OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-12-29 02:01:16
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
29 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 December 2025 it had purchased a total of 89,815 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 39,815 50,000 -
Highest price paid (per ordinary share) 644.00p 644.50p -
Lowest price paid (per ordinary share) 638.50p 639.00p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 642.37p 642.31p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,971,191 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,971,191.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
24-12-2025 12:13:30 GBp 427 640.50 XLON xeaMQt6j1TW
24-12-2025 12:13:30 GBp 193 640.50 BATE xeaMQt6j1Ti
24-12-2025 12:11:11 GBp 22 640.50 XLON xeaMQt6jEog
24-12-2025 12:11:08 GBp 430 640.50 XLON xeaMQt6jEoO
24-12-2025 12:10:45 GBp 38 641.50 XLON xeaMQt6jEx@
24-12-2025 12:10:45 GBp 41 641.50 XLON xeaMQt6jEx2
24-12-2025 12:10:45 GBp 519 641.50 XLON xeaMQt6jEx4
24-12-2025 12:10:45 GBp 894 641.50 XLON xeaMQt6jExF
24-12-2025 12:10:45 GBp 232 641.50 BATE xeaMQt6jExH
24-12-2025 12:10:45 GBp 145 643.00 XLON xeaMQt6jEwX
24-12-2025 12:10:45 GBp 698 643.00 XLON xeaMQt6jEwZ
24-12-2025 12:10:45 GBp 41 643.00 XLON xeaMQt6jEwb
24-12-2025 12:10:45 GBp 278 643.00 XLON xeaMQt6jEwf
24-12-2025 12:10:45 GBp 169 642.50 XLON xeaMQt6jEwh
24-12-2025 12:10:45 GBp 465 642.50 XLON xeaMQt6jEwj
24-12-2025 12:10:45 GBp 230 642.00 XLON xeaMQt6jEwr
24-12-2025 12:10:45 GBp 282 642.00 BATE xeaMQt6jEwt
24-12-2025 12:10:45 GBp 527 642.50 XLON xeaMQt6jEwu
24-12-2025 12:10:45 GBp 645 642.50 BATE xeaMQt6jEww
24-12-2025 12:08:45 GBp 553 642.50 BATE xeaMQt6jFd5
24-12-2025 12:06:50 GBp 510 642.50 BATE xeaMQt6jFmR
24-12-2025 12:02:58 GBp 113 642.50 BATE xeaMQt6jClS
24-12-2025 12:02:33 GBp 335 643.00 BATE xeaMQt6jCgw
24-12-2025 12:02:33 GBp 656 643.00 BATE xeaMQt6jCgy
24-12-2025 12:02:33 GBp 129 643.00 XLON xeaMQt6jCgu
24-12-2025 12:02:33 GBp 619 643.00 XLON xeaMQt6jCg@
24-12-2025 12:01:07 GBp 1,364 644.00 BATE xeaMQt6jC5A
24-12-2025 12:01:07 GBp 69 644.00 BATE xeaMQt6jC5C
24-12-2025 12:01:07 GBp 88 644.00 BATE xeaMQt6jC5E
24-12-2025 12:01:07 GBp 278 644.00 BATE xeaMQt6jC5G
24-12-2025 11:59:53 GBp 378 643.00 BATE xeaMQt6jCBI
24-12-2025 11:58:42 GBp 163 643.00 BATE xeaMQt6jCRY
24-12-2025 11:58:42 GBp 24 643.00 BATE xeaMQt6jCRa
24-12-2025 11:55:53 GBp 119 643.00 BATE xeaMQt6jDvG
24-12-2025 11:55:53 GBp 24 643.00 BATE xeaMQt6jDvK
24-12-2025 11:53:51 GBp 350 643.00 BATE xeaMQt6jDTX
24-12-2025 11:52:23 GBp 100 643.00 BATE xeaMQt6jAl@
24-12-2025 11:52:23 GBp 88 643.00 BATE xeaMQt6jAl0
24-12-2025 11:52:23 GBp 91 643.00 BATE xeaMQt6jAl2
24-12-2025 11:46:39 GBp 794 643.50 XLON xeaMQt6jBsA
24-12-2025 11:46:39 GBp 676 643.50 BATE xeaMQt6jBsC
24-12-2025 11:46:39 GBp 13 643.50 BATE xeaMQt6jBsE
24-12-2025 11:44:41 GBp 176 644.00 XLON xeaMQt6jBCh
24-12-2025 11:44:41 GBp 748 644.00 XLON xeaMQt6jBCu
24-12-2025 11:44:41 GBp 937 644.00 BATE xeaMQt6jBCw
24-12-2025 11:43:35 GBp 140 644.00 XLON xeaMQt6jBIp
24-12-2025 11:43:35 GBp 254 644.00 BATE xeaMQt6jBIr
24-12-2025 11:42:37 GBp 401 644.00 BATE xeaMQt6j8dD
24-12-2025 11:42:37 GBp 99 644.00 BATE xeaMQt6j8cX
24-12-2025 11:42:37 GBp 748 644.00 XLON xeaMQt6j8cZ
24-12-2025 11:42:09 GBp 212 644.50 BATE xeaMQt6j8jV
24-12-2025 11:41:14 GBp 179 644.50 BATE xeaMQt6j8mT
24-12-2025 11:41:14 GBp 327 644.50 BATE xeaMQt6j8pZ
24-12-2025 11:41:14 GBp 477 644.50 BATE xeaMQt6j8pf
24-12-2025 11:41:14 GBp 2,800 644.50 BATE xeaMQt6j8ph
24-12-2025 11:41:14 GBp 106 644.00 XLON xeaMQt6j8pn
24-12-2025 11:41:14 GBp 510 644.50 BATE xeaMQt6j8pt
24-12-2025 11:41:13 GBp 134 644.50 BATE xeaMQt6j8p5
24-12-2025 11:41:13 GBp 553 644.50 BATE xeaMQt6j8p3
24-12-2025 11:41:13 GBp 1,077 644.00 BATE xeaMQt6j8pI
24-12-2025 11:41:13 GBp 52 644.00 BATE xeaMQt6j8pK
24-12-2025 11:41:13 GBp 372 643.50 XLON xeaMQt6j8pR
24-12-2025 11:15:41 GBp 382 643.00 XLON xeaMQt6kr9G
24-12-2025 11:13:34 GBp 13,661 643.00 XLON xeaMQt6kokW
24-12-2025 11:13:34 GBp 114 643.00 XLON xeaMQt6kokY
24-12-2025 11:12:55 GBp 231 642.50 XLON xeaMQt6koo7
24-12-2025 11:12:55 GBp 231 642.50 BATE xeaMQt6koo9
24-12-2025 11:12:54 GBp 139 643.00 BATE xeaMQt6kooS
24-12-2025 11:12:18 GBp 126 643.00 BATE xeaMQt6koxw
24-12-2025 11:11:34 GBp 254 643.00 BATE xeaMQt6ko29
24-12-2025 11:11:34 GBp 490 642.50 XLON xeaMQt6ko2T
24-12-2025 11:10:23 GBp 111 642.50 XLON xeaMQt6koN@
24-12-2025 11:10:23 GBp 24 642.50 XLON xeaMQt6koN0
24-12-2025 11:10:23 GBp 407 642.50 XLON xeaMQt6koN4
24-12-2025 11:10:23 GBp 460 642.50 XLON xeaMQt6koN6
24-12-2025 11:10:23 GBp 695 642.50 XLON xeaMQt6koNB
24-12-2025 11:10:23 GBp 645 642.50 XLON xeaMQt6koNy
24-12-2025 11:10:23 GBp 177 642.00 BATE xeaMQt6koNN
24-12-2025 11:10:23 GBp 748 642.00 XLON xeaMQt6koNL
24-12-2025 11:10:23 GBp 571 642.00 BATE xeaMQt6koNP
