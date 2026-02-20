Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-02-20 02:02:41
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
20 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 February 2026 it had purchased a total of 93,800 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 93,800 - -
Highest price paid (per ordinary share) 614.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 594.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 600.41p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,264,299 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,264,299.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
19-02-2026 16:28:51 GBp 613 599.50 XLON xeaMI7UTf8Q
19-02-2026 16:28:51 GBp 806 599.50 XLON xeaMI7UTfBW
19-02-2026 16:28:51 GBp 375 599.50 XLON xeaMI7UTfBY
19-02-2026 16:28:51 GBp 748 599.50 XLON xeaMI7UTfBa
19-02-2026 16:28:51 GBp 299 599.50 XLON xeaMI7UTfBc
19-02-2026 16:25:16 GBp 476 598.50 XLON xeaMI7UTIIR
19-02-2026 16:23:51 GBp 307 598.50 XLON xeaMI7UTGSO
19-02-2026 16:23:51 GBp 842 598.50 XLON xeaMI7UTGVa
19-02-2026 16:23:51 GBp 1,223 598.50 XLON xeaMI7UTGVm
19-02-2026 16:23:51 GBp 640 598.50 XLON xeaMI7UTGVo
19-02-2026 16:23:51 GBp 472 598.50 XLON xeaMI7UTGVq
19-02-2026 16:14:56 GBp 1,031 596.00 XLON xeaMI7UT5x6
19-02-2026 16:13:44 GBp 1,573 596.00 XLON xeaMI7UT3jK
19-02-2026 16:13:44 GBp 195 596.00 XLON xeaMI7UT3in
19-02-2026 16:13:44 GBp 475 596.00 XLON xeaMI7UT3ip
19-02-2026 16:13:44 GBp 354 596.00 XLON xeaMI7UT3it
19-02-2026 16:07:01 GBp 1,168 596.00 XLON xeaMI7UT8kw
19-02-2026 16:05:11 GBp 93 594.50 XLON xeaMI7UUsx9
19-02-2026 16:03:54 GBp 54 595.00 XLON xeaMI7UUqoF
19-02-2026 16:03:37 GBp 600 595.00 XLON xeaMI7UUqBq
19-02-2026 16:03:34 GBp 1,491 595.50 XLON xeaMI7UUqIY
19-02-2026 15:58:28 GBp 350 596.00 XLON xeaMI7UUzqx
19-02-2026 15:56:47 GBp 96 595.50 XLON xeaMI7UUuna
19-02-2026 15:56:25 GBp 319 596.00 XLON xeaMI7UUuQu
19-02-2026 15:56:24 GBp 728 596.50 XLON xeaMI7UUuQG
19-02-2026 15:56:24 GBp 1,489 597.00 XLON xeaMI7UUuQR
19-02-2026 15:52:03 GBp 1,446 597.00 XLON xeaMI7UUZKo
19-02-2026 15:51:59 GBp 184 597.50 XLON xeaMI7UUZPa
19-02-2026 15:51:48 GBp 483 597.00 XLON xeaMI7UUWi2
19-02-2026 15:45:38 GBp 510 597.00 XLON xeaMI7UUMsm
19-02-2026 15:44:30 GBp 521 596.50 XLON xeaMI7UUJ4F
19-02-2026 15:41:51 GBp 581 597.00 XLON xeaMI7UUOkJ
19-02-2026 15:41:48 GBp 1,327 597.50 XLON xeaMI7UUOgz
19-02-2026 15:41:48 GBp 241 598.00 XLON xeaMI7UUOg@
19-02-2026 15:38:40 GBp 434 597.50 XLON xeaMI7UU5WA
19-02-2026 15:38:38 GBp 1,358 598.00 XLON xeaMI7UU5YU
19-02-2026 15:38:38 GBp 1,352 598.00 XLON xeaMI7UU5jh
19-02-2026 15:38:38 GBp 1,678 598.00 XLON xeaMI7UU5jo
19-02-2026 15:24:04 GBp 1,174 596.00 XLON xeaMI7UV$vf
19-02-2026 15:22:29 GBp 35 596.00 XLON xeaMI7UVzJz
19-02-2026 15:19:11 GBp 373 595.50 XLON xeaMI7UVd0Z
19-02-2026 15:19:08 GBp 247 596.00 XLON xeaMI7UVd85
19-02-2026 15:18:47 GBp 293 596.50 XLON xeaMI7UVayu
19-02-2026 15:18:47 GBp 487 597.00 XLON xeaMI7UVayz
19-02-2026 15:18:42 GBp 171 597.50 XLON xeaMI7UVa48
19-02-2026 15:18:42 GBp 106 597.50 XLON xeaMI7UVa4A
19-02-2026 15:18:08 GBp 370 598.00 XLON xeaMI7UVbEO
19-02-2026 15:18:08 GBp 728 597.50 XLON xeaMI7UVb9a
19-02-2026 15:18:08 GBp 704 597.50 XLON xeaMI7UVb9u
19-02-2026 15:14:43 GBp 509 597.50 XLON xeaMI7UVifm
19-02-2026 15:14:43 GBp 245 597.50 XLON xeaMI7UVifo
19-02-2026 15:12:43 GBp 473 597.50 XLON xeaMI7UVhSK
19-02-2026 15:12:43 GBp 314 597.50 XLON xeaMI7UVhSM
19-02-2026 15:12:43 GBp 47 597.50 XLON xeaMI7UVhSO
19-02-2026 15:12:43 GBp 310 597.50 XLON xeaMI7UVhSQ
19-02-2026 15:12:43 GBp 621 597.50 XLON xeaMI7UVhSS
19-02-2026 15:12:43 GBp 776 597.00 XLON xeaMI7UVhVb
19-02-2026 15:10:19 GBp 830 597.00 XLON xeaMI7UVN48
19-02-2026 15:04:42 GBp 732 596.50 XLON xeaMI7UVSJF
19-02-2026 14:59:37 GBp 301 595.00 XLON xeaMI7UV2Qr
19-02-2026 14:59:37 GBp 688 595.50 XLON xeaMI7UV2Qz
19-02-2026 14:52:26 GBp 327 595.50 XLON xeaMI7UOs$z
19-02-2026 14:52:26 GBp 435 596.00 XLON xeaMI7UOs$P
19-02-2026 14:51:37 GBp 427 596.50 XLON xeaMI7UOt6b
19-02-2026 14:50:11 GBp 439 596.00 XLON xeaMI7UOr0B
19-02-2026 14:50:00 GBp 820 596.00 XLON xeaMI7UOrON
19-02-2026 14:48:34 GBp 54 596.00 XLON xeaMI7UOmjt
19-02-2026 14:48:34 GBp 293 596.50 XLON xeaMI7UOmjv
19-02-2026 14:48:34 GBp 178 597.00 XLON xeaMI7UOmj2
19-02-2026 14:48:24 GBp 298 597.50 XLON xeaMI7UOmsq
19-02-2026 14:48:21 GBp 682 598.00 XLON xeaMI7UOmyh
19-02-2026 14:45:53 GBp 235 598.00 XLON xeaMI7UOyJ7
