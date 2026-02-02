Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Disclosure Of Trading In Own Shares From January 26, 2026 To January 30, 2026


2026-02-02 04:46:17
Head Office: 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel: + 33 (0) 1 78 15 00 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From January 26, 2026 to January 30, 2026
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from January 26, 2026 to January 30, 2026
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-01-26 FR0000044448 1705 127.714311 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-01-27 FR0000044448 1705 129.789971 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-01-28 FR0000044448 1705 129.816188 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-01-29 FR0000044448 1705 132.676364 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2026-01-30 FR0000044448 1705 132.441232 XPAR
TOTAL 8,525
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:00:34Z FR0000044448 127.200000 EUR 151 XPAR OD_8vVd4PP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:04:00Z FR0000044448 126.700000 EUR 23 XPAR OD_8vVdwBj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:15:10Z FR0000044448 127.500000 EUR 38 XPAR OD_8vVgkHe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:15:20Z FR0000044448 127.400000 EUR 51 XPAR OD_8vVgn3V-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:28:44Z FR0000044448 127.700000 EUR 75 XPAR OD_8vVkA8U-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:48:46Z FR0000044448 127.800000 EUR 39 XPAR OD_8vVpChi-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T08:48:46Z FR0000044448 127.900000 EUR 38 XPAR OD_8vVpChi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:03:08Z FR0000044448 128.100000 EUR 57 XPAR OD_8vVsp9b-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:13:56Z FR0000044448 127.600000 EUR 23 XPAR OD_8vVvXet-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:19:06Z FR0000044448 127.600000 EUR 13 XPAR OD_8vVwqGl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:19:06Z FR0000044448 127.600000 EUR 11 XPAR OD_8vVwqGm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:23:58Z FR0000044448 127.100000 EUR 23 XPAR OD_8vVy4Ao-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:47:56Z FR0000044448 127.000000 EUR 23 XPAR OD_8vW46O0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:47:56Z FR0000044448 127.000000 EUR 37 XPAR OD_8vW46O1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T09:55:38Z FR0000044448 127.000000 EUR 23 XPAR OD_8vW62Vr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:05:29Z FR0000044448 127.200000 EUR 23 XPAR OD_8vW8WJf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:13:23Z FR0000044448 126.800000 EUR 2 XPAR OD_8vWAVfl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:13:24Z FR0000044448 126.800000 EUR 26 XPAR OD_8vWAVrN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:13:24Z FR0000044448 126.800000 EUR 1 XPAR OD_8vWAVrS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:29:36Z FR0000044448 126.800000 EUR 33 XPAR OD_8vWEaf2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:49:11Z FR0000044448 127.000000 EUR 23 XPAR OD_8vWJWQm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:49:24Z FR0000044448 127.200000 EUR 17 XPAR OD_8vWJZmL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T10:49:53Z FR0000044448 127.200000 EUR 7 XPAR OD_8vWJhER-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T11:04:03Z FR0000044448 127.400000 EUR 24 XPAR OD_8vWNGWJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T11:22:12Z FR0000044448 127.200000 EUR 31 XPAR OD_8vWRpg5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T11:39:01Z FR0000044448 127.000000 EUR 22 XPAR OD_8vWW4HP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T11:40:36Z FR0000044448 127.000000 EUR 2 XPAR OD_8vWWSsZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T12:02:19Z FR0000044448 127.000000 EUR 9 XPAR OD_8vWbvsg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T12:02:23Z FR0000044448 127.000000 EUR 9 XPAR OD_8vWbws6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T12:04:35Z FR0000044448 127.000000 EUR 23 XPAR OD_8vWcVHC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T12:18:32Z FR0000044448 127.300000 EUR 23 XPAR OD_8vWg0yc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T12:48:55Z FR0000044448 127.600000 