Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-01-27 02:16:22
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 January 2026 it had purchased a total of 86,528 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 86,528 - -
Highest price paid (per ordinary share) 634.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 622.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 628.02p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,976,212 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,976,212.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
26-01-2026 16:25:14 GBp 433 629.50 XLON xeaMVpF2jME
26-01-2026 16:25:14 GBp 228 629.50 XLON xeaMVpF2jMG
26-01-2026 16:25:14 GBp 524 629.50 XLON xeaMVpF2jMI
26-01-2026 16:25:14 GBp 794 629.50 XLON xeaMVpF2jHY
26-01-2026 16:20:13 GBp 291 629.50 XLON xeaMVpF2K$F
26-01-2026 16:19:55 GBp 239 630.00 XLON xeaMVpF2KJd
26-01-2026 16:15:11 GBp 909 629.50 XLON xeaMVpF2UIB
26-01-2026 16:06:09 GBp 19 630.50 XLON xeaMVpF25Ta
26-01-2026 16:06:09 GBp 600 630.50 XLON xeaMVpF25Tc
26-01-2026 16:06:09 GBp 606 630.50 XLON xeaMVpF25TW
26-01-2026 16:06:09 GBp 190 630.50 XLON xeaMVpF25TY
26-01-2026 16:06:09 GBp 398 630.00 XLON xeaMVpF25Tl
26-01-2026 16:06:09 GBp 861 630.50 XLON xeaMVpF25Tn
26-01-2026 15:59:52 GBp 909 630.50 XLON xeaMVpF2Ai7
26-01-2026 15:54:04 GBp 398 630.50 XLON xeaMVpF3rDW
26-01-2026 15:54:04 GBp 909 631.00 XLON xeaMVpF3rDY
26-01-2026 15:52:32 GBp 1,667 631.00 XLON xeaMVpF3p9E
26-01-2026 15:52:32 GBp 208 631.00 XLON xeaMVpF3p9G
26-01-2026 15:52:32 GBp 92 631.00 XLON xeaMVpF3p9I
26-01-2026 15:52:32 GBp 390 631.00 XLON xeaMVpF3p9K
26-01-2026 15:47:32 GBp 746 630.50 XLON xeaMVpF3wZ$
26-01-2026 15:47:32 GBp 116 630.50 XLON xeaMVpF3wZ1
26-01-2026 15:47:32 GBp 47 630.50 XLON xeaMVpF3wZz
26-01-2026 15:39:21 GBp 909 630.50 XLON xeaMVpF3X3G
26-01-2026 15:39:20 GBp 222 630.50 XLON xeaMVpF3XCE
26-01-2026 15:39:20 GBp 687 630.50 XLON xeaMVpF3XCG
26-01-2026 15:34:52 GBp 729 631.00 XLON xeaMVpF3h5g
26-01-2026 15:34:52 GBp 180 631.00 XLON xeaMVpF3h5i
26-01-2026 15:29:45 GBp 909 631.00 XLON xeaMVpF3LQB
26-01-2026 15:26:29 GBp 331 630.50 XLON xeaMVpF3UyJ
26-01-2026 15:16:18 GBp 53 630.50 XLON xeaMVpF32Jj
26-01-2026 15:16:10 GBp 293 631.00 XLON xeaMVpF32P6
26-01-2026 15:16:02 GBp 552 631.50 XLON xeaMVpF33kV
26-01-2026 15:14:34 GBp 30 632.00 XLON xeaMVpF30Tt
26-01-2026 15:14:34 GBp 394 632.00 XLON xeaMVpF30Tv
26-01-2026 15:14:34 GBp 158 632.00 XLON xeaMVpF30Tx
26-01-2026 15:12:48 GBp 1,014 632.50 XLON xeaMVpF3EPI
26-01-2026 15:07:24 GBp 282 632.50 XLON xeaMVpF398s
26-01-2026 15:06:29 GBp 352 633.00 XLON xeaMVpFysGB
26-01-2026 15:06:21 GBp 505 633.50 XLON xeaMVpFysQ2
26-01-2026 15:04:45 GBp 362 631.50 XLON xeaMVpFyrqe
26-01-2026 15:01:45 GBp 258 632.00 XLON xeaMVpFyn4g
26-01-2026 15:01:44 GBp 39 632.00 XLON xeaMVpFyn6U
26-01-2026 15:01:44 GBp 198 632.00 XLON xeaMVpFyn1W
26-01-2026 15:00:17 GBp 337 632.50 XLON xeaMVpFy$LA
26-01-2026 15:00:07 GBp 201 633.00 XLON xeaMVpFyych
26-01-2026 15:00:07 GBp 236 633.50 XLON xeaMVpFyyXY
26-01-2026 14:59:48 GBp 53 633.50 XLON xeaMVpFyy3H
26-01-2026 14:59:03 GBp 546 633.50 XLON xeaMVpFyz0U
26-01-2026 14:58:42 GBp 1,153 633.50 XLON xeaMVpFywcM
26-01-2026 14:58:42 GBp 26 634.00 XLON xeaMVpFywcO
26-01-2026 14:58:42 GBp 108 634.00 XLON xeaMVpFywcQ
26-01-2026 14:58:42 GBp 90 634.00 XLON xeaMVpFywcS
26-01-2026 14:58:42 GBp 254 634.00 XLON xeaMVpFywcU
26-01-2026 14:58:42 GBp 250 634.00 XLON xeaMVpFywXW
26-01-2026 14:58:42 GBp 197 634.00 XLON xeaMVpFywXY
26-01-2026 14:58:42 GBp 84 634.00 XLON xeaMVpFywXp
26-01-2026 14:58:42 GBp 70 634.00 XLON xeaMVpFywXt
26-01-2026 14:58:42 GBp 156 634.00 XLON xeaMVpFywX8
26-01-2026 14:58:42 GBp 124 634.00 XLON xeaMVpFywXA
26-01-2026 14:58:11 GBp 45 633.50 XLON xeaMVpFywJt
26-01-2026 14:56:05 GBp 228 633.00 XLON xeaMVpFyciy
26-01-2026 14:55:36 GBp 485 633.00 XLON xeaMVpFycAf
26-01-2026 14:55:36 GBp 1,095 633.00 XLON xeaMVpFycAt
26-01-2026 14:55:23 GBp 286 632.00 XLON xeaMVpFyddb
26-01-2026 14:45:19 GBp 1,039 631.50 XLON xeaMVpFyffa
26-01-2026 14:45:16 GBp 909 632.00 XLON xeaMVpFyfrt
26-01-2026 14:39:00 GBp 956 631.50 XLON xeaMVpFyU1P
26-01-2026 14:38:09 GBp 1,435 630.00 XLON xeaMVpFyVEG
26-01-2026 14:36:18 GBp 79 629.50 XLON xeaMVpFyQmJ
26-01-2026 14:36:18 GBp 380 629.50 XLON xeaMVpFyQmL
26-01-2026 14:34:45 GBp 490 629.50 XLON xeaMVpFyOOr
26-01-2026 14:34:44 GBp 489 629.50 XLON xeaMVpFyORc
26-01-2026 14:34:44 GBp 470 629.50 XLON xeaMVpFyOR$