19-02-2026 14:42:15 GBp 523 597.00 XLON xeaMI7UOcRk
19-02-2026 14:40:14 GBp 323 598.00 XLON xeaMI7UOYuS
19-02-2026 14:40:14 GBp 461 598.50 XLON xeaMI7UOYw$
19-02-2026 14:39:40 GBp 300 599.00 XLON xeaMI7UOZyQ
19-02-2026 14:38:56 GBp 319 599.00 XLON xeaMI7UOWMV
19-02-2026 14:38:40 GBp 232 599.50 XLON xeaMI7UOXe@
19-02-2026 14:38:40 GBp 47 599.50 XLON xeaMI7UOXe0
19-02-2026 14:38:40 GBp 1,041 599.00 XLON xeaMI7UOXe7
19-02-2026 14:38:14 GBp 358 599.50 XLON xeaMI7UOXNq
19-02-2026 14:32:55 GBp 244 599.00 XLON xeaMI7UOKhj
19-02-2026 14:32:55 GBp 456 599.00 XLON xeaMI7UOKhr
19-02-2026 14:32:07 GBp 667 599.50 XLON xeaMI7UOIXg
19-02-2026 14:30:33 GBp 323 599.00 XLON xeaMI7UOU7C
19-02-2026 14:30:02 GBp 428 599.50 XLON xeaMI7UOSYz
19-02-2026 14:30:00 GBp 1,071 600.00 XLON xeaMI7UOSsB
19-02-2026 14:30:00 GBp 611 600.00 XLON xeaMI7UOSng
19-02-2026 14:22:39 GBp 598 600.50 XLON xeaMI7UO55@
19-02-2026 14:22:39 GBp 878 600.50 XLON xeaMI7UO559
19-02-2026 14:18:28 GBp 900 600.50 XLON xeaMI7UOEYx
19-02-2026 14:16:43 GBp 587 601.00 XLON xeaMI7UOC7i
19-02-2026 14:13:26 GBp 237 601.50 XLON xeaMI7UO8wI
19-02-2026 14:09:40 GBp 843 601.00 XLON xeaMI7UPqo7
19-02-2026 14:09:35 GBp 29 601.50 XLON xeaMI7UPq5Q
19-02-2026 14:09:35 GBp 61 601.50 XLON xeaMI7UPq5S
19-02-2026 14:09:35 GBp 50 601.50 XLON xeaMI7UPq5M
19-02-2026 14:09:35 GBp 79 601.50 XLON xeaMI7UPq5O
19-02-2026 14:08:38 GBp 133 601.50 XLON xeaMI7UPr0r
19-02-2026 14:08:38 GBp 55 601.50 XLON xeaMI7UPr0t
19-02-2026 14:07:41 GBp 60 601.50 XLON xeaMI7UPovx
19-02-2026 14:07:41 GBp 31 601.50 XLON xeaMI7UPovy
19-02-2026 14:07:41 GBp 92 601.50 XLON xeaMI7UPov@
19-02-2026 14:06:44 GBp 93 601.50 XLON xeaMI7UPpFo
19-02-2026 14:06:44 GBp 79 601.50 XLON xeaMI7UPpFq
19-02-2026 14:05:47 GBp 177 601.50 XLON xeaMI7UPmNk
19-02-2026 14:03:39 GBp 366 601.00 XLON xeaMI7UP@SH
19-02-2026 14:03:39 GBp 275 601.50 XLON xeaMI7UP@SN
19-02-2026 14:03:38 GBp 41 601.50 XLON xeaMI7UP@UY
19-02-2026 14:03:35 GBp 384 602.50 XLON xeaMI7UP$bP
19-02-2026 14:03:35 GBp 409 602.50 XLON xeaMI7UP$bQ
19-02-2026 14:03:35 GBp 193 602.50 XLON xeaMI7UP$bS
19-02-2026 14:03:35 GBp 196 602.50 XLON xeaMI7UP$bU
19-02-2026 14:03:35 GBp 337 601.50 XLON xeaMI7UP$ap
19-02-2026 14:03:35 GBp 545 602.00 XLON xeaMI7UP$ar
