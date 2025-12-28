Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

São Paulo Nightlife Guide For Sunday, December 28, 2025


2025-12-28 10:11:33
(MENAFN- The Rio Times) Tonight's easy wins: Planetarium sessions including children's shows at Ibirapuera Planetarium, indie-jazz dinner sets at select venues, recurring jazz programming at Bourbon Street (Moema), and intimate cultural experiences at Casa de Francisca (Consolação). Also notable: Ongoing holiday exhibitions, spontaneous bar music in Vila Madalena/Pinheiros, and relaxed rooftop gatherings.

Top Picks Tonight Planetário do Ibirapuera - Sessões de Planetário (astronomy shows)
  • Why picked: Immersive astronomy sessions in two domes, including family-friendly children's programming-educational and visually captivating experience in a park setting, suitable for expats seeking serene, intellectual evening activities.
  • Start: Various sessions (check schedule)
  • Address: Parque Ibirapuera, Portão 10
  • Info: Rio Times - Planetarium Sessions
  • Tickets: On-site or online
Bourbon Street - Jazz Sessions (jazz/blues)
  • Why picked: Relaxed Sunday jazz in a classic New Orleans-inspired club-smooth improvisations and ambiance for expats winding down with sophisticated live music.
  • Start: 20:30
  • Address: R. dos Chanés, 127, Moema
  • Website: class="rt-a" href="" target="_blank" co
  • Tickets: Bourbon Street - programação
Casa de Francisca - Intimate Programming (MPB/jazz/experimental)
  • Why picked: Historic venue hosts atmospheric Sunday sets-authentic Brazilian music in cozy rooms, ideal for expats enjoying nuanced cultural evenings.
  • Start: Afternoon/evening
  • Address: R. Quintino Bocaiúva, 22, Consolação
  • Info: Casa de Francisca - programação
  • Tickets: Casa de Francisca - ingressos
Select Venues - Indie-Jazz Dinner Sets (jazz/fusion)
  • Why picked: Cozy dinner accompanied by indie-jazz performances-relaxed, gastronomic musical experience for expats in walkable nightlife areas.
  • Start: Evening
  • Address: Various central spots
  • Info: Rio Times - Indie-Jazz Sets
  • Tickets: Venue reservations
Also notable
  • Vila Madalena/Pinheiros Bars - Spontaneous Live Music - From ~20:00; Bohemian districts with impromptu sets.
  • Holiday Exhibitions - Ongoing Displays - Evening access; Various museums; Info: Cultural calendars.
Suggested route

Afternoon/evening in Ibirapuera → Planetarium session → rideshare to Consolação for Casa de Francisca → late to Moema for jazz (Bourbon Street) - or central for indie-jazz dinner.

Getting around & quick tips
  • Ibirapuera ↔ Consolação ↔ Moema trips average 15–30 min via app on Sundays; light post-holiday traffic.
  • Carry photo ID; casual attire works. Confirm schedules via sources before heading out.
  • Planetarium and jazz venues offer seated experiences-early arrival recommended.

Note: Listings verified for Sunday, Dec 28, 2025 (America/São_Paulo). End-of-year period tends to be relaxed; always recheck venue pages for last-minute changes.

MENAFN28122025007421016031ID1110531951



The Rio Times

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date
Search