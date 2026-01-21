Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-01-21 02:01:19
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
21 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 January 2026 it had purchased a total of 85,102 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 81,004 4,098 -
Highest price paid (per ordinary share) 633.00p 630.00p -
Lowest price paid (per ordinary share) 625.50p 628.50p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 629.99p 629.62p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,341,926 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,341,926.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
20-01-2026 16:28:13 GBp 500 630.00 XLON xeaMUypF5$b
20-01-2026 16:28:13 GBp 269 630.00 XLON xeaMUypF5$Z
20-01-2026 16:28:13 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5$h
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5$I
20-01-2026 16:28:12 GBp 269 630.00 XLON xeaMUypF5@c
20-01-2026 16:28:12 GBp 500 630.00 XLON xeaMUypF5@e
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5@6
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5vv
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5v3
20-01-2026 16:28:12 GBp 97 630.00 XLON xeaMUypF5vG
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5vI
20-01-2026 16:28:12 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5u1
20-01-2026 16:28:11 GBp 120 630.00 XLON xeaMUypF5w2
20-01-2026 16:28:10 GBp 460 630.00 XLON xeaMUypF55z
20-01-2026 16:28:10 GBp 180 630.00 XLON xeaMUypF55H
20-01-2026 16:28:10 GBp 8 630.00 XLON xeaMUypF55J
20-01-2026 16:28:10 GBp 182 630.00 XLON xeaMUypF55S
20-01-2026 16:28:10 GBp 170 630.00 XLON xeaMUypF54q
20-01-2026 16:28:10 GBp 48 630.00 XLON xeaMUypF54s
20-01-2026 16:28:10 GBp 23 630.00 XLON xeaMUypF54C
20-01-2026 16:28:10 GBp 141 630.00 XLON xeaMUypF54H
20-01-2026 16:25:42 GBp 140 630.00 XLON xeaMUypF1MH
20-01-2026 16:25:42 GBp 31 630.00 XLON xeaMUypF1MJ
20-01-2026 16:25:42 GBp 68 630.00 XLON xeaMUypF1ML
20-01-2026 16:25:42 GBp 468 630.00 XLON xeaMUypF1MF
20-01-2026 16:21:12 GBp 123 630.00 XLON xeaMUypF8GK
20-01-2026 16:21:11 GBp 97 630.00 XLON xeaMUypF8Jc
20-01-2026 16:20:53 GBp 866 630.00 XLON xeaMUypF9uW
20-01-2026 16:20:53 GBp 43 630.00 XLON xeaMUypF9uY
20-01-2026 16:18:45 GBp 782 630.50 XLON xeaMUyp8qa@
20-01-2026 16:18:45 GBp 127 630.50 XLON xeaMUyp8qa0
20-01-2026 16:14:40 GBp 376 630.50 XLON xeaMUyp8nyj
20-01-2026 16:10:00 GBp 846 631.00 XLON xeaMUyp8ubb
20-01-2026 16:10:00 GBp 63 631.00 XLON xeaMUyp8ubd
20-01-2026 15:56:29 GBp 794 631.50 XLON xeaMUyp8hAo
20-01-2026 15:56:29 GBp 218 631.50 XLON xeaMUyp8hAq
20-01-2026 15:56:29 GBp 456 631.50 XLON xeaMUyp8hAs
20-01-2026 15:56:29 GBp 182 631.50 XLON xeaMUyp8hAu
20-01-2026 15:42:59 GBp 779 630.50 XLON xeaMUyp8PSQ
20-01-2026 15:42:59 GBp 13 630.50 XLON xeaMUyp8PSS
20-01-2026 15:42:59 GBp 39 630.50 XLON xeaMUyp8PSU
20-01-2026 15:42:59 GBp 39 630.50 XLON xeaMUyp8PVW
20-01-2026 15:42:59 GBp 26 630.50 XLON xeaMUyp8PVY
20-01-2026 15:42:59 GBp 13 630.50 XLON xeaMUyp8PVa
20-01-2026 15:26:27 GBp 484 630.00 XLON xeaMUyp9y@s
20-01-2026 15:25:17 GBp 661 630.00 XLON xeaMUyp9wn$
20-01-2026 15:25:17 GBp 562 630.50 XLON xeaMUyp9wn3
20-01-2026 15:25:17 GBp 145 630.50 XLON xeaMUyp9wnD
20-01-2026 15:25:17 GBp 528 630.50 XLON xeaMUyp9wnE
20-01-2026 15:25:17 GBp 689 630.50 XLON xeaMUyp9wnM
20-01-2026 15:25:17 GBp 10 630.50 XLON xeaMUyp9wmr
20-01-2026 15:25:17 GBp 2 630.50 XLON xeaMUyp9wmt
20-01-2026 15:25:17 GBp 36 630.50 XLON xeaMUyp9wmv
20-01-2026 15:25:17 GBp 638 630.50 XLON xeaMUyp9wmp
20-01-2026 15:25:17 GBp 680 630.50 XLON xeaMUyp9wm0
20-01-2026 15:25:17 GBp 698 630.50 XLON xeaMUyp9wm6
20-01-2026 15:25:17 GBp 581 630.50 XLON xeaMUyp9wmN
20-01-2026 15:25:17 GBp 94 630.50 XLON xeaMUyp9wmO
20-01-2026 15:25:17 GBp 184 630.50 XLON xeaMUyp9wmQ
20-01-2026 15:20:44 GBp 446 630.00 XLON xeaMUyp9Y5W
20-01-2026 15:20:44 GBp 52 630.00 XLON xeaMUyp9YwS
20-01-2026 15:20:44 GBp 276 630.00 XLON xeaMUyp9YwU
20-01-2026 15:20:44 GBp 46 629.50 BATE xeaMUyp9Y5f
20-01-2026 15:20:44 GBp 316 629.50 BATE xeaMUyp9Y5h
20-01-2026 15:20:44 GBp 909 629.50 XLON xeaMUyp9Y5d
20-01-2026 15:20:15 GBp 85 629.50 BATE xeaMUyp9ZoT
20-01-2026 15:20:00 GBp 884 630.00 XLON xeaMUyp9ZT@
20-01-2026 15:20:00 GBp 25 630.00 XLON xeaMUyp9ZT0
20-01-2026 15:20:00 GBp 456 630.00 BATE xeaMUyp9ZT2
20-01-2026 15:19:01 GBp 86 630.00 XLON xeaMUyp9Xn6
20-01-2026 15:13:27 GBp 444 630.50 XLON xeaMUyp9fs@
20-01-2026 15:13:24 GBp 276 630.50 XLON xeaMUyp9fy0
20-01-2026 15:13:02 GBp 107 630.50 XLON xeaMUyp9fP7
20-01-2026 15:09:03 GBp 247 630.50 XLON xeaMUyp9GcV
20-01-2026 14:54:26 GBp 814 630.50 XLON xeaMUypAs@N
20-01-2026 14:54:26 GBp 528 630.50 XLON xeaMUypAs@P
20-01-2026 14:54:26 GBp 1 630.50 XLON xeaMUypAs@V
20-01-2026 14:54:09 GBp 1,061 631.50 XLON xeaMUypAsIK
20-01-2026 14:54:09 GBp 145 631.50 XLON xeaMUypAsIM
20-01-2026 14:54:09 GBp 236 631.50 XLON xeaMUypAsIO
20-01-2026 14:54:09 GBp 201 631.50 XLON xeaMUypAsIQ
20-01-2026 14:54:09 GBp 35 631.50 XLON xeaMUypAsIS
20-01-2026 14:54:09 GBp 443 631.50 XLON xeaMUypAsIU
20-01-2026 14:54:09 GBp 157 631.50 XLON xeaMUypAsTv
