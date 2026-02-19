Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-02-19 02:02:00
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
19 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 18 February 2026 it had purchased a total of 69,180 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 69,180 - -
Highest price paid (per ordinary share) 612.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 604.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 607.20p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,358,099 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,358,099.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
18-02-2026 16:25:18 GBp 73 608.00 XLON xeaMIHArWcm
18-02-2026 16:25:18 GBp 176 608.50 XLON xeaMIHArWct
18-02-2026 16:25:18 GBp 303 609.00 XLON xeaMIHArWc9
18-02-2026 16:21:08 GBp 251 608.00 XLON xeaMIHArjSq
18-02-2026 16:21:08 GBp 362 608.50 XLON xeaMIHArjSs
18-02-2026 16:17:53 GBp 176 609.00 XLON xeaMIHArNDZ
18-02-2026 16:16:50 GBp 63 610.50 XLON xeaMIHArLEY
18-02-2026 16:16:50 GBp 658 611.00 XLON xeaMIHArLEw
18-02-2026 16:16:50 GBp 430 612.00 XLON xeaMIHArLE0
18-02-2026 16:16:50 GBp 207 612.00 XLON xeaMIHArLE@
18-02-2026 16:16:48 GBp 732 612.00 XLON xeaMIHArL9G
18-02-2026 16:16:47 GBp 246 612.00 XLON xeaMIHArL9U
18-02-2026 16:16:47 GBp 650 612.00 XLON xeaMIHArL8W
18-02-2026 15:58:42 GBp 424 611.00 XLON xeaMIHAr8RZ
18-02-2026 15:58:16 GBp 221 611.50 XLON xeaMIHAr96K
18-02-2026 15:48:05 GBp 226 611.00 XLON xeaMIHAsxWw
18-02-2026 15:48:05 GBp 3 611.00 XLON xeaMIHAsxWy
18-02-2026 15:47:13 GBp 607 611.00 XLON xeaMIHAsutb
18-02-2026 15:47:13 GBp 22 611.00 XLON xeaMIHAsutc
18-02-2026 15:47:13 GBp 867 611.00 XLON xeaMIHAsutv
18-02-2026 15:47:13 GBp 229 611.00 XLON xeaMIHAsutx
18-02-2026 15:47:13 GBp 274 611.00 XLON xeaMIHAsutz
18-02-2026 15:45:10 GBp 230 610.50 XLON xeaMIHAsd$0
18-02-2026 15:37:13 GBp 194 610.00 XLON xeaMIHAsgxC
18-02-2026 15:37:13 GBp 599 610.00 XLON xeaMIHAsgxE
18-02-2026 15:31:29 GBp 887 609.00 XLON xeaMIHAsI7e
18-02-2026 15:29:50 GBp 260 609.50 XLON xeaMIHAsGN$
18-02-2026 15:29:50 GBp 299 609.50 XLON xeaMIHAsGN1
18-02-2026 15:29:50 GBp 25 609.50 XLON xeaMIHAsGNv
18-02-2026 15:29:50 GBp 603 609.50 XLON xeaMIHAsGNx
18-02-2026 15:29:50 GBp 439 609.50 XLON xeaMIHAsGNz
18-02-2026 15:21:47 GBp 284 608.50 XLON xeaMIHAs79@
18-02-2026 15:21:47 GBp 404 608.50 XLON xeaMIHAs790
18-02-2026 15:20:00 GBp 728 609.00 XLON xeaMIHAs2xD
18-02-2026 15:17:54 GBp 561 609.50 XLON xeaMIHAs10A
18-02-2026 15:15:43 GBp 1,578 609.50 XLON xeaMIHAsCRj
18-02-2026 15:15:43 GBp 547 609.50 XLON xeaMIHAsCRl
