Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-02-16 04:33:18
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
16 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 13 February 2026 it had purchased a total of 95,447 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 95,447 - -
Highest price paid (per ordinary share) 595.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 586.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 591.00p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,569,291 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,569,291.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
13-02-2026 16:28:36 GBp 179 589.50 XLON xeaMH03hsSg
13-02-2026 16:28:36 GBp 179 589.50 XLON xeaMH03hsUG
13-02-2026 16:27:00 GBp 162 590.00 XLON xeaMH03ho0k
13-02-2026 16:27:00 GBp 34 590.00 XLON xeaMH03ho0m
13-02-2026 16:27:00 GBp 61 590.00 XLON xeaMH03ho0o
13-02-2026 16:26:20 GBp 197 590.00 XLON xeaMH03hpPF
13-02-2026 16:26:20 GBp 246 590.00 XLON xeaMH03hpPH
13-02-2026 16:26:20 GBp 236 590.00 XLON xeaMH03hpPJ
13-02-2026 16:26:20 GBp 32 590.00 XLON xeaMH03hpPL
13-02-2026 16:26:05 GBp 87 589.50 XLON xeaMH03hmwd
13-02-2026 16:26:05 GBp 462 589.50 XLON xeaMH03hmwf
13-02-2026 16:23:50 GBp 644 589.00 XLON xeaMH03hyx5
13-02-2026 16:23:04 GBp 1,476 589.50 XLON xeaMH03hzAD
13-02-2026 16:23:02 GBp 236 590.00 XLON xeaMH03hzMz
13-02-2026 16:22:42 GBp 230 590.00 XLON xeaMH03hwqp
13-02-2026 16:22:22 GBp 221 590.00 XLON xeaMH03hwMQ
13-02-2026 16:22:02 GBp 232 590.00 XLON xeaMH03hxpo
13-02-2026 16:21:42 GBp 228 590.00 XLON xeaMH03hxHE
13-02-2026 16:21:22 GBp 71 590.00 XLON xeaMH03huyw
13-02-2026 16:21:22 GBp 156 590.00 XLON xeaMH03huyy
13-02-2026 16:21:02 GBp 82 590.00 XLON xeaMH03hvW$
13-02-2026 16:21:02 GBp 142 590.00 XLON xeaMH03hvWx
13-02-2026 16:20:42 GBp 224 590.00 XLON xeaMH03hv0i
13-02-2026 16:20:22 GBp 27 590.00 XLON xeaMH03hcZ3
13-02-2026 16:20:22 GBp 215 590.00 XLON xeaMH03hcZ7
13-02-2026 16:20:02 GBp 195 590.00 XLON xeaMH03hc3M
13-02-2026 16:19:42 GBp 138 590.00 XLON xeaMH03hdWR
13-02-2026 16:19:42 GBp 48 590.00 XLON xeaMH03hdWV
13-02-2026 16:19:22 GBp 199 590.00 XLON xeaMH03hd4s
13-02-2026 16:19:02 GBp 94 590.00 XLON xeaMH03habq
13-02-2026 16:19:02 GBp 91 590.00 XLON xeaMH03habu
13-02-2026 16:18:42 GBp 174 590.00 XLON xeaMH03hau7
13-02-2026 16:18:22 GBp 132 590.00 XLON xeaMH03hbj9
13-02-2026 16:18:22 GBp 137 590.00 XLON xeaMH03hbjB
13-02-2026 16:17:55 GBp 167 590.00 XLON xeaMH03hbIQ
13-02-2026 16:17:55 GBp 411 589.50 XLON xeaMH03hbTZ