EUR 41 XPAR OD_8vWnfD9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T13:08:46Z FR0000044448 127.800000 EUR 35 XPAR OD_8vWsf0N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T13:21:32Z FR0000044448 127.600000 EUR 23 XPAR OD_8vWvsJ0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T13:33:32Z FR0000044448 127.600000 EUR 29 XPAR OD_8vWytbo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T13:47:28Z FR0000044448 127.500000 EUR 30 XPAR OD_8vX2PDs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T13:56:41Z FR0000044448 127.700000 EUR 23 XPAR OD_8vX4j36-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:05:16Z FR0000044448 127.800000 EUR 23 XPAR OD_8vX6sxB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:15:31Z FR0000044448 128.100000 EUR 17 XPAR OD_8vX9Su9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:20:09Z FR0000044448 128.200000 EUR 31 XPAR OD_8vXAdNB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:32:34Z FR0000044448 128.300000 EUR 55 XPAR OD_8vXDl1P-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:49:19Z FR0000044448 128.600000 EUR 39 XPAR OD_8vXHyVw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T14:55:37Z FR0000044448 128.700000 EUR 31 XPAR OD_8vXJYxw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:03:37Z FR0000044448 128.700000 EUR 33 XPAR OD_8vXLZpt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:04:33Z FR0000044448 128.500000 EUR 45 XPAR OD_8vXLoIW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:19:21Z FR0000044448 128.300000 EUR 54 XPAR OD_8vXPXGZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:23:20Z FR0000044448 128.200000 EUR 24 XPAR OD_8vXQXWc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:27:10Z FR0000044448 128.200000 EUR 24 XPAR OD_8vXRVIc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:45:57Z FR0000044448 128.000000 EUR 37 XPAR OD_8vXWEWF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:49:56Z FR0000044448 128.000000 EUR 61 XPAR OD_8vXXEiu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T15:57:30Z FR0000044448 128.400000 EUR 42 XPAR OD_8vXZ8ih-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T16:06:28Z FR0000044448 128.300000 EUR 23 XPAR OD_8vXbOr8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T16:06:28Z FR0000044448 128.300000 EUR 28 XPAR OD_8vXbOr8-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T16:16:39Z FR0000044448 128.300000 EUR 6 XPAR OD_8vXdxjY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T16:16:39Z FR0000044448 128.300000 EUR 24 XPAR OD_8vXdxjY-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-26T16:16:39Z FR0000044448 128.300000 EUR 27 XPAR OD_8vXdxjY-04 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:01:14Z FR0000044448 128.900000 EUR 157 XPAR OD_8vbTlUi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:06:45Z FR0000044448 129.400000 EUR 63 XPAR OD_8vbV9Wv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:18:56Z FR0000044448 129.800000 EUR 31 XPAR OD_8vbYDja-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:23:03Z FR0000044448 129.600000 EUR 59 XPAR OD_8vbZFuf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:30:31Z FR0000044448 129.100000 EUR 13 XPAR OD_8vbb8SC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:30:31Z FR0000044448 129.100000 EUR 6 XPAR OD_8vbb8SD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:30:31Z FR0000044448 129.100000 EUR 4 XPAR OD_8vbb8SD-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:34:36Z FR0000044448 128.900000 EUR 24 XPAR OD_8vbcALw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T08:44:59Z FR0000044448 129.100000 EUR 52 XPAR OD_8vbemKZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T09:03:30Z FR0000044448 129.000000 EUR 1 XPAR OD_8vbjRNH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T09:07:27Z FR0000044448 129.200000 EUR 69 XPAR OD_8vbkQyO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T09:27:04Z FR0000044448 129.500000 EUR 37 XPAR OD_8vbpN66-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T09:32:56Z FR0000044448 129.600000 EUR 45 XPAR OD_8vbqqrE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T09:57:46Z FR0000044448 129.600000 EUR 72 XPAR OD_8vbx6Ii-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T10:20:48Z FR0000044448 129.900000 EUR 17 XPAR OD_8vc2ttl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T10:20:48Z FR0000044448 129.900000 EUR 9 XPAR OD_8vc2ttl-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T10:22:40Z