Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


09 February 2026
OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
09 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 06 February 2026 it had purchased a total of 93,883 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 90,872 3,011 -
Highest price paid (per ordinary share) 606.50p 600.00p -
Lowest price paid (per ordinary share) 598.50p 599.00p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 603.62p 599.74p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,050,738 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,050,738.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
06-02-2026 16:26:37 GBp 399 601.50 XLON xeaMG7o4gjh
06-02-2026 16:25:58 GBp 57 601.50 XLON xeaMG7o4hbh
06-02-2026 16:25:29 GBp 1,114 602.00 XLON xeaMG7o4hC@
06-02-2026 16:25:15 GBp 263 603.00 XLON xeaMG7o4hU9
06-02-2026 16:25:00 GBp 223 603.00 XLON xeaMG7o4epk
06-02-2026 16:24:40 GBp 259 603.00 XLON xeaMG7o4eEz
06-02-2026 16:24:20 GBp 75 603.00 XLON xeaMG7o4fjq
06-02-2026 16:24:20 GBp 131 603.00 XLON xeaMG7o4fjs
06-02-2026 16:24:00 GBp 295 603.00 XLON xeaMG7o4fDK
06-02-2026 16:20:03 GBp 353 602.50 XLON xeaMG7o4IrJ
06-02-2026 16:20:03 GBp 439 602.50 XLON xeaMG7o4IrM
06-02-2026 16:17:39 GBp 466 603.00 XLON xeaMG7o4GO4
06-02-2026 16:16:45 GBp 693 603.50 XLON xeaMG7o4Ul1
06-02-2026 16:15:21 GBp 415 604.00 XLON xeaMG7o4SdT
06-02-2026 16:13:47 GBp 485 604.50 XLON xeaMG7o4TV@
06-02-2026 16:12:42 GBp 633 605.00 XLON xeaMG7o4RfB
06-02-2026 16:12:01 GBp 1,064 605.50 XLON xeaMG7o4RSP
06-02-2026 16:08:56 GBp 338 605.50 XLON xeaMG7o47fz
06-02-2026 16:08:45 GBp 1,775 606.00 XLON xeaMG7o47n3
06-02-2026 16:08:02 GBp 456 606.50 XLON xeaMG7o44WX
06-02-2026 16:08:02 GBp 98 606.50 XLON xeaMG7o44XT
06-02-2026 16:08:02 GBp 400 606.50 XLON xeaMG7o44XV
06-02-2026 16:08:02 GBp 674 606.50 XLON xeaMG7o44Wm
06-02-2026 15:58:26 GBp 303 606.00 XLON xeaMG7o4AtQ
06-02-2026 15:58:26 GBp 940 606.00 XLON xeaMG7o4AsW
06-02-2026 15:58:26 GBp 390 606.00 XLON xeaMG7o4Asd
06-02-2026 15:58:26 GBp 146 606.00 XLON xeaMG7o4Asf
06-02-2026 15:56:12 GBp 1,436 606.00 XLON xeaMG7o481S
06-02-2026 15:50:23 GBp 1,280 604.50 XLON xeaMG7o5p6H
06-02-2026 15:49:28 GBp 850 605.00 XLON xeaMG7o5mMA
06-02-2026 15:46:07 GBp 294 605.00 XLON xeaMG7o5yQh
06-02-2026 15:42:36 GBp 1,590 605.00 XLON xeaMG7o5vff
06-02-2026 15:42:36 GBp 208 605.00 XLON xeaMG7o5vfh
06-02-2026 15:38:11 GBp 130 605.50 XLON xeaMG7o5Zc4
06-02-2026 15:38:11 GBp 593 605.50 XLON xeaMG7o5Zc6
06-02-2026 15:38:11 GBp 335 605.50 XLON xeaMG7o5Zc8
06-02-2026 15:38:11 GBp 2,788 605.50 XLON xeaMG7o5ZcJ
06-02-2026 15:38:11 GBp 563 605.50 XLON xeaMG7o5ZcL
06-02-2026 15:38:11 GBp 46 605.50 XLON xeaMG7o5ZXa
06-02-2026 15:38:11 GBp 652 605.50 XLON xeaMG7o5ZXc
06-02-2026 15:38:11 GBp 433 604.50 XLON xeaMG7o5ZXp
06-02-2026 15:38:11 GBp 989 605.00 XLON xeaMG7o5ZXr
06-02-2026 15:31:31 GBp 826 605.50 XLON xeaMG7o5eqy
06-02-2026 15:26:37 GBp 420 605.50 XLON xeaMG7o5IGX
06-02-2026 15:26:37 GBp 115 605.50 XLON xeaMG7o5IHQ
06-02-2026 15:21:14 GBp 46 604.00 XLON xeaMG7o5QsI
06-02-2026 15:16:06 GBp 3 602.50 XLON xeaMG7o55Xr
06-02-2026 15:16:06 GBp 724 602.50 XLON xeaMG7o55Xt
06-02-2026 15:13:04 GBp 614 603.00 XLON xeaMG7o51jq
06-02-2026 15:13:04 GBp 102 603.00 XLON xeaMG7o51js
06-02-2026 15:09:53 GBp 199 604.00 XLON xeaMG7o5D1r
06-02-2026 15:09:53 GBp 636 604.00 XLON xeaMG7o5D1t
06-02-2026 15:09:53 GBp 186 604.00 XLON xeaMG7o5D1v
06-02-2026 15:09:53 GBp 36 604.00 XLON xeaMG7o5D1x
06-02-2026 15:09:53 GBp 715 603.50 XLON xeaMG7o5D16
06-02-2026 14:50:01 GBp 1,311 603.50 XLON xeaMG7o6kTP
06-02-2026 14:50:01 GBp 816 604.00 XLON xeaMG7o6kSZ
06-02-2026 14:50:01 GBp 320 604.00 XLON xeaMG7o6kSi
06-02-2026 14:50:00 GBp 301 604.00 XLON xeaMG7o6kSw
06-02-2026 14:42:03 GBp 337 602.50 XLON xeaMG7o6Lqq
06-02-2026 14:41:17 GBp 484 603.00 XLON xeaMG7o6If2
06-02-2026 14:39:34 GBp 431 603.50 XLON xeaMG7o6G5j
06-02-2026 14:39:31 GBp 955 604.00 XLON xeaMG7o6G0c
06-02-2026 14:39:31 GBp 30 604.00 XLON xeaMG7o6G0e
06-02-2026 14:39:15 GBp 242 604.50 XLON xeaMG7o6GPV
06-02-2026 14:38:16 GBp 318 604.50 XLON xeaMG7o6Ue7
06-02-2026 14:37:17 GBp 16 604.50 XLON xeaMG7o6VxB
06-02-2026 14:37:17 GBp 250 604.50 XLON xeaMG7o6VxD
06-02-2026 14:36:18 GBp 322 604.50 XLON xeaMG7o6SPi
06-02-2026 14:35:19 GBp 58 604.50 XLON xeaMG7o6Q$k
06-02-2026 14:35:19 GBp 225 604.50 XLON xeaMG7o6Q$m
06-02-2026 14:33:21 GBp 484 604.50 XLON xeaMG7o6P$a
06-02-2026 14:33:21 GBp 255 604.50 XLON xeaMG7o6P$Y
06-02-2026 14:29:53 GBp 730 604.00 XLON xeaMG7o636Y
06-02-2026 14:29:25 GBp 451 604.50 XLON xeaMG7o60cX
06-02-2026 14:29:25 GBp 133 604.50 XLON xeaMG7o60cZ
06-02-2026 14:28:26 GBp 128 604.50 XLON xeaMG7o61bJ
06-02-2026 14:28:26 GBp 143 604.50 XLON xeaMG7o61bL
06-02-2026 14:26:28 GBp 64 604.50 XLON xeaMG7o6EOc
06-02-2026 14:26:28 GBp 284 604.50 XLON xeaMG7o6EOe
06-02-2026 14:18:55 GBp 775 604.50 XLON xeaMG7o7sIz
06-02-2026 14:18:36 GBp 385 605.00 XLON xeaMG7o7tfy
06-02-2026 14:14:40 GBp 321 605.00 XLON xeaMG7o7prU
06-02-2026 14:14:40 GBp 320 605.00 XLON xeaMG7o7pqW
06-02-2026 14:14:40 GBp 31 605.00 XLON xeaMG7o7pqY
06-02-2026 14:10:44 GBp 249 605.00 XLON xeaMG7o7@LT
06-02-2026 14:10:44 GBp 225 605.00 XLON xeaMG7o7@LV
06-02-2026 14:08:10 GBp 316 605.00 XLON xeaMG7o7zlu
06-02-2026 14:04:50 GBp 506 605.00 XLON xeaMG7o7uuo
06-02-2026 14:04:50 GBp 80 605.00 XLON xeaMG7o7uum
06-02-2026 14:02:52 GBp 312 605.00 XLON xeaMG7o7cvR
06-02-2026 14:01:53 GBp 432 605.00 XLON xeaMG7o7d@B
06-02-2026 13:59:55 GBp 318 604.50 XLON xeaMG7o7b79
06-02-2026 13:58:56 GBp 374 604.50 XLON xeaMG7o7YuV
06-02-2026 13:55:59 GBp 91 604.50 XLON xeaMG7o7X52
06-02-2026 13:55:59 GBp 489 604.50 XLON xeaMG7o7X54
06-02-2026 13:54:01 GBp 332 604.50 XLON xeaMG7o7lge
06-02-2026 13:52:03 GBp 284 604.50 XLON xeaMG7o7iOB
06-02-2026 13:50:45 GBp 218 604.50 XLON xeaMG7o7grp
06-02-2026 13:48:07 GBp 76 604.00 XLON xeaMG7o7eF3
06-02-2026 13:48:07 GBp 346 604.00 XLON xeaMG7o7eF5
06-02-2026 13:47:08 GBp 182 604.00 XLON xeaMG7o7fKC
06-02-2026 13:47:08 GBp 145 604.00 XLON xeaMG7o7fKE
06-02-2026 13:45:10 GBp 98 604.00 XLON xeaMG7o7NEO
06-02-2026 13:45:10 GBp 466 604.00 XLON xeaMG7o7NEQ
06-02-2026 13:43:12 GBp 180 604.00 XLON xeaMG7o7L@B
06-02-2026 13:43:12 GBp 154 604.00 XLON xeaMG7o7L@9
06-02-2026 13:39:37 GBp 468 604.00 XLON xeaMG7o7GJB
06-02-2026 13:39:37 GBp 282 604.00 XLON xeaMG7o7GJD
06-02-2026 13:39:37 GBp 82 604.00 XLON xeaMG7o7GJF
06-02-2026 13:38:26 GBp 180 604.00 XLON xeaMG7o7HRD
06-02-2026 13:38:26 GBp 213 604.00 XLON xeaMG7o7HRR
06-02-2026 13:38:26 GBp 21 604.00 XLON xeaMG7o7HQg
06-02-2026 13:38:26 GBp 209 604.00 XLON xeaMG7o7HQt
06-02-2026 13:38:26 GBp 209 604.00 XLON xeaMG7o7HQ7
06-02-2026 13:38:26 GBp 209 604.00 XLON xeaMG7o7HQI
06-02-2026 13:38:25 GBp 4 604.00 XLON xeaMG7o7UbX
06-02-2026 13:38:25 GBp 213 604.00 XLON xeaMG7o7Ubc
06-02-2026 13:38:20 GBp 213 604.00 XLON xeaMG7o7UX8
06-02-2026 13:38:20 GBp 55 604.00 XLON xeaMG7o7UXE
06-02-2026 13:38:20 GBp 658 604.00 XLON xeaMG7o7UXG
06-02-2026 13:38:20 GBp 78 604.00 XLON xeaMG7o7UXI
06-02-2026 13:38:20 GBp 392 604.00 XLON xeaMG7o7UWq
06-02-2026 13:38:20 GBp 210 604.00 XLON xeaMG7o7UWs
06-02-2026 13:38:20 GBp 143 604.00 XLON xeaMG7o7UW7
06-02-2026 13:38:20 GBp 210 604.00 XLON xeaMG7o7UW9
06-02-2026 13:38:20 GBp 399 604.00 XLON xeaMG7o7UWB
06-02-2026 13:37:54 GBp 228 603.50 XLON xeaMG7o7Uxw
06-02-2026 13:37:46 GBp 493 604.00 XLON xeaMG7o7UTf
06-02-2026 13:37:19 GBp 492 604.50 XLON xeaMG7o7VuF
06-02-2026 13:34:56 GBp 485 604.50 XLON xeaMG7o7QfW
06-02-2026 13:30:54 GBp 278 604.50 XLON xeaMG7o7767
06-02-2026 13:17:45 GBp 426 604.50 XLON xeaMG7o7BXT
06-02-2026 13:17:45 GBp 426 604.50 XLON xeaMG7o7BWb
06-02-2026 13:11:31 GBp 369 605.00 XLON xeaMG7o0qxx
06-02-2026 13:11:31 GBp 57 605.00 XLON xeaMG7o0qxz
06-02-2026 12:55:22 GBp 528 605.50 XLON xeaMG7o0vuo
06-02-2026 12:50:53 GBp 111 606.00 XLON xeaMG7o0aMH
06-02-2026 12:50:53 GBp 223 606.00 XLON xeaMG7o0aMJ
06-02-2026 12:50:28 GBp 735 606.00 XLON xeaMG7o0bY4
06-02-2026 12:48:56 GBp 194 606.50 XLON xeaMG7o0YmF
06-02-2026 12:48:56 GBp 452 606.50 XLON xeaMG7o0YmH
06-02-2026 12:34:17 GBp 285 606.00 XLON xeaMG7o0MYI
06-02-2026 12:33:12 GBp 376 606.00 XLON xeaMG7o0MQi
06-02-2026 12:25:54 GBp 372 605.50 XLON xeaMG7o0GGe
06-02-2026 12:25:49 GBp 464 606.00 XLON xeaMG7o0GUf
06-02-2026 12:24:41 GBp 306 606.00 XLON xeaMG7o0HMg
06-02-2026 12:24:36 GBp 65 606.50 XLON xeaMG7o0HJi
06-02-2026 12:24:36 GBp 253 606.50 XLON xeaMG7o0HJk
06-02-2026 12:22:24 GBp 148 606.00 XLON xeaMG7o0V3L
06-02-2026 12:18:38 GBp 67 605.00 XLON xeaMG7o0Q6c
06-02-2026 12:18:38 GBp 244 605.00 XLON xeaMG7o0Q6h
06-02-2026 12:14:42 GBp 95 605.00 XLON xeaMG7o0PEv
06-02-2026 12:14:42 GBp 146 605.00 XLON xeaMG7o0PEx
06-02-2026 12:11:45 GBp 215 605.00 XLON xeaMG7o04kH
06-02-2026 12:11:45 GBp 149 605.00 XLON xeaMG7o04kJ
06-02-2026 12:02:46 GBp 71 604.50 XLON xeaMG7o0FvC
06-02-2026 12:02:46 GBp 226 604.50 XLON xeaMG7o0FvE
06-02-2026 12:02:41 GBp 426 605.00 XLON xeaMG7o0FwJ
06-02-2026 12:02:20 GBp 43 605.50 XLON xeaMG7o0FQQ
06-02-2026 12:02:20 GBp 167 605.50 XLON xeaMG7o0FQS
06-02-2026 12:02:20 GBp 290 605.50 XLON xeaMG7o0FQU
06-02-2026 12:02:20 GBp 578 605.50 XLON xeaMG7o0CbW
06-02-2026 11:52:00 GBp 217 604.50 XLON xeaMG7o1rXw
06-02-2026 11:52:00 GBp 257 604.50 XLON xeaMG7o1rX@
06-02-2026 11:51:57 GBp 294 605.00 XLON xeaMG7o1rZN
06-02-2026 11:43:58 GBp 599 604.50 XLON xeaMG7o1ygp
06-02-2026 11:42:15 GBp 57 604.50 XLON xeaMG7o1z2C
06-02-2026 11:42:15 GBp 288 604.50 XLON xeaMG7o1z2E
06-02-2026 11:42:15 GBp 150 604.50 XLON xeaMG7o1z2G
06-02-2026 11:38:15 GBp 85 604.50 XLON xeaMG7o1v$0
06-02-2026 11:38:15 GBp 303 604.50 XLON xeaMG7o1v$2
06-02-2026 11:37:30 GBp 141 604.00 XLON xeaMG7o1cfu
06-02-2026 11:37:30 GBp 82 604.00 XLON xeaMG7o1cfw
06-02-2026 11:37:30 GBp 348 604.00 XLON xeaMG7o1cfD
06-02-2026 11:35:19 GBp 769 603.00 XLON xeaMG7o1azS
06-02-2026 11:34:45 GBp 426 602.50 XLON xeaMG7o1aRY
06-02-2026 11:10:55 GBp 289 603.00 XLON xeaMG7o1SNY
06-02-2026 11:10:55 GBp 553 603.00 XLON xeaMG7o1SNg
06-02-2026 11:07:24 GBp 688 603.00 XLON xeaMG7o1OKK
06-02-2026 11:06:51 GBp 250 603.50 XLON xeaMG7o1Pzj
06-02-2026 11:05:11 GBp 390 602.50 XLON xeaMG7o170B
06-02-2026 11:02:55 GBp 292 602.50 XLON xeaMG7o12cQ
06-02-2026 11:00:37 GBp 232 602.50 XLON xeaMG7o107b
06-02-2026 11:00:37 GBp 118 602.50 XLON xeaMG7o107s
06-02-2026 10:56:26 GBp 509 602.50 XLON xeaMG7o1CS0
06-02-2026 10:47:17 GBp 52 601.50 XLON xeaMG7o2rEX
06-02-2026 10:47:17 GBp 131 601.50 XLON xeaMG7o2rFV
06-02-2026 10:47:14 GBp 293 601.50 XLON xeaMG7o2rBb
06-02-2026 10:46:28 GBp 49 602.50 XLON xeaMG7o2ozj
06-02-2026 10:46:28 GBp 239 602.50 XLON xeaMG7o2ozl
06-02-2026 10:46:28 GBp 579 602.50 XLON xeaMG7o2ozn
06-02-2026 10:46:28 GBp 34 602.50 XLON xeaMG7o2ozp
06-02-2026 10:46:28 GBp 265 602.00 XLON xeaMG7o2ozr
06-02-2026 10:46:28 GBp 270 602.00 XLON xeaMG7o2ozt
06-02-2026 10:46:28 GBp 616 602.00 XLON xeaMG7o2ozv
06-02-2026 10:46:28 GBp 297 601.50 XLON xeaMG7o2oz2
06-02-2026 10:46:28 GBp 426 602.00 XLON xeaMG7o2ozB
06-02-2026 10:29:30 GBp 218 602.00 XLON xeaMG7o2Y$T
06-02-2026 10:29:30 GBp 78 602.00 XLON xeaMG7o2Y$V
06-02-2026 10:29:30 GBp 180 602.00 XLON xeaMG7o2Y@n
06-02-2026 10:29:30 GBp 129 602.00 XLON xeaMG7o2Y@p
06-02-2026 10:29:30 GBp 64 602.00 XLON xeaMG7o2Y@v
06-02-2026 10:29:02 GBp 169 601.50 XLON xeaMG7o2YIL
06-02-2026 10:29:02 GBp 326 601.50 XLON xeaMG7o2YIN
06-02-2026 10:24:26 GBp 247 600.50 XLON xeaMG7o2lkL
06-02-2026 10:24:22 GBp 355 601.00 XLON xeaMG7o2ltY
06-02-2026 10:24:22 GBp 426 601.00 XLON xeaMG7o2ltl
06-02-2026 10:02:50 GBp 34 600.00 XLON xeaMG7o2Ok3
06-02-2026 10:02:50 GBp 601 600.00 XLON xeaMG7o2Ok5
06-02-2026 10:02:50 GBp 426 599.50 XLON xeaMG7o2Ok8
06-02-2026 10:02:43 GBp 1,924 600.00 XLON xeaMG7o2Otr
06-02-2026 10:02:43 GBp 8 600.00 XLON xeaMG7o2Ott
06-02-2026 10:02:43 GBp 12 599.50 BATE xeaMG7o2Ot@
06-02-2026 10:02:43 GBp 316 599.50 BATE xeaMG7o2Ot0
06-02-2026 10:02:43 GBp 453 600.00 XLON xeaMG7o2Ot5
06-02-2026 10:02:43 GBp 441 600.00 BATE xeaMG7o2Ot9
06-02-2026 09:55:25 GBp 426 600.50 XLON xeaMG7o23Ys
06-02-2026 09:46:41 GBp 426 600.50 XLON xeaMG7o2ArP
06-02-2026 09:45:42 GBp 399 601.00 XLON xeaMG7o2Bkx
06-02-2026 09:43:41 GBp 70 601.00 XLON xeaMG7o28QH
06-02-2026 09:43:41 GBp 36 601.00 XLON xeaMG7o28QJ
06-02-2026 09:43:41 GBp 103 601.00 XLON xeaMG7o28QV
06-02-2026 09:43:41 GBp 139 601.00 XLON xeaMG7o29bX
06-02-2026 09:43:41 GBp 190 601.00 XLON xeaMG7o29bZ
06-02-2026 09:43:41 GBp 362 601.00 XLON xeaMG7o29bw
06-02-2026 09:43:40 GBp 360 601.00 XLON xeaMG7o29b8
06-02-2026 09:43:40 GBp 316 601.00 XLON xeaMG7o29bG
06-02-2026 09:43:40 GBp 306 601.00 XLON xeaMG7o29bI
06-02-2026 09:43:40 GBp 363 601.00 XLON xeaMG7o29al
06-02-2026 09:43:07 GBp 464 600.50 XLON xeaMG7o291e
06-02-2026 09:43:07 GBp 198 600.50 XLON xeaMG7o291g
06-02-2026 09:43:07 GBp 637 600.50 XLON xeaMG7o291k
06-02-2026 09:43:07 GBp 267 600.50 XLON xeaMG7o291m
06-02-2026 09:43:07 GBp 32 600.50 XLON xeaMG7o291o
06-02-2026 09:43:07 GBp 426 600.00 XLON xeaMG7o291x
06-02-2026 09:43:07 GBp 543 600.00 BATE xeaMG7o291z
06-02-2026 08:53:24 GBp 232 598.50 XLON xeaMG7o30ei
06-02-2026 08:52:37 GBp 133 599.50 XLON xeaMG7o31XL
06-02-2026 08:52:37 GBp 231 599.50 BATE xeaMG7o31XN
06-02-2026 08:52:35 GBp 170 599.50 XLON xeaMG7o31YB
06-02-2026 08:52:34 GBp 303 600.00 XLON xeaMG7o31iH
06-02-2026 08:49:12 GBp 6 600.00 XLON xeaMG7o3Cu6
06-02-2026 08:49:08 GBp 420 600.00 XLON xeaMG7o3C6e
06-02-2026 08:49:08 GBp 692 600.50 XLON xeaMG7o3C6F
06-02-2026 08:41:10 GBp 289 599.00 XLON xeaMG7oyqQs
06-02-2026 08:41:10 GBp 244 599.00 BATE xeaMG7oyqQu
06-02-2026 08:38:07 GBp 299 599.00 XLON xeaMG7oymxW
06-02-2026 08:38:02 GBp 528 599.50 XLON xeaMG7oym3p
06-02-2026 08:38:02 GBp 290 599.50 BATE xeaMG7oym3r
06-02-2026 08:38:00 GBp 253 599.50 BATE xeaMG7oym2C
06-02-2026 08:34:48 GBp 297 599.50 XLON xeaMG7oyyWT
06-02-2026 08:34:48 GBp 14 600.00 XLON xeaMG7oyyWV
06-02-2026 08:34:48 GBp 317 600.00 XLON xeaMG7oyyZX
06-02-2026 08:34:43 GBp 681 600.00 BATE xeaMG7oyyjR
06-02-2026 08:34:43 GBp 297 600.00 XLON xeaMG7oyyjN
06-02-2026 08:34:43 GBp 426 600.50 XLON xeaMG7oyyjP
06-02-2026 08:30:40 GBp 278 600.50 XLON xeaMG7oyuei
06-02-2026 08:30:40 GBp 148 600.50 XLON xeaMG7oyuek
06-02-2026 08:27:46 GBp 247 601.00 XLON xeaMG7oydab
06-02-2026 08:27:46 GBp 179 601.00 XLON xeaMG7oydaZ
06-02-2026 08:19:47 GBp 139 601.00 XLON xeaMG7oylz2
06-02-2026 08:19:12 GBp 216 601.00 XLON xeaMG7oylPI
06-02-2026 08:11:40 GBp 221 600.50 XLON xeaMG7oyLhe
06-02-2026 08:08:14 GBp 214 600.50 XLON xeaMG7oyGyN
06-02-2026 08:08:09 GBp 264 601.00 XLON xeaMG7oyGuK
06-02-2026 08:04:42 GBp 223 601.50 XLON xeaMG7oySwi
06-02-2026 08:04:42 GBp 189 601.50 XLON xeaMG7oySwk
06-02-2026 08:04:42 GBp 592 602.00 XLON xeaMG7oySwp
06-02-2026 08:03:57 GBp 4 605.00 XLON xeaMG7oyTBn
06-02-2026 08:03:57 GBp 119 605.00 XLON xeaMG7oyTBp
06-02-2026 08:03:57 GBp 253 605.00 XLON xeaMG7oyTBs



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

