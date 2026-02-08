403
Carnegie Mellon Qatar honors 182 students for academic excellence
(MENAFN- BLJ Worldwide) Doha, Qatar–– February 6, 2026: Carnegie Mellon University in Qatar (CMU-Q), a Qatar Foundation (QF) partner university, recognized the outstanding academic performance of 182 students who were named to the Dean's List for the fall 2025 semester.
The Dean's List ceremony is held twice each academic year to celebrate students who have demonstrated exceptional academic achievement in the previous semester.
Addressing students at the event, Dean Michael Trick said the Dean's List represents one of the most prestigious forms of recognition for students who consistently achieve outstanding academic performance.
"It is a testament to their perseverance and determination to excel." He added, "We are incredibly proud of their accomplishments and look forward to seeing them continue to thrive in their academic and professional pursuits."
The honorees include 28 first-years, 37 sophomores, 55 juniors, and 62 seniors.
First-years honored on the fall 2025 Dean's List include: Hala Abdelrahman, Jaxongirbek Abdualimov, Sarah Abu, Alemzhan Akhmetzhanov, Ghalya Al Marri, Mona Al Obaidan, Wedyan Al-Hail, Saad Al-kuwari, Amr Aloure, Ruba Baddad, Emilbek Bakirov, Nidaa Daoud, Yehya Darwish, Peidi Dong, Lamyae El Bouchikhi, Yusuf Fares, Lina Irhimeh, Abdul Hassib Istwani, Joy Kim, Oselumese Okoruwa, Alleena Omer, Minh Pham, Kyrylo Redenskyi, Shanah Sahidjuan, Ali Shaar, Mariia Sysuieva, Faisal Toosan, and Mariia Torkanovskaia.
Sophomore honorees include: Aljori Abdulla, Haya Al Qatami, Noora Al Thani, Noor Al-Kuwari, Maryam Al-Shahwani, Maya Al-Taji, Hissa Al-Thani, Habiba Almosallam, Hind Almuraikhi, Mirabbos Anorqulov, Rasha Arabi, Mohammad Arif, Abdullah Arshad, Aun Ashraf, Rashid Baddoura, Sherkhan Bakdaulet, David Andrei Bratu, Aya Elgosrani, Mohamed Elosta, Enkhmunkh Enkhbayar, Nour Hamdan, Rumaysa Hayat, Iroda Ibrohimova, Salma Kashlan, Xyrell Lagade, Cas Leadbetter, Anish Lohani, Reem Mahmoud, Bakhodur Muradov, Ahmad Pathan, Chenyu Qiu, Ze Ru, Ragad Sadaqa, Tala Sadaqa, Furqan Saeed, Azhardika Syahputra, and Kinley Yangzom.
Juniors named to the Dean's List include: Jannah Abdelelaliem, Fahad Abdulla, Yousef Abu Dayeh, Kehinde Adeogun, Moza Al Fahad, Noof Al Khalifa, Souad Al Mana, Muneera Al Mansoor, Maya Ibrahim Al Qasmi, Mohammed Al Quradaghi, Mooza Al Thani, Al Reem Al Thani, Nasser Al-Ejail, Shaikha Al-Emadi, Fatima Al-Kharaz, Asmaa Al-Kuwari, Mohammed Al-Kuwari, Mohamed Al-Mannai, Abdulla Al-Maslamani, Ghada Al-Naimi, Fatima Al-Thani, Mohammed Al-Thani, Haneen Al-khuzaei, Khalid Alabdulghani, Aisha Almuhannadi, Lujain Almulaifi, Salma Alqubbaj, Omar Alrashidi, Ahmad Altamimi, Ariunbolor Amgalanbaatar, Anurag Aryal, Maya Barghouti, Alina Barmagambetova, Tamer Bouri, Suad Nazir Einairat, Rawan El Ghali, Bel Ami Gisage Warakoze, Hao Gu, Salman Hajizada, Noor Hashem, Lajeen Hasna, Diyorbek Ibragimov, Ebil Jacob, Mironshokh Kalandarov, Yasmina Kalash, Khasanboy Khakimjanov, Eman Masood, Razan Murshid, Ahmad Mustafawi, Adam Rakab, Celine Rakab, Abdul Rahman Shaar, Mohamed Waiel Shikfa, Mekal Tbaa, and Altynay Zhumatay.
Senior honorees include: Abdallah Abdaljalil, Mariam Abdelatef, Aya Abdelhamid Abdelhamid, Jana Abdelmaguid, Anel Adalbek, Muhammed Rayyan Ahmed, Eliza Akaliza, Khalid Al Abdulla, Aisha Al Attiyah, Saja Al Balushi, Al Jazi Al Khulaifi, Haya Al Kubaisi, Ruba Al Mahmoud, Abdulaziz Al Mana, Abdulaziz Al Mannai, Maryam Al Suwaidi, Moza Al Thani, Khalifa Al Thani, Ghalya Al-Ansari, Haya Al-Anssari, Aljazi Al-Harami, Salwa Al-Kuwari, Deema Al-Mohanadi, Ahmad Al-Obaidan, Fatima Almuftah, Saif Alnamla, Jawaher Khaled Alsayed, Nour Alseaf, Safa Amin, Seckhen Andrade Cuellar, Sheentaro Borras, Julia Nicole Castillo, Mohamed Elsayed, Mohamed Elzeni, Retaj Samir Esmail Sharaf, Jingxiang Gao, Fatou Gueye, Aditya Gupta, Hiba Hamad, Mohamed Hassaneen, Zaid Hijazi, Malak Ibrahim, Adan Jawad, Ulpan Kaiyrbayeva, Omar Khalaf, Maryam Khodadadi, Miras Kurmangali, Rediet Lemma, Zeina Mahdi Mahmoud, Jade Mathias, Zhansaya Matkenova, Hala Naim, David Frederick Navarro, Quynh Nguyen, Noor Niknam, Mugur Andrei Preda, Reem Mohamed Saad Kensouh, Azizjon Samandarov, Raman Saparkhan, Mahnoor Sethi, Danaiym Talantbekova, and Sunaya Upadhyay.
Carnegie Mellon University in Qatar offers undergraduate degree programs in artificial intelligence, biological sciences, business administration, computer science, and information systems.