FR0000044448 129.800000 EUR 33 XPAR OD_8vc3N4s-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T10:43:04Z FR0000044448 129.700000 EUR 48 XPAR OD_8vc8VY9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T10:52:22Z FR0000044448 129.600000 EUR 23 XPAR OD_8vcAqgk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T11:03:55Z FR0000044448 129.100000 EUR 18 XPAR OD_8vcDkuk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T11:22:00Z FR0000044448 129.600000 EUR 37 XPAR OD_8vcIJHa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T11:44:32Z FR0000044448 130.100000 EUR 33 XPAR OD_8vcNypH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T12:03:33Z FR0000044448 129.700000 EUR 31 XPAR OD_8vcSlcU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T12:18:29Z FR0000044448 129.300000 EUR 23 XPAR OD_8vcWWhZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T12:44:29Z FR0000044448 129.300000 EUR 30 XPAR OD_8vcd4fg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T13:04:08Z FR0000044448 130.100000 EUR 35 XPAR OD_8vci1RX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T13:17:48Z FR0000044448 130.400000 EUR 24 XPAR OD_8vclSkC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T13:30:57Z FR0000044448 130.300000 EUR 18 XPAR OD_8vcolvz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T13:30:57Z FR0000044448 130.300000 EUR 12 XPAR OD_8vcolw0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:03:27Z FR0000044448 130.300000 EUR 36 XPAR OD_8vcwx8s-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:03:27Z FR0000044448 130.400000 EUR 41 XPAR OD_8vcwx5w-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:21:24Z FR0000044448 130.200000 EUR 23 XPAR OD_8vd1TRb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:21:24Z FR0000044448 130.200000 EUR 29 XPAR OD_8vd1TRb-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:27:39Z FR0000044448 130.000000 EUR 23 XPAR OD_8vd331m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:43:15Z FR0000044448 129.900000 EUR 14 XPAR OD_8vd6yWr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:43:15Z FR0000044448 129.900000 EUR 26 XPAR OD_8vd6yWr-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:44:31Z FR0000044448 129.800000 EUR 46 XPAR OD_8vd7I7T-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T14:57:02Z FR0000044448 129.900000 EUR 46 XPAR OD_8vdARZ5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:06:03Z FR0000044448 130.200000 EUR 48 XPAR OD_8vdCiMC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:23:23Z FR0000044448 130.400000 EUR 56 XPAR OD_8vdH4ki-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:32:07Z FR0000044448 130.400000 EUR 18 XPAR OD_8vdJHJE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:38:23Z FR0000044448 130.500000 EUR 30 XPAR OD_8vdKqtA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:38:29Z FR0000044448 130.400000 EUR 8 XPAR OD_8vdKsR4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:38:29Z FR0000044448 130.400000 EUR 38 XPAR OD_8vdKsR5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:48:27Z FR0000044448 130.500000 EUR 50 XPAR OD_8vdNO4E-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T15:58:02Z FR0000044448 130.300000 EUR 24 XPAR OD_8vdPnhD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T16:02:41Z FR0000044448 130.200000 EUR 43 XPAR OD_8vdQyND-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T16:16:32Z FR0000044448 130.600000 EUR 62 XPAR OD_8vdUSOe-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-27T16:16:32Z FR0000044448 130.600000 EUR 20 XPAR OD_8vdUSOf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:01:00Z FR0000044448 130.700000 EUR 159 XPAR OD_8vhKEIq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:02:42Z FR0000044448 130.000000 EUR 23 XPAR OD_8vhKetC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:05:56Z FR0000044448 129.800000 EUR 21 XPAR OD_8vhLTLi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:05:56Z FR0000044448 129.800000 EUR 3 XPAR OD_8vhLTLj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:15:14Z FR0000044448 130.000000 EUR 63 XPAR OD_8vhNoZx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:20:36Z FR0000044448 129.900000 EUR 27 XPAR OD_8vhPAJB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:34:01Z FR0000044448 130.000000 EUR 23 XPAR OD_8vhSXqU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:39:29Z FR0000044448 129.800000 EUR 64 XPAR OD_8vhTvBv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T08:45:38Z