24-12-2025 11:03:27 GBp 1,178 643.00 BATE xeaMQt6kmrS
24-12-2025 11:03:27 GBp 75 643.00 BATE xeaMQt6kmrU
24-12-2025 11:03:27 GBp 257 643.00 BATE xeaMQt6kmqe
24-12-2025 11:03:27 GBp 36 643.00 BATE xeaMQt6kmqg
24-12-2025 11:03:27 GBp 237 642.50 XLON xeaMQt6kmqm
24-12-2025 11:03:27 GBp 1,229 642.50 BATE xeaMQt6kmq3
24-12-2025 11:03:27 GBp 24 642.50 BATE xeaMQt6kmq5
24-12-2025 11:03:27 GBp 711 642.00 XLON xeaMQt6kmq8
24-12-2025 10:55:47 GBp 2 641.50 BATE xeaMQt6kn8O
24-12-2025 10:48:08 GBp 259 642.00 XLON xeaMQt6k$rF
24-12-2025 10:48:08 GBp 228 642.00 BATE xeaMQt6k$rH
24-12-2025 10:48:04 GBp 587 642.00 BATE xeaMQt6k$qs
24-12-2025 10:48:04 GBp 666 642.00 XLON xeaMQt6k$qq
24-12-2025 10:47:27 GBp 353 642.00 BATE xeaMQt6k$oo
24-12-2025 10:46:54 GBp 326 642.00 BATE xeaMQt6k$xV
24-12-2025 10:43:31 GBp 427 642.50 XLON xeaMQt6kyjW
24-12-2025 10:43:31 GBp 170 642.50 XLON xeaMQt6kyjY
24-12-2025 10:43:31 GBp 543 642.50 XLON xeaMQt6kyja
24-12-2025 10:43:31 GBp 24 642.50 XLON xeaMQt6kyjc
24-12-2025 10:43:31 GBp 594 642.00 XLON xeaMQt6kyjn
24-12-2025 10:43:31 GBp 746 642.00 BATE xeaMQt6kyjp
24-12-2025 10:41:25 GBp 240 642.50 BATE xeaMQt6ky1t
24-12-2025 10:41:22 GBp 1,119 643.00 BATE xeaMQt6ky0c
24-12-2025 10:41:22 GBp 1,400 643.00 BATE xeaMQt6ky0e
24-12-2025 10:41:22 GBp 2,121 642.50 XLON xeaMQt6ky0q
24-12-2025 10:41:22 GBp 39 642.50 XLON xeaMQt6ky0s
24-12-2025 10:41:22 GBp 446 642.50 BATE xeaMQt6ky0B
24-12-2025 10:25:46 GBp 524 641.00 XLON xeaMQt6kxL1
24-12-2025 10:25:46 GBp 1,140 641.00 BATE xeaMQt6kxLJ
24-12-2025 10:25:46 GBp 1,194 641.00 BATE xeaMQt6kxLL
24-12-2025 10:25:46 GBp 255 641.00 BATE xeaMQt6kxLN
24-12-2025 10:25:46 GBp 184 641.00 BATE xeaMQt6kxLP
24-12-2025 10:14:53 GBp 295 640.00 XLON xeaMQt6kvQf
24-12-2025 10:12:33 GBp 249 640.50 BATE xeaMQt6kcmM
24-12-2025 10:12:27 GBp 83 641.00 BATE xeaMQt6kczi
24-12-2025 10:11:48 GBp 157 641.00 BATE xeaMQt6kc70
24-12-2025 10:10:34 GBp 120 640.00 XLON xeaMQt6kcMj
24-12-2025 10:10:02 GBp 476 641.00 BATE xeaMQt6kcOC
24-12-2025 10:09:58 GBp 1,685 641.00 BATE xeaMQt6kcQg
24-12-2025 10:09:58 GBp 129 641.00 BATE xeaMQt6kcQi
24-12-2025 10:09:58 GBp 241 641.00 BATE xeaMQt6kcQk
24-12-2025 10:09:58 GBp 481 640.50 XLON xeaMQt6kcQr
24-12-2025 10:09:58 GBp 124 640.50 BATE xeaMQt6kcQt
24-12-2025 10:09:58 GBp 343 640.50 BATE xeaMQt6kcQv
24-12-2025 10:00:10 GBp 145 641.00 XLON xeaMQt6kbc6
24-12-2025 10:00:10 GBp 325 642.00 BATE xeaMQt6kbcE
24-12-2025 10:00:10 GBp 323 642.00 BATE xeaMQt6kbcM
24-12-2025 10:00:10 GBp 22 641.00 XLON xeaMQt6kbcT
24-12-2025 10:00:10 GBp 227 642.00 BATE xeaMQt6kbcU
24-12-2025 10:00:10 GBp 223 642.00 BATE xeaMQt6kbXa
24-12-2025 10:00:10 GBp 223 642.00 BATE xeaMQt6kbXi
24-12-2025 10:00:10 GBp 227 642.00 BATE xeaMQt6kbXo
24-12-2025 10:00:10 GBp 219 641.00 XLON xeaMQt6kbXu
24-12-2025 10:00:10 GBp 121 642.00 BATE xeaMQt6kbXw
24-12-2025 10:00:10 GBp 477 641.50 BATE xeaMQt6kbXy
24-12-2025 10:00:10 GBp 227 642.00 BATE xeaMQt6kbXJ
24-12-2025 10:00:10 GBp 7 641.50 BATE xeaMQt6kbXL
24-12-2025 10:00:10 GBp 202 642.00 BATE xeaMQt6kbXF
24-12-2025 10:00:10 GBp 200 641.00 XLON xeaMQt6kbXR
24-12-2025 10:00:10 GBp 240 641.00 XLON xeaMQt6kbXT
24-12-2025 10:00:10 GBp 443 641.00 BATE xeaMQt6kbXV
24-12-2025 09:42:01 GBp 205 642.00 XLON xeaMQt6kX8E
24-12-2025 09:42:01 GBp 25 642.00 XLON xeaMQt6kX8J
24-12-2025 09:42:01 GBp 400 642.00 XLON xeaMQt6kX8L
24-12-2025 09:42:01 GBp 426 641.50 XLON xeaMQt6kX8S
24-12-2025 09:42:01 GBp 63 641.50 BATE xeaMQt6kX8U
24-12-2025 09:42:01 GBp 366 641.50 BATE xeaMQt6kXBW
24-12-2025 09:41:56 GBp 431 641.50 BATE xeaMQt6kXAG
24-12-2025 09:35:24 GBp 380 642.00 BATE xeaMQt6klwb
24-12-2025 09:35:24 GBp 85 642.00 BATE xeaMQt6klwd
24-12-2025 09:33:23 GBp 109 642.00 BATE xeaMQt6klR0
24-12-2025 09:33:23 GBp 21 642.00 BATE xeaMQt6klR2
24-12-2025 09:33:23 GBp 203 641.50 XLON xeaMQt6klR9
24-12-2025 09:33:23 GBp 162 641.50 BATE xeaMQt6klRB
24-12-2025 09:33:23 GBp 56 641.50 BATE xeaMQt6klRD
24-12-2025 09:33:05 GBp 238 642.00 BATE xeaMQt6kiXk
24-12-2025 09:33:05 GBp 17 642.00 BATE xeaMQt6kiXm
24-12-2025 09:32:57 GBp 205 642.00 BATE xeaMQt6kijO
24-12-2025 09:32:57 GBp 1 642.00 BATE xeaMQt6kijQ
24-12-2025 09:32:57 GBp 195 641.50 XLON xeaMQt6kiiX
24-12-2025 09:32:56 GBp 17 642.00 BATE xeaMQt6kii7
24-12-2025 09:32:56 GBp 1,231 642.00 BATE xeaMQt6kii1
24-12-2025 09:32:56 GBp 68 642.00 BATE xeaMQt6kii3
24-12-2025 09:32:56 GBp 223 642.00 BATE xeaMQt6kii5
24-12-2025 09:32:56 GBp 420 641.50 XLON xeaMQt6kiiA
24-12-2025 09:32:56 GBp 395 641.50 BATE xeaMQt6kiiC
24-12-2025 09:31:25 GBp 163 641.50 XLON xeaMQt6kixE
24-12-2025 09:30:51 GBp 379 642.00 BATE xeaMQt6kiDq
24-12-2025 09:30:51 GBp 378 642.00 XLON xeaMQt6kiDs
24-12-2025 09:17:58 GBp 126 642.00 BATE xeaMQt6keXj
24-12-2025 09:17:08 GBp 69 642.00 BATE xeaMQt6keoK
24-12-2025 09:17:08 GBp 164 642.00 BATE xeaMQt6keoM
24-12-2025 09:11:54 GBp 245 641.50 BATE xeaMQt6kf3o
24-12-2025 09:11:50 GBp 146 641.50 BATE xeaMQt6kf21
24-12-2025 09:11:25 GBp 497 641.50 BATE xeaMQt6kf8A
24-12-2025 09:10:36 GBp 123 642.00 BATE xeaMQt6kfVa
24-12-2025 09:10:36 GBp 407 642.00 BATE xeaMQt6kfVY
24-12-2025 09:09:47 GBp 4 642.00 BATE xeaMQt6kMWv
24-12-2025 09:09:47 GBp 8 642.00 BATE xeaMQt6kMWx
24-12-2025 09:09:47 GBp 21 642.00 BATE xeaMQt6kMWy
24-12-2025 09:08:58 GBp 115 642.00 BATE xeaMQt6kMg1
24-12-2025 09:08:58 GBp 14 642.00 BATE xeaMQt6kMg3
24-12-2025 09:08:09 GBp 106 642.00 BATE xeaMQt6kM$o
24-12-2025 09:08:09 GBp 75 642.00 BATE xeaMQt6kM$q
24-12-2025 09:07:20 GBp 163 642.00 BATE xeaMQt6kM1f
24-12-2025 09:06:31 GBp 186 642.00 BATE xeaMQt6kMLp
24-12-2025 09:05:42 GBp 150 642.00 BATE xeaMQt6kMS@
24-12-2025 09:04:53 GBp 197 642.00 BATE xeaMQt6kNXg
24-12-2025 09:03:15 GBp 462 642.00 BATE xeaMQt6kNyb
24-12-2025 09:01:53 GBp 155 642.00 BATE xeaMQt6kNEv
24-12-2025 09:01:53 GBp 408 642.00 BATE xeaMQt6kNE0
24-12-2025 09:01:53 GBp 348 642.00 BATE xeaMQt6kNE2
24-12-2025 09:01:53 GBp 456 642.00 BATE xeaMQt6kNE8
24-12-2025 09:01:53 GBp 465 642.00 BATE xeaMQt6kNEO
24-12-2025 09:01:53 GBp 454 642.00 BATE xeaMQt6kNEU
24-12-2025 09:01:53 GBp 452 642.00 BATE xeaMQt6kN9a
24-12-2025 09:01:53 GBp 246 642.00 BATE xeaMQt6kN9o
24-12-2025 09:01:53 GBp 246 642.00 BATE xeaMQt6kN90
24-12-2025 09:01:53 GBp 244 642.00 BATE xeaMQt6kN9D
24-12-2025 09:01:52 GBp 243 642.00 BATE xeaMQt6kN9K
24-12-2025 09:01:52 GBp 255 642.00 BATE xeaMQt6kN9Q
24-12-2025 09:01:52 GBp 247 642.00 BATE xeaMQt6kN8W
24-12-2025 09:01:52 GBp 253 642.00 BATE xeaMQt6kN8m
24-12-2025 09:00:00 GBp 374 641.00 BATE xeaMQt6kKeL
24-12-2025 08:48:51 GBp 351 640.00 BATE xeaMQt6kIVN
24-12-2025 08:48:30 GBp 83 640.00 XLON xeaMQt6kIQm
24-12-2025 08:48:30 GBp 306 640.00 XLON xeaMQt6kIQo
24-12-2025 08:46:50 GBp 36 640.00 BATE xeaMQt6kJ50
24-12-2025 08:46:50 GBp 314 640.00 BATE xeaMQt6kJ52
24-12-2025 08:41:10 GBp 208 640.00 XLON xeaMQt6kGAo
24-12-2025 08:41:10 GBp 317 640.00 BATE xeaMQt6kGAq
24-12-2025 08:41:10 GBp 201 640.00 XLON xeaMQt6kGAs
24-12-2025 08:35:26 GBp 300 640.50 BATE xeaMQt6kUr0
24-12-2025 08:30:07 GBp 314 640.50 BATE xeaMQt6kV2w
24-12-2025 08:10:09 GBp 1,125 639.00 BATE xeaMQt6kPmW
24-12-2025 08:10:09 GBp 207 638.50 XLON xeaMQt6kPme
24-12-2025 08:10:09 GBp 300 639.00 XLON xeaMQt6kPmg
24-12-2025 08:10:09 GBp 287 639.00 BATE xeaMQt6kPmi
24-12-2025 08:02:58 GBp 1,334 640.50 XLON xeaMQt6k4f6