19-02-2026 14:03:25 GBp 546 602.50 XLON xeaMI7UP$jE
19-02-2026 14:02:17 GBp 140 602.50 XLON xeaMI7UPypt
19-02-2026 14:02:17 GBp 279 603.00 XLON xeaMI7UPyp$
19-02-2026 14:02:17 GBp 280 603.00 XLON xeaMI7UPypD
19-02-2026 13:34:21 GBp 194 602.00 XLON xeaMI7UPHQN
19-02-2026 13:34:21 GBp 30 602.00 XLON xeaMI7UPHQQ
19-02-2026 13:34:21 GBp 34 602.00 XLON xeaMI7UPHQS
19-02-2026 13:27:29 GBp 125 601.50 XLON xeaMI7UPOra
19-02-2026 13:27:29 GBp 202 601.50 XLON xeaMI7UPOrc
19-02-2026 13:27:29 GBp 271 601.50 XLON xeaMI7UPOre
19-02-2026 13:27:29 GBp 16 601.50 XLON xeaMI7UPOrg
19-02-2026 13:27:29 GBp 229 601.50 XLON xeaMI7UPOri
19-02-2026 13:27:29 GBp 211 601.50 XLON xeaMI7UPOrW
19-02-2026 13:27:29 GBp 652 601.50 XLON xeaMI7UPOrY
19-02-2026 13:27:29 GBp 393 601.00 XLON xeaMI7UPOrq
19-02-2026 13:17:09 GBp 393 601.50 XLON xeaMI7UP1jW
19-02-2026 13:03:06 GBp 309 602.00 XLON xeaMI7UQqvL
19-02-2026 13:02:36 GBp 590 602.00 XLON xeaMI7UQqTh
19-02-2026 12:57:05 GBp 633 602.00 XLON xeaMI7UQn0e
19-02-2026 12:55:01 GBp 116 602.50 XLON xeaMI7UQ$Y@
19-02-2026 12:55:01 GBp 51 602.50 XLON xeaMI7UQ$Y0
19-02-2026 12:53:03 GBp 213 602.50 XLON xeaMI7UQyF0
19-02-2026 12:48:37 GBp 436 601.00 XLON xeaMI7UQuyK
19-02-2026 12:44:36 GBp 32 601.00 XLON xeaMI7UQdxk
19-02-2026 12:44:36 GBp 489 601.00 XLON xeaMI7UQdxm
19-02-2026 12:36:35 GBp 545 600.50 XLON xeaMI7UQWpG
19-02-2026 12:34:34 GBp 353 600.50 XLON xeaMI7UQX8E
19-02-2026 12:26:34 GBp 200 601.00 XLON xeaMI7UQhnM
19-02-2026 12:26:34 GBp 330 601.00 XLON xeaMI7UQhnO
19-02-2026 12:19:06 GBp 373 601.00 XLON xeaMI7UQK@k
19-02-2026 12:17:43 GBp 594 601.00 XLON xeaMI7UQLwC
19-02-2026 12:09:29 GBp 280 601.00 XLON xeaMI7UQVeV
19-02-2026 12:09:28 GBp 603 601.50 XLON xeaMI7UQVh5
19-02-2026 12:09:28 GBp 39 601.50 XLON xeaMI7UQVh7
19-02-2026 12:08:03 GBp 217 601.50 XLON xeaMI7UQSk6
19-02-2026 12:08:01 GBp 166 601.50 XLON xeaMI7UQSej
19-02-2026 11:55:25 GBp 3 598.00 XLON xeaMI7UQ5AU
19-02-2026 11:55:20 GBp 301 598.50 XLON xeaMI7UQ5K4
19-02-2026 11:55:18 GBp 394 599.00 XLON xeaMI7UQ5Nl
19-02-2026 11:48:33 GBp 133 599.00 XLON xeaMI7UQEwB
19-02-2026 11:48:31 GBp 274 599.50 XLON xeaMI7UQE7o
19-02-2026 11:48:31 GBp 608 599.50 XLON xeaMI7UQE74
19-02-2026 11:45:47 GBp 839 600.00 XLON xeaMI7UQCu@