FR0000044448 129.700000 EUR 23 XPAR OD_8vhVT1Q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:03:38Z FR0000044448 129.600000 EUR 29 XPAR OD_8vha05o-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:21:12Z FR0000044448 129.600000 EUR 34 XPAR OD_8vheQHi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:21:12Z FR0000044448 129.600000 EUR 22 XPAR OD_8vheQHi-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:31:20Z FR0000044448 130.000000 EUR 35 XPAR OD_8vhgyIi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:32:09Z FR0000044448 130.000000 EUR 36 XPAR OD_8vhhB2c-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:40:40Z FR0000044448 129.700000 EUR 23 XPAR OD_8vhjK0A-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:48:47Z FR0000044448 129.500000 EUR 23 XPAR OD_8vhlMer-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T09:59:41Z FR0000044448 129.600000 EUR 35 XPAR OD_8vho70k-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:13:33Z FR0000044448 129.500000 EUR 18 XPAR OD_8vhrbJh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:13:33Z FR0000044448 129.500000 EUR 14 XPAR OD_8vhrbJh-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:13:33Z FR0000044448 129.500000 EUR 1 XPAR OD_8vhrbJi-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:28:08Z FR0000044448 129.600000 EUR 33 XPAR OD_8vhvH3q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:39:39Z FR0000044448 129.600000 EUR 23 XPAR OD_8vhyAnK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T10:49:45Z FR0000044448 129.400000 EUR 23 XPAR OD_8vi0iPx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T11:13:51Z FR0000044448 129.600000 EUR 38 XPAR OD_8vi6mds-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T11:31:47Z FR0000044448 130.400000 EUR 37 XPAR OD_8viBIY7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T11:57:40Z FR0000044448 130.100000 EUR 35 XPAR OD_8viHocC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T12:09:35Z FR0000044448 130.000000 EUR 23 XPAR OD_8viKoRU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T12:23:29Z FR0000044448 128.900000 EUR 23 XPAR OD_8viOJVs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T12:49:07Z FR0000044448 129.400000 EUR 31 XPAR OD_8viUlVa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T12:49:45Z FR0000044448 129.400000 EUR 3 XPAR OD_8viUvO3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T13:03:13Z FR0000044448 129.100000 EUR 26 XPAR OD_8viYJgO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T13:38:42Z FR0000044448 129.400000 EUR 69 XPAR OD_8vihFSD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T13:55:07Z FR0000044448 129.700000 EUR 29 XPAR OD_8vilNlb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:03:54Z FR0000044448 129.600000 EUR 23 XPAR OD_8vinasf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:10:03Z FR0000044448 129.800000 EUR 23 XPAR OD_8vip8jK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:19:09Z FR0000044448 129.700000 EUR 23 XPAR OD_8virQlR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:25:51Z FR0000044448 129.700000 EUR 19 XPAR OD_8vit7Ox-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:25:51Z FR0000044448 129.700000 EUR 11 XPAR OD_8vit7Oy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:30:55Z FR0000044448 129.500000 EUR 26 XPAR OD_8viuOUQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:36:04Z FR0000044448 129.300000 EUR 30 XPAR OD_8vivgoH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:45:18Z FR0000044448 129.800000 EUR 1 XPAR OD_8viy0uC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:50:31Z FR0000044448 129.800000 EUR 35 XPAR OD_8vizKWn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:50:31Z FR0000044448 129.800000 EUR 15 XPAR OD_8vizKWo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:50:31Z FR0000044448 129.800000 EUR 22 XPAR OD_8vizKWo-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T14:58:23Z FR0000044448 129.500000 EUR 23 XPAR OD_8vj1JEm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T15:02:54Z FR0000044448 129.400000 EUR 28 XPAR OD_8vj2RgK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T15:14:32Z FR0000044448 129.500000 EUR 51 XPAR OD_8vj5NJB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T15:25:36Z FR0000044448 129.800000 EUR 48 XPAR OD_8vj8A9c-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T15:33:00Z FR0000044448 129.700000 EUR 35 XPAR OD_8vjA1Yt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T15:53:47Z