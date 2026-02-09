Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Disclosure Of Trading In Own Shares From February 2, 2026 To February 6, 2026


2026-02-09 04:16:18
Head Office: 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel: + 33 (0) 1 78 15 00 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From February 02, 2026 to February 06, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from February 02, 2026 to February 06, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-02 FR0000044448 1705 131.621701 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-03 FR0000044448 1705 134.370850 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-04 FR0000044448 1705 136.796188 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-05 FR0000044448 1705 136.043519 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-02-06 FR0000044448 1705 138.194604 XPAR
TOTAL 8,525
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:00:27Z FR0000044448 130.400000 EUR 148 XPAR OD_8wAYigL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:03:00Z FR0000044448 130.000000 EUR 25 XPAR OD_8wAZMeF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:06:37Z FR0000044448 129.800000 EUR 24 XPAR OD_8wAaH73-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:07:18Z FR0000044448 129.500000 EUR 22 XPAR OD_8wAaRjL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:17:02Z FR0000044448 129.600000 EUR 62 XPAR OD_8wActXq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:25:28Z FR0000044448 129.600000 EUR 28 XPAR OD_8wAf1KQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:41:15Z FR0000044448 130.000000 EUR 72 XPAR OD_8wAizig-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:45:26Z FR0000044448 129.900000 EUR 22 XPAR OD_8wAk2re-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T08:55:37Z FR0000044448 129.800000 EUR 3 XPAR OD_8wAmbl8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:02:43Z FR0000044448 130.100000 EUR 55 XPAR OD_8wAoOYo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:13:30Z FR0000044448 130.300000 EUR 31 XPAR OD_8wAr74m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:21:26Z FR0000044448 130.400000 EUR 32 XPAR OD_8wAt6iC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:34:09Z FR0000044448 130.600000 EUR 33 XPAR OD_8wAwJO2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:43:30Z FR0000044448 130.200000 EUR 22 XPAR OD_8wAyfHw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T09:53:03Z FR0000044448 130.400000 EUR 33 XPAR OD_8wB14O8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T10:03:04Z FR0000044448 130.400000 EUR 22 XPAR OD_8wB3aj6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T10:13:07Z FR0000044448 130.500000 EUR 22 XPAR OD_8wB67Xu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T10:20:11Z FR0000044448 130.500000 EUR 23 XPAR OD_8wB7tuC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T10:35:56Z FR0000044448 130.700000 EUR 33 XPAR OD_8wBBrYu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T10:46:12Z FR0000044448 130.400000 EUR 22 XPAR OD_8wBERvo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T11:05:32Z FR0000044448 130.400000 EUR 2 XPAR OD_8wBJJYg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T11:05:49Z FR0000044448 130.400000 EUR 35 XPAR OD_8wBJO5B-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T11:42:20Z FR0000044448 131.200000 EUR 47 XPAR OD_8wBSa5y-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T11:48:50Z FR0000044448 131.500000 EUR 22 XPAR OD_8wBUDZW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T12:02:27Z FR0000044448 131.600000 EUR 25 XPAR OD_8wBXe0J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T12:21:54Z FR0000044448 131.800000 EUR 5 XPAR OD_8wBcXcu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T12:26:35Z FR0000044448 131.800000 EUR 21 XPAR OD_8wBdiik-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T12:46:23Z FR0000044448 131.700000 EUR 4 XPAR OD_8wBihqk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T12:48:00Z FR0000044448 131.700000 EUR 33 XPAR OD_8wBj7BO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T13:00:29Z FR0000044448 131.400000 EUR 22 XPAR OD_8wBmFrN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T13:18:06Z FR0000044448 131.600000 EUR 28 XPAR OD_8wBqgpo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T13:31:25Z