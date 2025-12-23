Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-12-23 02:01:29
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
23 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 December 2025 it had purchased a total of 168,283 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 115,205 53,078 -
Highest price paid (per ordinary share) 634.00p 634.00p -
Lowest price paid (per ordinary share) 626.50p 628.00p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 630.46p 631.04p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,235,197 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,235,197.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
22-12-2025 16:28:42 GBp 134 632.50 XLON xeaMPRzZ3XE
22-12-2025 16:26:31 GBp 322 632.50 XLON xeaMPRzZ1t9
22-12-2025 16:26:01 GBp 650 632.00 XLON xeaMPRzZ1B1
22-12-2025 16:25:51 GBp 310 632.50 XLON xeaMPRzZEdz
22-12-2025 16:25:50 GBp 361 632.50 XLON xeaMPRzZEco
22-12-2025 16:25:50 GBp 245 632.50 XLON xeaMPRzZEcq
22-12-2025 16:25:50 GBp 221 632.50 XLON xeaMPRzZEcs
22-12-2025 16:25:50 GBp 54 632.50 XLON xeaMPRzZEcy
22-12-2025 16:25:50 GBp 214 632.50 XLON xeaMPRzZEc@
22-12-2025 16:25:50 GBp 3 632.50 XLON xeaMPRzZEc0
22-12-2025 16:25:50 GBp 426 632.50 XLON xeaMPRzZEc6
22-12-2025 16:25:50 GBp 343 632.50 XLON xeaMPRzZEc8
22-12-2025 16:25:50 GBp 217 632.50 XLON xeaMPRzZEcA
22-12-2025 16:25:50 GBp 152 632.50 XLON xeaMPRzZEcC
22-12-2025 16:25:50 GBp 363 632.50 XLON xeaMPRzZEcE
22-12-2025 16:25:50 GBp 147 632.50 XLON xeaMPRzZEcG
22-12-2025 16:25:50 GBp 992 632.50 XLON xeaMPRzZEcI
22-12-2025 16:25:50 GBp 1,178 632.50 XLON xeaMPRzZEcS
22-12-2025 16:25:14 GBp 583 632.00 XLON xeaMPRzZE9q
22-12-2025 16:25:11 GBp 480 632.00 XLON xeaMPRzZEB5
22-12-2025 16:23:50 GBp 257 632.50 XLON xeaMPRzZCjU
22-12-2025 16:21:56 GBp 132 632.50 XLON xeaMPRzZAkU
22-12-2025 16:21:56 GBp 183 632.50 XLON xeaMPRzZAfY
22-12-2025 16:18:46 GBp 232 632.50 XLON xeaMPRzZ9@e
22-12-2025 16:15:19 GBp 193 632.50 XLON xeaMPRySqRW
22-12-2025 16:15:19 GBp 1,004 632.50 XLON xeaMPRySqRg
22-12-2025 16:08:10 GBp 193 632.00 XLON xeaMPRyS@1x
22-12-2025 16:08:10 GBp 6 632.00 XLON xeaMPRyS@1z
22-12-2025 16:06:55 GBp 633 632.00 XLON xeaMPRyS$$a
22-12-2025 15:49:35 GBp 1,004 630.00 XLON xeaMPRySXXi
22-12-2025 15:38:40 GBp 856 630.00 BATE xeaMPRySMlR
22-12-2025 15:38:40 GBp 1,004 630.00 XLON xeaMPRySMlP
22-12-2025 15:37:31 GBp 360 630.00 BATE xeaMPRySNZQ
22-12-2025 15:33:42 GBp 217 630.50 XLON xeaMPRySIrV
22-12-2025 15:26:23 GBp 123 629.00 XLON xeaMPRySSVc