FR0000044448 129.800000 EUR 62 XPAR OD_8vjFG3X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:00:52Z FR0000044448 129.900000 EUR 33 XPAR OD_8vjH2Sv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:02:20Z FR0000044448 129.800000 EUR 24 XPAR OD_8vjHPRS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:02:20Z FR0000044448 129.800000 EUR 26 XPAR OD_8vjHPRS-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:15:36Z FR0000044448 130.200000 EUR 53 XPAR OD_8vjKkQs-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:15:36Z FR0000044448 130.200000 EUR 22 XPAR OD_8vjKkQt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-28T16:15:36Z FR0000044448 130.200000 EUR 3 XPAR OD_8vjKkQt-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:03:15Z FR0000044448 132.500000 EUR 172 XPAR OD_8vnBKEs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:17:41Z FR0000044448 133.700000 EUR 45 XPAR OD_8vnExLR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:17:44Z FR0000044448 133.600000 EUR 51 XPAR OD_8vnEyGK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:21:34Z FR0000044448 133.700000 EUR 27 XPAR OD_8vnFw5c-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:30:19Z FR0000044448 133.600000 EUR 29 XPAR OD_8vnI8dQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:30:19Z FR0000044448 133.600000 EUR 17 XPAR OD_8vnI8dR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:36:06Z FR0000044448 133.800000 EUR 5 XPAR OD_8vnJayu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:36:06Z FR0000044448 133.800000 EUR 23 XPAR OD_8vnJayx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T08:40:32Z FR0000044448 133.800000 EUR 22 XPAR OD_8vnKi1m-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:02:10Z FR0000044448 134.300000 EUR 69 XPAR OD_8vnQ9pg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:02:16Z FR0000044448 134.300000 EUR 6 XPAR OD_8vnQBKt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:02:20Z FR0000044448 134.300000 EUR 1 XPAR OD_8vnQCIo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:15:41Z FR0000044448 134.200000 EUR 22 XPAR OD_8vnTYj5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:20:45Z FR0000044448 134.300000 EUR 25 XPAR OD_8vnUpnJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:27:43Z FR0000044448 134.300000 EUR 34 XPAR OD_8vnWaW5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:35:40Z FR0000044448 134.100000 EUR 22 XPAR OD_8vnYaaL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:42:56Z FR0000044448 133.800000 EUR 24 XPAR OD_8vnaQ9Q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T09:51:18Z FR0000044448 133.900000 EUR 22 XPAR OD_8vncWhS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T10:04:19Z FR0000044448 133.900000 EUR 31 XPAR OD_8vnfnqS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T10:19:20Z FR0000044448 134.000000 EUR 40 XPAR OD_8vnjaIb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T10:29:23Z FR0000044448 134.100000 EUR 22 XPAR OD_8vnm6zY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T10:42:31Z FR0000044448 133.200000 EUR 22 XPAR OD_8vnpQ3i-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T10:49:22Z FR0000044448 133.300000 EUR 22 XPAR OD_8vnr924-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T11:08:35Z FR0000044448 133.100000 EUR 37 XPAR OD_8vnvyrO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T11:21:36Z FR0000044448 133.200000 EUR 22 XPAR OD_8vnzFzJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T11:42:39Z FR0000044448 132.500000 EUR 1 XPAR OD_8vo4YbF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T11:42:39Z FR0000044448 132.500000 EUR 21 XPAR OD_8vo4YbG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T11:49:00Z FR0000044448 132.500000 EUR 22 XPAR OD_8vo69kS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T12:14:20Z FR0000044448 133.100000 EUR 40 XPAR OD_8voCX5l-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T12:29:07Z FR0000044448 132.800000 EUR 22 XPAR OD_8voGFyn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T12:46:44Z FR0000044448 132.900000 EUR 27 XPAR OD_8voKgzt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T13:14:44Z FR0000044448 132.900000 EUR 28 XPAR OD_8voRk5Y-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T13:22:15Z FR0000044448 132.900000 EUR 28 XPAR OD_8voTdEF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T13:45:41Z FR0000044448 132.900000 EUR 58 XPAR