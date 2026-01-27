Power Cut Alert In Tamil Nadu: No Electricity From 9 AM In These Areas

The Electricity Board has announced a power shutdown today due to monthly maintenance work across Tamil Nadu. Power cuts will occur from 9 am in many districts, including Coimbatore, Erode, Karur, Salem, and Chennai.

The Electricity Board has listed areas with power cuts from 9 am today for maintenance. Coimbatore: Arokiasamy Rd, D.B. Rd, Thadagam Rd, Gandhi Park, Anaikatti, Nanjundapuram.

Dharmapuri: Mathikonpalayam, Kottai, DPI Bus Stand, Bazaar. Erode: Periyaveerasangili, Chinnaveerasangili, Grey Nagar, Kaikolapalayam, Karattur, and Pappampalayam.

Karur: Uppidamangalam, Salapatti, Velayuthampalayam, Sanapiratti, S.Vellalapatti, Panjapatti, Palaviduthi, Somur, Nerur, Velliyanai, Manavadi, and surrounding areas.

Krishnagiri: Thogarapalli, Billakottai, Adhalam, Bagimanur. Salem: Seeliyampatti, Arasanatham, Water Works, Ammapet, Kannankurichi, Suramangalam, Five Roads, Karuppur.

Alamarathur, Pottiyampalayam, Kongalnagaram, Somavarapatti, Anaikadavu, Mulanur, Komangalapudur, Lakshmipuram, K. Sungam, Nallampalli, Thippampatti, and Kanjampatti.

Adyar: Canal Bank Road, Cancer Institute, Gandhi Nagar, Crescent Avenue, Kamaraj College, Pumping Station, Malar Hospital, Indira Nagar, and surrounding areas.

CMDA, Guru Raghavendra Nagar, 200 Feet Road, G Square, Valli Park, Balaji Nagar, Kilburn Nagar, RR Nagar, MRH Road. Power will be cut from 9 am in these areas today.