13-02-2026 16:17:55 GBp 427 590.00 XLON xeaMH03hbTc
13-02-2026 16:17:55 GBp 57 590.00 XLON xeaMH03hbTe
13-02-2026 16:17:54 GBp 212 590.00 XLON xeaMH03hbTk
13-02-2026 16:17:49 GBp 460 590.00 XLON xeaMH03hYeT
13-02-2026 16:11:21 GBp 798 590.00 XLON xeaMH03hez4
13-02-2026 16:10:26 GBp 375 590.00 XLON xeaMH03hf8R
13-02-2026 16:09:53 GBp 285 590.50 XLON xeaMH03hM9J
13-02-2026 16:07:40 GBp 406 590.00 XLON xeaMH03hL7$
13-02-2026 16:07:40 GBp 171 590.00 XLON xeaMH03hL7z
13-02-2026 16:07:40 GBp 1,446 590.00 XLON xeaMH03hL77
13-02-2026 16:07:22 GBp 205 590.50 XLON xeaMH03hLPE
13-02-2026 16:06:52 GBp 172 590.50 XLON xeaMH03hI5H
13-02-2026 16:06:52 GBp 44 590.50 XLON xeaMH03hI5J
13-02-2026 16:06:22 GBp 205 590.50 XLON xeaMH03hJYX
13-02-2026 16:05:52 GBp 76 590.50 XLON xeaMH03hJF5
13-02-2026 16:05:52 GBp 125 590.50 XLON xeaMH03hJF7
13-02-2026 16:02:42 GBp 1,317 590.00 XLON xeaMH03hVAz
13-02-2026 16:02:38 GBp 249 590.50 XLON xeaMH03hVHc
13-02-2026 16:02:38 GBp 214 590.50 XLON xeaMH03hVHm
13-02-2026 16:01:22 GBp 37 590.50 XLON xeaMH03hTAH
13-02-2026 16:01:22 GBp 186 590.50 XLON xeaMH03hTAJ
13-02-2026 16:00:52 GBp 216 590.50 XLON xeaMH03hQwD
13-02-2026 16:00:52 GBp 19 590.50 XLON xeaMH03hQwF
13-02-2026 16:00:22 GBp 220 590.50 XLON xeaMH03hRsE
13-02-2026 15:59:52 GBp 223 590.50 XLON xeaMH03hOhu
13-02-2026 15:59:22 GBp 173 590.50 XLON xeaMH03hOR3
13-02-2026 15:56:37 GBp 1,056 590.50 XLON xeaMH03h46x
13-02-2026 15:56:34 GBp 174 591.50 XLON xeaMH03h4Ck
13-02-2026 15:56:34 GBp 249 591.50 XLON xeaMH03h4Cm
13-02-2026 15:56:34 GBp 64 591.50 XLON xeaMH03h4Co
13-02-2026 15:55:22 GBp 203 590.50 XLON xeaMH03h2W5
13-02-2026 15:54:52 GBp 214 590.50 XLON xeaMH03h2Ij
13-02-2026 15:54:22 GBp 215 590.50 XLON xeaMH03h32F
13-02-2026 15:53:52 GBp 218 590.50 XLON xeaMH03h0pP
13-02-2026 15:53:22 GBp 204 590.50 XLON xeaMH03h1bB
13-02-2026 15:52:52 GBp 22 590.50 XLON xeaMH03h1Tl
13-02-2026 15:52:52 GBp 174 590.50 XLON xeaMH03h1Tn
13-02-2026 15:52:22 GBp 215 590.50 XLON xeaMH03hE3o
13-02-2026 15:52:03 GBp 247 590.50 XLON xeaMH03hFij
13-02-2026 15:51:12 GBp 210 590.50 XLON xeaMH03hCts
13-02-2026 15:50:52 GBp 181 590.50 XLON xeaMH03hCJi
13-02-2026 15:50:08 GBp 88 590.50 XLON xeaMH03hDRf
13-02-2026 15:50:08 GBp 245 590.50 XLON xeaMH03hDRh
13-02-2026 15:50:07 GBp 180 590.50 XLON xeaMH03hAaa
13-02-2026 15:50:07 GBp 83 590.50 XLON xeaMH03hAaj
13-02-2026 15:50:07 GBp 76 590.50 XLON xeaMH03hAal
13-02-2026 15:50:07 GBp 211 590.50 XLON xeaMH03hAaw
13-02-2026 15:44:49 GBp 1,015 589.50 XLON xeaMH03ar4b
13-02-2026 15:43:35 GBp 783 590.00 XLON xeaMH03apef
13-02-2026 15:43:33 GBp 34 590.50 XLON xeaMH03apgj
13-02-2026 15:43:33 GBp 338 590.50 XLON xeaMH03apgl
13-02-2026 15:43:33 GBp 159 590.50 XLON xeaMH03aprb
13-02-2026 15:43:33 GBp 347 590.50 XLON xeaMH03aprg
13-02-2026 15:43:33 GBp 33 590.50 XLON xeaMH03apri
13-02-2026 15:43:33 GBp 190 590.50 XLON xeaMH03apro
13-02-2026 15:43:33 GBp 744 590.50 XLON xeaMH03apqy
13-02-2026 15:37:43 GBp 33 590.50 XLON xeaMH03ax4e
13-02-2026 15:37:43 GBp 754 591.00 XLON xeaMH03ax4n
13-02-2026 15:36:03 GBp 194 591.50 XLON xeaMH03avIw
13-02-2026 15:36:03 GBp 607 591.50 XLON xeaMH03avI4
13-02-2026 15:36:03 GBp 177 591.50 XLON xeaMH03avI6
13-02-2026 15:36:03 GBp 504 591.50 XLON xeaMH03avIC
13-02-2026 15:36:03 GBp 245 591.50 XLON xeaMH03avIE
13-02-2026 15:36:03 GBp 332 591.50 XLON xeaMH03avIG
13-02-2026 15:36:03 GBp 528 591.50 XLON xeaMH03avIT
13-02-2026 15:29:07 GBp 474 591.00 XLON xeaMH03ajA3
13-02-2026 15:29:07 GBp 477 591.00 XLON xeaMH03ajAA
13-02-2026 15:29:07 GBp 485 591.00 XLON xeaMH03ajAG
13-02-2026 15:29:07 GBp 480 591.00 XLON xeaMH03ajL9
13-02-2026 15:29:07 GBp 666 591.00 XLON xeaMH03ajLE
13-02-2026 15:29:06 GBp 475 591.00 XLON xeaMH03ajK3
13-02-2026 15:29:06 GBp 244 590.50 XLON xeaMH03ajHS
13-02-2026 15:16:54 GBp 551 589.50 XLON xeaMH03a6kb
13-02-2026 15:16:17 GBp 369 590.50 XLON xeaMH03a7zF
13-02-2026 15:16:17 GBp 581 590.50 XLON xeaMH03a7zH
13-02-2026 15:16:17 GBp 209 590.50 XLON xeaMH03a7zJ
13-02-2026 15:16:17 GBp 300 590.00 XLON xeaMH03a7zM
13-02-2026 15:16:03 GBp 762 590.50 XLON xeaMH03a7OQ
13-02-2026 15:16:03 GBp 103 590.50 XLON xeaMH03a7OS
13-02-2026 15:16:03 GBp 216 590.50 XLON xeaMH03a7Rm
13-02-2026 15:16:02 GBp 350 590.50 XLON xeaMH03a7Rs
13-02-2026 15:15:04 GBp 704 590.00 XLON xeaMH03a5I4
13-02-2026 15:05:01 GBp 384 588.50 XLON xeaMH03boqg
13-02-2026 15:04:34 GBp 594 589.00 XLON xeaMH03boUQ
13-02-2026 15:03:51 GBp 147 589.00 XLON xeaMH03bmif
13-02-2026 15:03:51 GBp 1,038 589.50 XLON xeaMH03bmih
13-02-2026 15:03:02 GBp 179 590.50 XLON xeaMH03bnDh
13-02-2026 15:03:02 GBp 59 590.50 XLON xeaMH03bnD0
13-02-2026 15:03:02 GBp 589 590.00 XLON xeaMH03bnD2
13-02-2026 15:03:02 GBp 250 590.00 XLON xeaMH03bnDT
13-02-2026 15:00:01 GBp 213 587.50 XLON xeaMH03bxeT
13-02-2026 15:00:01 GBp 339 587.50 XLON xeaMH03bxh2
13-02-2026 15:00:01 GBp 349 587.50 XLON xeaMH03bxhI
13-02-2026 14:55:02 GBp 470 586.00 XLON xeaMH03bZoC
13-02-2026 14:51:01 GBp 197 586.50 XLON xeaMH03bjJY
13-02-2026 14:50:40 GBp 308 586.50 XLON xeaMH03bgwh
13-02-2026 14:49:30 GBp 361 587.50 XLON xeaMH03beFb
13-02-2026 14:49:06 GBp 535 588.00 XLON xeaMH03bf$C
13-02-2026 14:49:06 GBp 291 588.00 XLON xeaMH03bf@L
13-02-2026 14:49:04 GBp 442 588.50 XLON xeaMH03bf0G
13-02-2026 14:49:04 GBp 9 588.00 XLON xeaMH03bf3X
13-02-2026 14:49:04 GBp 431 588.50 XLON xeaMH03bf3Z
13-02-2026 14:45:40 GBp 104 588.50 XLON xeaMH03bHwq
13-02-2026 14:45:40 GBp 55 588.50 XLON xeaMH03bHws
13-02-2026 14:45:40 GBp 429 588.00 XLON xeaMH03bHwx
13-02-2026 14:41:02 GBp 269 587.00 XLON xeaMH03b7YR
13-02-2026 14:40:04 GBp 327 587.50 XLON xeaMH03b5zr
13-02-2026 14:38:15 GBp 315 588.00 XLON xeaMH03b0Kh
13-02-2026 14:37:54 GBp 287 588.50 XLON xeaMH03b14k
13-02-2026 14:36:46 GBp 419 589.00 XLON xeaMH03bFTt
13-02-2026 14:35:01 GBp 315 589.50 XLON xeaMH03bBV8
13-02-2026 14:35:01 GBp 577 589.50 XLON xeaMH03bBU2
13-02-2026 14:32:41 GBp 377 589.50 XLON xeaMH03crRY
13-02-2026 14:31:46 GBp 551 589.00 XLON xeaMH03cmxJ
13-02-2026 14:30:27 GBp 577 589.50 XLON xeaMH03cyfB
13-02-2026 14:26:24 GBp 368 589.50 XLON xeaMH03cd1p
13-02-2026 14:23:58 GBp 389 590.00 XLON xeaMH03cYT5
13-02-2026 14:23:58 GBp 33 591.00 XLON xeaMH03cYTH
13-02-2026 14:23:58 GBp 152 591.00 XLON xeaMH03cYTI
13-02-2026 14:23:58 GBp 650 591.00 XLON xeaMH03cYTK
13-02-2026 14:23:58 GBp 378 590.50 XLON xeaMH03cYTU
13-02-2026 14:18:51 GBp 262 591.00 XLON xeaMH03cjLG
13-02-2026 14:13:16 GBp 383 591.00 XLON xeaMH03cK9D
13-02-2026 14:11:00 GBp 195 591.50 XLON xeaMH03cJC0
13-02-2026 14:10:24 GBp 34 591.50 XLON xeaMH03cG5N
13-02-2026 14:10:24 GBp 368 591.50 XLON xeaMH03cG5P
13-02-2026 14:10:24 GBp 577 592.00 XLON xeaMH03cG7X
13-02-2026 14:10:24 GBp 378 592.00 XLON xeaMH03cG7l
13-02-2026 14:00:24 GBp 217 592.00 XLON xeaMH03c5CP
13-02-2026 13:58:43 GBp 301 592.50 XLON xeaMH03c0dj
13-02-2026 13:58:38 GBp 107 593.50 XLON xeaMH03c0fJ
13-02-2026 13:58:38 GBp 650 593.50 XLON xeaMH03c0fL
13-02-2026 13:58:38 GBp 378 593.00 XLON xeaMH03c0fQ
13-02-2026 13:57:10 GBp 276 593.50 XLON xeaMH03c1L7
13-02-2026 13:47:18 GBp 176 592.00 XLON xeaMH03dotR
13-02-2026 13:46:30 GBp 257 592.00 XLON xeaMH03dp$I
13-02-2026 13:46:30 GBp 481 592.00 XLON xeaMH03dpvt
13-02-2026 13:43:53 GBp 520 592.50 XLON xeaMH03d@or
13-02-2026 13:35:32 GBp 199 592.50 XLON xeaMH03daNx
13-02-2026 13:35:12 GBp 289 593.00 XLON xeaMH03dbz@
13-02-2026 13:35:12 GBp 570 593.00 XLON xeaMH03dbz5
13-02-2026 13:29:49 GBp 278 592.50 XLON xeaMH03djDQ
13-02-2026 13:28:31 GBp 608 593.00 XLON xeaMH03dgOl
13-02-2026 13:28:31 GBp 228 593.50 XLON xeaMH03dgOo
13-02-2026 13:27:07 GBp 170 593.50 XLON xeaMH03de1q
13-02-2026 13:27:07 GBp 36 593.50 XLON xeaMH03de1$
13-02-2026 13:27:07 GBp 63 593.50 XLON xeaMH03de11
13-02-2026 13:27:07 GBp 131 593.50 XLON xeaMH03de13
13-02-2026 13:27:07 GBp 228 593.50 XLON xeaMH03de15
13-02-2026 13:16:32 GBp 208 590.50 XLON xeaMH03dSM9
13-02-2026 13:15:26 GBp 105 591.00 XLON xeaMH03dTVw
13-02-2026 13:15:26 GBp 499 591.00 XLON xeaMH03dTVy
13-02-2026 13:12:46 GBp 7 592.00 XLON xeaMH03dOSm
13-02-2026 13:12:46 GBp 334 592.00 XLON xeaMH03dOSo
13-02-2026 13:12:46 GBp 38 592.00 XLON xeaMH03dOSq
13-02-2026 13:10:31 GBp 159 592.00 XLON xeaMH03d7bX
13-02-2026 13:07:31 GBp 280 592.00 XLON xeaMH03d2bK
13-02-2026 13:07:31 GBp 28 592.00 XLON xeaMH03d2bM
13-02-2026 13:07:31 GBp 84 592.00 XLON xeaMH03d2bO
13-02-2026 13:04:31 GBp 84 592.00 XLON xeaMH03d0Vd
13-02-2026 13:04:31 GBp 218 592.00 XLON xeaMH03d0Vf
13-02-2026 12:58:25 GBp 267 590.50 XLON xeaMH03dBD1
13-02-2026 12:58:25 GBp 521 591.00 XLON xeaMH03dBDD
13-02-2026 12:48:35 GBp 478 589.50 XLON xeaMH03WmsJ
13-02-2026 12:43:09 GBp 284 590.00 XLON xeaMH03WzX3
13-02-2026 12:42:19 GBp 542 590.50 XLON xeaMH03WzLA
13-02-2026 12:34:13 GBp 260 590.50 XLON xeaMH03Wag6
13-02-2026 12:32:25 GBp 320 591.00 XLON xeaMH03WbVC
13-02-2026 12:32:25 GBp 49 591.00 XLON xeaMH03WbVE
13-02-2026 12:32:25 GBp 100 591.00 XLON xeaMH03WbVG
13-02-2026 12:32:25 GBp 650 591.00 XLON xeaMH03WbVI
13-02-2026 12:32:25 GBp 378 590.50 XLON xeaMH03WbVT
13-02-2026 12:28:21 GBp 377 591.00 XLON xeaMH03WXCA
13-02-2026 12:28:20 GBp 1 591.00 XLON xeaMH03WXFv
13-02-2026 12:28:20 GBp 378 591.00 XLON xeaMH03WXEW
13-02-2026 12:14:07 GBp 8 589.50 XLON xeaMH03WNIK
13-02-2026 12:14:06 GBp 591 590.00 XLON xeaMH03WNIO
13-02-2026 12:12:01 GBp 183 590.00 XLON xeaMH03WLsH
13-02-2026 12:11:42 GBp 378 590.00 XLON xeaMH03WL1l
13-02-2026 12:10:10 GBp 378 590.50 XLON xeaMH03WIHk
13-02-2026 12:02:47 GBp 42 590.50 XLON xeaMH03WTXF
13-02-2026 12:02:47 GBp 280 590.50 XLON xeaMH03WTXH
13-02-2026 11:56:05 GBp 245 590.00 XLON xeaMH03W7S3
13-02-2026 11:48:47 GBp 327 589.50 XLON xeaMH03W1Aw
13-02-2026 11:48:47 GBp 470 590.00 XLON xeaMH03W1Ay
13-02-2026 11:46:29 GBp 534 590.50 XLON xeaMH03WFF3
13-02-2026 11:38:43 GBp 276 591.00 XLON xeaMH03Xsr8
13-02-2026 11:35:52 GBp 232 591.00 XLON xeaMH03Xq5F
13-02-2026 11:32:02 GBp 235 590.50 XLON xeaMH03XmuL
13-02-2026 11:31:10 GBp 288 590.50 XLON xeaMH03Xn7V
13-02-2026 11:31:10 GBp 582 591.00 XLON xeaMH03Xn6J
