Economic Calendar: Key Market Events For The Week From December 29, 2025 To January 2, 2026
(MENAFN- The Rio Times) Monday featured Brazilian inflation data, US pending home sales and oil inventories, Indian industrial production, Norwegian retail sales, and Hong Kong trade figures.
Tuesday highlighted Brazilian fiscal and labor market data, US FOMC minutes, Chinese PMIs, Korean CPI, and various European inflation indicators.
Wednesday was dominated by New Year's Eve holidays in many markets, with limited releases including US jobless claims, Chicago PMI, and Korean trade data.
Thursday marked New Year's Day holidays across most major economies, with only sparse PMI releases in select countries.
Friday continued holiday effects in several regions, featuring global manufacturing PMIs, US construction spending, and limited European data.
Monday, December 29, 2025
Brazil
06:00 AM EST IGP-M Inflation Index (MoM) (Dec) (Act: -, Cons: 0.15%, Prev: 0.27%)
06:25 AM EST BCB Focus Market Readout (Act: -, Cons: -, Prev: -)
12:30 PM EST CAGED Net Payroll Jobs (Nov) (Act: -, Cons: 72.80K, Prev: 85.15K)
Mexico
No events scheduled
Argentina
No events scheduled
United States
10:00 AM EST Pending Home Sales (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: 0.9%, Prev: 1.9%)
10:00 AM EST Pending Home Sales Index (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 76.3)
10:30 AM EST Dallas Fed Mfg Business Index (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: -10.4)
10:30 AM EST Crude Oil Inventories (Act: -, Cons: -2.000M, Prev: -1.274M)
Eurozone
06:00 AM EST France Jobseekers Total (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 3,150.8K)
06:30 AM EST Reserve Assets Total (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 1,709.78B)
Canada
No events scheduled
China
No events scheduled
Other Countries
02:00 AM EST NOK Core Retail Sales (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 0.1%)
03:30 AM EST HKD Exports (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 17.5%)
03:30 AM EST HKD Imports (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 18.3%)
03:30 AM EST HKD Trade Balance (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: -39.9B)
05:30 AM EST INR Industrial Production (YoY) (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 0.4%)
18:00 PM EST KRW Industrial Production (YoY) (Nov) (Act: -, Cons: 1.5%, Prev: -8.1%)
Tuesday, December 30, 2025
Brazil
06:30 AM EST Net Debt-to-GDP ratio (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 65.0%)
06:30 AM EST Budget Balance (Nov) (Act: -, Cons: -84.700B, Prev: -81.522B)
06:30 AM EST Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: 78.6%)
07:00 AM EST Unemployment Rate (Nov) (Act: -, Cons: 5.4%, Prev: 5.4%)
Mexico
14:00 PM EST Fiscal Balance (Nov) (Act: -, Cons: -, Prev: -16.75B)
United States
08:55 AM EST Redbook (YoY) (Act: -, Cons: -, Prev: 7.2%)
09:00 AM EST House Price Index (MoM) (Oct) (Act: -, Cons: 0.1%, Prev: 0.0%)
10:30 AM EST Dallas Fed Services Revenues (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: -2.5)
14:00 PM EST FOMC Meeting Minutes (Act: -, Cons: -, Prev: -)
Eurozone
03:00 AM EST Core CPI (YoY) (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 2.6%)
03:00 AM EST Spanish CPI (YoY) (Dec) (Act: -, Cons: 2.9%, Prev: 3.0%)
Canada
No events scheduled
China
20:30 PM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 49.4, Prev: 49.2)
20:30 PM EST Non-Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 49.8, Prev: 49.5)
Other Countries
18:00 PM EST KRW CPI (YoY) (Dec) (Act: -, Cons: 2.3%, Prev: 2.4%)
20:30 PM EST CNY Caixin Manufacturing PMI (MoM) (Dec) (Act: -, Cons: 49.7, Prev: 49.9)
Wednesday, December 31, 2025
Most markets observed New Year's Eve or holiday-related early closures/limited activity (including Brazil, Germany, Italy, United Kingdom, Japan, South Korea, Hong Kong, and others).
Brazil
All Day Holiday – New Year's Eve
Mexico
No events scheduled
United States
07:00 AM EST MBA Mortgage Applications (WoW) (Act: -, Cons: -, Prev: -5.0%)
08:30 AM EST Initial Jobless Claims (Act: -, Cons: 215K, Prev: 214K)
09:45 AM EST Chicago PMI (Dec) (Act: -, Cons: 39.5, Prev: 36.3)
Other Countries
19:00 PM EST KRW Exports (YoY) (Dec) (Act: -, Cons: 9.0%, Prev: 8.4%)
Thursday, January 1, 2026
All Day Holiday – New Year's Day in most major countries (including United States, United Kingdom, Germany, Brazil, Mexico, Canada, China, Japan, South Korea, and others). Limited activity focused on PMIs.
Brazil
All Day Holiday – New Year's Day
Mexico
All Day Holiday – New Year's Day
10:00 AM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 47.30)
United States
All Day Holiday – New Year's Day
Eurozone
All Day Holiday – New Year's Day in many countries
Canada
All Day Holiday – New Year's Day
China
All Day Holiday – New Year's Day
Other Countries
08:00 AM EST BRL S&P Global Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 48.8)
17:00 PM EST AUD Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 52.2, Prev: 52.2)
Friday, January 2, 2026
Brazil
08:00 AM EST S&P Global Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 48.8)
Mexico
10:00 AM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 47.30)
United States
09:45 AM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 51.8, Prev: 51.8)
10:00 AM EST Construction Spending (MoM) (Nov) (Act: -, Cons: -0.1%, Prev: 0.2%)
Eurozone
04:00 AM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 49.2, Prev: 49.6)
Canada
08:30 AM EST Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 48.4)
China
All Day Holiday – New Year's Day (extended)
Other Countries
00:00 AM EST INR Nikkei S&P Global Manufacturing PMI (Dec) (Act: -, Cons: 55.7, Prev: 55.7)
18:00 PM EST AUD Services PMI (Dec) (Act: -, Cons: -, Prev: 51.0)
