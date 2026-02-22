Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market


2026-02-22 10:02:58
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, February 22. The price of an ounce of gold in Azerbaijan increased by 42.4 manat ($24.9), or 0.5%, over the week , Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold grew by 97.1 manat ($57.1), or 1.1%, compared to the previous week, reaching 8,449 manat ($4,970).

Gold ounce value change

February 9

8,520 manat ($5,012)

February 16

8,460 manat ($4,977)

February 10

8,557 manat ($5,034)

February 17

8,419 manat ($4,953)

February 11

8,581 manat ($5,048)

February 18

8,388 manat ($4,934)

February 12

8,614 manat ($5,067)

February 19

8,477 manat ($4,987)

February 13

8,461 manat ($4,977)

February 20

8,503 manat ($5,002)

Average weekly rate

8,547 manat ($5,028)

Average weekly rate

8,449 manat ($4,970)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 5.07 manat ($2.98), or 4%. The average price of an ounce of silver was 130 manat ($76.4), which is 7.97 manat ($4.69), or 5.8% less than the previous week.

Silver ounce value change

February 9

138.9 manat ($81.70)

February 16

128 manat ($75.30)

February 10

138.2 manat ($81.30)

February 17

127.7 manat ($75.1)

February 11

140.2 manat ($82.4)

February 18

128.9 manat ($75.8)

February 12

141.8 manat ($83.4)

February 19

132.5 manat ($77.9)

February 13

131 manat ($77)

February 20

133 manat ($78.2)

Average weekly rate

138 manat ($81.1)

Average weekly rate

130 manat ($76.4)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 55.3 manat ($32.5), or 1.6%. The average price of one ounce of platinum went down by 67.7 manat ($39.8), or 1.9%, compared to the previous week, to 3,493 manat ($2,055).

Platinum ounce value change

February 9

3,570 manat ($2,100)

February 16

3,475 manat ($2,044)

February 10

3,553 manat ($2,090)

February 17

3,436 manat ($2,021)

February 11

3,613 manat ($2,125)

February 18

3,506 manat ($2,062)

February 12

3,603 manat ($2,119)

February 19

3,518 manat ($2,069)

February 13

3,466 manat ($2,039)

February 20

3,531 manat ($2,077)

Average weekly rate

3,561 manat ($2,095)

Average weekly rate

3,493 manat ($2,055)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 15.1 manat ($8.88), or 3.4%. The average price of one ounce of palladium fell by 29.1 manat ($17.1), or 1%, compared to the previous week, to 2,889 manat ($1,699).

Palladium ounce value change

February 9

2,940 manat ($1,729)

February 16

2,851 manat ($1,677)

February 10

2,938 manat ($1,728)

February 17

2,881 manat ($1,694)

February 11

2,956 manat ($1,739)

February 18

2,933 manat ($1,725)

February 12

2,919 manat ($1,717)

February 19

2,915. manat ($1,714)

February 13

2,840 manat ($1,670)

February 20

2,866 manat ($1,686)

Average weekly rate

2,918 manat ($1,716)

Average weekly rate

2,889 manat ($1,699)

Trend News Agency

