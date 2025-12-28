Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Currency Market

2025-12-28 09:06:30
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, December 28.​ The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.

The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.

Official exchange rate of the manat against the dollar

December 15

1.7

December 22

1.7

December 16

1.7

December 23

1.7

December 17

1.7

December 24

1.7

December 18

1.7

December 25

1.7

December 19

1.7

December 26

1.7

Average rate per week

1.7

Average rate per week

1.7

The official exchange rate of the manat against the euro increased by 0.0108 manat this week, and the weighted average rate grew by 0.00586 manat, amounting to 2.00076 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

December 15

1.9945

December 22

1.9924

December 16

1.9977

December 23

2.0018

December 17

1.994

December 24

2.0045

December 18

1.9964

December 25

2.0019

December 19

1.9921

December 26

2.0032

Average rate per week

1.9949

Average rate per week

2.00076

The official exchange rate of the manat against the 100 Russian rubles rose by 0.0819 this week, and the weighted average went up by 0.03112 manat, amounting to 2.16004 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

December 15

2.1237

December 22

2.1118

December 16

2.1379

December 23

2.1637

December 17

2.1421

December 24

2.1798

December 18

2.1129

December 25

2.1512

December 19

2.1280

December 26

2.1937

Average rate per week

2.12892

Average rate per week

2.16004

The official exchange rate of the manat against the Turkish lira remain unchanged this week, and the weighted average rate decreased by 0.0001 manat, making 0.0397 manat per one lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

December 15

0.0398

December 22

0.0397

December 16

0.0398

December 23

0.0397

December 17

0.0398

December 24

0.0397

December 18

0.0398

December 25

0.0397

December 19

0.0397

December 26

0.0397

Average rate per week

0.0398

Average rate per week

0.0397

Trend News Agency