26-01-2026 14:34:44 GBp 414 629.50 XLON xeaMVpFyOQl
26-01-2026 14:34:44 GBp 190 629.50 XLON xeaMVpFyOQn
26-01-2026 14:34:44 GBp 105 629.50 XLON xeaMVpFyOQp
26-01-2026 14:30:01 GBp 747 629.00 XLON xeaMVpFy185
26-01-2026 14:24:45 GBp 885 628.50 XLON xeaMVpFyBy3
26-01-2026 14:19:01 GBp 81 629.00 XLON xeaMVpFzrrA
26-01-2026 14:19:01 GBp 507 629.00 XLON xeaMVpFzrrC
26-01-2026 14:19:01 GBp 391 629.00 XLON xeaMVpFzrrE
26-01-2026 14:10:15 GBp 1,315 628.00 XLON xeaMVpFzz3n
26-01-2026 14:08:46 GBp 176 628.00 XLON xeaMVpFzxcm
26-01-2026 14:07:47 GBp 36 628.00 XLON xeaMVpFzxOV
26-01-2026 14:07:47 GBp 120 628.00 XLON xeaMVpFzxRX
26-01-2026 14:06:48 GBp 213 628.00 XLON xeaMVpFzvan
26-01-2026 13:59:37 GBp 592 627.50 XLON xeaMVpFzZ5y
26-01-2026 13:54:01 GBp 992 627.00 XLON xeaMVpFziPl
26-01-2026 13:51:29 GBp 482 627.50 XLON xeaMVpFzhrq
26-01-2026 13:51:29 GBp 410 627.50 XLON xeaMVpFzhrs
26-01-2026 13:51:29 GBp 719 627.50 XLON xeaMVpFzhru
26-01-2026 13:48:04 GBp 75 627.00 XLON xeaMVpFzMle
26-01-2026 13:48:03 GBp 266 627.00 XLON xeaMVpFzMkN
26-01-2026 13:38:19 GBp 972 625.00 XLON xeaMVpFzVqj
26-01-2026 13:38:19 GBp 33 625.00 XLON xeaMVpFzVql
26-01-2026 13:38:15 GBp 1,637 625.50 XLON xeaMVpFzVp$
26-01-2026 13:38:15 GBp 477 626.00 XLON xeaMVpFzVp8
26-01-2026 13:38:15 GBp 461 626.00 XLON xeaMVpFzVpE
26-01-2026 13:38:15 GBp 276 626.00 XLON xeaMVpFzVpG
26-01-2026 13:37:10 GBp 138 626.00 XLON xeaMVpFzSpw
26-01-2026 13:37:10 GBp 152 626.00 XLON xeaMVpFzSpy
26-01-2026 13:35:36 GBp 173 627.00 XLON xeaMVpFzT3A
26-01-2026 13:35:36 GBp 250 627.00 XLON xeaMVpFzT3C
26-01-2026 13:35:36 GBp 503 627.00 XLON xeaMVpFzT3E
26-01-2026 13:35:36 GBp 544 627.00 XLON xeaMVpFzT3J
26-01-2026 13:35:36 GBp 755 626.50 XLON xeaMVpFzT3O
26-01-2026 13:32:51 GBp 650 627.00 XLON xeaMVpFzRVE
26-01-2026 13:32:51 GBp 447 627.00 XLON xeaMVpFzRVG
26-01-2026 13:32:51 GBp 64 627.00 XLON xeaMVpFzRVI
26-01-2026 13:32:50 GBp 332 627.00 XLON xeaMVpFzRUm
26-01-2026 13:32:50 GBp 461 627.00 XLON xeaMVpFzRUo
26-01-2026 13:32:50 GBp 36 627.00 XLON xeaMVpFzRUq
26-01-2026 13:32:50 GBp 348 626.50 XLON xeaMVpFzRUy
26-01-2026 13:32:43 GBp 796 627.00 XLON xeaMVpFzRQE
26-01-2026 13:32:43 GBp 796 627.00 XLON xeaMVpFzRQQ
26-01-2026 13:23:35 GBp 500 627.00 XLON xeaMVpFz0yg
