São Paulo Nightlife Guide For Sunday, December 28, 2025

São Paulo Nightlife Guide For Sunday, December 28, 2025
-
Why picked: Immersive astronomy sessions in two domes, including family-friendly children's programming-educational and visually captivating experience in a park setting, suitable for expats seeking serene, intellectual evening activities.
Start: Various sessions (check schedule)
Address: Parque Ibirapuera, Portão 10
Info: Rio Times - Planetarium Sessions
Tickets: On-site or online
-
Why picked: Relaxed Sunday jazz in a classic New Orleans-inspired club-smooth improvisations and ambiance for expats winding down with sophisticated live music.
Start: 20:30
Address: R. dos Chanés, 127, Moema
Website: class="rt-a" href="" target="_blank" co
Tickets: Bourbon Street - programação
-
Why picked: Historic venue hosts atmospheric Sunday sets-authentic Brazilian music in cozy rooms, ideal for expats enjoying nuanced cultural evenings.
Start: Afternoon/evening
Address: R. Quintino Bocaiúva, 22, Consolação
Info: Casa de Francisca - programação
Tickets: Casa de Francisca - ingressos
-
Why picked: Cozy dinner accompanied by indie-jazz performances-relaxed, gastronomic musical experience for expats in walkable nightlife areas.
Start: Evening
Address: Various central spots
Info: Rio Times - Indie-Jazz Sets
Tickets: Venue reservations
-
Vila Madalena/Pinheiros Bars - Spontaneous Live Music
- From ~20:00; Bohemian districts with impromptu sets.
Holiday Exhibitions - Ongoing Displays
- Evening access; Various museums; Info: Cultural calendars.
Afternoon/evening in Ibirapuera → Planetarium session → rideshare to Consolação for Casa de Francisca → late to Moema for jazz (Bourbon Street) - or central for indie-jazz dinner.Getting around & quick tips
-
Ibirapuera ↔ Consolação ↔ Moema trips average 15–30 min via app on Sundays; light post-holiday traffic.
Carry photo ID; casual attire works. Confirm schedules via sources before heading out.
Planetarium and jazz venues offer seated experiences-early arrival recommended.
Note: Listings verified for Sunday, Dec 28, 2025 (America/São_Paulo). End-of-year period tends to be relaxed; always recheck venue pages for last-minute changes.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment