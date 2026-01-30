OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|117,893
|13,000
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|611.00p
|601.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|601.00p
|600.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|605.96p
|600.79p
|-
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,574,430 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,574,430.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|236
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290s
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|60
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290u
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|54
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290w
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|58
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290y
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|712
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290q
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|1,677
|600.50
|BATE
|xeaMVKj2904
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|179
|600.50
|BATE
|xeaMVKj2906
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|230
|600.50
|BATE
|xeaMVKj2908
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|1,950
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290H
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|136
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290J
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|202
|600.50
|BATE
|xeaMVKj290S
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|6
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292X
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|221
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292Z
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|1,106
|601.00
|BATE
|xeaMVKj293R
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|26
|601.00
|BATE
|xeaMVKj293T
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|394
|601.00
|BATE
|xeaMVKj293V
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|164
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292b
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|169
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292d
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|1,257
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292j
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|395
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292l
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|55
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292n
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|263
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292p
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|57
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292r
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|59
|601.00
|BATE
|xeaMVKj292t
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|800
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29CS
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|312
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29Fb
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|55
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29Fd
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|180
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29Ff
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|252
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29FX
|29-01-2026
|16:28:30
|GBp
|487
|601.00
|BATE
|xeaMVKj29FZ
|29-01-2026
|16:27:50
|GBp
|109
|601.00
|XLON
|xeaMVKj3s9J
|29-01-2026
|16:27:33
|GBp
|369
|601.00
|XLON
|xeaMVKj3tZW
|29-01-2026
|16:27:33
|GBp
|1,130
|601.00
|BATE
|xeaMVKj3tZY
|29-01-2026
|16:26:30
|GBp
|606
|601.00
|XLON
|xeaMVKj3q$O
|29-01-2026
|16:26:22
|GBp
|118
|601.00
|BATE
|xeaMVKj3q1k
|29-01-2026
|16:25:08
|GBp
|203
|601.50
|XLON
|xeaMVKj3oSn
|29-01-2026
|16:24:25
|GBp
|492
|602.00
|XLON
|xeaMVKj3miq
|29-01-2026
|16:24:25
|GBp
|55
|602.00
|XLON
|xeaMVKj3mis
|29-01-2026
|16:24:24
|GBp
|1,193
|602.00
|XLON
|xeaMVKj3ml0
|29-01-2026
|16:22:33
|GBp
|1,480
|602.50
|XLON
|xeaMVKj3yaR
|29-01-2026
|16:22:30
|GBp
|12
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3yfl
|29-01-2026
|16:22:30
|GBp
|173
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3yfn
|29-01-2026
|16:20:06
|GBp
|1,159
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3u2a
|29-01-2026
|16:18:12
|GBp
|1,293
|603.50
|XLON
|xeaMVKj3axO
|29-01-2026
|16:15:23
|GBp
|866
|603.50
|XLON
|xeaMVKj3kaf
|29-01-2026
|16:14:30
|GBp
|1,424
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3iZS
|29-01-2026
|16:12:01
|GBp
|1,107
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3fCg
|29-01-2026
|16:12:00
|GBp
|87
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3f8z
|29-01-2026
|16:12:00
|GBp
|699
|603.00
|XLON
|xeaMVKj3f8$
|29-01-2026
|16:06:10
|GBp
|979
|602.50
|XLON
|xeaMVKj3TlA
|29-01-2026
|16:04:34
|GBp
|1,088
|602.50
|XLON
|xeaMVKj3Oy@
|29-01-2026
|16:01:44
|GBp
|555
|602.50
|XLON
|xeaMVKj32W3
|29-01-2026
|16:00:25
|GBp
|303
|603.00
|XLON
|xeaMVKj31da
|29-01-2026
|16:00:24
|GBp
|1,448
|603.00
|XLON
|xeaMVKj31lW
|29-01-2026
|16:00:09
|GBp
|577
|603.50
|XLON
|xeaMVKj31Ls
|29-01-2026
|15:54:16
|GBp
|580
|601.50
|XLON
|xeaMVKjyo9J
|29-01-2026
|15:54:15
|GBp
|1,325
|602.00
|XLON
|xeaMVKjyoLV
|29-01-2026
|15:50:23
|GBp
|348
|602.50
|XLON
|xeaMVKjywFW
|29-01-2026
|15:50:06
|GBp
|1,398
|602.50
|XLON
|xeaMVKjyxih
|29-01-2026
|15:50:03
|GBp
|228
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyx$f
|29-01-2026
|15:50:03
|GBp
|181
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyx$h
|29-01-2026
|15:49:04
|GBp
|374
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyv@w
|29-01-2026
|15:48:05
|GBp
|431
|603.00
|XLON
|xeaMVKjydym
|29-01-2026
|15:47:06
|GBp
|413
|603.00
|XLON
|xeaMVKjybtx
|29-01-2026
|15:46:07
|GBp
|198
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyZa8
|29-01-2026
|15:45:55
|GBp
|294
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyZ6L
|29-01-2026
|15:45:55
|GBp
|296
|603.00
|XLON
|xeaMVKjyZ6N
|29-01-2026
|15:40:17
|GBp
|1,367
|602.00
|XLON
|xeaMVKjyNiP
|29-01-2026
|15:39:14
|GBp
|442
|602.50
|XLON
|xeaMVKjyLqb
|29-01-2026
|15:39:14
|GBp
|2
|602.50
|XLON
|xeaMVKjyLqd
|29-01-2026
|15:39:14
|GBp
|288
|602.50
|XLON
|xeaMVKjyLqf
|29-01-2026
|15:35:14
|GBp
|1,197
|602.00
|XLON
|xeaMVKjyT3M
|29-01-2026
|15:31:46
|GBp
|353
|602.50
|XLON
|xeaMVKjy4J3
|29-01-2026
|15:31:46
|GBp
|351
|602.50
|XLON
|xeaMVKjy4J5
|29-01-2026
|15:30:29
|GBp
|1
|602.50
|XLON
|xeaMVKjy3gZ
|29-01-2026
|15:30:18
|GBp
|828
|603.00
|XLON
|xeaMVKjy35V
|29-01-2026
|15:30:15
|GBp
|607
|603.50
|XLON
|xeaMVKjy32h
|29-01-2026
|15:30:15
|GBp
|109
|603.50
|XLON
|xeaMVKjy32P
|29-01-2026
|15:30:15
|GBp
|118
|603.50
|XLON
|xeaMVKjy32R
|29-01-2026
|15:30:15
|GBp
|183
|603.50
|XLON
|xeaMVKjy32T
|29-01-2026
|15:30:15
|GBp
|817
|603.00
|XLON
|xeaMVKjy3Dp
|29-01-2026
|15:28:07
|GBp
|804
|603.50
|XLON
|xeaMVKjyF4v
|29-01-2026
|15:21:25
|GBp
|371
|604.00
|XLON
|xeaMVKjzmwy
|29-01-2026
|15:19:41
|GBp
|1,164
|604.00
|XLON
|xeaMVKjz$LA
|29-01-2026
|15:19:20
|GBp
|423
|605.00
|XLON
|xeaMVKjzy9P
|29-01-2026