26-01-2026 13:12:23 GBp 509 627.50 XLON xeaMVpF@sl$
26-01-2026 13:12:23 GBp 106 627.50 XLON xeaMVpF@slz
26-01-2026 13:09:49 GBp 440 627.50 XLON xeaMVpF@qju
26-01-2026 13:09:49 GBp 189 627.50 XLON xeaMVpF@qjs
26-01-2026 13:09:49 GBp 461 627.50 XLON xeaMVpF@qjq
26-01-2026 13:09:49 GBp 35 627.50 XLON xeaMVpF@qj8
26-01-2026 13:09:49 GBp 600 627.00 XLON xeaMVpF@qjA
26-01-2026 13:09:49 GBp 498 627.00 XLON xeaMVpF@qjL
26-01-2026 13:09:49 GBp 2 627.00 XLON xeaMVpF@qjN
26-01-2026 13:09:49 GBp 24 627.00 XLON xeaMVpF@qjP
26-01-2026 13:09:49 GBp 82 627.00 XLON xeaMVpF@qjR
26-01-2026 13:09:49 GBp 30 627.00 XLON xeaMVpF@qjT
26-01-2026 13:09:49 GBp 130 627.00 XLON xeaMVpF@qjV
26-01-2026 13:08:45 GBp 766 627.50 XLON xeaMVpF@rbK
26-01-2026 12:50:04 GBp 304 626.00 XLON xeaMVpF@aDW
26-01-2026 12:43:11 GBp 69 626.00 XLON xeaMVpF@k7@
26-01-2026 12:43:11 GBp 253 626.00 XLON xeaMVpF@k70
26-01-2026 12:43:09 GBp 37 626.00 XLON xeaMVpF@k1b
26-01-2026 12:43:09 GBp 108 626.00 XLON xeaMVpF@k1d
26-01-2026 12:43:09 GBp 8 626.00 XLON xeaMVpF@k1f
26-01-2026 12:43:09 GBp 2 626.00 XLON xeaMVpF@k1h
26-01-2026 12:43:09 GBp 10 626.00 XLON xeaMVpF@k1j
26-01-2026 12:43:09 GBp 29 626.00 XLON xeaMVpF@k1l
26-01-2026 12:43:09 GBp 297 626.00 XLON xeaMVpF@k1n
26-01-2026 12:43:09 GBp 24 626.00 XLON xeaMVpF@k1Z
26-01-2026 12:13:01 GBp 136 626.00 XLON xeaMVpF@6i9
26-01-2026 12:13:01 GBp 77 626.00 XLON xeaMVpF@6iB
26-01-2026 12:12:27 GBp 575 626.50 XLON xeaMVpF@66g
26-01-2026 12:12:27 GBp 249 626.50 XLON xeaMVpF@66i
26-01-2026 12:12:27 GBp 189 626.50 XLON xeaMVpF@66k
26-01-2026 12:12:27 GBp 83 626.50 XLON xeaMVpF@665
26-01-2026 12:12:27 GBp 372 626.50 XLON xeaMVpF@667
26-01-2026 12:12:27 GBp 369 626.00 XLON xeaMVpF@66N
26-01-2026 12:11:56 GBp 262 626.50 XLON xeaMVpF@6PE
26-01-2026 11:11:15 GBp 278 624.00 XLON xeaMVpF$hSX
26-01-2026 11:11:12 GBp 635 624.50 XLON xeaMVpF$hUJ
26-01-2026 11:10:34 GBp 632 625.50 XLON xeaMVpF$evv
26-01-2026 11:10:34 GBp 249 625.50 XLON xeaMVpF$evx
26-01-2026 11:10:34 GBp 532 625.50 XLON xeaMVpF$evz
26-01-2026 11:10:24 GBp 424 625.00 XLON xeaMVpF$e7y
26-01-2026 10:46:12 GBp 209 624.00 XLON xeaMVpF$6Dm
26-01-2026 10:44:18 GBp 194 625.00 XLON xeaMVpF$4YR
26-01-2026 10:44:18 GBp 312 625.00 XLON xeaMVpF$4YT
26-01-2026 10:44:18 GBp 454 625.00 XLON xeaMVpF$4YV
26-01-2026 10:44:18 GBp 600 625.00 XLON xeaMVpF$4jX
26-01-2026 10:44:18 GBp 678 624.50 XLON xeaMVpF$4ja
26-01-2026 10:44:14 GBp 171 625.50 XLON xeaMVpF$4k7
26-01-2026 10:44:14 GBp 32 625.50 XLON xeaMVpF$4k9
26-01-2026 10:44:14 GBp 323 625.50 XLON xeaMVpF$4kB
26-01-2026 10:44:14 GBp 292 625.00 XLON xeaMVpF$4kJ
26-01-2026 10:44:14 GBp 420 625.50 XLON xeaMVpF$4kL
26-01-2026 10:30:13 GBp 453 626.50 XLON xeaMVpF$DEW
26-01-2026 10:30:13 GBp 538 626.00 XLON xeaMVpF$DEY
26-01-2026 10:30:13 GBp 227 625.50 XLON xeaMVpF$DEn
26-01-2026 10:30:13 GBp 493 626.00 XLON xeaMVpF$DEp
26-01-2026 10:30:11 GBp 419 627.00 XLON xeaMVpF$D8N
26-01-2026 10:30:11 GBp 312 627.00 XLON xeaMVpF$D8P
26-01-2026 10:30:11 GBp 248 627.00 XLON xeaMVpF$D8R
26-01-2026 10:30:11 GBp 508 627.00 XLON xeaMVpF$D8T
26-01-2026 10:30:11 GBp 375 626.50 XLON xeaMVpF$DBY
26-01-2026 10:25:50 GBp 100 626.50 XLON xeaMVpF$9dc
26-01-2026 10:25:50 GBp 302 626.50 XLON xeaMVpF$9de
26-01-2026 10:25:50 GBp 302 626.00 XLON xeaMVpF$9dp
26-01-2026 10:04:46 GBp 87 624.00 XLON xeaMVpFuxrS
26-01-2026 10:04:46 GBp 278 624.00 XLON xeaMVpFuxrU
26-01-2026 09:41:46 GBp 727 624.00 XLON xeaMVpFuhah
26-01-2026 09:41:31 GBp 130 624.50 XLON xeaMVpFuhk$
26-01-2026 09:41:31 GBp 327 624.50 XLON xeaMVpFuhk8
26-01-2026 09:41:31 GBp 333 624.50 XLON xeaMVpFuhkA
26-01-2026 09:41:31 GBp 130 624.50 XLON xeaMVpFuhkC
26-01-2026 09:36:26 GBp 48 624.50 XLON xeaMVpFuMTA
26-01-2026 09:36:26 GBp 483 624.50 XLON xeaMVpFuMTC
26-01-2026 09:36:26 GBp 157 624.50 XLON xeaMVpFuMTE
26-01-2026 09:25:03 GBp 154 623.50 XLON xeaMVpFuUID
26-01-2026 09:25:03 GBp 11 623.50 XLON xeaMVpFuUIF
26-01-2026 09:20:44 GBp 252 623.00 XLON xeaMVpFuTFW
26-01-2026 09:20:44 GBp 253 623.50 XLON xeaMVpFuTFe
26-01-2026 09:20:38 GBp 286 624.00 XLON xeaMVpFuT8@
26-01-2026 09:20:34 GBp 788 625.00 XLON xeaMVpFuTKd
26-01-2026 09:20:34 GBp 235 625.00 XLON xeaMVpFuTKf
26-01-2026 09:20:34 GBp 367 625.00 XLON xeaMVpFuTKh
26-01-2026 09:20:34 GBp 83 625.00 XLON xeaMVpFuTKj
26-01-2026 09:14:54 GBp 22 624.00 XLON xeaMVpFuPNj
26-01-2026 09:14:54 GBp 153 624.00 XLON xeaMVpFuPNl
26-01-2026 09:14:54 GBp 95 624.00 XLON xeaMVpFuPNn