18-02-2026 15:15:43 GBp 505 609.50 XLON xeaMIHAsCRv
18-02-2026 15:02:48 GBp 419 609.00 XLON xeaMIHAtdWs
18-02-2026 15:01:41 GBp 622 609.00 XLON xeaMIHAtaEr
18-02-2026 15:00:42 GBp 671 609.50 XLON xeaMIHAtYde
18-02-2026 15:00:42 GBp 149 609.50 XLON xeaMIHAtYdn
18-02-2026 15:00:42 GBp 64 609.50 XLON xeaMIHAtYdp
18-02-2026 15:00:42 GBp 32 609.50 XLON xeaMIHAtYdr
18-02-2026 15:00:37 GBp 584 609.50 XLON xeaMIHAtYja
18-02-2026 15:00:37 GBp 326 609.50 XLON xeaMIHAtYjc
18-02-2026 15:00:37 GBp 281 609.00 XLON xeaMIHAtYjn
18-02-2026 15:00:37 GBp 846 609.00 XLON xeaMIHAtYjr
18-02-2026 15:00:37 GBp 403 610.00 XLON xeaMIHAtYjy
18-02-2026 15:00:37 GBp 90 610.00 XLON xeaMIHAtYj@
18-02-2026 15:00:37 GBp 539 609.50 XLON xeaMIHAtYj4
18-02-2026 14:49:48 GBp 440 610.00 XLON xeaMIHAtUtT
18-02-2026 14:49:48 GBp 210 610.00 XLON xeaMIHAtUtV
18-02-2026 14:49:48 GBp 271 610.00 XLON xeaMIHAtUsf
18-02-2026 14:49:48 GBp 244 610.00 XLON xeaMIHAtUsh
18-02-2026 14:49:48 GBp 57 610.00 XLON xeaMIHAtUsj
18-02-2026 14:42:12 GBp 237 608.50 XLON xeaMIHAt0vw
18-02-2026 14:39:29 GBp 751 607.50 XLON xeaMIHAtAl5
18-02-2026 14:36:26 GBp 344 608.00 XLON xeaMIHAmq@6
18-02-2026 14:33:16 GBp 380 607.00 XLON xeaMIHAm$1l
18-02-2026 14:33:16 GBp 304 607.50 XLON xeaMIHAm$1m
18-02-2026 14:32:41 GBp 551 608.00 XLON xeaMIHAmyN2
18-02-2026 14:31:00 GBp 349 606.00 XLON xeaMIHAmvhI
18-02-2026 14:30:05 GBp 429 606.00 XLON xeaMIHAmbjR
18-02-2026 14:29:46 GBp 669 606.50 XLON xeaMIHAmYxR
18-02-2026 14:25:00 GBp 346 607.00 XLON xeaMIHAmebM
18-02-2026 14:21:07 GBp 188 606.50 XLON xeaMIHAmJ0K
18-02-2026 14:19:20 GBp 596 606.50 XLON xeaMIHAmVHM
18-02-2026 14:19:19 GBp 688 607.00 XLON xeaMIHAmVIY
18-02-2026 14:18:15 GBp 36 607.50 XLON xeaMIHAmTmM
18-02-2026 14:17:05 GBp 350 608.00 XLON xeaMIHAmQQn
18-02-2026 14:17:05 GBp 164 608.00 XLON xeaMIHAmQQt
18-02-2026 14:17:05 GBp 1,263 608.00 XLON xeaMIHAmQQz
18-02-2026 14:14:00 GBp 388 605.50 XLON xeaMIHAm7QJ
18-02-2026 14:03:05 GBp 388 605.50 XLON xeaMIHAn@gV
18-02-2026 13:56:15 GBp 495 605.50 XLON xeaMIHAna8C
18-02-2026 13:55:12 GBp 308 606.50 XLON xeaMIHAnYaA
18-02-2026 13:55:12 GBp 307 606.50 XLON xeaMIHAnYaC
18-02-2026 13:55:12 GBp 99 606.00 XLON xeaMIHAnYaE
18-02-2026 13:55:12 GBp 305 606.00 XLON xeaMIHAnYaG
18-02-2026 13:52:37 GBp 388 606.00 XLON xeaMIHAnlnD
18-02-2026 13:42:58 GBp 576 605.00 XLON xeaMIHAnHzr
18-02-2026 13:41:52 GBp 248 605.50 XLON xeaMIHAnUE$
18-02-2026 13:41:52 GBp 429 605.50 XLON xeaMIHAnUE6
18-02-2026 13:41:52 GBp 470 605.50 XLON xeaMIHAnUE8
18-02-2026 13:41:52 GBp 400 605.50 XLON xeaMIHAnUEJ
18-02-2026 13:41:52 GBp 486 605.50 XLON xeaMIHAnUEL
18-02-2026 13:41:52 GBp 592 605.50 XLON xeaMIHAnUEM
18-02-2026 13:41:52 GBp 1,067 605.50 XLON xeaMIHAnU9X
18-02-2026 13:41:52 GBp 1,310 605.50 XLON xeaMIHAnU98
18-02-2026 13:41:52 GBp 267 605.50 XLON xeaMIHAnU9A
18-02-2026 13:41:52 GBp 305 605.50 XLON xeaMIHAnU9C
18-02-2026 13:41:52 GBp 36 605.50 XLON xeaMIHAnU9E
18-02-2026 13:21:26 GBp 253 604.50 XLON xeaMIHAoojD
18-02-2026 13:21:26 GBp 404 605.00 XLON xeaMIHAoojF
18-02-2026 13:11:30 GBp 176 605.50 XLON xeaMIHAodmk
18-02-2026 13:11:05 GBp 372 605.00 XLON xeaMIHAod9E
18-02-2026 13:11:05 GBp 16 605.00 XLON xeaMIHAod9G
18-02-2026 12:37:52 GBp 431 604.50 XLON xeaMIHAoRKe
18-02-2026 12:37:47 GBp 39 604.50 XLON xeaMIHAoRGH
18-02-2026 12:37:47 GBp 598 605.50 XLON xeaMIHAoRGM
18-02-2026 12:37:47 GBp 388 605.00 XLON xeaMIHAoRGS
18-02-2026 12:16:46 GBp 550 605.50 XLON xeaMIHAo9L@
18-02-2026 12:08:46 GBp 226 604.00 XLON xeaMIHApmM@
18-02-2026 12:08:45 GBp 240 604.50 XLON xeaMIHApmTy
18-02-2026 12:08:45 GBp 338 604.00 XLON xeaMIHApmSa
18-02-2026 12:08:45 GBp 485 604.50 XLON xeaMIHApmSu
18-02-2026 12:02:54 GBp 179 605.50 XLON xeaMIHApw$b
18-02-2026 12:02:54 GBp 305 605.50 XLON xeaMIHApw$Z
18-02-2026 11:59:25 GBp 203 605.50 XLON xeaMIHApcqQ
18-02-2026 11:59:25 GBp 614 605.50 XLON xeaMIHApcqS
18-02-2026 11:56:13 GBp 453 605.50 XLON xeaMIHApbkZ
18-02-2026 11:51:50 GBp 623 605.50 XLON xeaMIHApXe3
18-02-2026 11:51:50 GBp 281 605.50 XLON xeaMIHApXe5
18-02-2026 11:51:50 GBp 291 605.50 XLON xeaMIHApXe7
18-02-2026 11:51:50 GBp 535 605.50 XLON xeaMIHApXe9
18-02-2026 11:44:59 GBp 388 605.00 XLON xeaMIHApMjK
18-02-2026 11:37:31 GBp 757 605.50 XLON xeaMIHApH0A
18-02-2026 11:09:50 GBp 661 604.50 XLON xeaMIHAispD
18-02-2026 11:09:36 GBp 3 605.00 XLON xeaMIHAis54
18-02-2026 11:09:36 GBp 650 605.00 XLON xeaMIHAis56
18-02-2026 11:09:36 GBp 1,676 605.00 XLON xeaMIHAis4c
18-02-2026 11:09:36 GBp 179 605.00 XLON xeaMIHAis4e
18-02-2026 11:09:36 GBp 388 605.00 XLON xeaMIHAis4n
18-02-2026 10:49:02 GBp 273 605.50 XLON xeaMIHAiYqG
18-02-2026 10:38:29 GBp 908 605.00 XLON xeaMIHAiKQK
18-02-2026 10:38:29 GBp 175 605.50 XLON xeaMIHAiKQQ
18-02-2026 10:38:29 GBp 197 605.50 XLON xeaMIHAiKQS
18-02-2026 10:38:29 GBp 650 605.50 XLON xeaMIHAiKQU
18-02-2026 10:18:40 GBp 86 606.00 XLON xeaMIHAiCcx
18-02-2026 10:18:40 GBp 285 606.00 XLON xeaMIHAiCcz
18-02-2026 10:15:43 GBp 68 606.00 XLON xeaMIHAiAUm
18-02-2026 10:15:43 GBp 207 606.00 XLON xeaMIHAiAUr
18-02-2026 10:11:27 GBp 247 605.00 XLON xeaMIHAjt5J
18-02-2026 10:10:48 GBp 175 605.50 XLON xeaMIHAjqDb
18-02-2026 10:10:48 GBp 88 605.50 XLON xeaMIHAjqDd
18-02-2026 10:10:48 GBp 14 605.50 XLON xeaMIHAjqDZ
18-02-2026 10:08:50 GBp 179 605.50 XLON xeaMIHAjo3F