FR0000044448 131.800000 EUR 23 XPAR OD_8wBu2kg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T13:54:09Z FR0000044448 131.800000 EUR 53 XPAR OD_8wBzlh5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:03:52Z FR0000044448 131.700000 EUR 22 XPAR OD_8wC2DAI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:19:13Z FR0000044448 132.300000 EUR 55 XPAR OD_8wC64sS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:29:29Z FR0000044448 132.000000 EUR 23 XPAR OD_8wC8fBZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:33:49Z FR0000044448 133.100000 EUR 44 XPAR OD_8wC9kcN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:39:10Z FR0000044448 132.900000 EUR 22 XPAR OD_8wCB67E-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:43:09Z FR0000044448 132.800000 EUR 23 XPAR OD_8wCC6Sk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:53:33Z FR0000044448 132.600000 EUR 22 XPAR OD_8wCEijq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T14:58:25Z FR0000044448 132.500000 EUR 25 XPAR OD_8wCFwiE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:06:49Z FR0000044448 133.600000 EUR 51 XPAR OD_8wCI3nR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:10:03Z FR0000044448 133.700000 EUR 22 XPAR OD_8wCIsMB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:18:55Z FR0000044448 133.900000 EUR 22 XPAR OD_8wCL6ea-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:20:50Z FR0000044448 134.100000 EUR 23 XPAR OD_8wCLaeD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:26:29Z FR0000044448 134.200000 EUR 23 XPAR OD_8wCN0px-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:31:41Z FR0000044448 133.800000 EUR 23 XPAR OD_8wCOK0u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:36:15Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8wCPT88-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:40:35Z FR0000044448 133.900000 EUR 27 XPAR OD_8wCQYlu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:45:47Z FR0000044448 133.900000 EUR 22 XPAR OD_8wCRs3z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:53:30Z FR0000044448 134.000000 EUR 29 XPAR OD_8wCToYK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T15:57:24Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8wCUnPs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T16:01:51Z FR0000044448 133.800000 EUR 32 XPAR OD_8wCVuiD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T16:05:32Z FR0000044448 133.500000 EUR 23 XPAR OD_8wCWqOv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T16:10:25Z FR0000044448 133.500000 EUR 38 XPAR OD_8wCY4W2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-02T16:18:39Z FR0000044448 133.700000 EUR 36 XPAR OD_8wCa99w-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:00:36Z FR0000044448 134.300000 EUR 149 XPAR OD_8wGPHjD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:01:41Z FR0000044448 134.500000 EUR 24 XPAR OD_8wGPYdk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:07:25Z FR0000044448 135.000000 EUR 31 XPAR OD_8wGR08J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:10:35Z FR0000044448 135.200000 EUR 8 XPAR OD_8wGRnX7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:15:48Z FR0000044448 135.400000 EUR 69 XPAR OD_8wGT72H-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:22:55Z FR0000044448 135.000000 EUR 22 XPAR OD_8wGUu1N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:28:11Z FR0000044448 134.900000 EUR 23 XPAR OD_8wGWEKB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:32:10Z FR0000044448 134.700000 EUR 22 XPAR OD_8wGXEN7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:42:22Z FR0000044448 134.500000 EUR 43 XPAR OD_8wGZnac-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:47:46Z FR0000044448 134.200000 EUR 22 XPAR OD_8wGb9rA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:59:08Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8wGe1Nt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T08:59:24Z FR0000044448 133.800000 EUR 26 XPAR OD_8wGe5Zj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:11:16Z FR0000044448 133.700000 EUR 22 XPAR OD_8wGh4ot-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:12:37Z FR0000044448 133.700000 EUR 11 XPAR OD_8wGhPtl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:18:34Z FR0000044448 133.600000 EUR 22 XPAR OD_8wGiucp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:29:52Z FR0000044448 133.800000 EUR 41 XPAR OD_8wGlkve-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:42:18Z FR0000044448 134.300000 EUR 41 XPAR OD_8wGot85-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T09:54:52Z FR0000044448 134.500000 EUR 29 XPAR OD_8wGs3Mn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:07:11Z FR0000044448 134.500000 EUR 24 XPAR OD_8wGv9Rt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:23:02Z FR0000044448 134.300000 EUR 40 XPAR OD_8wGz8tI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:32:05Z FR0000044448 134.300000 EUR 3 XPAR OD_8wH1Q6L-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:32:28Z FR0000044448 134.300000 EUR 19 XPAR OD_8wH1WB4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:40:14Z FR0000044448 134.200000 EUR 22 XPAR OD_8wH3TH7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T10:49:23Z FR0000044448 134.300000 EUR 22 XPAR OD_8wH5m58-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T11:02:02Z FR0000044448 134.400000 EUR 22 XPAR OD_8wH8xib-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T11:18:16Z FR0000044448 134.700000 EUR 28 XPAR OD_8wHD35i-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T11:30:01Z FR0000044448 134.900000 EUR 22 XPAR OD_8wHG0Pq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T11:47:07Z FR0000044448 134.000000 EUR 26 XPAR OD_8wHKJDx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T12:02:12Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8wHO6ql-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T12:21:15Z FR0000044448 134.100000 EUR 38 XPAR OD_8wHSuAk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T12:41:01Z FR0000044448 134.300000 EUR 22 XPAR OD_8wHXsXW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T12:58:31Z FR0000044448 133.900000 EUR 28 XPAR OD_8wHcHtW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T13:12:34Z FR0000044448 134.100000 EUR 22 XPAR OD_8wHfpCr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T13:37:43Z FR0000044448 134.400000 EUR 26 XPAR OD_8wHm9h2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T13:44:31Z FR0000044448 134.200000 EUR 35 XPAR OD_8wHnrrT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T13:49:54Z FR0000044448 134.300000 EUR 22 XPAR OD_8wHpDw0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:02:16Z FR0000044448 134.400000 EUR 23 XPAR OD_8wHsKuG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:23:29Z FR0000044448 134.100000 EUR 3 XPAR OD_8wHxg3M-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:23:29Z FR0000044448 134.100000 EUR 36 XPAR OD_8wHxg3M-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:29:06Z FR0000044448 133.800000 EUR 55 XPAR OD_8wHz5d0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:33:36Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8wI0DqG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:37:16Z FR0000044448 133.700000 EUR 24 XPAR OD_8wI19BF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:43:10Z FR0000044448 133.500000 EUR 25 XPAR OD_8wI2dLw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:51:05Z FR0000044448 133.800000 EUR 38 XPAR OD_8wI4clu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T14:55:38Z FR0000044448 133.300000 EUR 22 XPAR OD_8wI5lid-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:01:04Z FR0000044448 132.900000 EUR 26 XPAR OD_8wI78ay-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:05:43Z FR0000044448 132.900000 EUR 23 XPAR OD_8wI8J7F-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:11:53Z FR0000044448 133.200000 EUR 27 XPAR OD_8wI9rbC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:22:02Z FR0000044448 134.100000 EUR 45 XPAR OD_8wICPxg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:34:08Z FR0000044448 134.600000 EUR 57 XPAR OD_8wIFSng-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:41:41Z FR0000044448 134.900000 EUR 32 XPAR OD_8wIHMjL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:41:41Z FR0000044448 134.900000 EUR 3 XPAR OD_8wIHMjM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T15:51:39Z FR0000044448 135.400000 EUR 45 XPAR OD_8wIJsGZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T16:07:11Z FR0000044448 135.800000 EUR 42 XPAR OD_8wINmYH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T16:10:27Z FR0000044448 135.800000 EUR 28 XPAR OD_8wIObfl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-03T16:15:47Z FR0000044448 135.800000 EUR 59 XPAR OD_8wIPwkt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:05:21Z FR0000044448 136.700000 EUR 143 XPAR OD_8wMH0NF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:05:22Z FR0000044448 136.600000 EUR 64 XPAR OD_8wMH0jx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:11:09Z FR0000044448 136.600000 EUR 31 XPAR OD_8wMIT21-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:13:59Z FR0000044448 136.200000 EUR 23 XPAR OD_8wMJBHB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:23:16Z FR0000044448 136.200000 EUR 39 XPAR OD_8wMLW23-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:28:34Z FR0000044448 136.100000 EUR 34 XPAR OD_8wMMqpY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:33:12Z FR0000044448 135.900000 EUR 22 XPAR OD_8wMO185-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:37:28Z FR0000044448 135.400000 EUR 22 XPAR OD_8wMP5oW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:43:51Z FR0000044448 134.900000 EUR 22 XPAR OD_8wMQhLs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:54:20Z FR0000044448 135.300000 EUR 29 XPAR OD_8wMTKyM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T08:58:27Z FR0000044448 135.200000 EUR 23 XPAR OD_8wMUNMN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:05:23Z FR0000044448 135.400000 EUR 26 XPAR OD_8wMW7RJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:12:59Z FR0000044448 135.200000 EUR 22 XPAR OD_8wMY20C-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:30:24Z FR0000044448 135.300000 EUR 59 XPAR OD_8wMcPpo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:50:22Z FR0000044448 135.500000 EUR 26 XPAR OD_8wMhRXZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:50:44Z FR0000044448 135.400000 EUR 35 XPAR OD_8wMhXOq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T09:59:11Z FR0000044448 135.400000 EUR 22 XPAR OD_8wMjfIO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:08:52Z FR0000044448 135.800000 EUR 20 XPAR OD_8wMm6Fc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:08:52Z FR0000044448 135.800000 EUR 4 XPAR OD_8wMm6Fm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:17:17Z FR0000044448 135.900000 EUR 22 XPAR OD_8wMoDbO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:29:33Z FR0000044448 136.100000 EUR 27 XPAR OD_8wMrJG7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:42:29Z FR0000044448 136.400000 EUR 27 XPAR OD_8wMuZBY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T10:52:45Z FR0000044448 136.700000 EUR 22 XPAR OD_8wMx9EJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T11:08:45Z FR0000044448 136.700000 EUR 29 XPAR OD_8wN1B7y-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T11:26:08Z FR0000044448 136.400000 EUR 16 XPAR OD_8wN5YLh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T11:26:09Z FR0000044448 136.400000 EUR 4 XPAR OD_8wN5Yil-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T11:26:09Z FR0000044448 136.400000 EUR 9 XPAR OD_8wN5Yil-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T11:53:28Z FR0000044448 137.400000 EUR 45 XPAR OD_8wNCQxI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T12:06:53Z FR0000044448 137.300000 EUR 22 XPAR OD_8wNFoX4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T12:36:32Z FR0000044448 137.500000 EUR 40 XPAR OD_8wNNHIJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T12:48:23Z FR0000044448 137.300000 EUR 24 XPAR OD_8wNQGBk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T13:04:28Z FR0000044448 137.100000 EUR 23 XPAR OD_8wNUJD9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T13:21:52Z FR0000044448 137.400000 EUR 29 XPAR OD_8wNYgvB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T13:33:04Z FR0000044448 137.300000 EUR 22 XPAR OD_8wNbVll-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T13:56:24Z FR0000044448 137.900000 EUR 54 XPAR OD_8wNhNtn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:16:17Z FR0000044448 138.000000 EUR 59 XPAR OD_8wNmO6x-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:27:02Z FR0000044448 138.100000 EUR 34 XPAR OD_8wNp5wq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:31:03Z FR0000044448 137.700000 EUR 32 XPAR OD_8wNq6id-0A MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:39:04Z FR0000044448 138.000000 EUR 36 XPAR OD_8wNs7mR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:45:39Z FR0000044448 137.900000 EUR 36 XPAR OD_8wNtmXX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:52:36Z FR0000044448 137.700000 EUR 26 XPAR