20-01-2026 14:54:09 GBp 909 631.00 XLON xeaMUypAsT1
20-01-2026 14:43:21 GBp 432 631.00 XLON xeaMUypAaIW
20-01-2026 14:43:15 GBp 892 632.00 XLON xeaMUypAbXa
20-01-2026 14:43:15 GBp 497 632.00 XLON xeaMUypAbXc
20-01-2026 14:43:15 GBp 879 632.00 XLON xeaMUypAbXm
20-01-2026 14:43:15 GBp 1,072 632.00 XLON xeaMUypAbX9
20-01-2026 14:43:15 GBp 477 632.00 XLON xeaMUypAbXL
20-01-2026 14:43:15 GBp 2,163 632.00 XLON xeaMUypAbXV
20-01-2026 14:43:15 GBp 11 632.00 XLON xeaMUypAbWb
20-01-2026 14:43:15 GBp 250 632.00 XLON xeaMUypAbWX
20-01-2026 14:43:15 GBp 208 632.00 XLON xeaMUypAbWZ
20-01-2026 14:43:02 GBp 118 631.50 XLON xeaMUypAb1$
20-01-2026 14:43:02 GBp 791 631.50 XLON xeaMUypAb11
20-01-2026 14:40:49 GBp 909 632.00 XLON xeaMUypAXZm
20-01-2026 14:30:18 GBp 26 630.50 XLON xeaMUypAT83
20-01-2026 14:10:50 GBp 161 629.50 BATE xeaMUypBmYp
20-01-2026 14:10:13 GBp 115 629.50 XLON xeaMUypBmGP
20-01-2026 14:10:13 GBp 159 629.50 XLON xeaMUypBmGT
20-01-2026 14:10:13 GBp 235 629.50 XLON xeaMUypBmGV
20-01-2026 14:10:13 GBp 237 629.50 XLON xeaMUypBmJX
20-01-2026 14:10:13 GBp 600 629.50 XLON xeaMUypBmJZ
20-01-2026 14:10:13 GBp 892 629.50 XLON xeaMUypBmJc
20-01-2026 14:09:07 GBp 228 629.50 BATE xeaMUypB@d3
20-01-2026 14:00:40 GBp 135 629.00 XLON xeaMUypBcUn
20-01-2026 14:00:40 GBp 262 629.00 BATE xeaMUypBcUr
20-01-2026 13:59:34 GBp 289 629.00 XLON xeaMUypBaiK
20-01-2026 13:59:34 GBp 284 629.00 BATE xeaMUypBaiT
20-01-2026 13:59:31 GBp 124 629.50 XLON xeaMUypBak$
20-01-2026 13:59:31 GBp 118 629.50 XLON xeaMUypBak1
20-01-2026 13:58:27 GBp 193 629.50 XLON xeaMUypBbio
20-01-2026 13:57:23 GBp 23 629.50 XLON xeaMUypBYlo
20-01-2026 13:57:23 GBp 156 629.50 XLON xeaMUypBYlq
20-01-2026 13:56:19 GBp 247 629.50 XLON xeaMUypBZZx
20-01-2026 13:56:19 GBp 11 629.50 XLON xeaMUypBZZz
20-01-2026 13:46:56 GBp 1,284 628.50 XLON xeaMUypBej1
20-01-2026 13:46:56 GBp 389 628.50 BATE xeaMUypBej3
20-01-2026 13:34:01 GBp 169 629.00 XLON xeaMUypBSCO
20-01-2026 13:33:53 GBp 281 629.50 XLON xeaMUypBTaf
20-01-2026 13:33:40 GBp 118 630.00 BATE xeaMUypBTwz
20-01-2026 13:33:40 GBp 644 630.00 XLON xeaMUypBT7n
20-01-2026 13:33:40 GBp 186 630.00 BATE xeaMUypBT7o
20-01-2026 13:33:40 GBp 1,427 630.00 XLON xeaMUypBT0F
20-01-2026 13:33:40 GBp 467 630.00 BATE xeaMUypBT0H
20-01-2026 13:33:23 GBp 229 630.50 XLON xeaMUypBQbx
20-01-2026 13:32:19 GBp 219 630.50 XLON xeaMUypBQQF
20-01-2026 13:31:15 GBp 245 630.50 XLON xeaMUypBObB
20-01-2026 13:30:11 GBp 169 630.50 XLON xeaMUypBOU@
20-01-2026 13:26:47 GBp 1 630.00 BATE xeaMUypB7NJ
20-01-2026 13:21:40 GBp 1,741 630.50 XLON xeaMUypB0zp
20-01-2026 13:21:39 GBp 154 630.50 XLON xeaMUypB0y7
20-01-2026 13:19:04 GBp 219 630.50 XLON xeaMUypBELk
20-01-2026 13:17:52 GBp 275 630.50 XLON xeaMUypBFAD
20-01-2026 13:17:52 GBp 1 630.50 XLON xeaMUypBFAF
20-01-2026 13:17:52 GBp 19 630.50 XLON xeaMUypBFLb
20-01-2026 13:17:52 GBp 3,380 630.50 XLON xeaMUypBFLX
20-01-2026 13:17:52 GBp 2,386 630.50 XLON xeaMUypBFLZ
20-01-2026 13:10:59 GBp 800 630.00 XLON xeaMUypB9RB
20-01-2026 13:10:59 GBp 572 630.00 BATE xeaMUypB9RD
20-01-2026 12:58:12 GBp 65 630.50 XLON xeaMUyp4wZ@
20-01-2026 12:58:12 GBp 625 630.50 XLON xeaMUyp4wZu
20-01-2026 12:58:12 GBp 423 630.50 XLON xeaMUyp4wZw
20-01-2026 12:58:12 GBp 24 630.50 XLON xeaMUyp4wZy
20-01-2026 12:57:45 GBp 1,499 630.50 XLON xeaMUyp4wvz
20-01-2026 12:57:45 GBp 190 630.50 XLON xeaMUyp4wv$
20-01-2026 12:57:45 GBp 24 630.50 XLON xeaMUyp4wv1
20-01-2026 12:57:45 GBp 65 630.50 XLON xeaMUyp4wv5
20-01-2026 12:57:45 GBp 600 630.50 XLON xeaMUyp4wv7
20-01-2026 12:57:45 GBp 375 630.50 XLON xeaMUyp4wv9
20-01-2026 12:57:45 GBp 275 630.00 XLON xeaMUyp4wvG
20-01-2026 12:57:45 GBp 387 630.00 BATE xeaMUyp4wvK
20-01-2026 12:57:32 GBp 255 630.50 XLON xeaMUyp4wBW
20-01-2026 12:49:59 GBp 34 629.50 XLON xeaMUyp4b@C
20-01-2026 12:49:59 GBp 141 629.50 XLON xeaMUyp4b@E
20-01-2026 12:49:59 GBp 47 629.50 XLON xeaMUyp4b@G
20-01-2026 12:43:36 GBp 1 630.00 BATE xeaMUyp4lb5
20-01-2026 12:43:36 GBp 11 630.00 BATE xeaMUyp4lb6
20-01-2026 12:43:36 GBp 32 630.00 BATE xeaMUyp4lb8
20-01-2026 12:43:36 GBp 96 630.00 BATE xeaMUyp4lbA
20-01-2026 11:43:37 GBp 357 625.50 XLON xeaMUyp5@VN
20-01-2026 11:41:01 GBp 438 626.00 XLON xeaMUyp5zla
20-01-2026 11:37:49 GBp 561 626.50 XLON xeaMUyp5x66
20-01-2026 11:37:49 GBp 1,336 627.00 XLON xeaMUyp5x65
20-01-2026 11:31:14 GBp 559 627.00 XLON xeaMUyp5aM4
20-01-2026 11:31:14 GBp 567 627.00 XLON xeaMUyp5aML
20-01-2026 11:20:52 GBp 164 627.00 XLON xeaMUyp5ieZ
20-01-2026 11:16:01 GBp 217 627.50 XLON xeaMUyp5ea1
20-01-2026 11:03:23 GBp 542 627.50 XLON xeaMUyp5HDa
20-01-2026 10:56:18 GBp 300 628.00 XLON xeaMUyp5Q5I
20-01-2026 10:56:18 GBp 616 628.00 XLON xeaMUyp5Q5T
20-01-2026 10:54:04 GBp 247 628.50 XLON xeaMUyp5OY@
20-01-2026 10:54:04 GBp 65 628.50 XLON xeaMUyp5OY0
20-01-2026 10:51:07 GBp 236 628.50 XLON xeaMUyp56nf
20-01-2026 10:51:07 GBp 45 628.50 XLON xeaMUyp56nh
20-01-2026 10:48:10 GBp 75 628.50 XLON xeaMUyp549X
20-01-2026 10:48:10 GBp 214 628.50 XLON xeaMUyp549Z
20-01-2026 10:46:12 GBp 145 628.50 XLON xeaMUyp52uB
20-01-2026 10:44:00 GBp 385 628.50 XLON xeaMUyp50wn
20-01-2026 10:44:00 GBp 381 628.50 XLON xeaMUyp50w$
20-01-2026 10:44:00 GBp 16 628.50 XLON xeaMUyp50wS
20-01-2026 10:44:00 GBp 369 628.50 XLON xeaMUyp505X
20-01-2026 10:44:00 GBp 7 628.50 XLON xeaMUyp505Z
20-01-2026 10:44:00 GBp 390 628.50 XLON xeaMUyp5058
20-01-2026 10:38:09 GBp 404 628.00 XLON xeaMUyp5CPH
20-01-2026 10:38:06 GBp 388 628.00 XLON xeaMUyp5CQw
20-01-2026 10:31:49 GBp 6 628.00 XLON xeaMUyp6s7M
20-01-2026 10:24:12 GBp 154 628.50 XLON xeaMUyp6nmf
20-01-2026 10:22:03 GBp 507 628.50 XLON xeaMUyp6$d8
20-01-2026 10:22:03 GBp 187 628.50 XLON xeaMUyp6$dA
20-01-2026 10:22:03 GBp 61 628.50 XLON xeaMUyp6$dC
20-01-2026 10:22:03 GBp 19 628.50 XLON xeaMUyp6$dE
20-01-2026 10:22:03 GBp 397 628.00 XLON xeaMUyp6$cf
20-01-2026 10:20:17 GBp 385 628.50 XLON xeaMUyp6ytg
20-01-2026 10:13:38 GBp 138 629.00 XLON xeaMUyp6vQV
20-01-2026 10:13:38 GBp 262 629.00 XLON xeaMUyp6cbX
20-01-2026 10:13:38 GBp 144 629.00 XLON xeaMUyp6cbZ
20-01-2026 10:13:38 GBp 606 629.00 XLON xeaMUyp6cbm
20-01-2026 09:46:30 GBp 446 628.00 XLON xeaMUyp6Ha3
20-01-2026 09:45:08 GBp 452 629.00 XLON xeaMUyp6UZK
20-01-2026 09:45:08 GBp 88 629.00 XLON xeaMUyp6UZM
20-01-2026 09:45:08 GBp 250 629.00 XLON xeaMUyp6UZO
20-01-2026 09:45:08 GBp 55 629.00 XLON xeaMUyp6UZQ
20-01-2026 09:45:08 GBp 239 629.00 XLON xeaMUyp6UYd
20-01-2026 09:45:08 GBp 365 628.50 XLON xeaMUyp6UYj
20-01-2026 09:44:02 GBp 365 629.00 XLON xeaMUyp6VXs
20-01-2026 09:33:44 GBp 365 628.00 XLON xeaMUyp67IA
20-01-2026 09:29:04 GBp 9 628.50 XLON xeaMUyp63Fa
20-01-2026 09:29:04 GBp 356 628.50 XLON xeaMUyp63FY
20-01-2026 09:17:40 GBp 498 628.00 XLON xeaMUyp69ge
20-01-2026 09:11:14 GBp 310 628.00 XLON xeaMUyp7oMl
20-01-2026 09:11:13 GBp 75 628.50 XLON xeaMUyp7oM$
20-01-2026 09:11:13 GBp 260 628.50 XLON xeaMUyp7oM1
20-01-2026 09:11:13 GBp 483 629.00 XLON xeaMUyp7oM5
20-01-2026 09:05:51 GBp 318 628.50 XLON xeaMUyp7$2@
20-01-2026 09:05:50 GBp 250 629.50 XLON xeaMUyp7$Cb
20-01-2026 09:05:50 GBp 207 629.50 XLON xeaMUyp7$Cd
20-01-2026 09:05:50 GBp 4,444 629.50 XLON xeaMUyp7$CZ
20-01-2026 09:05:50 GBp 365 629.00 XLON xeaMUyp7$Cl
20-01-2026 09:04:37 GBp 365 629.50 XLON xeaMUyp7y8S
20-01-2026 08:58:26 GBp 365 630.00 XLON xeaMUyp7cBr
20-01-2026 08:38:15 GBp 365 630.50 XLON xeaMUyp7LOL
20-01-2026 08:31:08 GBp 365 631.00 XLON xeaMUyp7Snb
20-01-2026 08:29:05 GBp 365 631.50 XLON xeaMUyp7QkM
20-01-2026 08:19:44 GBp 80 631.00 XLON xeaMUyp72bS
20-01-2026 08:19:37 GBp 173 631.00 XLON xeaMUyp72ZV
20-01-2026 08:19:16 GBp 365 631.50 XLON xeaMUyp72u5
20-01-2026 08:15:10 GBp 365 632.00 XLON xeaMUyp71UY
20-01-2026 08:05:16 GBp 365 632.00 XLON xeaMUyp791n
20-01-2026 08:01:05 GBp 288 632.50 XLON xeaMUyp0rRv
20-01-2026 08:01:00 GBp 240 633.00 XLON xeaMUyp0oZw



Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