22-12-2025 15:25:55 GBp 210 629.50 XLON xeaMPRySTyh
22-12-2025 15:25:55 GBp 497 629.50 XLON xeaMPRySTyj
22-12-2025 15:25:55 GBp 172 629.50 BATE xeaMPRySTyl
22-12-2025 15:25:55 GBp 1,613 630.00 XLON xeaMPRySTyw
22-12-2025 15:25:55 GBp 250 630.00 BATE xeaMPRySTyy
22-12-2025 15:25:45 GBp 370 630.50 XLON xeaMPRyST5X
22-12-2025 15:25:45 GBp 87 630.50 XLON xeaMPRyST5Z
22-12-2025 15:25:45 GBp 35 630.50 XLON xeaMPRyST5b
22-12-2025 15:24:55 GBp 121 630.50 XLON xeaMPRySQxr
22-12-2025 15:24:55 GBp 79 630.50 XLON xeaMPRySQxt
22-12-2025 15:24:55 GBp 31 630.50 XLON xeaMPRySQxv
22-12-2025 15:24:55 GBp 182 630.50 XLON xeaMPRySQxx
22-12-2025 15:22:25 GBp 389 630.00 XLON xeaMPRySOJy
22-12-2025 15:22:15 GBp 359 630.00 BATE xeaMPRySOPS
22-12-2025 15:21:42 GBp 380 630.00 XLON xeaMPRySPzE
22-12-2025 15:21:14 GBp 360 630.00 BATE xeaMPRySPKp
22-12-2025 15:20:46 GBp 402 630.00 BATE xeaMPRyS6kY
22-12-2025 15:19:39 GBp 358 630.00 XLON xeaMPRyS7pW
22-12-2025 15:19:39 GBp 494 630.00 XLON xeaMPRyS7pY
22-12-2025 15:19:39 GBp 291 630.00 XLON xeaMPRyS7pa
22-12-2025 15:19:39 GBp 196 630.00 BATE xeaMPRyS7pc
22-12-2025 15:19:15 GBp 356 630.00 BATE xeaMPRyS79L
22-12-2025 15:18:08 GBp 897 630.00 BATE xeaMPRyS4AJ
22-12-2025 15:18:08 GBp 345 630.00 BATE xeaMPRyS4AL
22-12-2025 15:17:17 GBp 913 630.50 XLON xeaMPRyS5w9
22-12-2025 15:17:06 GBp 1,475 631.00 XLON xeaMPRyS5FJ
22-12-2025 15:15:08 GBp 392 631.00 XLON xeaMPRyS3gn
22-12-2025 15:15:08 GBp 514 631.00 XLON xeaMPRyS3gr
22-12-2025 15:15:08 GBp 14 631.00 XLON xeaMPRyS3gt
22-12-2025 15:14:55 GBp 201 632.00 XLON xeaMPRyS36v
22-12-2025 15:14:43 GBp 546 632.00 XLON xeaMPRyS3E7
22-12-2025 15:14:43 GBp 507 632.00 XLON xeaMPRyS3E9
22-12-2025 15:14:43 GBp 524 632.00 XLON xeaMPRyS3EB
22-12-2025 15:14:43 GBp 1,244 632.00 XLON xeaMPRyS3EU
22-12-2025 15:14:43 GBp 365 632.00 XLON xeaMPRyS39a
22-12-2025 15:14:43 GBp 414 632.00 XLON xeaMPRyS39c
22-12-2025 15:14:43 GBp 539 632.00 XLON xeaMPRyS39e
22-12-2025 15:14:43 GBp 210 632.00 XLON xeaMPRyS39i
22-12-2025 15:14:43 GBp 363 632.00 XLON xeaMPRyS39Y
22-12-2025 15:14:43 GBp 1,004 631.50 XLON xeaMPRyS39r
22-12-2025 15:12:28 GBp 550 632.00 XLON xeaMPRyS1x8
22-12-2025 15:12:28 GBp 4 632.00 XLON xeaMPRyS1xA
22-12-2025 15:12:28 GBp 8 632.00 XLON xeaMPRyS1xO
22-12-2025 15:05:00 GBp 1,004 632.00 XLON xeaMPRySBoj
22-12-2025 14:57:59 GBp 480 631.50 XLON xeaMPRyTrvS
22-12-2025 14:57:14 GBp 466 631.50 XLON xeaMPRyTrRR
22-12-2025 14:57:10 GBp 730 632.00 XLON xeaMPRyTodt
22-12-2025 14:57:10 GBp 743 633.00 XLON xeaMPRyTod2
22-12-2025 14:57:10 GBp 368 633.00 XLON xeaMPRyTod6
22-12-2025 14:57:10 GBp 31 633.00 XLON xeaMPRyTod8
