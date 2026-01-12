Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Gold Price RISES On 12Th January: Check 22K, 24K Rates In Your City

2026-01-12 07:52:36
Gold Price Today: Gold and silver prices are on the rise again today, Monday. Early in the morning, silver crossed ₹2.50 lakh and gold is over ₹1.39 lakh per 10 grams. Find out the latest gold and silver rates in 10 major metro cities

Gold - ₹138,900 per 10 grams

Silver - ₹251,490 per kilogram

Gold - ₹139,140 per 10 grams

Silver - ₹251,920 per kilogram

Gold - ₹138,960 per 10 grams

Silver - ₹251,590 per kilogram

Gold - ₹139,550 per 10 grams

Silver - ₹252,660 per kilogram

Gold - ₹139,330 per 10 grams

Silver - ₹252,260 per kilogram

Gold - ₹139,120 per 10 grams

Silver - ₹251,890 per kilogram

Gold - ₹139,290 per 10 grams

Silver - ₹252,190 per kilogram

Gold - ₹139,090 per 10 grams

Silver - ₹251,820 per kilogram

Gold - ₹139,180 per 10 grams

Silver - ₹251,990 per kilogram

Gold: ₹139,070/10g

Silver: ₹251,790/kg

Disclaimer: Rates are from co (7 AM). Local taxes & making charges may cause price differences.

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

