,739)
February 18
2,933 manat ($1,725)
February 12
2,919 manat ($1,717)
February 19
2,915. manat ($1,714)
February 13
2,840 manat ($1,670)
February 20
2,866 manat ($1,686)
Average weekly rate
2,918 manat ($1,716)
Average weekly rate
2,889 manat ($1,699)
