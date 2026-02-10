Siti Nuraisyah Suwanda

Doctoral Student and Graduate Researcher in Marketing, West Virginia University

Setelah lulus dengan beasiswa dari PPM School of Management (SoM) di tahun 2017, saya kemudian melanjutkan karier dengan mengabdi sebagai dosen di kampus almamater tersebut. Saya berkarya sebagai dosen di bidang keilmuan manajemen pemasaran dari tahun 2017 dan mengaplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pendidikan, saya mengajar beberapa mata ajar untuk mahasiswa sarjana, seperti manajemen pemasaran, pemasaran jasa, studi kelayakan bisnis dari aspek pemasaran, dll. Untuk penelitian, saya meneliti bidang perilaku konsumen, khususnya mengenai religiositas dalam konteks pemasaran. Selain itu, saya juga aktif turut serta dalam memberdayakan masyarakat dalam wujud memberikan pelatihan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, pelatihan kewirausahaan pada ikatan Ibu-Ibu PKK di daerah Pasar Senen, Jakarta dan memberikan pelatihan kepada teman-teman di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).

Karena PPM SoM merupakan bagian dari PPM Manajemen, saya pun aktif menjadi bagian dari staf profesional dari tahun 2018 hingga 2022. Selain menjadi dosen, saya pun aktif berkarya sebagai staf pengajar, peneliti, dan konsultan bagi perusahaan/klien PPM Manajemen. Selama periode ini, saya merupakan penulis aktif untuk majalah Manajemen.

Saat ini, saya sedang menuntut ilmu kembali melalui program doktoral di West Virginia University (WVU), Amerika Serikat. Bidang keahlian yang sedang saya tekuni masih sama, perilaku konsumen khususnya religiositas di konteks pemasaran. Saya juga menambah bidang riset yaitu stigma dan destigmatisasi di dalam konteks pemasaran. Studi ini saya mulai di semester musim gugur tahun 2022 menggunakan beasiswa Fulbright yang dibiayai pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, di kampus WVU saya juga bekerja secara profesional sebagai graduate assistant yang mengemban amanah sebagai peneliti dan pengajar.

