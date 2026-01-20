Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2026-01-20 02:16:04
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
20 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 January 2026 it had purchased a total of 63,340 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 63,340 - -
Highest price paid (per ordinary share) 637.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 624.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 632.89p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,427,028 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,427,028.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
19-01-2026 16:15:15 GBp 446 634.50 XLON xeaMUs$YX74
19-01-2026 16:15:15 GBp 224 634.50 XLON xeaMUs$YX7I
19-01-2026 16:15:06 GBp 541 635.50 XLON xeaMUs$YX8C
19-01-2026 16:15:06 GBp 710 635.50 XLON xeaMUs$YXBa
19-01-2026 16:15:06 GBp 130 635.50 XLON xeaMUs$YXBc
19-01-2026 16:15:06 GBp 250 635.50 XLON xeaMUs$YXBe
19-01-2026 16:15:06 GBp 515 635.50 XLON xeaMUs$YXBg
19-01-2026 16:15:06 GBp 235 635.50 XLON xeaMUs$YXBi
19-01-2026 16:15:06 GBp 738 635.00 XLON xeaMUs$YXBq
19-01-2026 16:00:48 GBp 797 635.50 XLON xeaMUs$YGUL
19-01-2026 15:58:51 GBp 128 636.00 XLON xeaMUs$YVZN
19-01-2026 15:58:51 GBp 332 635.50 XLON xeaMUs$YVZU
19-01-2026 15:55:01 GBp 558 636.50 XLON xeaMUs$YQLc
19-01-2026 15:55:01 GBp 727 636.50 XLON xeaMUs$YQNn
19-01-2026 15:55:01 GBp 157 636.50 XLON xeaMUs$YQNp
19-01-2026 15:55:01 GBp 71 636.50 XLON xeaMUs$YQNr
19-01-2026 15:55:01 GBp 43 636.50 XLON xeaMUs$YQNt
19-01-2026 15:55:01 GBp 185 636.50 XLON xeaMUs$YQNv
19-01-2026 15:55:01 GBp 52 636.50 XLON xeaMUs$YQNw
19-01-2026 15:55:01 GBp 728 636.00 XLON xeaMUs$YQMu
19-01-2026 15:54:50 GBp 321 636.50 XLON xeaMUs$YQQU
19-01-2026 15:54:50 GBp 362 636.50 XLON xeaMUs$YRbW
19-01-2026 15:48:10 GBp 240 636.50 XLON xeaMUs$Y5Sm
19-01-2026 15:48:01 GBp 194 637.00 XLON xeaMUs$Y2Y3
19-01-2026 15:48:01 GBp 258 637.00 XLON xeaMUs$Y2Y5
19-01-2026 15:48:01 GBp 131 637.00 XLON xeaMUs$Y2Y7
19-01-2026 15:48:01 GBp 8 637.00 XLON xeaMUs$Y2Y9
19-01-2026 15:28:05 GBp 334 635.00 XLON xeaMUs$ZnFH
19-01-2026 15:28:05 GBp 1,207 635.50 XLON xeaMUs$Zn9I
19-01-2026 15:27:52 GBp 133 636.00 XLON xeaMUs$ZnTf
19-01-2026 15:27:13 GBp 135 636.00 XLON xeaMUs$Z@10
19-01-2026 15:26:34 GBp 151 636.00 XLON xeaMUs$Z$sA
19-01-2026 15:22:29 GBp 43 636.00 XLON xeaMUs$ZxK1
19-01-2026 15:22:29 GBp 1,409 636.00 XLON xeaMUs$ZxK3
19-01-2026 15:22:29 GBp 493 636.00 XLON xeaMUs$ZxKI
19-01-2026 15:22:29 GBp 566 636.00 XLON xeaMUs$ZxKK
19-01-2026 15:22:29 GBp 268 636.00 XLON xeaMUs$ZxKM
19-01-2026 15:22:29 GBp 171 636.00 XLON xeaMUs$ZxKO
19-01-2026 15:22:29 GBp 53 636.00 XLON xeaMUs$ZxKQ
19-01-2026 15:13:02 GBp 557 635.00 XLON xeaMUs$Zlf9
19-01-2026 15:13:02 GBp 216 635.00 XLON xeaMUs$ZlfB
19-01-2026 14:49:45 GBp 234 635.00 XLON xeaMUs$ZAHO
19-01-2026 14:49:45 GBp 386 635.00 XLON xeaMUs$ZAGv
19-01-2026 14:46:35 GBp 331 635.50 XLON xeaMUs@SsAi
19-01-2026 14:46:34 GBp 649 635.50 XLON xeaMUs@SsAt
19-01-2026 14:44:56 GBp 379 635.50 XLON xeaMUs@Srbk
19-01-2026 14:38:06 GBp 671 635.50 XLON xeaMUs@SzcO
19-01-2026 14:37:12 GBp 179 636.00 XLON xeaMUs@SwWF
19-01-2026 14:35:39 GBp 1,175 636.00 XLON xeaMUs@SxJ3
19-01-2026 14:17:13 GBp 496 636.00 XLON xeaMUs@SKDJ
19-01-2026 14:17:12 GBp 1,134 636.50 XLON xeaMUs@SKFf
19-01-2026 14:16:14 GBp 379 637.50 XLON xeaMUs@SLCT
19-01-2026 14:16:13 GBp 551 637.50 XLON xeaMUs@SLFz
19-01-2026 14:16:13 GBp 535 637.50 XLON xeaMUs@SLF7
19-01-2026 14:16:13 GBp 149 637.50 XLON xeaMUs@SLFE
19-01-2026 14:16:13 GBp 476 637.50 XLON xeaMUs@SLFU
19-01-2026 14:16:13 GBp 39 637.50 XLON xeaMUs@SLEW
19-01-2026 14:16:13 GBp 159 637.50 XLON xeaMUs@SLEk
19-01-2026 14:16:13 GBp 52 637.50 XLON xeaMUs@SLEm
19-01-2026 14:16:13 GBp 58 637.50 XLON xeaMUs@SLEo
19-01-2026 14:16:13 GBp 240 637.50 XLON xeaMUs@SLE2
19-01-2026 13:56:55 GBp 189 636.00 XLON xeaMUs@S0Nb
19-01-2026 13:56:17 GBp 1,280 636.00 XLON xeaMUs@S1sw
19-01-2026 13:56:17 GBp 68 636.00 XLON xeaMUs@S1sy
19-01-2026 13:56:17 GBp 265 636.00 XLON xeaMUs@S1na
19-01-2026 13:45:50 GBp 358 634.50 XLON xeaMUs@Ttjr
19-01-2026 13:45:50 GBp 217 634.50 XLON xeaMUs@Ttjt
19-01-2026 13:45:50 GBp 318 634.00 XLON xeaMUs@Ttj@
19-01-2026 13:45:50 GBp 207 634.50 XLON xeaMUs@Ttj3
19-01-2026 13:41:15 GBp 123 634.50 XLON xeaMUs@Tp8R
19-01-2026 13:41:15 GBp 1,937 634.50 XLON xeaMUs@TpBk
19-01-2026 13:25:03 GBp 123 633.00 XLON xeaMUs@TW45
19-01-2026 13:23:06 GBp 140 633.00 XLON xeaMUs@TkjC
19-01-2026 13:21:55 GBp 130 633.00 XLON xeaMUs@Tlkc
19-01-2026 13:21:01 GBp 216 633.00 XLON xeaMUs@TlRJ
19-01-2026 13:18:56 GBp 160 633.00 XLON xeaMUs@TgrJ
19-01-2026 13:17:45 GBp 125 633.00 XLON xeaMUs@ThnA
19-01-2026 13:17:41 GBp 33 633.00 XLON xeaMUs@ThyS
19-01-2026 13:16:26 GBp 153 633.00 XLON xeaMUs@Te0J
19-01-2026 13:16:26 GBp 18 633.00 XLON xeaMUs@Te0L
19-01-2026 13:15:11 GBp 148 633.00 XLON xeaMUs@TfVz
19-01-2026 13:14:05 GBp 204 633.00 XLON xeaMUs@TNgr
19-01-2026 13:13:56 GBp 205 632.50 XLON xeaMUs@TNzU
19-01-2026 13:13:56 GBp 105 632.50 XLON xeaMUs@TNyd
19-01-2026 13:13:56 GBp 18 632.50 XLON xeaMUs@TNyf
19-01-2026 13:03:32 GBp 583 632.00 XLON xeaMUs@TQZ4
19-01-2026 13:01:16 GBp 1,161 632.50 XLON xeaMUs@TOsJ
19-01-2026 12:53:07 GBp 972 632.50 XLON xeaMUs@T0ny
19-01-2026 12:51:50 GBp 167 633.00 XLON xeaMUs@T17b
19-01-2026 12:51:50 GBp 56 633.00 XLON xeaMUs@T17d
19-01-2026 12:51:50 GBp 28 633.00 XLON xeaMUs@T17f
19-01-2026 12:51:50 GBp 913 633.00 XLON xeaMUs@T17r
19-01-2026 12:51:50 GBp 28 633.00 XLON xeaMUs@T17t
19-01-2026 12:51:50 GBp 117 633.00 XLON xeaMUs@T17v
19-01-2026 12:51:50 GBp 199 633.00 XLON xeaMUs@T171
19-01-2026 12:51:50 GBp 158 633.00 XLON xeaMUs@T173
19-01-2026 12:51:48 GBp 121 633.00 XLON xeaMUs@T10a
19-01-2026 12:51:48 GBp 149 633.00 XLON xeaMUs@T10W
19-01-2026 12:51:48 GBp 27 633.00 XLON xeaMUs@T10Y
19-01-2026 12:51:48 GBp 144 633.00 XLON xeaMUs@T11U
19-01-2026 12:51:20 GBp 627 632.50 XLON xeaMUs@T1S2
19-01-2026 12:37:45 GBp 132 632.50 XLON xeaMUs@UreR
19-01-2026 12:37:14 GBp 139 632.50 XLON xeaMUs@Ur7I
19-01-2026 12:37:14 GBp 117 632.50 XLON xeaMUs@Ur7O
19-01-2026 12:36:27 GBp 18 632.50 XLON xeaMUs@UojJ
19-01-2026 12:36:27 GBp 56 632.50 XLON xeaMUs@UojO
19-01-2026 12:36:27 GBp 156 632.50 XLON xeaMUs@UojQ
19-01-2026 12:36:27 GBp 96 632.50 XLON xeaMUs@Uoim
19-01-2026 12:36:27 GBp 43 632.50 XLON xeaMUs@Uoio
19-01-2026 12:36:27 GBp 156 632.50 XLON xeaMUs@Uoiq
19-01-2026 12:36:27 GBp 123 632.50 XLON xeaMUs@Uoi4
19-01-2026 12:36:27 GBp 82 632.50 XLON xeaMUs@Uoi6
19-01-2026 12:30:58 GBp 123 632.00 XLON xeaMUs@U@rq
19-01-2026 12:29:24 GBp 123 632.00 XLON xeaMUs@U$$9
19-01-2026 12:28:20 GBp 123 632.00 XLON xeaMUs@UyiX
19-01-2026 12:28:20 GBp 520 632.00 XLON xeaMUs@Uyif
19-01-2026 12:16:22 GBp 155 631.50 XLON xeaMUs@Ua9l
19-01-2026 12:16:22 GBp 236 631.50 XLON xeaMUs@Ua9n
19-01-2026 12:09:02 GBp 7 631.00 XLON xeaMUs@UX0T
19-01-2026 12:09:02 GBp 141 631.00 XLON xeaMUs@UX0U
19-01-2026 12:02:22 GBp 523 630.50 XLON xeaMUs@Ugzb
19-01-2026 12:02:22 GBp 511 631.00 XLON xeaMUs@Ugzd
19-01-2026 12:02:22 GBp 4,012 631.00 XLON xeaMUs@UgyB
19-01-2026 12:02:22 GBp 323 631.00 XLON xeaMUs@UgyC
19-01-2026 12:02:22 GBp 202 631.00 XLON xeaMUs@Ug$b
19-01-2026 12:02:22 GBp 11 631.00 XLON xeaMUs@Ug$d
19-01-2026 12:02:22 GBp 18 631.00 XLON xeaMUs@Ug$f
19-01-2026 12:02:22 GBp 19 631.00 XLON xeaMUs@Ug$h
19-01-2026 11:39:27 GBp 1 629.00 XLON xeaMUs@USJt
19-01-2026 11:39:27 GBp 12 629.00 XLON xeaMUs@USJv
19-01-2026 11:23:26 GBp 84 629.50 XLON xeaMUs@U2mk
19-01-2026 11:23:26 GBp 92 629.50 XLON xeaMUs@U2mm
19-01-2026 11:23:26 GBp 12 629.50 XLON xeaMUs@U2mo
19-01-2026 11:23:26 GBp 343 629.50 XLON xeaMUs@U2mq
19-01-2026 11:20:02 GBp 1,420 630.00 XLON xeaMUs@U0AQ
19-01-2026 11:00:11 GBp 13 629.00 XLON xeaMUs@Voxh
19-01-2026 11:00:11 GBp 461 629.00 XLON xeaMUs@Vox2
19-01-2026 10:57:36 GBp 586 629.50 XLON xeaMUs@Vm2f
19-01-2026 10:49:08 GBp 98 629.00 XLON xeaMUs@VxFp
19-01-2026 10:47:11 GBp 99 629.00 XLON xeaMUs@VuS5
19-01-2026 10:47:11 GBp 19 629.00 XLON xeaMUs@VuS7
19-01-2026 10:47:11 GBp 121 629.00 XLON xeaMUs@VuS9
19-01-2026 10:47:11 GBp 730 628.50 XLON xeaMUs@VuSC
19-01-2026 10:46:46 GBp 230 629.00 XLON xeaMUs@VvlH
19-01-2026 10:42:29 GBp 13 629.50 XLON xeaMUs@Vae4
19-01-2026 10:42:29 GBp 140 629.50 XLON xeaMUs@Vae6
19-01-2026 10:42:29 GBp 489 629.00 XLON xeaMUs@VaeH
19-01-2026 10:38:57 GBp 5 630.50 XLON xeaMUs@VZYc
19-01-2026 10:38:57 GBp 97 630.50 XLON xeaMUs@VZYW
19-01-2026 10:38:57 GBp 105 630.50 XLON xeaMUs@VZYY
19-01-2026 10:31:23 GBp 599 630.00 XLON xeaMUs@Vil1
19-01-2026 10:26:04 GBp 224 630.00 XLON xeaMUs@VeuD
19-01-2026 10:25:38 GBp 159 630.50 XLON xeaMUs@VeNP
19-01-2026 10:25:38 GBp 120 630.50 XLON xeaMUs@VeNR
19-01-2026 10:25:38 GBp 49 630.50 XLON xeaMUs@VeNV
19-01-2026 10:25:38 GBp 11 630.50 XLON xeaMUs@VeMo
19-01-2026 10:25:38 GBp 112 630.50 XLON xeaMUs@VeMq
19-01-2026 10:23:45 GBp 188 629.50 XLON xeaMUs@VMvv
19-01-2026 10:23:45 GBp 138 629.50 XLON xeaMUs@VMvx
19-01-2026 10:23:45 GBp 913 629.50 XLON xeaMUs@VMvE
19-01-2026 10:23:45 GBp 123 629.50 XLON xeaMUs@VMvG
19-01-2026 10:22:45 GBp 2 629.00 XLON xeaMUs@VNlm
19-01-2026 10:17:43 GBp 311 629.00 XLON xeaMUs@VJiy
19-01-2026 10:17:15 GBp 233 629.50 XLON xeaMUs@VJ5M
19-01-2026 10:17:11 GBp 1,059 630.00 XLON xeaMUs@VJ6K
19-01-2026 10:17:09 GBp 152 630.00 XLON xeaMUs@VJ0z
19-01-2026 10:17:09 GBp 154 630.00 XLON xeaMUs@VJ04
19-01-2026 10:17:09 GBp 153 630.00 XLON xeaMUs@VJ0N
19-01-2026 10:17:09 GBp 243 630.00 XLON xeaMUs@VJ3k
19-01-2026 10:17:09 GBp 79 630.00 XLON xeaMUs@VJ30
19-01-2026 10:17:09 GBp 74 630.00 XLON xeaMUs@VJ32
19-01-2026 09:59:21 GBp 115 628.50 XLON xeaMUs@V2Bg
19-01-2026 09:57:30 GBp 359 629.00 XLON xeaMUs@V0f6
19-01-2026 09:51:59 GBp 52 629.00 XLON xeaMUs@VCDk
19-01-2026 09:41:14 GBp 88 628.50 XLON xeaMUs@Orba
19-01-2026 09:41:14 GBp 261 628.50 XLON xeaMUs@OqQS
19-01-2026 09:41:14 GBp 29 628.50 XLON xeaMUs@OqQU
19-01-2026 09:29:30 GBp 294 627.50 XLON xeaMUs@Owj2
19-01-2026 09:29:22 GBp 47 628.50 XLON xeaMUs@Owqr
19-01-2026 09:29:22 GBp 197 628.50 XLON xeaMUs@Owqt
19-01-2026 09:29:22 GBp 89 628.50 XLON xeaMUs@Owqx
19-01-2026 09:27:04 GBp 95 628.50 XLON xeaMUs@Ou0c
19-01-2026 09:27:04 GBp 300 628.50 XLON xeaMUs@Ou0e
19-01-2026 09:27:04 GBp 1,032 628.50 XLON xeaMUs@Ou0q
19-01-2026 09:27:04 GBp 32 628.50 XLON xeaMUs@Ou0s
19-01-2026 09:27:04 GBp 257 628.50 XLON xeaMUs@Ou3v
19-01-2026 09:23:31 GBp 150 628.00 XLON xeaMUs@Odw4
19-01-2026 09:23:31 GBp 71 628.00 XLON xeaMUs@Odw6
19-01-2026 09:23:29 GBp 320 628.50 XLON xeaMUs@Od7p
19-01-2026 09:23:29 GBp 292 629.00 XLON xeaMUs@Od71
19-01-2026 09:04:03 GBp 369 629.50 XLON xeaMUs@ONpB
19-01-2026 09:04:03 GBp 203 629.50 XLON xeaMUs@ONpV
19-01-2026 09:04:03 GBp 292 630.00 XLON xeaMUs@ONoX
19-01-2026 08:46:02 GBp 292 630.50 XLON xeaMUs@OO3o
19-01-2026 08:46:02 GBp 203 630.00 XLON xeaMUs@OO3q
19-01-2026 08:30:25 GBp 559 630.50 XLON xeaMUs@ODdl
19-01-2026 08:28:42 GBp 123 631.50 XLON xeaMUs@OA$u
19-01-2026 08:28:39 GBp 1,102 631.50 XLON xeaMUs@OAuu
19-01-2026 08:28:39 GBp 93 631.50 XLON xeaMUs@OAuw
19-01-2026 08:28:39 GBp 138 631.50 XLON xeaMUs@OAuH
19-01-2026 08:28:39 GBp 19 631.50 XLON xeaMUs@OAuL
19-01-2026 08:28:39 GBp 28 631.50 XLON xeaMUs@OAxv
19-01-2026 08:28:39 GBp 250 631.50 XLON xeaMUs@OAxx
19-01-2026 08:28:39 GBp 47 631.50 XLON xeaMUs@OAxz
19-01-2026 08:28:39 GBp 292 631.00 XLON xeaMUs@OAx6
19-01-2026 08:23:53 GBp 228 631.50 XLON xeaMUs@Ps$C
19-01-2026 08:13:50 GBp 339 629.50 XLON xeaMUs@P$sG
19-01-2026 08:02:24 GBp 169 624.50 XLON xeaMUs@PZG3
19-01-2026 08:01:31 GBp 124 626.00 XLON xeaMUs@PXiL
19-01-2026 08:01:31 GBp 49 626.50 XLON xeaMUs@PXiR
19-01-2026 08:01:31 GBp 158 626.50 XLON xeaMUs@PXiT
19-01-2026 08:01:31 GBp 160 627.00 XLON xeaMUs@PXiU
19-01-2026 08:01:31 GBp 313 627.00 XLON xeaMUs@PXlW