OD_8voZXAu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:02:46Z FR0000044448 133.000000 EUR 39 XPAR OD_8vodpp8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:15:54Z FR0000044448 132.700000 EUR 22 XPAR OD_8voh8kV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:22:38Z FR0000044448 132.600000 EUR 1 XPAR OD_8voiplS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:22:38Z FR0000044448 132.600000 EUR 23 XPAR OD_8voipot-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:28:11Z FR0000044448 132.500000 EUR 30 XPAR OD_8vokEMn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:33:56Z FR0000044448 132.400000 EUR 27 XPAR OD_8volg8u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:35:57Z FR0000044448 132.000000 EUR 23 XPAR OD_8vomBcU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:42:31Z FR0000044448 132.000000 EUR 32 XPAR OD_8vonq8b-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:46:37Z FR0000044448 131.700000 EUR 1 XPAR OD_8voos8T-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:46:37Z FR0000044448 131.700000 EUR 23 XPAR OD_8voos8T-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:56:31Z FR0000044448 131.500000 EUR 35 XPAR OD_8vorMiz-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T14:59:57Z FR0000044448 131.400000 EUR 23 XPAR OD_8vosEJx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:08:34Z FR0000044448 131.200000 EUR 29 XPAR OD_8vouOmR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:14:02Z FR0000044448 131.100000 EUR 27 XPAR OD_8vovm2r-07 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:17:07Z FR0000044448 131.200000 EUR 22 XPAR OD_8vowY72-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:23:20Z FR0000044448 131.300000 EUR 27 XPAR OD_8voy7Ax-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:27:58Z FR0000044448 131.300000 EUR 22 XPAR OD_8vozHfR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:33:30Z FR0000044448 131.300000 EUR 27 XPAR OD_8vp0fyW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:40:08Z FR0000044448 131.000000 EUR 23 XPAR OD_8vp2LSH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:42:22Z FR0000044448 130.900000 EUR 22 XPAR OD_8vp2uGq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:48:46Z FR0000044448 130.800000 EUR 22 XPAR OD_8vp4WKH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:53:53Z FR0000044448 130.500000 EUR 23 XPAR OD_8vp5oCa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T15:58:56Z FR0000044448 130.600000 EUR 22 XPAR OD_8vp74u9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T16:04:52Z FR0000044448 130.600000 EUR 52 XPAR OD_8vp8ZSj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T16:21:52Z FR0000044448 131.300000 EUR 19 XPAR OD_8vpCqsU-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-29T16:21:52Z FR0000044448 131.300000 EUR 30 XPAR OD_8vpCqsU-04 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:00:09Z FR0000044448 130.900000 EUR 141 XPAR OD_8vt14EV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:18:05Z FR0000044448 131.500000 EUR 81 XPAR OD_8vt5aAL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:18:06Z FR0000044448 131.400000 EUR 53 XPAR OD_8vt5aRr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:20:20Z FR0000044448 131.500000 EUR 24 XPAR OD_8vt69LL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:35:12Z FR0000044448 131.500000 EUR 13 XPAR OD_8vt9tVR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:35:12Z FR0000044448 131.500000 EUR 15 XPAR OD_8vt9tVS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:49:53Z FR0000044448 131.500000 EUR 51 XPAR OD_8vtDaia-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T08:50:14Z FR0000044448 131.400000 EUR 36 XPAR OD_8vtDg5Q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:07:22Z FR0000044448 132.300000 EUR 66 XPAR OD_8vtHzWq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:15:30Z FR0000044448 132.200000 EUR 22 XPAR OD_8vtK2OG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:23:10Z FR0000044448 132.200000 EUR 25 XPAR OD_8vtLy6q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:35:53Z FR0000044448 132.500000 EUR 44 XPAR OD_8vtPAao-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:42:19Z FR0000044448 132.300000 EUR 22 XPAR OD_8vtQmv3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T09:52:50Z FR0000044448 132.000000 EUR 30 XPAR OD_8vtTR9u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:01:35Z FR0000044448 132.100000 EUR 22 XPAR OD_8vtVdlM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:09:49Z