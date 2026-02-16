Specialist Disability Accommodation Services Supporting Melbourne Families
Melbourne, Australia - MKS Disability Services is proud to support people with disabilities in Melbourne. The team now offers high-quality Specialist Disability Accommodation (SDA) for individuals and families who need safe and comfortable homes.
As a trusted NDIS provider in Melbourne, MKS Disability Services helps people live with safety, care, and independence.
Safe and Supportive Disability Accommodation
Many families in Melbourne need special housing for their loved ones. Some people have physical disabilities, autism, intellectual disabilities, or high support needs.
MKS Disability Services provides:
Specialist Disability Accommodation (SDA)
Supported Independent Living (SIL)
NDIS disability support services
24/7 disability care
Disability support at home
Personal care assistance
Each home is built to meet NDIS standards. Homes are safe, easy to move around in, and made for comfort.
What Is Specialist Disability Accommodation?
Specialist Disability Accommodation is housing for people who need a high level of support.
SDA homes may include:
Wide doors for wheelchairs
Ramps and step-free entry
Safe and easy bathrooms
Emergency call systems
Strong and safe building design
Funding for SDA comes from the National Disability Insurance Scheme (NDIS) for eligible participants.
The MKS team works closely with families and support coordinators to find the right home.
Support with Daily Living
Living in SDA is not just about having a home. It is about living well every day.
MKS Disability Services helps with:
Assistance with daily personal activities
Assist with personal activities
Household tasks
Meal preparation
Medication support
Disability transport services
Social and community participation
Support workers are trained and caring. Services are available 24 hours, 7 days a week.
Giving Families Peace of Mind
Choosing disability accommodation can feel hard. Families want to feel safe and confident.
MKS Disability Services offers:
Personal support plans
NDIS support coordination
Friendly and trained staff
Safe and welcoming homes
Ongoing care and reviews
The team supports families across Melbourne and nearby suburbs.
About MKS Disability Services
MKS Disability Services is a registered NDIS disability service provider in Melbourne, VIC.
The company offers:
Disability accommodation
In-home disability care services
Community nursing care
NDIS home modifications
NDIS transport assistance
Assistive products for household tasks
Life skills development
Community participation programs
The goal is simple. Help people with disabilities live safe, happy, and independent lives.
For more information, visit:
Media Contact
Phone: +61 421 180 750
Email:...
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment