OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares And Total Voting Rights


2026-02-02 02:01:18
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
02 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 30 January 2026 it had purchased a total of 69,083 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 69,083 - -
Highest price paid (per ordinary share) 615.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 603.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 611.04p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,505,347 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,505,347 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
30-01-2026 16:27:15 GBp 122 609.50 XLON xeaMVQYgyq7
30-01-2026 16:25:00 GBp 455 609.50 XLON xeaMVQYguaq
30-01-2026 16:24:43 GBp 256 610.00 XLON xeaMVQYgup@
30-01-2026 16:24:43 GBp 270 610.00 XLON xeaMVQYgup0
30-01-2026 16:24:43 GBp 227 610.00 XLON xeaMVQYgup2
30-01-2026 16:24:43 GBp 779 610.00 XLON xeaMVQYgup4
30-01-2026 16:24:43 GBp 392 610.00 XLON xeaMVQYgup6
30-01-2026 16:23:40 GBp 457 609.50 XLON xeaMVQYgvF7
30-01-2026 16:22:10 GBp 40 609.50 XLON xeaMVQYgd9E
30-01-2026 16:22:10 GBp 751 609.50 XLON xeaMVQYgd9K
30-01-2026 16:21:33 GBp 188 609.50 XLON xeaMVQYgaCn
30-01-2026 16:19:40 GBp 770 610.00 XLON xeaMVQYgZ6p
30-01-2026 16:19:39 GBp 883 610.00 XLON xeaMVQYgZ6u
30-01-2026 16:16:58 GBp 725 610.50 XLON xeaMVQYglDC
30-01-2026 16:15:51 GBp 246 610.50 XLON xeaMVQYgjya
30-01-2026 16:14:45 GBp 1,566 611.00 XLON xeaMVQYghrd
30-01-2026 16:14:45 GBp 424 611.00 XLON xeaMVQYghrf
30-01-2026 16:14:45 GBp 273 611.00 XLON xeaMVQYghrh
30-01-2026 16:14:45 GBp 204 611.00 XLON xeaMVQYghrj
30-01-2026 16:14:45 GBp 550 611.00 XLON xeaMVQYghrl
30-01-2026 16:14:45 GBp 460 611.00 XLON xeaMVQYghrn
30-01-2026 16:14:45 GBp 287 611.00 XLON xeaMVQYghrp
30-01-2026 16:14:45 GBp 257 611.00 XLON xeaMVQYghrv
30-01-2026 16:10:36 GBp 253 610.50 XLON xeaMVQYgLqf
30-01-2026 16:10:29 GBp 800 610.50 XLON xeaMVQYgLwn
30-01-2026 16:06:21 GBp 788 610.50 XLON xeaMVQYgVjb
30-01-2026 16:00:41 GBp 129 610.50 XLON xeaMVQYg62@
30-01-2026 16:00:41 GBp 317 610.50 XLON xeaMVQYg620
30-01-2026 15:39:21 GBp 380 611.00 XLON xeaMVQYhYXE
30-01-2026 15:32:28 GBp 58 610.50 XLON xeaMVQYhe2t
30-01-2026 15:32:28 GBp 218 610.50 XLON xeaMVQYhe2v
30-01-2026 15:29:33 GBp 680 610.50 XLON xeaMVQYhL1J
30-01-2026 15:29:33 GBp 233 610.50 XLON xeaMVQYhL1L
30-01-2026 15:29:33 GBp 64 610.50 XLON xeaMVQYhL1N
30-01-2026 15:29:33 GBp 515 610.50 XLON xeaMVQYhL1P
30-01-2026 15:29:32 GBp 380 610.00 XLON xeaMVQYhL0Y
30-01-2026 15:21:03 GBp 546 610.00 XLON xeaMVQYh7lh
30-01-2026 15:15:14 GBp 525 610.00 XLON xeaMVQYhCmc
30-01-2026 15:11:02 GBp 273 610.50 XLON xeaMVQYassY
30-01-2026 15:10:42 GBp 583 611.00 XLON xeaMVQYasL4
30-01-2026 15:08:42 GBp 400 611.00 XLON xeaMVQYar0Q
30-01-2026 15:06:09 GBp 203 610.50 XLON xeaMVQYanoH
30-01-2026 15:04:17 GBp 199 611.00 XLON xeaMVQYayxt
30-01-2026 14:58:47 GBp 533 610.50 XLON xeaMVQYabE@
30-01-2026 14:53:17 GBp 384 610.50 XLON xeaMVQYagVR
30-01-2026 14:52:29 GBp 391 611.00 XLON xeaMVQYaetz
30-01-2026 14:50:03 GBp 575 611.50 XLON xeaMVQYaKGh
30-01-2026 14:43:03 GBp 462 612.00 XLON xeaMVQYa7BD
30-01-2026 14:38:40 GBp 347 613.00 XLON xeaMVQYaFtb
30-01-2026 14:38:40 GBp 530 613.50 XLON xeaMVQYaFt@
30-01-2026 14:34:53 GBp 389 614.00 XLON xeaMVQYbsm5
30-01-2026 14:34:10 GBp 57 614.50 XLON xeaMVQYbt9c
30-01-2026 14:34:10 GBp 655 614.50 XLON xeaMVQYbt9e
30-01-2026 14:34:10 GBp 139 614.50 XLON xeaMVQYbt9g
30-01-2026 14:32:05 GBp 219 614.00 XLON xeaMVQYbmgp
30-01-2026 14:31:37 GBp 104 614.00 XLON xeaMVQYbnfR
30-01-2026 14:31:37 GBp 57 614.00 XLON xeaMVQYbnfT
30-01-2026 14:30:40 GBp 215 614.00 XLON xeaMVQYb$z8
30-01-2026 14:30:40 GBp 161 614.00 XLON xeaMVQYb$yz
30-01-2026 14:30:39 GBp 238 614.00 XLON xeaMVQYb$$0
30-01-2026 14:25:42 GBp 357 612.50 XLON xeaMVQYbasq
30-01-2026 14:25:42 GBp 224 612.50 XLON xeaMVQYbass
30-01-2026 14:22:47 GBp 441 613.50 XLON xeaMVQYbWyh
30-01-2026 14:22:47 GBp 240 613.50 XLON xeaMVQYbWyj
30-01-2026 14:22:47 GBp 58 613.50 XLON xeaMVQYbWyl
30-01-2026 14:22:47 GBp 498 613.50 XLON xeaMVQYbWyn
30-01-2026 14:22:47 GBp 613 613.50 XLON xeaMVQYbWyp
30-01-2026 14:22:47 GBp 380 613.00 XLON xeaMVQYbWy0
30-01-2026 14:10:28 GBp 219 613.50 XLON xeaMVQYbU@R
30-01-2026 14:04:24 GBp 377 613.50 XLON xeaMVQYb6L3
30-01-2026 14:04:24 GBp 309 613.50 XLON xeaMVQYb6LK
30-01-2026 14:04:24 GBp 282 613.50 XLON xeaMVQYb6LM
30-01-2026 14:04:24 GBp 286 613.50 XLON xeaMVQYb6Kh
30-01-2026 14:04:24 GBp 273 613.50 XLON xeaMVQYb6Kv
30-01-2026 14:04:24 GBp 114 613.50 XLON xeaMVQYb6Kx
30-01-2026 14:04:24 GBp 1,167 613.50 XLON xeaMVQYb6K1
30-01-2026 14:04:24 GBp 141 613.50 XLON xeaMVQYb6K3
30-01-2026 14:04:24 GBp 60 613.50 XLON xeaMVQYb6K5
30-01-2026 14:00:03 GBp 380 613.00 XLON xeaMVQYb1jV
30-01-2026 13:57:23 GBp 380 613.50 XLON xeaMVQYbC62
30-01-2026 13:37:04 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYcZJ9
30-01-2026 13:30:01 GBp 227 614.50 XLON xeaMVQYcfCO
30-01-2026 13:30:01 GBp 161 614.50 XLON xeaMVQYcfE$
30-01-2026 13:30:01 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYcf9Y
30-01-2026 13:30:01 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYcf82
30-01-2026 13:12:04 GBp 496 614.50 XLON xeaMVQYc39q
30-01-2026 13:01:42 GBp 301 614.50 XLON xeaMVQYdtfY
30-01-2026 12:54:53 GBp 1,031 614.50 XLON xeaMVQYd@J6
30-01-2026 12:54:52 GBp 224 615.00 XLON xeaMVQYd@Ia
30-01-2026 12:54:52 GBp 18 615.00 XLON xeaMVQYd@Ic
30-01-2026 12:54:34 GBp 1,106 615.00 XLON xeaMVQYd$eh
30-01-2026 12:54:34 GBp 38 615.00 XLON xeaMVQYd$ej
30-01-2026 12:54:34 GBp 212 615.00 XLON xeaMVQYd$eA
30-01-2026 12:32:46 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYdLW5
30-01-2026 12:13:47 GBp 380 614.50 XLON xeaMVQYdETZ
30-01-2026 12:07:42 GBp 56 614.50 XLON xeaMVQYd9vB
30-01-2026 12:07:42 GBp 543 614.50 XLON xeaMVQYd9vD
30-01-2026 12:07:42 GBp 311 614.50 XLON xeaMVQYd9vF
30-01-2026 12:07:42 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYd9vL
30-01-2026 12:03:17 GBp 380 614.00 XLON xeaMVQYWoyx
30-01-2026 11:44:13 GBp 380 612.50 XLON xeaMVQYWi47
30-01-2026 11:25:14 GBp 104 612.50 XLON xeaMVQYW4Bu
30-01-2026 11:25:14 GBp 149 612.50 XLON xeaMVQYW4Bw
30-01-2026 11:25:14 GBp 511 612.50 XLON xeaMVQYW4By
30-01-2026 11:24:03 GBp 23 612.00 XLON xeaMVQYW2tE
30-01-2026 11:24:03 GBp 142 612.00 XLON xeaMVQYW2tG
30-01-2026 11:24:03 GBp 714 612.00 XLON xeaMVQYW2tI
30-01-2026 11:24:03 GBp 270 612.00 XLON xeaMVQYW2tM
30-01-2026 11:21:13 GBp 380 611.50 XLON xeaMVQYW1C9
30-01-2026 11:14:59 GBp 380 612.00 XLON xeaMVQYW8SA
30-01-2026 11:14:10 GBp 380 612.00 XLON xeaMVQYW9Ci
30-01-2026 11:03:34 GBp 246 612.00 XLON xeaMVQYXzI9
30-01-2026 11:00:50 GBp 412 611.50 XLON xeaMVQYXvrM
30-01-2026 10:55:28 GBp 759 612.00 XLON xeaMVQYXZ3s
30-01-2026 10:55:27 GBp 161 612.50 XLON xeaMVQYXZDb
30-01-2026 10:55:27 GBp 1,498 612.50 XLON xeaMVQYXZDk
30-01-2026 10:55:27 GBp 2 612.50 XLON xeaMVQYXZDm
30-01-2026 10:55:27 GBp 2 612.50 XLON xeaMVQYXZDo
30-01-2026 10:51:47 GBp 311 612.50 XLON xeaMVQYXlJE
30-01-2026 10:51:47 GBp 69 612.50 XLON xeaMVQYXlJG
30-01-2026 10:50:48 GBp 281 612.50 XLON xeaMVQYXiQM
30-01-2026 10:39:10 GBp 380 612.50 XLON xeaMVQYXUyo
30-01-2026 10:31:27 GBp 99 612.50 XLON xeaMVQYX7Rb
30-01-2026 10:31:27 GBp 97 612.50 XLON xeaMVQYX7RZ
30-01-2026 10:29:29 GBp 211 612.50 XLON xeaMVQYX2zc
30-01-2026 10:27:35 GBp 182 612.50 XLON xeaMVQYX0sR
30-01-2026 10:27:35 GBp 161 612.50 XLON xeaMVQYX0pP
30-01-2026 10:27:35 GBp 289 612.50 XLON xeaMVQYX0oc
30-01-2026 10:27:35 GBp 15 612.50 XLON xeaMVQYX0oe
30-01-2026 10:27:35 GBp 65 612.50 XLON xeaMVQYX0og
30-01-2026 10:27:35 GBp 534 612.50 XLON xeaMVQYX0oi
30-01-2026 10:27:35 GBp 567 612.50 XLON xeaMVQYX0om
30-01-2026 10:27:35 GBp 380 612.00 XLON xeaMVQYX0ot
30-01-2026 10:19:05 GBp 380 612.00 XLON xeaMVQYYsov
30-01-2026 10:12:33 GBp 321 611.50 XLON xeaMVQYY@1$
30-01-2026 10:12:33 GBp 287 611.50 XLON xeaMVQYY@11
30-01-2026 10:12:33 GBp 631 611.50 XLON xeaMVQYY@13
30-01-2026 10:12:33 GBp 382 611.50 XLON xeaMVQYY@19
30-01-2026 10:12:33 GBp 562 611.50 XLON xeaMVQYY@1B
30-01-2026 10:12:33 GBp 21 611.50 XLON xeaMVQYY@1D
30-01-2026 10:12:33 GBp 169 611.50 XLON xeaMVQYY@1z
30-01-2026 10:05:25 GBp 380 611.00 XLON xeaMVQYYdyr
30-01-2026 09:41:02 GBp 455 609.50 XLON xeaMVQYYPFy
30-01-2026 09:41:02 GBp 455 610.00 XLON xeaMVQYYPF5
30-01-2026 09:37:00 GBp 505 610.50 XLON xeaMVQYY3gp
30-01-2026 09:33:56 GBp 799 611.00 XLON xeaMVQYYFk$
30-01-2026 09:33:56 GBp 61 611.00 XLON xeaMVQYYFk1
30-01-2026 09:20:14 GBp 271 610.50 XLON xeaMVQYZyog
30-01-2026 09:17:07 GBp 418 610.50 XLON xeaMVQYZukj
30-01-2026 09:17:05 GBp 539 611.00 XLON xeaMVQYZuqh
30-01-2026 09:15:23 GBp 297 612.00 XLON xeaMVQYZcT$
30-01-2026 09:15:23 GBp 265 612.00 XLON xeaMVQYZcT1
30-01-2026 09:15:23 GBp 786 612.00 XLON xeaMVQYZcT5
30-01-2026 09:06:00 GBp 190 610.00 XLON xeaMVQYZeyK
30-01-2026 09:04:55 GBp 200 610.00 XLON xeaMVQYZMaV
30-01-2026 09:04:17 GBp 188 610.00 XLON xeaMVQYZMS0
30-01-2026 09:03:32 GBp 31 610.00 XLON xeaMVQYZNSj
30-01-2026 09:03:32 GBp 250 610.00 XLON xeaMVQYZNSl
30-01-2026 09:00:57 GBp 283 609.50 XLON xeaMVQYZJ6n
30-01-2026 08:57:46 GBp 248 609.50 XLON xeaMVQYZS0c
30-01-2026 08:55:27 GBp 320 607.00 XLON xeaMVQYZRQB
30-01-2026 08:55:27 GBp 459 607.50 XLON xeaMVQYZRQD
30-01-2026 08:54:10 GBp 343 608.00 XLON xeaMVQYZPNd
30-01-2026 08:54:10 GBp 1,200 608.00 XLON xeaMVQYZPNf
30-01-2026 08:54:10 GBp 244 608.00 XLON xeaMVQYZPNh
30-01-2026 08:54:10 GBp 706 608.00 XLON xeaMVQYZPNj
30-01-2026 08:54:05 GBp 238 607.00 XLON xeaMVQYZPQ6
30-01-2026 08:49:46 GBp 275 607.00 XLON xeaMVQYZ3Vl
30-01-2026 08:45:32 GBp 161 607.50 XLON xeaMVQYZDhm
30-01-2026 08:45:32 GBp 308 607.00 XLON xeaMVQYZDhs
30-01-2026 08:42:27 GBp 273 607.00 XLON xeaMVQYZ9$G
30-01-2026 08:39:11 GBp 249 607.00 XLON xeaMVQXSr20
30-01-2026 08:37:23 GBp 170 607.00 XLON xeaMVQXSpTm
30-01-2026 08:34:26 GBp 202 607.00 XLON xeaMVQXSyfK
30-01-2026 08:32:00 GBp 258 607.00 XLON xeaMVQXSxvn
30-01-2026 08:30:15 GBp 614 607.00 XLON xeaMVQXSvV7
30-01-2026 08:30:15 GBp 2,882 607.00 XLON xeaMVQXSvVE
30-01-2026 08:30:15 GBp 61 607.00 XLON xeaMVQXSvVG
30-01-2026 08:30:15 GBp 14 607.00 XLON xeaMVQXSvVI
30-01-2026 08:30:15 GBp 302 607.00 XLON xeaMVQXSvVQ
30-01-2026 08:30:15 GBp 640 607.00 XLON xeaMVQXSvUf
30-01-2026 08:28:30 GBp 143 606.00 XLON xeaMVQXSar6
30-01-2026 08:17:50 GBp 287 605.00 XLON xeaMVQXSfKQ
30-01-2026 08:14:09 GBp 12 604.00 XLON xeaMVQXSLMJ
30-01-2026 08:12:17 GBp 289 604.50 XLON xeaMVQXSJsN
30-01-2026 08:11:29 GBp 380 604.00 XLON xeaMVQXSGXl
30-01-2026 08:09:09 GBp 380 603.50 XLON xeaMVQXSUH@
30-01-2026 08:06:29 GBp 380 604.00 XLON xeaMVQXSTbi