FR0000044448 131.800000 EUR 22 XPAR OD_8vtXiBn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:20:09Z FR0000044448 131.500000 EUR 23 XPAR OD_8vtaJXv-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:37:09Z FR0000044448 132.200000 EUR 37 XPAR OD_8vteas8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:54:44Z FR0000044448 132.000000 EUR 6 XPAR OD_8vtj1Jc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T10:54:44Z FR0000044448 132.000000 EUR 23 XPAR OD_8vtj1Jd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T11:09:21Z FR0000044448 132.300000 EUR 24 XPAR OD_8vtmhc6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T11:21:08Z FR0000044448 132.700000 EUR 33 XPAR OD_8vtpfJ8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T11:44:45Z FR0000044448 133.100000 EUR 28 XPAR OD_8vtvbuy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T11:56:19Z FR0000044448 133.300000 EUR 23 XPAR OD_8vtyWTU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T12:16:54Z FR0000044448 133.100000 EUR 22 XPAR OD_8vu3hqV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T12:20:03Z FR0000044448 133.000000 EUR 22 XPAR OD_8vu4Uyg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T12:36:57Z FR0000044448 132.700000 EUR 13 XPAR OD_8vu8klh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T12:36:57Z FR0000044448 132.700000 EUR 9 XPAR OD_8vu8ktS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T12:54:00Z FR0000044448 133.200000 EUR 20 XPAR OD_8vuD2wt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T13:20:36Z FR0000044448 133.000000 EUR 28 XPAR OD_8vuJk8G-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T13:30:01Z FR0000044448 133.000000 EUR 28 XPAR OD_8vuM71w-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T13:35:56Z FR0000044448 133.000000 EUR 22 XPAR OD_8vuNbNJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T13:40:37Z FR0000044448 133.100000 EUR 22 XPAR OD_8vuOmVm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T13:52:51Z FR0000044448 133.200000 EUR 22 XPAR OD_8vuRreJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:02:31Z FR0000044448 133.100000 EUR 22 XPAR OD_8vuUIOK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:17:49Z FR0000044448 133.000000 EUR 52 XPAR OD_8vuY96Q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:27:06Z FR0000044448 132.700000 EUR 29 XPAR OD_8vuaU6d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:31:16Z FR0000044448 132.700000 EUR 23 XPAR OD_8vubXDy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:44:45Z FR0000044448 133.300000 EUR 31 XPAR OD_8vuevbY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:46:31Z FR0000044448 133.200000 EUR 45 XPAR OD_8vufNJu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:53:00Z FR0000044448 133.500000 EUR 26 XPAR OD_8vuh0L4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T14:57:20Z FR0000044448 133.100000 EUR 22 XPAR OD_8vui6Ch-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:02:24Z FR0000044448 132.700000 EUR 28 XPAR OD_8vujN5p-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:11:08Z FR0000044448 133.000000 EUR 23 XPAR OD_8vulZMC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:13:12Z FR0000044448 133.100000 EUR 23 XPAR OD_8vum5ac-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:21:20Z FR0000044448 133.400000 EUR 35 XPAR OD_8vuo8fs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:28:41Z FR0000044448 133.100000 EUR 25 XPAR OD_8vupzR3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:36:21Z FR0000044448 133.200000 EUR 54 XPAR OD_8vurv2S-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:53:09Z FR0000044448 133.500000 EUR 31 XPAR OD_8vuw9HA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:55:39Z FR0000044448 133.400000 EUR 39 XPAR OD_8vuwmLV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T15:59:42Z FR0000044448 133.200000 EUR 27 XPAR OD_8vuxnRy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T16:04:22Z FR0000044448 133.000000 EUR 22 XPAR OD_8vuyyPB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T16:05:20Z FR0000044448 132.800000 EUR 27 XPAR OD_8vuzDNL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T16:08:36Z FR0000044448 132.700000 EUR 22 XPAR OD_8vv02Lj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2026-01-30T16:14:41Z FR0000044448 132.900000 EUR 27 XPAR OD_8vv1ZSp-00 MAR Art.5 §2c)


Verification
Quantité PMP
8,525 0
Attachment

  • Weekly disclosure January 26 to 30

