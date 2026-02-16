Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Disclosure Of Trading In Own Shares From February 9, 2026 To February 13, 2026


2026-02-16 09:12:48
Head Office: 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel: + 33 (0) 1 78 15 00 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From February 09, 2026 to February 13, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from February 09, 2026 to February 13, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-09 FR0000044448 1705 140.168798 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-10 FR0000044448 1705 140.878123 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-11 FR0000044448 1705 142.029501 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-12 FR0000044448 1705 143.630205 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-13 FR0000044448 1705 136.997009 XPAR
TOTAL 8,525
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:01:11Z FR0000044448 140.900000 EUR 159 XPAR OD_8wpUaPC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:06:04Z FR0000044448 140.700000 EUR 56 XPAR OD_8wpVoZP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:11:45Z FR0000044448 141.100000 EUR 36 XPAR OD_8wpXFDn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:17:22Z FR0000044448 140.800000 EUR 23 XPAR OD_8wpYf1Z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:20:06Z FR0000044448 140.900000 EUR 25 XPAR OD_8wpZLeO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:25:35Z FR0000044448 140.500000 EUR 13 XPAR OD_8wpajAl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:25:35Z FR0000044448 140.500000 EUR 8 XPAR OD_8wpajAo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:30:00Z FR0000044448 140.500000 EUR 10 XPAR OD_8wpbpzT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:30:00Z FR0000044448 140.500000 EUR 13 XPAR OD_8wpbpzU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:34:43Z FR0000044448 140.400000 EUR 31 XPAR OD_8wpd1d5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:47:31Z FR0000044448 140.500000 EUR 41 XPAR OD_8wpgFRK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T08:56:03Z FR0000044448 140.200000 EUR 21 XPAR OD_8wpiOeC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:00:22Z FR0000044448 139.900000 EUR 31 XPAR OD_8wpjTz4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:10:40Z FR0000044448 140.200000 EUR 27 XPAR OD_8wpm4qX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:16:05Z FR0000044448 140.100000 EUR 21 XPAR OD_8wpnRSq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:40:48Z FR0000044448 140.100000 EUR 35 XPAR OD_8wptfGB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:40:48Z FR0000044448 140.100000 EUR 4 XPAR OD_8wptfGB-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:40:54Z FR0000044448 140.000000 EUR 32 XPAR OD_8wptgfU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:40:54Z FR0000044448 140.000000 EUR 7 XPAR OD_8wptgfU-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:56:07Z FR0000044448 139.800000 EUR 21 XPAR OD_8wpxWJG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:58:03Z FR0000044448 139.500000 EUR 6 XPAR OD_8wpy0N2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:59:04Z FR0000044448 139.500000 EUR 12 XPAR OD_8wpyGIz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T09:59:04Z FR0000044448 139.500000 EUR 7 XPAR OD_8wpyGJ0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T10:06:08Z FR0000044448 139.400000 EUR 21 XPAR OD_8wq02gm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T10:14:00Z FR0000044448 139.400000 EUR 22 XPAR OD_8wq21NK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T10:25:49Z FR0000044448 138.800000 EUR 21 XPAR OD_8wq4zrO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T10:34:10Z FR0000044448 138.600000 EUR 21 XPAR OD_8wq768T-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T10:42:46Z FR0000044448 138.900000 EUR 21 XPAR OD_8wq9GTr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T11:01:34Z FR0000044448 139.200000 EUR 40 XPAR OD_8wqDzpL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T11:31:43Z FR0000044448 138.900000 EUR 41 XPAR OD_8wqLaYN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T11:41:59Z FR0000044448 138.700000 EUR 26 XPAR OD_8wqOAq0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T12:02:45Z FR0000044448 138.600000 EUR 21 XPAR OD_8wqTOpw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T12:13:04Z FR0000044448 138.900000 EUR 26 XPAR OD_8wqVzsH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T12:28:23Z FR0000044448 138.800000 EUR 26 XPAR OD_8wqZr1G-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T12:43:25Z FR0000044448 138.800000 EUR 21 XPAR