26-01-2026 09:10:03 GBp 131 623.50 XLON xeaMVpFu5mM
26-01-2026 09:10:03 GBp 131 623.50 XLON xeaMVpFu5pX
26-01-2026 09:10:03 GBp 131 623.50 XLON xeaMVpFu5pn
26-01-2026 09:07:07 GBp 53 623.50 XLON xeaMVpFu3gu
26-01-2026 09:07:07 GBp 199 623.50 XLON xeaMVpFu3gw
26-01-2026 09:03:01 GBp 154 623.50 XLON xeaMVpFu1GZ
26-01-2026 09:03:01 GBp 1,102 623.50 XLON xeaMVpFu1Gg
26-01-2026 09:00:07 GBp 618 622.50 XLON xeaMVpFuFAa
26-01-2026 08:59:54 GBp 162 623.50 XLON xeaMVpFuFTz
26-01-2026 08:59:50 GBp 263 623.50 XLON xeaMVpFuFPe
26-01-2026 08:42:01 GBp 7 622.50 XLON xeaMVpFvo7$
26-01-2026 08:42:01 GBp 120 622.50 XLON xeaMVpFvo71
26-01-2026 08:42:01 GBp 13 622.50 XLON xeaMVpFvo7D
26-01-2026 08:42:01 GBp 2 622.50 XLON xeaMVpFvo7F
26-01-2026 08:42:01 GBp 14 622.50 XLON xeaMVpFvo7H
26-01-2026 08:42:01 GBp 82 622.50 XLON xeaMVpFvo7J
26-01-2026 08:42:01 GBp 102 622.50 XLON xeaMVpFvo7L
26-01-2026 08:42:00 GBp 487 623.00 XLON xeaMVpFvo6p
26-01-2026 08:40:19 GBp 253 623.50 XLON xeaMVpFvp4K
26-01-2026 08:40:19 GBp 365 624.00 XLON xeaMVpFvp4M
26-01-2026 08:38:37 GBp 365 624.50 XLON xeaMVpFvm4g
26-01-2026 08:37:02 GBp 119 625.00 XLON xeaMVpFvnDc
26-01-2026 08:37:02 GBp 160 625.00 XLON xeaMVpFvnDe
26-01-2026 08:33:38 GBp 154 624.50 XLON xeaMVpFvyf6
26-01-2026 08:33:37 GBp 952 624.50 XLON xeaMVpFvyfI
26-01-2026 08:33:37 GBp 111 624.50 XLON xeaMVpFvyfK
26-01-2026 08:18:42 GBp 157 623.50 XLON xeaMVpFvbTU
26-01-2026 08:17:58 GBp 212 623.50 XLON xeaMVpFvYpQ
26-01-2026 08:17:49 GBp 387 624.00 XLON xeaMVpFvY@n
26-01-2026 08:17:48 GBp 555 624.50 XLON xeaMVpFvY@1
26-01-2026 08:11:42 GBp 152 624.50 XLON xeaMVpFvkfV
26-01-2026 08:11:40 GBp 357 625.00 XLON xeaMVpFvkhW
26-01-2026 08:08:52 GBp 211 625.50 XLON xeaMVpFvidi
26-01-2026 08:07:49 GBp 207 626.00 XLON xeaMVpFvi8S
26-01-2026 08:07:49 GBp 188 626.50 XLON xeaMVpFviBi
26-01-2026 08:07:49 GBp 100 626.50 XLON xeaMVpFviBk
26-01-2026 08:07:49 GBp 413 627.00 XLON xeaMVpFviBm
26-01-2026 08:05:06 GBp 381 627.50 XLON xeaMVpFvgzf
26-01-2026 08:04:56 GBp 278 630.00 XLON xeaMVpFvg1@
26-01-2026 08:04:56 GBp 94 629.50 XLON xeaMVpFvg10
26-01-2026 08:04:56 GBp 223 629.50 XLON xeaMVpFvg12
26-01-2026 08:02:58 GBp 919 630.00 XLON xeaMVpFvejw
26-01-2026 08:02:58 GBp 189 629.50 XLON xeaMVpFvejy