|15:19:20
|GBp
|600
|605.00
|XLON
|xeaMVKjzy9R
|29-01-2026
|15:19:20
|GBp
|783
|604.50
|XLON
|xeaMVKjzy8X
|29-01-2026
|15:12:31
|GBp
|1,087
|605.00
|XLON
|xeaMVKjzXVw
|29-01-2026
|15:12:20
|GBp
|1,093
|605.00
|XLON
|xeaMVKjzkjR
|29-01-2026
|15:03:58
|GBp
|632
|603.50
|XLON
|xeaMVKjzV7L
|29-01-2026
|15:03:55
|GBp
|1,160
|604.00
|XLON
|xeaMVKjzV3i
|29-01-2026
|15:02:51
|GBp
|397
|604.50
|XLON
|xeaMVKjzTI7
|29-01-2026
|15:02:51
|GBp
|2
|604.50
|XLON
|xeaMVKjzTI9
|29-01-2026
|15:02:51
|GBp
|99
|604.50
|XLON
|xeaMVKjzTIB
|29-01-2026
|14:59:49
|GBp
|325
|604.50
|XLON
|xeaMVKjz5bZ
|29-01-2026
|14:59:14
|GBp
|562
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2rl
|29-01-2026
|14:59:14
|GBp
|193
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2rf
|29-01-2026
|14:59:14
|GBp
|300
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2rh
|29-01-2026
|14:59:14
|GBp
|250
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2rj
|29-01-2026
|14:59:14
|GBp
|1,293
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2ry
|29-01-2026
|14:59:12
|GBp
|84
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2pd
|29-01-2026
|14:59:11
|GBp
|24
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2oK
|29-01-2026
|14:59:11
|GBp
|743
|605.00
|XLON
|xeaMVKjz2zu
|29-01-2026
|14:50:30
|GBp
|1
|605.00
|XLON
|xeaMVKj@niK
|29-01-2026
|14:49:37
|GBp
|970
|605.50
|XLON
|xeaMVKj@$ag
|29-01-2026
|14:48:06
|GBp
|250
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@wB0
|29-01-2026
|14:48:06
|GBp
|475
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@wB2
|29-01-2026
|14:48:06
|GBp
|54
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@wBx
|29-01-2026
|14:48:06
|GBp
|460
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@wBz
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|240
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@bRG
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|148
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@bRI
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|489
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@bRK
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|600
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@bRM
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|39
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@bRO
|29-01-2026
|14:45:06
|GBp
|740
|606.00
|XLON
|xeaMVKj@bQX
|29-01-2026
|14:43:21
|GBp
|751
|606.50
|XLON
|xeaMVKj@XIs
|29-01-2026
|14:34:54
|GBp
|411
|607.00
|XLON
|xeaMVKj@TQl
|29-01-2026
|14:34:54
|GBp
|589
|607.50
|XLON
|xeaMVKj@TQv
|29-01-2026
|14:34:54
|GBp
|289
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@QbE
|29-01-2026
|14:34:54
|GBp
|1,139
|608.00
|XLON
|xeaMVKj@QbL
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|1,283
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@4Uo
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|539
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@4Uq
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|14
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@4U9
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|511
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@4UB
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|428
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@4UD
|29-01-2026
|14:32:26
|GBp
|1,319
|608.00
|XLON
|xeaMVKj@4UG
|29-01-2026
|14:32:22
|GBp
|416
|608.50
|XLON
|xeaMVKj@5f0
|29-01-2026
|14:15:11
|GBp
|262
|608.00
|XLON
|xeaMVKj$cQs
|29-01-2026
|14:13:21
|GBp
|325
|608.00
|XLON
|xeaMVKj$b4k
|29-01-2026
|14:13:21
|GBp
|743
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$b4m
|29-01-2026
|14:12:24
|GBp
|867
|609.00
|XLON
|xeaMVKj$YM7
|29-01-2026
|14:12:24
|GBp
|619
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$YMK
|29-01-2026
|14:07:49
|GBp
|1,010
|608.00
|XLON
|xeaMVKj$jiH
|29-01-2026
|13:58:46
|GBp
|393
|607.00
|XLON
|xeaMVKj$UXP
|29-01-2026
|13:58:46
|GBp
|278
|607.00
|XLON
|xeaMVKj$UXR
|29-01-2026
|13:58:45
|GBp
|368
|607.00
|XLON
|xeaMVKj$UWp
|29-01-2026
|13:58:45
|GBp
|528
|607.50
|XLON
|xeaMVKj$UW@
|29-01-2026
|13:55:00
|GBp
|195
|607.50
|XLON
|xeaMVKj$QKf
|29-01-2026
|13:55:00
|GBp
|353
|607.50
|XLON
|xeaMVKj$QKh
|29-01-2026
|13:52:48
|GBp
|162
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$Pr8
|29-01-2026
|13:52:48
|GBp
|1,257
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$PrL
|29-01-2026
|13:52:48
|GBp
|250
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$PrN
|29-01-2026
|13:52:48
|GBp
|52
|608.50
|XLON
|xeaMVKj$PrP
|29-01-2026
|13:38:53
|GBp
|523
|608.00
|XLON
|xeaMVKjutWm
|29-01-2026
|13:38:09
|GBp
|840
|608.50
|XLON
|xeaMVKjutMB
|29-01-2026
|13:36:19
|GBp
|262
|609.00
|XLON
|xeaMVKjurRk
|29-01-2026
|13:34:52
|GBp
|971
|609.00
|XLON
|xeaMVKjupMh
|29-01-2026
|13:34:52
|GBp
|173
|609.00
|XLON
|xeaMVKjupMu
|29-01-2026
|13:34:52
|GBp
|1,206
|609.00
|XLON
|xeaMVKjupMw
|29-01-2026
|13:34:52
|GBp
|976
|609.00
|XLON
|xeaMVKjupM8
|29-01-2026
|13:24:43
|GBp
|207
|609.00
|XLON
|xeaMVKjuagU
|29-01-2026
|13:24:43
|GBp
|370
|609.00
|XLON
|xeaMVKjuarW
|29-01-2026
|13:24:43
|GBp
|600
|609.00
|XLON
|xeaMVKjuarY
|29-01-2026
|13:24:43
|GBp
|478
|609.00
|XLON
|xeaMVKjuarp
|29-01-2026
|13:04:51
|GBp
|488
|608.50
|XLON
|xeaMVKjuUEB
|29-01-2026
|13:02:53
|GBp
|157
|608.50
|XLON
|xeaMVKjuTjK
|29-01-2026
|12:54:07
|GBp
|507
|607.00
|XLON
|xeaMVKju2Hf
|29-01-2026
|12:54:07
|GBp
|507
|607.50
|XLON
|xeaMVKju2Hk
|29-01-2026
|12:52:03
|GBp
|604
|608.00
|XLON
|xeaMVKju0Tn
|29-01-2026
|12:47:05
|GBp
|125
|608.50
|XLON
|xeaMVKjuDP7
|29-01-2026
|12:47:05
|GBp
|600
|608.50
|XLON
|xeaMVKjuDP9
|29-01-2026
|12:47:05
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjuDPL
|29-01-2026
|12:40:14
|GBp
|527
|608.00
|XLON
|xeaMVKjvq9x
|29-01-2026
|12:35:31
|GBp
|495
|608.00
|XLON
|xeaMVKjvn2x
|29-01-2026
|12:31:37
|GBp
|346
|608.00
|XLON
|xeaMVKjvz0i
|29-01-2026
|12:29:50
|GBp
|103
|609.00
|XLON
|xeaMVKjvxKI
|29-01-2026
|12:29:50
|GBp
|250
|609.00
|XLON
|xeaMVKjvxKK
|29-01-2026
|12:29:50
|GBp
|61
|609.00
|XLON
|xeaMVKjvxKM
|29-01-2026
|12:29:50
|GBp
|600
|609.00
|XLON
|xeaMVKjvxKO
|29-01-2026
|12:29:50
|GBp
|368
|608.50
|XLON
|xeaMVKjvxNX
|29-01-2026
|12:21:06
|GBp
|304
|608.00
|XLON
|xeaMVKjvZ9Y
|29-01-2026
|12:19:48
|GBp
|647
|608.00
|XLON
|xeaMVKjvXaB
|29-01-2026
|12:16:40
|GBp
|599
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvlR6
|29-01-2026
|12:12:44
|GBp
|617
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvhv9
|29-01-2026
|12:09:47
|GBp
|395
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvMdi
|29-01-2026
|12:07:49
|GBp
|71
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvNUq
|29-01-2026
|12:07:49
|GBp
|263
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvNUs
|29-01-2026
|12:05:51
|GBp
|180
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvIhY
|29-01-2026
|12:05:12
|GBp
|1,277
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvJWj
|29-01-2026
|12:05:12
|GBp
|2,312
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvJWv
|29-01-2026
|12:05:12
|GBp
|231
|607.00
|XLON
|xeaMVKjvJWx
|29-01-2026
|11:45:07
|GBp
|368
|606.00
|XLON
|xeaMVKjvFtd
|29-01-2026
|11:36:03
|GBp
|572
|606.50
|XLON
|xeaMVKjwtmj
|29-01-2026
|11:35:01
|GBp
|258
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwqq6
|29-01-2026
|11:32:14
|GBp
|324
|606.50
|XLON
|xeaMVKjwoJK
|29-01-2026
|11:30:27
|GBp
|107
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwmni
|29-01-2026
|11:30:27
|GBp
|140
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwmnk
|29-01-2026
|11:30:27
|GBp
|57
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwmnm
|29-01-2026
|11:27:30
|GBp
|421
|607.50
|XLON
|xeaMVKjw$fu
|29-01-2026
|11:26:26
|GBp
|162
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwyy@
|29-01-2026
|11:26:25
|GBp
|165
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwyy6
|29-01-2026
|11:26:25
|GBp
|162
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwyyC
|29-01-2026
|11:26:25
|GBp
|161
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwyyT
|29-01-2026
|11:26:25
|GBp
|160
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwy$Y
|29-01-2026
|11:25:37
|GBp
|256
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwzjT
|29-01-2026
|11:25:34
|GBp
|368
|607.50
|XLON
|xeaMVKjwzhA
|29-01-2026
|11:25:34
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjwzhJ
|29-01-2026
|11:11:18
|GBp
|138
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwldm
|29-01-2026
|11:11:18
|GBp
|461
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwldo
|29-01-2026
|11:11:17
|GBp
|4,143
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwldF
|29-01-2026
|11:11:17
|GBp
|40
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwldH
|29-01-2026
|11:11:17
|GBp
|159
|607.00
|XLON
|xeaMVKjwldN
|29-01-2026
|10:58:23
|GBp
|225
|604.00
|XLON
|xeaMVKjwJX7
|29-01-2026
|10:56:17
|GBp
|256
|604.00
|XLON
|xeaMVKjwHsn
|29-01-2026
|10:56:17
|GBp
|368
|604.50
|XLON
|xeaMVKjwHsy
|29-01-2026
|10:45:28
|GBp
|175
|604.00
|XLON
|xeaMVKjw4Qh
|29-01-2026
|10:39:11
|GBp
|368
|604.50
|XLON
|xeaMVKjwFxz
|29-01-2026
|10:28:07
|GBp
|229
|604.00
|XLON
|xeaMVKjxpKk
|29-01-2026
|10:27:31
|GBp
|256
|604.50
|XLON
|xeaMVKjxm11
|29-01-2026
|10:27:31
|GBp
|368
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxm13
|29-01-2026
|10:17:51
|GBp
|338
|605.50
|XLON
|xeaMVKjxaop
|29-01-2026
|10:17:38
|GBp
|486
|606.00
|XLON
|xeaMVKjxa7c
|29-01-2026
|10:16:22
|GBp
|623
|606.00
|XLON
|xeaMVKjxYmn
|29-01-2026
|10:16:22
|GBp
|65
|606.00
|XLON
|xeaMVKjxYmr
|29-01-2026
|10:16:22
|GBp
|56
|606.00
|XLON
|xeaMVKjxYmt
|29-01-2026
|10:16:22
|GBp
|131
|606.00
|XLON
|xeaMVKjxYmv
|29-01-2026
|10:08:30
|GBp
|187
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxe96
|29-01-2026
|10:07:09
|GBp
|387
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxMyS
|29-01-2026
|10:04:34
|GBp
|362
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxL48
|29-01-2026
|10:03:22
|GBp
|310
|605.50
|XLON
|xeaMVKjxJcd
|29-01-2026
|10:03:22
|GBp
|447
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxJcl
|29-01-2026
|09:58:36
|GBp
|569
|605.00
|XLON
|xeaMVKjxTLU
|29-01-2026
|09:52:28
|GBp
|223
|605.50
|XLON
|xeaMVKjx2Xk
|29-01-2026
|09:52:21
|GBp
|483
|605.50
|XLON
|xeaMVKjx2fX
|29-01-2026
|09:49:51
|GBp
|540
|605.50
|XLON
|xeaMVKjx1Mp
|29-01-2026
|09:46:02
|GBp
|460
|605.50
|XLON
|xeaMVKjxBKe
|29-01-2026
|09:44:33
|GBp
|173
|605.50
|XLON
|xeaMVKjx9Eg
|29-01-2026
|09:40:30
|GBp
|304
|605.50
|XLON
|xeaMVKjqoK@
|29-01-2026
|09:39:08
|GBp
|314
|606.00
|XLON
|xeaMVKjqmrf
|29-01-2026
|09:34:54
|GBp
|300
|606.00
|XLON
|xeaMVKjqzWp
|29-01-2026
|09:34:53
|GBp
|326
|606.00
|XLON
|xeaMVKjqzW2
|29-01-2026
|09:33:00
|GBp
|357
|606.50
|XLON
|xeaMVKjqxsd
|29-01-2026
|09:29:04
|GBp
|210
|606.50
|XLON
|xeaMVKjqdB9
|29-01-2026
|09:29:01
|GBp
|304
|607.00
|XLON
|xeaMVKjqdKH
|29-01-2026
|09:25:12
|GBp
|334
|607.00
|XLON
|xeaMVKjqWg6
|29-01-2026
|09:25:06
|GBp
|365
|607.00
|XLON
|xeaMVKjqWpB
|29-01-2026
|09:23:25
|GBp
|470
|607.50
|XLON
|xeaMVKjqkg4