13-02-2026 11:25:57 GBp 620 591.50 XLON xeaMH03XwJI
13-02-2026 11:22:20 GBp 162 592.00 XLON xeaMH03Xc6U
13-02-2026 11:22:20 GBp 59 592.00 XLON xeaMH03Xc1W
13-02-2026 11:22:20 GBp 90 592.00 XLON xeaMH03Xc6S
13-02-2026 11:22:20 GBp 213 591.50 XLON xeaMH03Xc1f
13-02-2026 11:22:20 GBp 165 591.50 XLON xeaMH03Xc1h
13-02-2026 11:17:09 GBp 378 592.00 XLON xeaMH03XZfe
13-02-2026 11:08:03 GBp 426 591.00 XLON xeaMH03XhwM
13-02-2026 11:01:43 GBp 268 591.50 XLON xeaMH03XLYC
13-02-2026 11:01:33 GBp 591 592.00 XLON xeaMH03XLt1
13-02-2026 10:51:01 GBp 224 592.00 XLON xeaMH03XR$8
13-02-2026 10:50:08 GBp 274 592.00 XLON xeaMH03XOi7
13-02-2026 10:48:37 GBp 303 592.00 XLON xeaMH03XPvF
13-02-2026 10:47:58 GBp 608 592.50 XLON xeaMH03X6Xj
13-02-2026 10:47:37 GBp 67 592.50 XLON xeaMH03X6qN
13-02-2026 10:44:41 GBp 159 593.50 XLON xeaMH03X4KL
13-02-2026 10:44:41 GBp 378 593.00 XLON xeaMH03X4KQ
13-02-2026 10:36:20 GBp 609 592.50 XLON xeaMH03XCuI
13-02-2026 10:29:20 GBp 585 592.50 XLON xeaMH03YtNt
13-02-2026 10:27:46 GBp 7 592.50 XLON xeaMH03Yr7n
13-02-2026 10:27:34 GBp 205 592.50 XLON xeaMH03YrLA
13-02-2026 10:27:01 GBp 33 592.50 XLON xeaMH03Yosf
13-02-2026 10:26:11 GBp 521 593.50 XLON xeaMH03YplL
13-02-2026 10:26:11 GBp 295 593.00 XLON xeaMH03YpkW
13-02-2026 10:26:11 GBp 34 593.00 XLON xeaMH03YpkY
13-02-2026 10:26:11 GBp 49 593.00 XLON xeaMH03Ypka
13-02-2026 10:25:09 GBp 307 593.50 XLON xeaMH03Ymi$
13-02-2026 10:18:42 GBp 246 593.50 XLON xeaMH03YxFg
13-02-2026 10:06:07 GBp 425 593.00 XLON xeaMH03YgKD
13-02-2026 10:02:48 GBp 134 594.00 XLON xeaMH03YNNH
13-02-2026 10:02:48 GBp 34 594.00 XLON xeaMH03YNNJ
13-02-2026 10:02:48 GBp 196 594.00 XLON xeaMH03YNNL
13-02-2026 10:02:48 GBp 215 594.00 XLON xeaMH03YNNM
13-02-2026 10:02:48 GBp 378 593.50 XLON xeaMH03YNMX
13-02-2026 09:52:40 GBp 511 593.50 XLON xeaMH03Y7cl
13-02-2026 09:49:36 GBp 561 594.00 XLON xeaMH03Y3X9
13-02-2026 09:44:40 GBp 498 594.00 XLON xeaMH03YAZh
13-02-2026 09:44:40 GBp 178 594.00 XLON xeaMH03YAZj
13-02-2026 09:42:57 GBp 174 594.50 XLON xeaMH03Y8$P
13-02-2026 09:42:57 GBp 168 594.50 XLON xeaMH03Y8@r
13-02-2026 09:42:57 GBp 378 594.50 XLON xeaMH03Y8@w
13-02-2026 09:42:20 GBp 378 595.00 XLON xeaMH03Y9mO
13-02-2026 09:32:46 GBp 1 594.50 XLON xeaMH03ZzrH
13-02-2026 09:32:44 GBp 309 595.00 XLON xeaMH03Zzsh
13-02-2026 09:30:12 GBp 389 594.50 XLON xeaMH03Zuvu
13-02-2026 09:30:12 GBp 252 594.50 XLON xeaMH03Zuv@
13-02-2026 09:30:00 GBp 650 594.50 XLON xeaMH03ZuM9
13-02-2026 09:19:30 GBp 538 594.00 XLON xeaMH03Zk$k
