Man Group PLC : Form 8.3 - Londonmetric Property Plc - Amendment


2026-02-12 12:01:33
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) FORM 8.3

PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the“Code”)

1. KEY INFORMATION

(a) Full name of discloser: Man Group PLC
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a):
The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named.
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates:
Use a separate form for each offeror/offeree		 LondonMetric Property plc
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree:
(e) Date position held/dealing undertaken:
For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure		 11/02/2026
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer?
If it is a cash offer or possible cash offer, state“N/A”		 YES
Offeree: Picton Property Income Limited

2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.

(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)

Class of relevant security:
10p ordinary
Interests Short positions
Number % Number %
(1) Relevant securities owned and/or controlled: 30,612,082.00 1.30
(2) Cash-settled derivatives:
1,649,814.00 0.07 4,813,771.00 0.20
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell:

TOTAL:		 32,261,896.00 1.37 4,813,771.00 0.20

All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).

(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)

Class of relevant security in relation to which subscription right exists:
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages:

3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a) Purchases and sales

Class of relevant security Purchase/sale
Number of securities Price per unit

(b) Cash-settled derivative transactions

Class of relevant security Product description
e.g. CFD		 Nature of dealing
e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position		 Number of reference securities Price per unit
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 9,301 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 548 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,019 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 7,135 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 7,134 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 10,702 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 80,699 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 68,311 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 105,193 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 52,404 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 4,029 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 6,204 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 34,149 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 22,176 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 78,606 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 121,047 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 52,404 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 80,698 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,057 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,168 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,578 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,430 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 121 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 186 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,028 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 667 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,367 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,646 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,430 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,578 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 888 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 577 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,961 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,333 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 866 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 4,441 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,961 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 577 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 888 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 68 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 44 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 227 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,253 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 244 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 376 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,158 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 753 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,860 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Increasing a short position 9,100 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 5,075 2.0286 GBP
10p ordinary Equity Swap Increasing a short position 2,700 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 9,861 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 12,855 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 9,862 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 14,791 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 4,172 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 757 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,890 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 5,815 2.0286 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 5,836 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 5,072 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 3,890 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,646 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 299 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 715 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 464 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,006 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 59 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 27 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 42 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 232 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 150 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,157 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 534 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 822 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 326 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 548 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 356 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 771 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 771 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 356 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 548 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 11,224 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 2,039 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 39,784 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 26,523 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 26,523 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 34,574 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 24,722 2.0286 GBP
10p ordinary Equity Swap Increasing a short position 80,800 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,513 2.0360 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 491 2.0450 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 89 2.0427 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,161 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,741 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,739 2.0286 GBP
10p ordinary Equity Swap Reducing a short position 1,161 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Increasing a short position 73,600 2.0420 GBP
10p ordinary Equity Swap Increasing a short position 5,100 2.0420 GBP

(c) Stock-settled derivative transactions (including options)

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Class of relevant security Product description e.g. call option Writing, purchasing, selling, varying etc. Number of securities to which option relates Exercise price per unit Type
e.g. American, European etc.		 Expiry date Option money paid/ received per unit

(ii) Exercise

Class of relevant security Product description
e.g. call option		 Exercising/ exercised against Number of securities Exercise price per unit

(d) Other dealings (including subscribing for new securities)

Class of relevant security Nature of dealing
e.g. subscription, conversion		 Details Price per unit (if applicable)

4. OTHER INFORMATION

(a) Indemnity and other dealing arrangements

Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer:
Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state“none”

None

(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to:
(i) the voting rights of any relevant securities under any option; or
(ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced:
If there are no such agreements, arrangements or understandings, state“none”

None

(c) Attachments

Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? NO


Date of disclosure: 12/02/2026
Contact name: Molly Childs
Telephone number: +442071443714

Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.

The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.

The Code can be viewed on the Panel's website at


