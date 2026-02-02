403
اتهمت الولايات المتحدة كوبا بالتدخل في عمل أحد كبار دبلوماسييها في هافانا
(MENAFN) اتهمت الولايات المتحدة كوبا يوم الأحد بالتدخل في عمل أحد كبار دبلوماسييها في هافانا، بعد أن سخرت مجموعات صغيرة من الكوبيين منه خلال لقاءاته مع السكان وممثلي الكنيسة خارج العاصمة، وفقًا للتقارير.
وفي سياق تصاعد التوتر بين البلدين، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الكوبية باستخدام "تكتيكات ترهيب فاشلة"، مطالبة هافانا بوقف "إرسال أفراد للتدخل في العمل الدبلوماسي" للقائم بالأعمال الأميركي مايك هامر.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا الأسبوع الماضي بأنها "تهديد غير عادي واستثنائي" للأمن القومي الأميركي، مهددًا بفرض رسوم جمركية على أي دولة تزود الولايات المتحدة بالنفط. وقال ترمب يوم الأحد إن كوبا "دولة فاشلة"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنبرم اتفاقًا مع كوبا".
وفي شأن منفصل، أعلن ترمب أيضًا أن مركز كينيدي للفنون المسرحية سيغلق لمدة عامين بدءًا من يوليو (تموز) المقبل لإجراء أعمال تجديد، في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام بعد تغييرات إدارية وإضافة اسمه إلى المبنى.