18-02-2026 10:00:00 GBp 398 605.00 XLON xeaMIHAjah3
18-02-2026 09:55:23 GBp 290 605.50 XLON xeaMIHAjXzu
18-02-2026 09:54:22 GBp 268 606.00 XLON xeaMIHAjlqq
18-02-2026 09:54:22 GBp 271 606.00 XLON xeaMIHAjlqw
18-02-2026 09:50:15 GBp 288 606.00 XLON xeaMIHAjNmL
18-02-2026 09:49:45 GBp 269 606.00 XLON xeaMIHAjKa3
18-02-2026 09:49:44 GBp 283 606.50 XLON xeaMIHAjKdg
18-02-2026 09:49:44 GBp 518 606.50 XLON xeaMIHAjKdm
18-02-2026 09:49:44 GBp 66 606.50 XLON xeaMIHAjKdo
18-02-2026 09:49:44 GBp 33 606.50 XLON xeaMIHAjKdq
18-02-2026 09:49:42 GBp 388 606.50 XLON xeaMIHAjKWw
18-02-2026 09:45:24 GBp 285 607.00 XLON xeaMIHAjGRD
18-02-2026 09:40:00 GBp 446 607.00 XLON xeaMIHAjQJE
18-02-2026 09:30:29 GBp 164 606.50 XLON xeaMIHAj0BW
18-02-2026 09:30:29 GBp 310 606.50 XLON xeaMIHAj0Bc
18-02-2026 09:15:21 GBp 385 605.50 XLON xeaMIHAkpJz
18-02-2026 09:11:38 GBp 381 606.00 XLON xeaMIHAk$wI
18-02-2026 09:11:14 GBp 484 606.50 XLON xeaMIHAk$Ja
18-02-2026 09:06:56 GBp 585 606.50 XLON xeaMIHAkxEt
18-02-2026 09:06:55 GBp 388 607.00 XLON xeaMIHAkx8I
18-02-2026 09:00:07 GBp 338 607.00 XLON xeaMIHAkYyt
18-02-2026 09:00:00 GBp 141 608.00 XLON xeaMIHAkY1c
18-02-2026 09:00:00 GBp 200 608.00 XLON xeaMIHAkY1e
18-02-2026 09:00:00 GBp 560 608.00 XLON xeaMIHAkY1g
18-02-2026 09:00:00 GBp 302 608.00 XLON xeaMIHAkY1i
18-02-2026 09:00:00 GBp 388 607.50 XLON xeaMIHAkY1t
18-02-2026 08:56:52 GBp 557 608.00 XLON xeaMIHAkXpm
18-02-2026 08:56:52 GBp 72 608.00 XLON xeaMIHAkXpo
18-02-2026 08:42:36 GBp 275 607.00 XLON xeaMIHAkInC
18-02-2026 08:42:36 GBp 276 607.00 XLON xeaMIHAkInK
18-02-2026 08:42:36 GBp 277 607.00 XLON xeaMIHAkImb
18-02-2026 08:42:36 GBp 266 607.00 XLON xeaMIHAkImy
18-02-2026 08:42:36 GBp 138 607.00 XLON xeaMIHAkImE
18-02-2026 08:42:36 GBp 98 607.00 XLON xeaMIHAkImG
18-02-2026 08:30:30 GBp 167 607.00 XLON xeaMIHAkOPL
18-02-2026 08:23:37 GBp 456 606.00 XLON xeaMIHAk5VD
18-02-2026 08:18:11 GBp 178 606.00 XLON xeaMIHAk1Qb
18-02-2026 08:16:44 GBp 260 605.00 XLON xeaMIHAkFXW
18-02-2026 08:15:32 GBp 262 605.00 XLON xeaMIHAkFUW
18-02-2026 08:13:30 GBp 167 606.00 XLON xeaMIHAkD2w
18-02-2026 08:13:30 GBp 243 606.50 XLON xeaMIHAkD29
18-02-2026 08:12:57 GBp 555 606.00 XLON xeaMIHAkAem
18-02-2026 08:10:50 GBp 173 607.00 XLON xeaMIHAkBRN
18-02-2026 08:10:50 GBp 470 607.00 XLON xeaMIHAkBRP
18-02-2026 08:04:37 GBp 108 604.00 XLON xeaMIHAlqOm
18-02-2026 08:04:37 GBp 27 604.00 XLON xeaMIHAlqOo
18-02-2026 08:04:37 GBp 222 604.00 XLON xeaMIHAlqOu
18-02-2026 08:04:34 GBp 466 604.50 XLON xeaMIHAlqQ$
18-02-2026 08:04:34 GBp 374 605.00 XLON xeaMIHAlqQI
18-02-2026 08:02:58 GBp 113 607.00 XLON xeaMIHAlo25
18-02-2026 08:02:58 GBp 197 606.50 XLON xeaMIHAlo27