|29-01-2026
|09:21:38
|GBp
|604
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqlGS
|29-01-2026
|09:20:39
|GBp
|98
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqiHW
|29-01-2026
|09:20:39
|GBp
|58
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqiMU
|29-01-2026
|09:17:03
|GBp
|616
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqeIe
|29-01-2026
|09:11:53
|GBp
|592
|607.50
|XLON
|xeaMVKjqIFf
|29-01-2026
|09:07:21
|GBp
|312
|607.00
|XLON
|xeaMVKjqSiZ
|29-01-2026
|09:06:16
|GBp
|530
|607.50
|XLON
|xeaMVKjqT55
|29-01-2026
|09:04:14
|GBp
|619
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqOj@
|29-01-2026
|09:04:14
|GBp
|179
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqOj7
|29-01-2026
|09:04:14
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqOjI
|29-01-2026
|09:02:36
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjqPTp
|29-01-2026
|09:02:33
|GBp
|368
|608.50
|XLON
|xeaMVKjqPR7
|29-01-2026
|08:52:06
|GBp
|236
|609.00
|XLON
|xeaMVKjqDtX
|29-01-2026
|08:50:19
|GBp
|341
|609.50
|XLON
|xeaMVKjqB@o
|29-01-2026
|08:48:57
|GBp
|346
|610.00
|XLON
|xeaMVKjq8RV
|29-01-2026
|08:46:39
|GBp
|265
|610.00
|XLON
|xeaMVKjrthC
|29-01-2026
|08:45:47
|GBp
|383
|610.50
|XLON
|xeaMVKjrqX3
|29-01-2026
|08:44:49
|GBp
|280
|611.00
|XLON
|xeaMVKjrrbm
|29-01-2026
|08:42:05
|GBp
|234
|611.00
|XLON
|xeaMVKjrmfh
|29-01-2026
|08:42:05
|GBp
|577
|611.00
|XLON
|xeaMVKjrmfm
|29-01-2026
|08:39:21
|GBp
|25
|608.00
|XLON
|xeaMVKjr$mS
|29-01-2026
|08:39:21
|GBp
|250
|608.00
|XLON
|xeaMVKjr$mU
|29-01-2026
|08:39:21
|GBp
|180
|608.00
|XLON
|xeaMVKjr$pa
|29-01-2026
|08:39:21
|GBp
|184
|608.00
|XLON
|xeaMVKjr$pW
|29-01-2026
|08:39:21
|GBp
|4
|608.00
|XLON
|xeaMVKjr$pY
|29-01-2026
|08:37:23
|GBp
|265
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrz8A
|29-01-2026
|08:36:12
|GBp
|107
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrwS$
|29-01-2026
|08:36:12
|GBp
|77
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrwS1
|29-01-2026
|08:36:12
|GBp
|251
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrwS3
|29-01-2026
|08:32:07
|GBp
|268
|607.00
|XLON
|xeaMVKjrd@3
|29-01-2026
|08:31:58
|GBp
|225
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrd2b
|29-01-2026
|08:31:58
|GBp
|293
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrd2d
|29-01-2026
|08:31:58
|GBp
|702
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrd2X
|29-01-2026
|08:31:58
|GBp
|445
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrd2Z
|29-01-2026
|08:28:10
|GBp
|368
|607.00
|XLON
|xeaMVKjrXjS
|29-01-2026
|08:22:06
|GBp
|1,591
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrgB$
|29-01-2026
|08:22:06
|GBp
|641
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrgB2
|29-01-2026
|08:22:06
|GBp
|180
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrgB4
|29-01-2026
|08:22:06
|GBp
|248
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrgB6
|29-01-2026
|08:22:06
|GBp
|368
|607.00
|XLON
|xeaMVKjrgBG
|29-01-2026
|08:21:20
|GBp
|256
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrh4G
|29-01-2026
|08:21:20
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrh4S
|29-01-2026
|08:15:37
|GBp
|193
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrLoN
|29-01-2026
|08:15:37
|GBp
|76
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrLoP
|29-01-2026
|08:15:00
|GBp
|309
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrIvc
|29-01-2026
|08:15:00
|GBp
|368
|607.50
|XLON
|xeaMVKjrIv0
|29-01-2026
|08:11:00
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVKjrVUr
|29-01-2026
|08:01:04
|GBp
|730
|605.00
|XLON
|xeaMVKjr1WK
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment