HALF-YEAR STATEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE LIQUIDITY CONTRACT AS OF DECEMBER 31, 2025
|Daily report on SOITEC S.A.'s liquidity contract for the period 07/01/2025 to 12/31/2025
|prepared in accordance with the provisions of article 2-3 of AMF Decision no. 2021-01 of June 22, 2021
|Client
|Date (day/month/year)
|Purchases
|Sales
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|Number of shares
|Number of transactions
|Traded volume in EUR
|SOITEC S.A.
|01/07/2025
|1,700
|14
|78,782.93
|1,700
|25
|79,014.47
|SOITEC S.A.
|02/07/2025
|2,100
|41
|101,010.00
|SOITEC S.A.
|03/07/2025
|1,000
|13
|49,417.50
|SOITEC S.A.
|04/07/2025
|1,050
|18
|50,287.97
|132
|1
|6,369.00
|SOITEC S.A.
|07/07/2025
|1,000
|16
|47,164.50
|1,000
|14
|47,317.50
|SOITEC S.A.
|08/07/2025
|350
|3
|16,310.00
|1,400
|18
|66,080.00
|SOITEC S.A.
|09/07/2025
|1,400
|14
|66,941.00
|1,050
|7
|50,550.05
|SOITEC S.A.
|10/07/2025
|1,000
|7
|47,803.00
|1,000
|12
|47,989.50
|SOITEC S.A.
|11/07/2025
|1,050
|16
|50,102.54
|1,000
|5
|47,750.00
|SOITEC S.A.
|14/07/2025
|1,500
|7
|69,268.95
|1,500
|19
|69,363.00
|SOITEC S.A.
|15/07/2025
|1,286
|10
|58,153.56
|1,286
|14
|58,326.27
|SOITEC S.A.
|16/07/2025
|2,750
|29
|123,049.58
|2,250
|17
|101,425.05
|SOITEC S.A.
|17/07/2025
|1,400
|14
|64,211.00
|1,750
|42
|80,881.50
|SOITEC S.A.
|18/07/2025
|741
|9
|34,685.77
|41
|1
|1,951.19
|SOITEC S.A.
|21/07/2025
|700
|9
|32,287.50
|700
|4
|32,385.50
|SOITEC S.A.
|22/07/2025
|1,750
|23
|78,655.50
|350
|3
|15,785.00
|SOITEC S.A.
|23/07/2025
|2,600
|19
|110,490.38
|1,400
|15
|62,160.00
|SOITEC S.A.
|24/07/2025
|1,350
|8
|55,462.05
|1,350
|10
|56,838.51
|SOITEC S.A.
|25/07/2025
|1,400
|11
|57,613.50
|1,050
|8
|43,389.47
|SOITEC S.A.
|28/07/2025
|500
|8
|20,775.50
|1,000
|10
|41,950.00
|SOITEC S.A.
|29/07/2025
|2,450
|26
|100,379.93
|1,750
|16
|72,607.50
|SOITEC S.A.
|30/07/2025
|1,050
|14
|42,241.50
|1,050
|12
|42,577.50
|SOITEC S.A.
|31/07/2025
|1,400
|16
|55,020.00
|350
|2
|13,982.50
|SOITEC S.A.
|01/08/2025
|1,050
|8
|39,504.47
|350
|1
|13,209.00
|SOITEC S.A.
|04/08/2025
|1,050
|9
|38,699.54
|350
|1
|13,016.50
|SOITEC S.A.
|05/08/2025
|1,050
|4
|38,464.97
|1,050
|8
|38,594.54
|SOITEC S.A.
|06/08/2025
|1,050
|6
|38,325.00
|700
|3
|25,637.50
|SOITEC S.A.
|07/08/2025
|1,050
|9
|38,902.50
|SOITEC S.A.
|08/08/2025
|350
|4
|13,142.50
|350
|3
|13,317.50
|SOITEC S.A.
|11/08/2025
|1,500
|11
|57,004.95
|1,500
|10
|57,171.00
|SOITEC S.A.
|12/08/2025
|700
|9
|26,372.50
|1,050
|8
|39,777.47
|SOITEC S.A.
|13/08/2025
|700
|9
|26,757.50
|610
|6
|23,423.02
|SOITEC S.A.
|14/08/2025
|730
|10
|27,632.84
|350
|4
|13,391.00
|SOITEC S.A.
|15/08/2025
|350
|9
|13,083.00
|350
|4
|13,156.50
|SOITEC S.A.
|18/08/2025
|800
|8
|29,645.04
|800
|3
|29,697.52
|SOITEC S.A.
|19/08/2025
|1,400
|25
|52,545.50
|1,400
|14
|52,710.00
|SOITEC S.A.
|20/08/2025
|1,400
|13
|51,758.00
|1,400
|14
|51,870.00
|SOITEC S.A.
|21/08/2025
|350
|6
|12,862.50
|350
|2
|12,880.00
|SOITEC S.A.
|22/08/2025
|1,050
|10
|39,462.47
|SOITEC S.A.
|25/08/2025
|1,050
|21
|41,089.97
|SOITEC S.A.
|26/08/2025
|1,050
|10
|40,400.54
|SOITEC S.A.
|27/08/2025
|700
|15
|26,145.00
|350
|3
|13,226.50
|SOITEC S.A.
|28/08/2025
|350
|4
|12,988.50
|SOITEC S.A.
|29/08/2025
|1,050
|13
|38,059.04
|SOITEC S.A.
|01/09/2025
|1,050
|11
|36,473.54
|1,050
|11
|36,960.00
|SOITEC S.A.
|02/09/2025
|1,050
|11
|36,053.54
|SOITEC S.A.
|03/09/2025
|700
|6
|23,579.50
|700
|14
|23,926.00
|SOITEC S.A.
|04/09/2025
|350
|1
|11,287.50
|SOITEC S.A.
|05/09/2025
|1,050
|21
|34,709.54
|SOITEC S.A.
|08/09/2025
|1,050
|15
|34,352.54
|700
|8
|23,187.50
|SOITEC S.A.
|09/09/2025
|700
|13
|22,620.50
|350
|3
|11,511.50
|SOITEC S.A.
|10/09/2025
|700
|8
|22,053.50
|700
|12
|22,263.50
|SOITEC S.A.
|11/09/2025
|700
|11
|21,805.00
|700
|8
|22,008.00
|SOITEC S.A.
|12/09/2025
|700
|11
|21,854.00
|700
|11
|21,994.00
|SOITEC S.A.
|15/09/2025
|1,000
|7
|31,454.50
|1,000
|7
|31,534.50
|SOITEC S.A.
|16/09/2025
|700
|9
|22,109.50
|1,050
|9
|33,582.47
|SOITEC S.A.
|17/09/2025
|1,050
|12
|33,883.50
|1,400
|12
|45,587.50
|SOITEC S.A.
|18/09/2025
|2,100
|13
|72,411.57
|SOITEC S.A.
|19/09/2025
|1,400
|22
|50,109.50
|350
|3
|12,792.50
|SOITEC S.A.
|22/09/2025
|700
|5
|24,780.00
|1,400
|17
|50,435.00
|SOITEC S.A.
|23/09/2025
|1,450
|20
|55,012.57
|1,450
|11
|55,042.44
|SOITEC S.A.
|24/09/2025
|700
|13
|26,950.00
|700
|8
|26,971.00
|SOITEC S.A.
|25/09/2025
|1,400
|10
|53,749.50
|1,400
|16
|53,945.22
|SOITEC S.A.
|26/09/2025
|2,500
|22
|95,370.00
|2,300
|17
|88,112.54
|SOITEC S.A.
|29/09/2025
|1,946
|18
|75,470.36
|1,596
|16
|62,279.59
|SOITEC S.A.
|30/09/2025
|1,450
|13
|55,544.57
|1,500
|7
|57,504.00
|SOITEC S.A.
|01/10/2025
|1,400
|11
|56,248.50
|SOITEC S.A.
|02/10/2025
|1,400
|16
|58,835.00
|SOITEC S.A.
|03/10/2025
|700
|3
|30,555.00
|1,050
|11
|46,297.97
|SOITEC S.A.
|06/10/2025
|1,750
|25
|77,599.73
|650
|5
|29,089.97
|SOITEC S.A.
|07/10/2025
|1,750
|12
|76,473.43
|500
|9
|21,919.00
|SOITEC S.A.
|08/10/2025
|700
|9
|30,103.50
|1,350
|12
|58,608.50
|SOITEC S.A.
|09/10/2025
|1,250
|6
|56,675.00
|1,400
|18
|63,511.00
|SOITEC S.A.
|10/10/2025
|1,750
|24
|77,595.00
|SOITEC S.A.
|13/10/2025
|1,000
|9
|43,539.00
|1,300
|11
|56,950.01
|SOITEC S.A.
|14/10/2025
|4,350
|39
|177,052.83
|SOITEC S.A.
|15/10/2025
|450
|7
|16,983.00
|1,600
|15
|61,102.56
|SOITEC S.A.
|16/10/2025
|1,875
|20
|73,361.25
|1,175
|7
|46,203.70
|SOITEC S.A.
|17/10/2025
|1,400
|18
|53,392.50
|700
|4
|26,775.00
|SOITEC S.A.
|20/10/2025
|850
|15
|32,627.51
|1,050
|11
|40,372.50
|SOITEC S.A.
|21/10/2025
|1,500
|20
|60,246.00
|2,450
|23
|98,584.57
|SOITEC S.A.
|22/10/2025
|855
|9
|35,255.75
|505
|3
|20,962.40
|SOITEC S.A.
|23/10/2025
|1,050
|14
|43,714.97
|1,050
|10
|43,945.97
|SOITEC S.A.
|24/10/2025
|700
|1
|30,450.00
|700
|10
|30,572.50
|SOITEC S.A.
|27/10/2025
|1,600
|13
|68,590.08
|1,150
|5
|49,595.02
|SOITEC S.A.
|28/10/2025
|2,450
|24
|100,996.11
|1,400
|14
|58,681.00
|SOITEC S.A.
|29/10/2025
|1,400
|15
|56,588.00
|SOITEC S.A.
|30/10/2025
|1,050
|11
|43,540.04
|1,050
|7
|43,872.47
|SOITEC S.A.
|31/10/2025
|700
|12
|29,004.50
|350
|4
|14,560.00
|SOITEC S.A.
|03/11/2025
|2,000
|15
|80,115.60
|1,400
|15
|56,434.00
|SOITEC S.A.
|04/11/2025
|1,350
|19
|52,785.54
|1,000
|4
|39,400.00
|SOITEC S.A.
|05/11/2025
|1,750
|33
|66,493.00
|2,450
|17
|94,115.04
|SOITEC S.A.
|06/11/2025
|2,100
|23
|81,305.07
|1,050
|8
|41,205.47
|SOITEC S.A.
|07/11/2025
|1,750
|23
|65,415.00
|1,750
|11
|65,544.50
|SOITEC S.A.
|10/11/2025
|700
|11
|26,656.00
|SOITEC S.A.
|11/11/2025
|700
|11
|25,896.50
|700
|9
|25,994.50
|SOITEC S.A.
|12/11/2025
|700
|11
|25,728.50
|4,113
|44
|159,595.09
|SOITEC S.A.
|13/11/2025
|1,400
|25
|54,985.00
|700
|10
|28,150.50
|SOITEC S.A.
|14/11/2025
|1,050
|22
|39,193.04
|1,050
|12
|39,564.00
|SOITEC S.A.
|17/11/2025
|2,450
|14
|92,176.11
|1,750
|12
|66,346.00
|SOITEC S.A.
|18/11/2025
|1,750
|28
|61,967.50
|SOITEC S.A.
|19/11/2025
|1,050
|12
|36,277.50
|1,050
|10
|36,435.00
|SOITEC S.A.
|20/11/2025
|5,750
|40
|166,393.50
|2,600
|23
|74,926.02
|SOITEC S.A.
|21/11/2025
|1,050
|9
|24,346.04
|1,050
|10
|24,423.00
|SOITEC S.A.
|24/11/2025
|1,400
|6
|32,336.50
|1,750
|8
|41,045.73
|SOITEC S.A.
|25/11/2025
|1,200
|4
|28,702.56
|1,200
|8
|29,037.96
|SOITEC S.A.
|26/11/2025
|1,400
|9
|35,441.00
|1,750
|7
|44,765.00
|SOITEC S.A.
|27/11/2025
|700
|3
|18,861.50
|1,050
|3
|28,507.50
|SOITEC S.A.
|28/11/2025
|1,400
|5
|38,080.00
|700
|2
|19,040.00
|SOITEC S.A.
|01/12/2025
|1,050
|3
|27,370.04
|1,050
|4
|27,552.00
|SOITEC S.A.
|02/12/2025
|1,400
|5
|35,843.50
|700
|11
|18,249.00
|SOITEC S.A.
|03/12/2025
|750
|5
|19,387.50
|1,050
|10
|27,212.54
|SOITEC S.A.
|04/12/2025
|1,588
|6
|41,841.42
|1,750
|10
|46,249.00
|SOITEC S.A.
|05/12/2025
|700
|2
|18,550.00
|1,400
|5
|37,271.50
|SOITEC S.A.
|08/12/2025
|1,050
|6
|27,832.04
|700
|2
|18,630.50
|SOITEC S.A.
|09/12/2025
|350
|1
|9,173.50
|109
|1
|2,888.50
|SOITEC S.A.
|10/12/2025
|700
|3
|18,028.50
|241
|1
|6,297.33
|SOITEC S.A.
|11/12/2025
|463
|3
|11,753.07
|700
|4
|18,039.00
|SOITEC S.A.
|12/12/2025
|350
|2
|9,100.00
|700
|2
|18,410.00
|SOITEC S.A.
|15/12/2025
|1,000
|4
|25,646.50
|700
|3
|17,979.50
|SOITEC S.A.
|16/12/2025
|1,700
|14
|42,473.48
|1,350
|10
|33,921.05
|SOITEC S.A.
|17/12/2025
|1,050
|4
|25,749.47
|700
|3
|17,223.50
|SOITEC S.A.
|18/12/2025
|2,800
|11
|66,580.64
|2,800
|10
|66,787.00
|SOITEC S.A.
|19/12/2025
|700
|6
|16,467.50
|SOITEC S.A.
|22/12/2025
|350
|2
|8,095.50
|350
|1
|8,235.50
|SOITEC S.A.
|23/12/2025
|350
|1
|8,018.50
|350
|1
|8,106.00
|SOITEC S.A.
|24/12/2025
|350
|2
|8,043.00
|SOITEC S.A.
|29/12/2025
|700
|2
|16,086.00
|700
|2
|16,107.00
|SOITEC S.A.
|30/12/2025
|350
|1
|8,106.00
|SOITEC S.A.
|31/12/2025
|700
|3
|16,030.00
|700
|4
|16,065.00
|TOTAL
|142,784
|1,399
|5,270,345
|129,708
|1,178
|4,807,774
|Purchases:
|142,784
|(1,399 transactions)
|5,270,345€
|Sales:
|129,708
|(1,178 transactions)
|4,807,774€
Attachment
-
Soitec - PR Interim report as of December 31, 2025 liquidity contract