13-02-2026 09:19:29 GBp 206 594.00 XLON xeaMH03Zk$t
13-02-2026 09:19:29 GBp 255 594.00 XLON xeaMH03Zk$v
13-02-2026 09:19:29 GBp 202 594.00 XLON xeaMH03Zk$x
13-02-2026 09:19:29 GBp 18 594.00 XLON xeaMH03Zk$z
13-02-2026 09:19:29 GBp 66 594.00 XLON xeaMH03Zk$$
13-02-2026 09:11:32 GBp 675 592.00 XLON xeaMH03ZNsE
13-02-2026 09:11:32 GBp 589 592.00 XLON xeaMH03ZNsR
13-02-2026 09:11:32 GBp 194 592.00 XLON xeaMH03ZNsT
13-02-2026 09:11:32 GBp 199 592.00 XLON xeaMH03ZNsV
13-02-2026 09:11:32 GBp 26 592.00 XLON xeaMH03ZNnp
13-02-2026 09:11:32 GBp 70 592.00 XLON xeaMH03ZNnr
13-02-2026 09:11:32 GBp 104 592.00 XLON xeaMH03ZNnt
13-02-2026 09:11:32 GBp 378 591.50 XLON xeaMH03ZNnz
13-02-2026 09:07:57 GBp 295 592.00 XLON xeaMH03ZI6T
13-02-2026 09:05:59 GBp 261 592.00 XLON xeaMH03ZGM3
13-02-2026 09:05:59 GBp 347 592.50 XLON xeaMH03ZGM5
13-02-2026 09:05:59 GBp 31 592.50 XLON xeaMH03ZGM7
13-02-2026 09:02:05 GBp 378 593.00 XLON xeaMH03ZTyH
13-02-2026 09:00:54 GBp 378 593.50 XLON xeaMH03ZQ8i
13-02-2026 08:58:02 GBp 157 594.50 XLON xeaMH03Z6c1
13-02-2026 08:58:02 GBp 142 594.50 XLON xeaMH03Z6c3
13-02-2026 08:58:02 GBp 210 594.50 XLON xeaMH03Z6c5
13-02-2026 08:58:02 GBp 140 594.50 XLON xeaMH03Z6c7
13-02-2026 08:58:02 GBp 378 594.00 XLON xeaMH03Z6cA
13-02-2026 08:50:15 GBp 37 593.50 XLON xeaMH03Z0Q7
13-02-2026 08:30:53 GBp 134 591.50 XLON xeaMH02Syr1
13-02-2026 08:30:53 GBp 152 591.50 XLON xeaMH02Syr3
13-02-2026 08:29:43 GBp 239 591.00 XLON xeaMH02Sz3W
13-02-2026 08:29:43 GBp 600 591.00 XLON xeaMH02Sz3c
13-02-2026 08:23:26 GBp 309 590.50 XLON xeaMH02SbfB
13-02-2026 08:21:11 GBp 210 591.00 XLON xeaMH02SZQz
13-02-2026 08:18:53 GBp 460 592.00 XLON xeaMH02Sld5
13-02-2026 08:18:53 GBp 421 591.50 XLON xeaMH02SldB
13-02-2026 08:18:17 GBp 594 592.00 XLON xeaMH02SlNw
13-02-2026 08:14:40 GBp 175 593.50 XLON xeaMH02SexB
13-02-2026 08:14:40 GBp 685 593.50 XLON xeaMH02SexD
13-02-2026 08:14:40 GBp 214 593.50 XLON xeaMH02SexK
13-02-2026 08:14:40 GBp 625 593.50 XLON xeaMH02SexM
13-02-2026 08:05:55 GBp 338 590.50 XLON xeaMH02SVT2
13-02-2026 08:05:55 GBp 121 590.50 XLON xeaMH02SVT4
13-02-2026 08:05:16 GBp 92 590.50 XLON xeaMH02SSLM
13-02-2026 08:05:16 GBp 95 590.50 XLON xeaMH02SSLO
13-02-2026 08:05:16 GBp 80 590.00 XLON xeaMH02SSLV
13-02-2026 08:05:12 GBp 559 590.50 XLON xeaMH02SSJK
13-02-2026 08:02:01 GBp 104 588.50 XLON xeaMH02SPRN
13-02-2026 08:01:33 GBp 291 589.00 XLON xeaMH02S6B7



MENAFN16022026004107003653ID1110745648



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search