19-02-2026 11:45:47 GBp 196 600.00 XLON xeaMI7UQCu0
19-02-2026 11:45:47 GBp 8 600.00 XLON xeaMI7UQCu2
19-02-2026 11:30:18 GBp 276 599.50 XLON xeaMI7URpJG
19-02-2026 11:29:38 GBp 633 600.00 XLON xeaMI7URmn4
19-02-2026 11:27:54 GBp 502 600.50 XLON xeaMI7URn8k
19-02-2026 11:27:54 GBp 201 600.50 XLON xeaMI7URn8m
19-02-2026 11:24:49 GBp 395 599.00 XLON xeaMI7UR$RW
19-02-2026 11:21:48 GBp 60 599.00 XLON xeaMI7URwqA
19-02-2026 11:15:39 GBp 1 597.50 XLON xeaMI7URc9t
19-02-2026 11:15:03 GBp 463 598.00 XLON xeaMI7URdgh
19-02-2026 11:13:57 GBp 393 598.50 XLON xeaMI7URaip
19-02-2026 11:08:32 GBp 316 599.50 XLON xeaMI7URWgu
19-02-2026 11:08:03 GBp 393 600.00 XLON xeaMI7URW3u
19-02-2026 10:55:17 GBp 283 600.00 XLON xeaMI7URMss
19-02-2026 10:49:48 GBp 180 600.50 XLON xeaMI7URIlg
19-02-2026 10:49:48 GBp 112 600.50 XLON xeaMI7URIli
19-02-2026 10:43:41 GBp 36 599.50 XLON xeaMI7URVtQ
19-02-2026 10:43:38 GBp 290 600.00 XLON xeaMI7URVmz
19-02-2026 10:41:16 GBp 193 600.50 XLON xeaMI7URTWg
19-02-2026 10:39:10 GBp 357 602.00 XLON xeaMI7URQCb
19-02-2026 10:39:10 GBp 511 602.50 XLON xeaMI7URQCd
19-02-2026 10:29:49 GBp 215 602.50 XLON xeaMI7UR3bN
19-02-2026 10:29:49 GBp 309 603.00 XLON xeaMI7UR3bP
19-02-2026 10:28:49 GBp 607 603.50 XLON xeaMI7UR3Ie
19-02-2026 10:28:30 GBp 178 604.00 XLON xeaMI7UR0j5
19-02-2026 10:26:25 GBp 189 604.00 XLON xeaMI7UR13L
19-02-2026 10:26:24 GBp 166 604.00 XLON xeaMI7UR12f
19-02-2026 10:26:24 GBp 1,014 604.00 XLON xeaMI7UR12o
19-02-2026 10:25:17 GBp 119 603.50 XLON xeaMI7URE@F
19-02-2026 10:25:14 GBp 383 604.00 XLON xeaMI7UREuV
19-02-2026 10:25:14 GBp 10 604.00 XLON xeaMI7URExX
19-02-2026 10:20:51 GBp 393 604.50 XLON xeaMI7URDSZ
19-02-2026 10:05:25 GBp 336 604.50 XLON xeaMI7UKyix
19-02-2026 10:05:25 GBp 57 604.50 XLON xeaMI7UKyiz
19-02-2026 09:52:01 GBp 355 605.00 XLON xeaMI7UKZyW
19-02-2026 09:52:01 GBp 1 605.00 XLON xeaMI7UKZyY
19-02-2026 09:52:01 GBp 594 605.00 XLON xeaMI7UKZyg
19-02-2026 09:43:52 GBp 229 605.50 XLON xeaMI7UKg4K
19-02-2026 09:43:52 GBp 238 605.50 XLON xeaMI7UKg4M
19-02-2026 09:38:26 GBp 416 606.00 XLON xeaMI7UKMMk
19-02-2026 09:36:02 GBp 593 606.50 XLON xeaMI7UKKQj
19-02-2026 09:35:22 GBp 197 607.00 XLON xeaMI7UKL0b
19-02-2026 09:35:22 GBp 36 607.00 XLON xeaMI7UKL0d
19-02-2026 09:35:22 GBp 176 607.00 XLON xeaMI7UKL0f