OD_8wNvXBR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T14:57:23Z FR0000044448 137.500000 EUR 22 XPAR OD_8wNwjr3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:11:35Z FR0000044448 138.400000 EUR 68 XPAR OD_8wO0JQ4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:17:48Z FR0000044448 138.300000 EUR 23 XPAR OD_8wO1sQa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:22:57Z FR0000044448 137.700000 EUR 22 XPAR OD_8wO3AlQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:27:44Z FR0000044448 137.300000 EUR 22 XPAR OD_8wO4NNR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:31:14Z FR0000044448 137.000000 EUR 23 XPAR OD_8wO5G7x-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:37:19Z FR0000044448 136.800000 EUR 33 XPAR OD_8wO6n3K-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:45:14Z FR0000044448 137.300000 EUR 35 XPAR OD_8wO8maw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:51:43Z FR0000044448 136.900000 EUR 24 XPAR OD_8wOAPw4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T15:56:58Z FR0000044448 137.000000 EUR 25 XPAR OD_8wOBjoe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T16:01:59Z FR0000044448 137.000000 EUR 23 XPAR OD_8wOD09x-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T16:03:26Z FR0000044448 136.700000 EUR 24 XPAR OD_8wODMjj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T16:07:47Z FR0000044448 136.400000 EUR 24 XPAR OD_8wOESaT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-04T16:19:43Z FR0000044448 136.500000 EUR 33 XPAR OD_8wOHSsJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:00:28Z FR0000044448 135.000000 EUR 146 XPAR OD_8wS6Ilp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:11:20Z FR0000044448 136.300000 EUR 49 XPAR OD_8wS92HX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:12:31Z FR0000044448 136.200000 EUR 50 XPAR OD_8wS9Kqc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:19:46Z FR0000044448 136.700000 EUR 51 XPAR OD_8wSB9xK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:34:24Z FR0000044448 136.700000 EUR 72 XPAR OD_8wSEqXw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:40:04Z FR0000044448 136.500000 EUR 24 XPAR OD_8wSGGut-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:45:48Z FR0000044448 136.200000 EUR 22 XPAR OD_8wSHiIX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:51:38Z FR0000044448 136.200000 EUR 22 XPAR OD_8wSJBVz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T08:59:29Z FR0000044448 136.100000 EUR 22 XPAR OD_8wSL9xb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:06:41Z FR0000044448 135.600000 EUR 22 XPAR OD_8wSMyEh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:14:05Z FR0000044448 135.300000 EUR 22 XPAR OD_8wSOpnb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:24:43Z FR0000044448 135.600000 EUR 42 XPAR OD_8wSRVmV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:33:27Z FR0000044448 135.700000 EUR 25 XPAR OD_8wSTi2m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:39:21Z FR0000044448 135.300000 EUR 22 XPAR OD_8wSVCBb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T09:46:26Z FR0000044448 135.200000 EUR 23 XPAR OD_8wSWys2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T10:05:44Z FR0000044448 135.600000 EUR 48 XPAR OD_8wSbq2X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T10:22:58Z FR0000044448 136.300000 EUR 36 XPAR OD_8wSgB6k-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T10:33:27Z FR0000044448 136.200000 EUR 22 XPAR OD_8wSiokx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T10:42:34Z FR0000044448 136.000000 EUR 25 XPAR OD_8wSl6vH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T10:52:06Z FR0000044448 136.200000 EUR 22 XPAR OD_8wSnVix-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T11:15:34Z FR0000044448 136.600000 EUR 44 XPAR OD_8wStQ8v-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T11:30:51Z FR0000044448 137.200000 EUR 23 XPAR OD_8wSxGWQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T11:54:25Z FR0000044448 137.600000 EUR 26 XPAR OD_8wT3CWr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T12:00:37Z FR0000044448 137.600000 EUR 22 XPAR OD_8wT4lAt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T12:14:03Z FR0000044448 137.900000 EUR 22 XPAR OD_8wT88ut-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T12:29:46Z FR0000044448 137.000000 EUR 22 XPAR OD_8wTC6BP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T12:42:17Z FR0000044448 136.600000 EUR 22 XPAR OD_8wTFFWe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T12:59:37Z FR0000044448 136.300000 EUR 24 XPAR OD_8wTJcA7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T13:17:34Z FR0000044448 136.400000 EUR 31 XPAR OD_8wTO8KM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T13:29:22Z FR0000044448 136.300000 EUR 15 XPAR OD_8wTR6Zh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T13:29:22Z FR0000044448 136.300000 EUR 9 XPAR OD_8wTR6Zq-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T13:38:25Z FR0000044448 136.100000 EUR 22 XPAR OD_8wTTNjH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T13:47:45Z FR0000044448 135.500000 EUR 22 XPAR OD_8wTVjOb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:00:45Z FR0000044448 135.200000 EUR 29 XPAR OD_8wTZ0Lp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:13:03Z FR0000044448 135.400000 EUR 34 XPAR OD_8wTc6Hw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:20:33Z FR0000044448 135.300000 EUR 26 XPAR OD_8wTdzMl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:32:09Z FR0000044448 135.900000 EUR 50 XPAR OD_8wTguQU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:41:53Z FR0000044448 136.900000 EUR 49 XPAR OD_8wTjMOZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:47:43Z FR0000044448 137.600000 EUR 7 XPAR OD_8wTkpKh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:47:43Z FR0000044448 137.600000 EUR 15 XPAR OD_8wTkpKh-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:51:32Z FR0000044448 137.400000 EUR 22 XPAR OD_8wTlmyh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T14:59:00Z FR0000044448 136.300000 EUR 25 XPAR OD_8wTnffa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:05:05Z FR0000044448 135.900000 EUR 25 XPAR OD_8wTpCVG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:10:37Z FR0000044448 135.900000 EUR 32 XPAR OD_8wTqanw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:15:35Z FR0000044448 135.600000 EUR 22 XPAR OD_8wTrqNr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:21:01Z FR0000044448 135.600000 EUR 22 XPAR OD_8wTtD6z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:25:17Z FR0000044448 135.500000 EUR 23 XPAR OD_8wTuHvk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:32:01Z FR0000044448 135.200000 EUR 30 XPAR OD_8wTvz2J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:40:06Z FR0000044448 135.600000 EUR 43 XPAR OD_8wTy0xj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:45:38Z FR0000044448 135.700000 EUR 25 XPAR OD_8wTzPKo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T15:55:21Z FR0000044448 135.700000 EUR 44 XPAR OD_8wU1r1D-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T16:00:41Z FR0000044448 135.900000 EUR 25 XPAR OD_8wU3CQd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T16:11:23Z FR0000044448 135.900000 EUR 81 XPAR OD_8wU5tLP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-05T16:14:56Z FR0000044448 135.800000 EUR 5 XPAR OD_8wU6mld-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:01:30Z FR0000044448 135.200000 EUR 150 XPAR OD_8wXx5ZK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:03:28Z FR0000044448 135.300000 EUR 28 XPAR OD_8wXxaIj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:06:22Z FR0000044448 135.200000 EUR 34 XPAR OD_8wXyJN1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:16:05Z FR0000044448 136.000000 EUR 67 XPAR OD_8wY0lAy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:24:00Z FR0000044448 136.000000 EUR 14 XPAR OD_8wY2kdM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:24:00Z FR0000044448 136.000000 EUR 11 XPAR OD_8wY2kdN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:36:13Z FR0000044448 136.800000 EUR 22 XPAR OD_8wY5pWb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:40:02Z FR0000044448 136.900000 EUR 45 XPAR OD_8wY6mxX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:43:28Z FR0000044448 136.800000 EUR 32 XPAR OD_8wY7eY8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T08:52:16Z FR0000044448 137.000000 EUR 31 XPAR OD_8wY9rwP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T09:06:50Z FR0000044448 137.900000 EUR 47 XPAR OD_8wYDX9p-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T09:26:38Z FR0000044448 137.500000 EUR 46 XPAR OD_8wYIWNw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T09:37:58Z FR0000044448 138.400000 EUR 47 XPAR OD_8wYLNK7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T09:46:38Z FR0000044448 138.400000 EUR 29 XPAR OD_8wYNYev-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T09:55:06Z FR0000044448 138.500000 EUR 26 XPAR OD_8wYPgXX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:05:15Z FR0000044448 138.100000 EUR 21 XPAR OD_8wYSEz4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:13:10Z FR0000044448 138.600000 EUR 23 XPAR OD_8wYUEdJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:21:58Z FR0000044448 138.500000 EUR 22 XPAR OD_8wYWS7L-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:34:09Z FR0000044448 138.100000 EUR 22 XPAR OD_8wYZWIk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:47:24Z FR0000044448 138.000000 EUR 22 XPAR OD_8wYcr7B-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T10:59:59Z FR0000044448 138.200000 EUR 29 XPAR OD_8wYg1PN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T11:06:00Z FR0000044448 138.100000 EUR 22 XPAR OD_8wYhXEo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T11:19:04Z FR0000044448 138.400000 EUR 25 XPAR OD_8wYkpAE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T11:36:04Z FR0000044448 138.600000 EUR 22 XPAR OD_8wYp6ef-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T11:49:46Z FR0000044448 138.600000 EUR 1 XPAR OD_8wYsYL9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T12:11:05Z FR0000044448 138.800000 EUR 53 XPAR OD_8wYxvBl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T12:23:00Z FR0000044448 139.200000 EUR 24 XPAR OD_8wZ0v9r-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T12:44:04Z FR0000044448 139.100000 EUR 22 XPAR OD_8wZ6E4F-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T12:58:08Z FR0000044448 139.300000 EUR 26 XPAR OD_8wZ9lfn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:10:44Z FR0000044448 139.200000 EUR 24 XPAR OD_8wZCwMm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:26:07Z FR0000044448 138.900000 EUR 22 XPAR OD_8wZGoSq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:37:46Z FR0000044448 138.800000 EUR 2 XPAR OD_8wZJkCL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:37:46Z FR0000044448 138.800000 EUR 28 XPAR OD_8wZJkCR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:50:59Z FR0000044448 138.900000 EUR 22 XPAR OD_8wZN4Mn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T13:50:59Z FR0000044448 138.900000 EUR 7 XPAR OD_8wZN4Mo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:05:41Z FR0000044448 138.900000 EUR 37 XPAR OD_8wZQm3X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:24:57Z FR0000044448 138.900000 EUR 61 XPAR OD_8wZVcXb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:28:25Z FR0000044448 138.800000 EUR 22 XPAR OD_8wZWUoB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:35:19Z FR0000044448 139.200000 EUR 29 XPAR OD_8wZYEQD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:41:17Z FR0000044448 139.300000 EUR 23 XPAR OD_8wZZjVt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T14:53:54Z FR0000044448 139.200000 EUR 59 XPAR OD_8wZcuU5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:06:47Z FR0000044448 139.000000 EUR 63 XPAR OD_8wZg9jo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:13:04Z FR0000044448 139.200000 EUR 34 XPAR OD_8wZhjfp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:23:19Z FR0000044448 139.500000 EUR 43 XPAR OD_8wZkJnZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:23:19Z FR0000044448 139.500000 EUR 1 XPAR OD_8wZkJnZ-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:32:00Z FR0000044448 140.000000 EUR 46 XPAR OD_8wZmVHl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:39:03Z FR0000044448 140.700000 EUR 23 XPAR OD_8wZoHJE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:44:31Z FR0000044448 140.400000 EUR 22 XPAR OD_8wZpef6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:49:04Z FR0000044448 140.200000 EUR 24 XPAR OD_8wZqnVK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T15:53:03Z FR0000044448 139.800000 EUR 26 XPAR OD_8wZrnky-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T16:03:45Z FR0000044448 139.900000 EUR 66 XPAR OD_8wZuUvV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T16:09:10Z FR0000044448 139.800000 EUR 23 XPAR OD_8wZvrJt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-02-06T16:14:48Z FR0000044448 139.800000 EUR 35 XPAR OD_8wZxHJ6-00 MAR Art.5 §2c)


Attachment

  • Weekly disclosure February 02 to 06

