Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Specialist Disability Accommodation Services Supporting Melbourne Families


2026-02-16 01:03:14
(MENAFN- Market Press Release) February 15, 2026 11:32 pm - MKS Disability Services (MKSDS) is a Melbourne-based, NDIS-registered provider dedicated to helping people with disabilities live more independently.

Melbourne, Australia - MKS Disability Services is proud to support people with disabilities in Melbourne. The team now offers high-quality Specialist Disability Accommodation (SDA) for individuals and families who need safe and comfortable homes.

As a trusted NDIS provider in Melbourne, MKS Disability Services helps people live with safety, care, and independence.

Safe and Supportive Disability Accommodation

Many families in Melbourne need special housing for their loved ones. Some people have physical disabilities, autism, intellectual disabilities, or high support needs.

MKS Disability Services provides:

Specialist Disability Accommodation (SDA)
Supported Independent Living (SIL)
NDIS disability support services
24/7 disability care
Disability support at home
Personal care assistance

Each home is built to meet NDIS standards. Homes are safe, easy to move around in, and made for comfort.

What Is Specialist Disability Accommodation?

Specialist Disability Accommodation is housing for people who need a high level of support.

SDA homes may include:

Wide doors for wheelchairs
Ramps and step-free entry
Safe and easy bathrooms
Emergency call systems
Strong and safe building design

Funding for SDA comes from the National Disability Insurance Scheme (NDIS) for eligible participants.

The MKS team works closely with families and support coordinators to find the right home.

Support with Daily Living

Living in SDA is not just about having a home. It is about living well every day.

MKS Disability Services helps with:

Assistance with daily personal activities
Assist with personal activities
Household tasks
Meal preparation
Medication support
Disability transport services
Social and community participation

Support workers are trained and caring. Services are available 24 hours, 7 days a week.

Giving Families Peace of Mind

Choosing disability accommodation can feel hard. Families want to feel safe and confident.

MKS Disability Services offers:

Personal support plans
NDIS support coordination
Friendly and trained staff
Safe and welcoming homes
Ongoing care and reviews

The team supports families across Melbourne and nearby suburbs.

About MKS Disability Services

MKS Disability Services is a registered NDIS disability service provider in Melbourne, VIC.

The company offers:

Disability accommodation
In-home disability care services
Community nursing care
NDIS home modifications
NDIS transport assistance
Assistive products for household tasks
Life skills development
Community participation programs

The goal is simple. Help people with disabilities live safe, happy, and independent lives.

For more information, visit:

Media Contact
Phone: +61 421 180 750
Email:...

MENAFN16022026003520003262ID1110745300



Market Press Release

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search