19-02-2026 09:35:22 GBp 71 607.00 XLON xeaMI7UKL0Z
19-02-2026 09:21:33 GBp 531 606.00 XLON xeaMI7UKOjt
19-02-2026 09:21:33 GBp 328 606.50 XLON xeaMI7UKOj5
19-02-2026 09:12:47 GBp 296 605.00 XLON xeaMI7UK3uy
19-02-2026 09:12:46 GBp 309 605.50 XLON xeaMI7UK3uN
19-02-2026 09:06:53 GBp 222 607.00 XLON xeaMI7UKCeS
19-02-2026 09:04:53 GBp 300 607.50 XLON xeaMI7UKAk7
19-02-2026 09:04:47 GBp 298 608.00 XLON xeaMI7UKArd
19-02-2026 09:03:41 GBp 265 608.50 XLON xeaMI7UKBv0
19-02-2026 09:03:41 GBp 295 608.50 XLON xeaMI7UKBv2
19-02-2026 09:00:39 GBp 87 608.50 XLON xeaMI7ULsnl
19-02-2026 09:00:35 GBp 619 609.50 XLON xeaMI7ULsyM
19-02-2026 09:00:35 GBp 28 609.50 XLON xeaMI7ULsyO
19-02-2026 09:00:35 GBp 10 609.50 XLON xeaMI7ULsyQ
19-02-2026 09:00:35 GBp 4 609.50 XLON xeaMI7ULsyS
19-02-2026 09:00:35 GBp 256 608.50 XLON xeaMI7ULs$Y
19-02-2026 09:00:35 GBp 393 609.00 XLON xeaMI7ULs$c
19-02-2026 08:53:07 GBp 83 609.50 XLON xeaMI7ULmE5
19-02-2026 08:53:07 GBp 3 609.50 XLON xeaMI7ULmE7
19-02-2026 08:53:07 GBp 3 609.50 XLON xeaMI7ULmE9
19-02-2026 08:53:07 GBp 77 609.50 XLON xeaMI7ULmEB
19-02-2026 08:43:31 GBp 282 609.00 XLON xeaMI7ULccX
19-02-2026 08:42:58 GBp 616 609.00 XLON xeaMI7ULcxE
19-02-2026 08:35:28 GBp 383 608.00 XLON xeaMI7ULXWH
19-02-2026 08:32:42 GBp 92 608.00 XLON xeaMI7ULl7G
19-02-2026 08:32:38 GBp 515 608.50 XLON xeaMI7ULl0T
19-02-2026 08:28:08 GBp 279 609.00 XLON xeaMI7ULfjC
19-02-2026 08:24:35 GBp 395 609.50 XLON xeaMI7ULLlq
19-02-2026 08:22:46 GBp 386 610.00 XLON xeaMI7ULJY9
19-02-2026 08:21:58 GBp 573 610.50 XLON xeaMI7ULGsl
19-02-2026 08:14:02 GBp 262 611.00 XLON xeaMI7ULOBL
19-02-2026 08:14:02 GBp 323 611.50 XLON xeaMI7ULOBS
19-02-2026 08:13:13 GBp 590 612.00 XLON xeaMI7ULP6$
19-02-2026 08:10:30 GBp 342 612.50 XLON xeaMI7UL4@U
19-02-2026 08:10:27 GBp 348 613.00 XLON xeaMI7UL4wz
19-02-2026 08:09:15 GBp 166 613.50 XLON xeaMI7UL5Sr
19-02-2026 08:03:36 GBp 16 611.00 XLON xeaMI7ULD1U
19-02-2026 08:01:50 GBp 113 612.00 XLON xeaMI7UL9a$
19-02-2026 08:01:50 GBp 115 612.00 XLON xeaMI7UL9a1
19-02-2026 08:01:29 GBp 10 612.50 XLON xeaMI7UL95T
19-02-2026 08:01:29 GBp 320 612.50 XLON xeaMI7UL95V
19-02-2026 08:01:27 GBp 387 613.50 XLON xeaMI7UL91F
19-02-2026 08:01:07 GBp 297 614.00 XLON xeaMI7UMsYD