OD_8wqddgU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T12:58:33Z FR0000044448 138.400000 EUR 21 XPAR OD_8wqhRpX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T13:16:09Z FR0000044448 139.000000 EUR 29 XPAR OD_8wqlsSL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T13:36:19Z FR0000044448 138.900000 EUR 49 XPAR OD_8wqqxG8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T13:51:54Z FR0000044448 139.300000 EUR 24 XPAR OD_8wqusbZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:05:26Z FR0000044448 139.700000 EUR 31 XPAR OD_8wqyHmN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:11:03Z FR0000044448 139.900000 EUR 24 XPAR OD_8wqzhNL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:15:47Z FR0000044448 139.800000 EUR 22 XPAR OD_8wr0tEl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:30:02Z FR0000044448 139.800000 EUR 45 XPAR OD_8wr4Tnd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:34:34Z FR0000044448 140.200000 EUR 30 XPAR OD_8wr5cZE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:44:45Z FR0000044448 140.500000 EUR 44 XPAR OD_8wr8BZf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:48:46Z FR0000044448 140.700000 EUR 26 XPAR OD_8wr9C3m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T14:57:19Z FR0000044448 140.600000 EUR 36 XPAR OD_8wrBLb3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:08:30Z FR0000044448 140.700000 EUR 49 XPAR OD_8wrEABr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:13:07Z FR0000044448 140.300000 EUR 24 XPAR OD_8wrFKN6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:32:12Z FR0000044448 140.800000 EUR 36 XPAR OD_8wrK87N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:33:37Z FR0000044448 140.700000 EUR 49 XPAR OD_8wrKUIP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:48:17Z FR0000044448 141.200000 EUR 36 XPAR OD_8wrOB4P-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T15:49:29Z FR0000044448 141.100000 EUR 43 XPAR OD_8wrOToT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T16:05:21Z FR0000044448 141.400000 EUR 29 XPAR OD_8wrSTWi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T16:08:34Z FR0000044448 141.400000 EUR 31 XPAR OD_8wrTHrI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T16:08:54Z FR0000044448 141.300000 EUR 50 XPAR OD_8wrTMqg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-09T16:23:35Z FR0000044448 141.600000 EUR 31 XPAR OD_8wrX4Ag-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:00:20Z FR0000044448 141.500000 EUR 138 XPAR OD_8wvKtky-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:10:13Z FR0000044448 141.000000 EUR 37 XPAR OD_8wvNNmx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:10:13Z FR0000044448 141.000000 EUR 6 XPAR OD_8wvNNmy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:10:13Z FR0000044448 141.000000 EUR 10 XPAR OD_8wvNNmz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:10:13Z FR0000044448 141.100000 EUR 46 XPAR OD_8wvNNmv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:26:04Z FR0000044448 141.000000 EUR 42 XPAR OD_8wvRND2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:28:43Z FR0000044448 140.900000 EUR 25 XPAR OD_8wvS2b0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:28:43Z FR0000044448 140.900000 EUR 43 XPAR OD_8wvS2b0-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:51:58Z FR0000044448 141.200000 EUR 43 XPAR OD_8wvXthJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:52:14Z FR0000044448 141.100000 EUR 38 XPAR OD_8wvXxom-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T08:59:03Z FR0000044448 141.100000 EUR 21 XPAR OD_8wvZg3T-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:08:42Z FR0000044448 141.200000 EUR 36 XPAR OD_8wvc6fw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:17:56Z FR0000044448 141.300000 EUR 34 XPAR OD_8wveQrM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:39:02Z FR0000044448 141.800000 EUR 26 XPAR OD_8wvjkLE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:39:02Z FR0000044448 141.800000 EUR 35 XPAR OD_8wvjkLF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:46:31Z FR0000044448 141.700000 EUR 17 XPAR OD_8wvld0z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:46:31Z FR0000044448 141.700000 EUR 4 XPAR OD_8wvld0z-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:56:06Z FR0000044448 141.800000 EUR 13 XPAR OD_8wvo2VM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T09:56:06Z FR0000044448 141.800000 EUR 20 XPAR OD_8wvo2VO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:16:03Z FR0000044448 141.600000 EUR 32 XPAR OD_8wvt3sR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:17:11Z FR0000044448 141.500000 EUR 1 XPAR OD_8wvtLom-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:17:11Z FR0000044448 141.500000 EUR 20 XPAR OD_8wvtLom-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:31:59Z FR0000044448 141.600000 EUR 22 XPAR OD_8wvx4pK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:40:02Z FR0000044448 141.500000 EUR 21 XPAR OD_8wvz6M1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T10:50:38Z FR0000044448 141.400000 EUR 28 XPAR OD_8ww1lhL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T11:00:17Z FR0000044448 141.300000 EUR 21 XPAR OD_8ww4CMq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T11:13:35Z FR0000044448 141.100000 EUR 21 XPAR OD_8ww7Y5r-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T11:35:18Z FR0000044448 141.500000 EUR 37 XPAR OD_8wwD17m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T11:52:12Z FR0000044448 141.300000 EUR 26 XPAR OD_8wwHGiQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T12:13:46Z FR0000044448 141.300000 EUR 31 XPAR OD_8wwMhQy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T12:24:49Z FR0000044448 141.200000 EUR 21 XPAR OD_8wwPTr9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T12:40:16Z FR0000044448 140.900000 EUR 21 XPAR OD_8wwTN1z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T12:58:18Z FR0000044448 140.700000 EUR 7 XPAR OD_8wwXuZc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T13:01:16Z FR0000044448 140.700000 EUR 7 XPAR OD_8wwYeka-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T13:06:11Z FR0000044448 140.800000 EUR 28 XPAR OD_8wwZtZ0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T13:32:02Z FR0000044448 140.800000 EUR 52 XPAR OD_8wwgP39-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T13:46:01Z FR0000044448 141.100000 EUR 28 XPAR OD_8wwjvHn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T13:55:59Z FR0000044448 140.800000 EUR 21 XPAR OD_8wwmQuU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:04:06Z FR0000044448 140.900000 EUR 21 XPAR OD_8wwoTgf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:11:15Z FR0000044448 141.000000 EUR 22 XPAR OD_8wwqH4m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:17:33Z FR0000044448 140.800000 EUR 21 XPAR OD_8wwrrUX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:24:48Z FR0000044448 141.000000 EUR 21 XPAR OD_8wwtgbC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:32:05Z FR0000044448 140.900000 EUR 43 XPAR OD_8wwvWJo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:36:31Z FR0000044448 141.100000 EUR 22 XPAR OD_8 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:41:02Z FR0000044448 140.400000 EUR 21 XPAR OD_8wwxm66-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:47:57Z FR0000044448 140.400000 EUR 23 XPAR OD_8wwzW1X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T14:49:44Z FR0000044448 140.100000 EUR 21 XPAR OD_8wwzxt5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:00:17Z FR0000044448 140.500000 EUR 23 XPAR OD_8wx2cYc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:00:17Z FR0000044448 140.500000 EUR 4 XPAR OD_8wx2cYd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:02:25Z FR0000044448 140.500000 EUR 27 XPAR OD_8wx39jD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:06:52Z FR0000044448 139.700000 EUR 22 XPAR OD_8wx4HGg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:13:11Z FR0000044448 139.900000 EUR 21 XPAR OD_8wx5rv0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:21:46Z FR0000044448 139.900000 EUR 42 XPAR OD_8wx81lB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:27:23Z FR0000044448 139.800000 EUR 26 XPAR OD_8wx9RQO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:37:14Z FR0000044448 139.700000 EUR 28 XPAR OD_8wxBvDP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:37:49Z FR0000044448 139.600000 EUR 31 XPAR OD_8wxC4Mj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:45:08Z FR0000044448 139.900000 EUR 35 XPAR OD_8wxDuh3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T15:56:12Z FR0000044448 139.700000 EUR 26 XPAR OD_8wxGhDx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T16:01:15Z FR0000044448 140.200000 EUR 50 XPAR OD_8wxHy44-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T16:05:13Z FR0000044448 139.900000 EUR 21 XPAR OD_8wxIy9P-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-10T16:20:02Z FR0000044448 139.900000 EUR 55 XPAR OD_8wxMhFC-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:13:33Z FR0000044448 140.500000 EUR 50 XPAR OD_8x1EkTa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:13:33Z FR0000044448 140.600000 EUR 28 XPAR OD_8x1EkSj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:13:33Z FR0000044448 140.600000 EUR 167 XPAR OD_8x1EkSs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:16:54Z FR0000044448 140.200000 EUR 21 XPAR OD_8x1Fah5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:18:33Z FR0000044448 140.000000 EUR 21 XPAR OD_8x1G0VR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:24:07Z FR0000044448 139.600000 EUR 21 XPAR OD_8x1HPR5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:34:19Z FR0000044448 140.400000 EUR 58 XPAR OD_8x1JykA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:41:07Z FR0000044448 140.200000 EUR 28 XPAR OD_8x1Lgop-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T08:55:16Z FR0000044448 140.300000 EUR 50 XPAR OD_8x1PFm3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T09:12:42Z FR0000044448 141.000000 EUR 54 XPAR OD_8x1Tdmq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T09:19:25Z FR0000044448 140.700000 EUR 21 XPAR OD_8x1VKf3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T09:40:53Z FR0000044448 141.000000 EUR 29 XPAR OD_8x1ajoO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T09:48:09Z FR0000044448 141.600000 EUR 59 XPAR OD_8x1cZ4L-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T10:14:28Z FR0000044448 141.900000 EUR 24 XPAR OD_8x1jBsP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T10:19:07Z FR0000044448 141.800000 EUR 50 XPAR OD_8x1kMVY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T10:28:59Z FR0000044448 142.100000 EUR 25 XPAR OD_8x1mqXa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T10:49:27Z FR0000044448 141.600000 EUR 48 XPAR OD_8x1rzpA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T11:02:16Z FR0000044448 142.600000 EUR 23 XPAR OD_8x1vDw8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T11:13:51Z FR0000044448 143.300000 EUR 21 XPAR OD_8x1y8or-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T11:38:19Z FR0000044448 143.600000 EUR 38 XPAR OD_8x24Ils-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T11:52:55Z FR0000044448 143.300000 EUR 22 XPAR OD_8x27yX3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T12:13:06Z FR0000044448 143.300000 EUR 31 XPAR OD_8x2D3ZC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T12:29:10Z FR0000044448 143.600000 EUR 24 XPAR OD_8x2H6IV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T12:43:50Z FR0000044448 143.400000 EUR 22 XPAR OD_8x2KnMC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T13:04:30Z FR0000044448 143.000000 EUR 32 XPAR OD_8x2Pzs0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T13:33:54Z FR0000044448 143.700000 EUR 56 XPAR OD_8x2XOhL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T13:48:23Z FR0000044448 143.600000 EUR 31 XPAR OD_8x2b2o5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T13:58:10Z FR0000044448 143.300000 EUR 21 XPAR OD_8x2dVZq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:08:34Z FR0000044448 143.300000 EUR 27 XPAR OD_8x2g7tM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:15:00Z FR0000044448 143.300000 EUR 28 XPAR OD_8x2hkJv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:26:12Z FR0000044448 143.300000 EUR 33 XPAR OD_8x2kZBU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:31:04Z FR0000044448 142.700000 EUR 21 XPAR OD_8x2lmxq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:34:38Z FR0000044448 143.100000 EUR 23 XPAR OD_8x2mgos-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:50:15Z FR0000044448 143.900000 EUR 61 XPAR OD_8x2qcYg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:51:36Z FR0000044448 143.600000 EUR 21 XPAR OD_8x2qxZa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:57:10Z FR0000044448 143.300000 EUR 19 XPAR OD_8x2sMSa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T14:57:10Z FR0000044448 143.300000 EUR 2 XPAR OD_8x2sMSb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:02:32Z FR0000044448 143.100000 EUR 25 XPAR OD_8x2tiGn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:07:32Z FR0000044448 142.800000 EUR 21 XPAR OD_8x2uyBf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:11:24Z FR0000044448 142.600000 EUR 21 XPAR OD_8x2vwgz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:19:16Z FR0000044448 142.000000 EUR 32 XPAR OD_8x2xvWU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:25:23Z FR0000044448 141.600000 EUR 28 XPAR OD_8x2zStk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:30:08Z FR0000044448 141.500000 EUR 24 XPAR OD_8x30ewu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:34:30Z FR0000044448 141.600000 EUR 27 XPAR OD_8x31lJa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:43:46Z FR0000044448 142.100000 EUR 30 XPAR OD_8x345mv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:48:56Z FR0000044448 142.100000 EUR 21 XPAR OD_8x35ONa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:51:23Z FR0000044448 142.300000 EUR 26 XPAR OD_8x360qb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T15:56:11Z FR0000044448 142.400000 EUR 21 XPAR OD_8x37Djh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T16:06:41Z FR0000044448 142.800000 EUR 59 XPAR OD_8x39rY4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T16:16:25Z FR0000044448 142.900000 EUR 55 XPAR OD_8x3CJVI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-11T16:19:24Z FR0000044448 142.700000 EUR 5 XPAR OD_8x3D3wa-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:02:01Z FR0000044448 143.500000 EUR 150 XPAR OD_8x72NAh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:06:57Z FR0000044448 144.600000 EUR 70 XPAR OD_8x73c7S-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:11:27Z FR0000044448 144.300000 EUR 21 XPAR OD_8x74kEU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:16:17Z FR0000044448 144.300000 EUR 42 XPAR OD_8x75xg5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:24:17Z FR0000044448 143.800000 EUR 21 XPAR OD_8x77yYv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:36:51Z FR0000044448 144.600000 EUR 35 XPAR OD_8x7B8uJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:37:01Z FR0000044448 144.500000 EUR 39 XPAR OD_8x7BBOp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:37:01Z FR0000044448 144.500000 EUR 4 XPAR OD_8x7BBOp-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:54:33Z FR0000044448 144.700000 EUR 30 XPAR OD_8x7FbC5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T08:54:33Z FR0000044448 144.700000 EUR 30 XPAR OD_8x7FbC5-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:00:30Z FR0000044448 145.100000 EUR 22 XPAR OD_8x7H5uu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:07:35Z FR0000044448 145.000000 EUR 20 XPAR OD_8x7IsPP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:18:38Z FR0000044448 145.100000 EUR 34 XPAR OD_8x7Lf1K-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:29:17Z FR0000044448 144.500000 EUR 31 XPAR OD_8x7OL8u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:34:19Z FR0000044448 144.500000 EUR 20 XPAR OD_8x7Pbpz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:41:54Z FR0000044448 144.000000 EUR 21 XPAR OD_8x7RW39-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T09:57:23Z FR0000044448 144.300000 EUR 47 XPAR OD_8x7VPod-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T10:08:23Z FR0000044448 144.000000 EUR 29 XPAR OD_8x7YBWB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T10:18:24Z FR0000044448 143.600000 EUR 20 XPAR OD_8x7ahm6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T10:28:14Z FR0000044448 143.600000 EUR 21 XPAR OD_8x7dBMF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T10:49:29Z FR0000044448 143.600000 EUR 51 XPAR OD_8x7iWyA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T10:58:56Z FR0000044448 143.600000 EUR 20 XPAR OD_8x7kuPQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T11:21:35Z FR0000044448 143.700000 EUR 41 XPAR OD_8x7qcBt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T11:43:34Z FR0000044448 143.600000 EUR 25 XPAR OD_8x7w97h-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T11:52:35Z FR0000044448 143.500000 EUR 20 XPAR OD_8x7yPxO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T12:07:05Z FR0000044448 143.600000 EUR 25 XPAR OD_8x824IR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T12:23:04Z FR0000044448 143.600000 EUR 26 XPAR OD_8x865lt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T12:44:31Z FR0000044448 143.800000 EUR 26 XPAR OD_8x8BUTH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T12:59:33Z FR0000044448 144.000000 EUR 10 XPAR OD_8x8FH5O-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T12:59:33Z FR0000044448 144.000000 EUR 16 XPAR OD_8x8FH5P-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T13:14:43Z FR0000044448 143.800000 EUR 20 XPAR OD_8x8J5oT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T13:24:40Z FR0000044448 143.700000 EUR 20 XPAR OD_8x8LbDo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T13:31:21Z FR0000044448 143.400000 EUR 20 XPAR OD_8x8NHSf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T13:40:29Z FR0000044448 143.100000 EUR 21 XPAR OD_8x8Pa7s-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T13:56:29Z FR0000044448 143.400000 EUR 27 XPAR OD_8x8TbmO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:15:53Z FR0000044448 143.700000 EUR 23 XPAR OD_8x8YUmD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:25:52Z FR0000044448 143.600000 EUR 67 XPAR OD_8x8b0cH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:31:02Z FR0000044448 143.300000 EUR 33 XPAR OD_8x8cJDN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:35:11Z FR0000044448 143.500000 EUR 21 XPAR OD_8x8dLyj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:45:54Z FR0000044448 143.100000 EUR 34 XPAR OD_8x8g3FM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:45:54Z FR0000044448 143.100000 EUR 17 XPAR OD_8x8g3FM-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:50:07Z FR0000044448 143.100000 EUR 20 XPAR OD_8x8h76J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T14:56:27Z FR0000044448 142.800000 EUR 22 XPAR OD_8x8ihkl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:05:03Z FR0000044448 143.200000 EUR 40 XPAR OD_8x8ks9J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:08:17Z FR0000044448 143.100000 EUR 20 XPAR OD_8x8lgVx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:11:44Z FR0000044448 142.600000 EUR 1 XPAR OD_8x8mYP4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:16:39Z FR0000044448 143.100000 EUR 36 XPAR OD_8x8nn83-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:23:46Z FR0000044448 143.000000 EUR 32 XPAR OD_8x8paFt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:37:48Z FR0000044448 143.300000 EUR 28 XPAR OD_8x8t7Ic-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:38:20Z FR0000044448 143.200000 EUR 46 XPAR OD_8x8tFiD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:42:07Z FR0000044448 143.200000 EUR 24 XPAR OD_8x8uCmM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:51:02Z FR0000044448 142.900000 EUR 9 XPAR OD_8x8wRst-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:51:02Z FR0000044448 142.900000 EUR 16 XPAR OD_8x8wRst-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:52:14Z FR0000044448 142.800000 EUR 21 XPAR OD_8x8wkSs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T15:59:32Z FR0000044448 142.400000 EUR 20 XPAR OD_8x8yaRS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:00:37Z FR0000044448 142.300000 EUR 21 XPAR OD_8x8yrMg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:04:14Z FR0000044448 142.100000 EUR 24 XPAR OD_8x8zln8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:06:56Z FR0000044448 141.700000 EUR 3 XPAR OD_8x90Rzx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:06:56Z FR0000044448 141.700000 EUR 18 XPAR OD_8x90S0B-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:10:36Z FR0000044448 141.500000 EUR 20 XPAR OD_8x91N98-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-12T16:20:40Z FR0000044448 140.800000 EUR 14 XPAR OD_8x93uL7-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:00:25Z FR0000044448 139.700000 EUR 143 XPAR OD_8xCsUia-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:04:04Z FR0000044448 138.800000 EUR 23 XPAR OD_8xCtPmv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:04:34Z FR0000044448 138.400000 EUR 31 XPAR OD_8xCtXZN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:12:56Z FR0000044448 137.900000 EUR 45 XPAR OD_8xCve7v-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:13:35Z FR0000044448 137.600000 EUR 22 XPAR OD_8xCvoHz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:18:04Z FR0000044448 137.100000 EUR 21 XPAR OD_8xCwwCL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:23:57Z FR0000044448 137.500000 EUR 26 XPAR OD_8xCyPwN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:32:53Z FR0000044448 138.700000 EUR 32 XPAR OD_8xD0fMx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:32:53Z FR0000044448 138.700000 EUR 14 XPAR OD_8xD0fMx-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:36:43Z FR0000044448 138.100000 EUR 22 XPAR OD_8xD1dOw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:44:38Z FR0000044448 137.500000 EUR 21 XPAR OD_8xD3cot-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:51:22Z FR0000044448 137.300000 EUR 3 XPAR OD_8xD5Jye-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:51:24Z FR0000044448 137.300000 EUR 19 XPAR OD_8xD5KMz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T08:56:23Z FR0000044448 136.900000 EUR 24 XPAR OD_8xD6a9I-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:04:32Z FR0000044448 136.700000 EUR 29 XPAR OD_8xD8dOw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:12:10Z FR0000044448 136.000000 EUR 21 XPAR OD_8xDAYgv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:18:20Z FR0000044448 135.600000 EUR 21 XPAR OD_8xDC6xi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:30:03Z FR0000044448 136.300000 EUR 23 XPAR OD_8xDF3qW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:34:48Z FR0000044448 136.100000 EUR 21 XPAR OD_8xDGFtj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:42:06Z FR0000044448 135.900000 EUR 21 XPAR OD_8xDI5m7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:46:19Z FR0000044448 135.600000 EUR 23 XPAR OD_8xDJ9dt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T09:59:55Z FR0000044448 135.800000 EUR 22 XPAR OD_8xDMa3N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:06:04Z FR0000044448 135.800000 EUR 28 XPAR OD_8xDO7ra-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:15:39Z FR0000044448 135.700000 EUR 21 XPAR OD_8xDQXP6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:24:33Z FR0000044448 135.700000 EUR 21 XPAR OD_8xDSmYe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:32:22Z FR0000044448 135.200000 EUR 21 XPAR OD_8xDUkNu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:45:28Z FR0000044448 135.100000 EUR 30 XPAR OD_8xDY310-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T10:56:29Z FR0000044448 134.600000 EUR 21 XPAR OD_8xDaow1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T11:13:15Z FR0000044448 134.800000 EUR 32 XPAR OD_8xDf2XG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T11:25:53Z FR0000044448 134.900000 EUR 22 XPAR OD_8xDiDkX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T11:43:15Z FR0000044448 134.800000 EUR 25 XPAR OD_8xDmavm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T12:01:40Z FR0000044448 135.600000 EUR 16 XPAR OD_8xDrECS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T12:01:40Z FR0000044448 135.600000 EUR 17 XPAR OD_8xDrECS-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T12:21:06Z FR0000044448 135.900000 EUR 29 XPAR OD_8xDw7ch-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T12:40:47Z FR0000044448 136.600000 EUR 27 XPAR OD_8xE14l7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T12:56:27Z FR0000044448 136.500000 EUR 21 XPAR OD_8xE51KS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:10:01Z FR0000044448 136.200000 EUR 21 XPAR OD_8xE8RDY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:21:45Z FR0000044448 136.000000 EUR 13 XPAR OD_8xEBOQq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:21:45Z FR0000044448 136.000000 EUR 8 XPAR OD_8xEBOQq-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:30:14Z FR0000044448 136.000000 EUR 19 XPAR OD_8xEDWk1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:30:15Z FR0000044448 136.000000 EUR 3 XPAR OD_8xEDWyG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:40:55Z FR0000044448 135.800000 EUR 27 XPAR OD_8xEGDNw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T13:54:48Z FR0000044448 136.800000 EUR 28 XPAR OD_8xEJiBX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:03:25Z FR0000044448 136.600000 EUR 23 XPAR OD_8xELscv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:20:35Z FR0000044448 136.400000 EUR 51 XPAR OD_8xEQCbY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:28:12Z FR0000044448 136.700000 EUR 27 XPAR OD_8xES7YO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:30:27Z FR0000044448 136.400000 EUR 23 XPAR OD_8xESgVb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:34:58Z FR0000044448 136.600000 EUR 22 XPAR OD_8xETp4l-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:40:04Z FR0000044448 136.100000 EUR 21 XPAR OD_8xEV6bT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:44:01Z FR0000044448 135.900000 EUR 23 XPAR OD_8xEW6Fv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T14:49:05Z FR0000044448 136.600000 EUR 22 XPAR OD_8xEXNVc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:00:04Z FR0000044448 136.500000 EUR 47 XPAR OD_8xEa8ry-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:04:59Z FR0000044448 137.500000 EUR 21 XPAR OD_8xEbNX7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:10:20Z FR0000044448 137.500000 EUR 24 XPAR OD_8xEcjAE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:14:50Z FR0000044448 137.800000 EUR 10 XPAR OD_8xEdrKb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:14:50Z FR0000044448 137.800000 EUR 11 XPAR OD_8xEdrKh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:19:05Z FR0000044448 137.200000 EUR 21 XPAR OD_8xEevhK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:28:51Z FR0000044448 138.100000 EUR 23 XPAR OD_8xEhO8z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:29:15Z FR0000044448 138.100000 EUR 26 XPAR OD_8xEhUQw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:32:15Z FR0000044448 137.900000 EUR 21 XPAR OD_8xEiFDQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:37:12Z FR0000044448 137.700000 EUR 22 XPAR OD_8xEjUTF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:43:11Z FR0000044448 137.500000 EUR 8 XPAR OD_8xEkzsE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:43:18Z FR0000044448 137.500000 EUR 22 XPAR OD_8xEl1fj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:51:22Z FR0000044448 137.600000 EUR 36 XPAR OD_8xEn3jp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T15:56:52Z FR0000044448 137.600000 EUR 22 XPAR OD_8xEoRRg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T16:08:26Z FR0000044448 137.800000 EUR 29 XPAR OD_8xErM4F-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T16:23:56Z FR0000044448 137.800000 EUR 30 XPAR OD_8xEvFpq-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-13T16:23:56Z FR0000044448 137.800000 EUR 43 XPAR OD_8xEvFpr-00 MAR Art.5 §2c)