22-12-2025 14:57:10 GBp 161 633.00 XLON xeaMPRyTodA
22-12-2025 14:57:10 GBp 32 633.00 XLON xeaMPRyTodE
22-12-2025 14:57:10 GBp 250 633.00 XLON xeaMPRyTodG
22-12-2025 14:57:10 GBp 517 633.00 XLON xeaMPRyTodI
22-12-2025 14:57:10 GBp 644 633.00 XLON xeaMPRyTodK
22-12-2025 14:57:10 GBp 1,004 632.50 XLON xeaMPRyTodS
22-12-2025 14:52:25 GBp 144 633.50 XLON xeaMPRyT@ra
22-12-2025 14:52:25 GBp 179 633.50 XLON xeaMPRyT@rc
22-12-2025 14:52:25 GBp 36 633.50 XLON xeaMPRyT@rY
22-12-2025 14:51:00 GBp 440 632.50 XLON xeaMPRyT$4A
22-12-2025 14:50:58 GBp 475 633.50 XLON xeaMPRyT$67
22-12-2025 14:50:57 GBp 292 633.50 XLON xeaMPRyT$1w
22-12-2025 14:50:57 GBp 2,818 633.50 XLON xeaMPRyT$10
22-12-2025 14:50:57 GBp 403 633.50 XLON xeaMPRyT$16
22-12-2025 14:50:57 GBp 199 633.50 XLON xeaMPRyT$1C
22-12-2025 14:50:57 GBp 392 633.50 XLON xeaMPRyT$0i
22-12-2025 14:50:57 GBp 203 633.50 XLON xeaMPRyT$0o
22-12-2025 14:50:57 GBp 399 633.50 XLON xeaMPRyT$0E
22-12-2025 14:50:57 GBp 373 633.50 XLON xeaMPRyT$0K
22-12-2025 14:50:57 GBp 195 633.50 XLON xeaMPRyT$0Q
22-12-2025 14:50:56 GBp 403 633.50 XLON xeaMPRyT$3W
22-12-2025 14:50:56 GBp 196 633.50 XLON xeaMPRyT$3f
22-12-2025 14:50:56 GBp 413 633.50 XLON xeaMPRyT$3o
22-12-2025 14:50:56 GBp 190 633.50 XLON xeaMPRyT$3q
22-12-2025 14:50:56 GBp 310 633.50 XLON xeaMPRyT$3s
22-12-2025 14:50:56 GBp 216 633.50 XLON xeaMPRyT$3u
22-12-2025 14:50:56 GBp 818 633.50 XLON xeaMPRyT$37
22-12-2025 14:50:56 GBp 1,004 633.00 XLON xeaMPRyT$3A
22-12-2025 14:50:50 GBp 868 633.50 XLON xeaMPRyT$Eb
22-12-2025 14:50:50 GBp 136 633.50 XLON xeaMPRyT$Ed
22-12-2025 14:47:05 GBp 1,004 634.00 XLON xeaMPRyTx2h
22-12-2025 14:45:37 GBp 38 634.00 BATE xeaMPRyTvba
22-12-2025 14:45:37 GBp 188 634.00 BATE xeaMPRyTvbY
22-12-2025 14:38:57 GBp 385 633.50 BATE xeaMPRyTZXj
22-12-2025 14:38:56 GBp 401 633.50 BATE xeaMPRyTZXv
22-12-2025 14:38:56 GBp 391 633.50 BATE xeaMPRyTZXD
22-12-2025 14:38:56 GBp 399 633.50 BATE xeaMPRyTZXL
22-12-2025 14:38:56 GBp 9 633.50 BATE xeaMPRyTZXN
22-12-2025 14:38:56 GBp 399 633.50 BATE xeaMPRyTZWX
22-12-2025 14:38:56 GBp 406 633.50 BATE xeaMPRyTZWh
22-12-2025 14:38:56 GBp 401 633.50 BATE xeaMPRyTZW9
22-12-2025 14:38:56 GBp 130 633.50 BATE xeaMPRyTZWR
22-12-2025 14:38:56 GBp 188 633.50 BATE xeaMPRyTZWT
22-12-2025 14:38:56 GBp 1,152 633.50 BATE xeaMPRyTZWV
22-12-2025 14:34:56 GBp 230 632.50 BATE xeaMPRyTkMO
22-12-2025 14:31:54 GBp 528 632.00 BATE xeaMPRyTgb9
22-12-2025 14:31:53 GBp 115 632.50 XLON xeaMPRyTgaQ
22-12-2025 14:31:53 GBp 144 632.50 XLON xeaMPRyTgaS
22-12-2025 14:31:53 GBp 26 632.50 XLON xeaMPRyTgaU
22-12-2025 14:31:53 GBp 1,113 632.00 XLON xeaMPRyTgdb
22-12-2025 14:31:53 GBp 628 632.00 BATE xeaMPRyTgdd
22-12-2025 14:31:53 GBp 376 632.00 BATE xeaMPRyTgdf
22-12-2025 14:31:11 GBp 262 632.50 XLON xeaMPRyTgGw
22-12-2025 14:31:11 GBp 255 632.50 BATE xeaMPRyTgG7
22-12-2025 14:31:11 GBp 239 632.50 XLON xeaMPRyTgGH
22-12-2025 14:31:11 GBp 237 632.50 BATE xeaMPRyTgGO
22-12-2025 14:31:00 GBp 170 632.50 BATE xeaMPRyThfT
22-12-2025 14:31:00 GBp 268 632.50 XLON xeaMPRyTheZ
22-12-2025 14:31:00 GBp 7,546 632.50 BATE xeaMPRyThei
22-12-2025 14:31:00 GBp 3,776 632.50 BATE xeaMPRyThek
22-12-2025 14:31:00 GBp 1,004 632.00 XLON xeaMPRyTher
22-12-2025 14:31:00 GBp 226 632.00 BATE xeaMPRyThet
22-12-2025 14:31:00 GBp 214 632.00 BATE xeaMPRyThev
22-12-2025 14:30:27 GBp 331 633.00 XLON xeaMPRyThHI
22-12-2025 14:30:27 GBp 134 633.00 XLON xeaMPRyThHK
22-12-2025 14:30:27 GBp 253 633.00 XLON xeaMPRyThHG
22-12-2025 14:30:27 GBp 205 633.00 XLON xeaMPRyThGb
22-12-2025 14:30:27 GBp 221 633.00 XLON xeaMPRyThGZ
22-12-2025 14:30:27 GBp 8 633.00 XLON xeaMPRyThG$
22-12-2025 14:30:27 GBp 206 633.00 XLON xeaMPRyThG1
22-12-2025 14:30:27 GBp 206 633.00 XLON xeaMPRyThG3
22-12-2025 14:30:12 GBp 106 633.00 XLON xeaMPRyTeXh
22-12-2025 14:30:12 GBp 261 633.00 XLON xeaMPRyTeXj
22-12-2025 14:30:12 GBp 488 633.00 XLON xeaMPRyTeXl
22-12-2025 14:30:03 GBp 193 632.00 XLON xeaMPRyTeye
22-12-2025 14:30:03 GBp 1,144 632.00 XLON xeaMPRyTeyg
22-12-2025 14:19:31 GBp 1,004 632.00 XLON xeaMPRyTHHf
22-12-2025 14:19:31 GBp 1,004 632.00 BATE xeaMPRyTHHh
22-12-2025 14:14:10 GBp 243 632.00 XLON xeaMPRyTTE9
22-12-2025 14:14:10 GBp 15 632.00 XLON xeaMPRyTTEB
22-12-2025 14:11:10 GBp 103 631.00 XLON xeaMPRyTOdb
22-12-2025 14:11:10 GBp 145 631.00 XLON xeaMPRyTOdd
22-12-2025 14:07:12 GBp 1,148 631.00 XLON xeaMPRyT6Hg
22-12-2025 14:07:12 GBp 345 631.00 XLON xeaMPRyT6Hi
22-12-2025 14:07:12 GBp 250 631.00 XLON xeaMPRyT6Hk
22-12-2025 14:07:12 GBp 6,606 630.50 XLON xeaMPRyT6Ht
22-12-2025 14:07:12 GBp 17,716 630.50 BATE xeaMPRyT6Hu
22-12-2025 14:06:12 GBp 616 630.50 XLON xeaMPRyT75d
22-12-2025 14:06:12 GBp 1,172 630.50 XLON xeaMPRyT75f
22-12-2025 14:06:12 GBp 72 630.50 XLON xeaMPRyT75l
22-12-2025 14:06:12 GBp 530 630.50 BATE xeaMPRyT75x
22-12-2025 14:06:12 GBp 170 630.50 BATE xeaMPRyT75z
22-12-2025 14:06:12 GBp 617 630.50 BATE xeaMPRyT75$
22-12-2025 14:06:12 GBp 361 630.50 BATE xeaMPRyT751
22-12-2025 14:05:55 GBp 173 630.00 XLON xeaMPRyT78L
22-12-2025 14:05:55 GBp 411 630.00 XLON xeaMPRyT78N
22-12-2025 13:58:55 GBp 96 630.00 XLON xeaMPRyT0wA
22-12-2025 13:58:55 GBp 439 630.00 XLON xeaMPRyT0wC
22-12-2025 13:58:55 GBp 535 630.00 BATE xeaMPRyT0wE
22-12-2025 13:25:47 GBp 82 630.00 BATE xeaMPRyUx2X
22-12-2025 13:25:02 GBp 340 630.00 BATE xeaMPRyUuo0
22-12-2025 13:25:02 GBp 342 630.00 BATE xeaMPRyUuo6
22-12-2025 13:25:02 GBp 330 630.00 BATE xeaMPRyUuoF
22-12-2025 13:25:02 GBp 200 630.00 BATE xeaMPRyUuoL
22-12-2025 13:25:02 GBp 543 630.00 BATE xeaMPRyUuzY
22-12-2025 13:24:01 GBp 1,254 629.50 BATE xeaMPRyUvcf
22-12-2025 13:24:01 GBp 244 629.50 BATE xeaMPRyUvch
22-12-2025 13:24:01 GBp 23 629.50 BATE xeaMPRyUvcj
22-12-2025 13:24:01 GBp 887 629.00 BATE xeaMPRyUvcp
22-12-2025 13:24:01 GBp 972 629.00 XLON xeaMPRyUvcr
22-12-2025 13:24:01 GBp 117 629.00 BATE xeaMPRyUvct
22-12-2025 13:22:42 GBp 859 629.50 BATE xeaMPRyUvG0
22-12-2025 13:22:42 GBp 145 629.50 BATE xeaMPRyUvG2
22-12-2025 13:22:42 GBp 464 629.50 XLON xeaMPRyUvGy
22-12-2025 13:22:42 GBp 1,146 629.50 XLON xeaMPRyUvG@
22-12-2025 13:21:39 GBp 624 629.00 XLON xeaMPRyUc1E
22-12-2025 13:21:39 GBp 260 628.50 BATE xeaMPRyUc1S
22-12-2025 13:21:39 GBp 261 628.50 BATE xeaMPRyUc1U
22-12-2025 13:21:39 GBp 626 629.00 BATE xeaMPRyUc0d
22-12-2025 13:21:39 GBp 710 629.00 XLON xeaMPRyUc0p
22-12-2025 13:21:39 GBp 412 629.00 XLON xeaMPRyUc0r
22-12-2025 13:21:39 GBp 738 629.00 XLON xeaMPRyUc0t
22-12-2025 13:21:39 GBp 700 629.00 XLON xeaMPRyUc0v
22-12-2025 13:21:39 GBp 28 629.00 XLON xeaMPRyUc0x
22-12-2025 13:21:39 GBp 138 629.00 XLON xeaMPRyUc0z
22-12-2025 13:21:39 GBp 98 629.00 XLON xeaMPRyUc0$
22-12-2025 13:21:39 GBp 193 629.00 XLON xeaMPRyUc01
22-12-2025 13:04:31 GBp 1 628.00 XLON xeaMPRyUjpe
22-12-2025 13:03:07 GBp 1 628.00 BATE xeaMPRyUgX2
22-12-2025 13:00:08 GBp 1,424 628.50 XLON xeaMPRyUhGv
22-12-2025 13:00:08 GBp 1,379 628.50 BATE xeaMPRyUhGx
22-12-2025 12:59:38 GBp 43 629.00 XLON xeaMPRyUej6
22-12-2025 12:59:38 GBp 347 629.00 XLON xeaMPRyUejB
22-12-2025 12:59:38 GBp 393 629.00 XLON xeaMPRyUejS
22-12-2025 12:59:38 GBp 386 629.00 XLON xeaMPRyUeiv
22-12-2025 12:59:38 GBp 28 629.00 XLON xeaMPRyUeix
22-12-2025 12:59:31 GBp 195 629.00 BATE xeaMPRyUeqm
22-12-2025 12:59:31 GBp 62 629.00 BATE xeaMPRyUeqo
22-12-2025 12:58:56 GBp 447 629.00 BATE xeaMPRyUe2I
22-12-2025 12:58:56 GBp 161 629.00 BATE xeaMPRyUeDs
22-12-2025 12:58:56 GBp 161 629.00 BATE xeaMPRyUeDu
22-12-2025 12:51:05 GBp 72 629.00 XLON xeaMPRyUL2h
22-12-2025 12:51:05 GBp 98 629.00 XLON xeaMPRyUL2j
22-12-2025 12:49:07 GBp 70 629.00 XLON xeaMPRyUI0r
22-12-2025 12:49:07 GBp 80 629.00 XLON xeaMPRyUI0s
22-12-2025 12:49:07 GBp 20 629.00 XLON xeaMPRyUI0x
22-12-2025 12:42:39 GBp 700 629.00 XLON xeaMPRyUUKv
22-12-2025 12:37:42 GBp 351 629.00 XLON xeaMPRyUT3Z
22-12-2025 12:37:42 GBp 148 629.00 XLON xeaMPRyUT3b
22-12-2025 12:37:42 GBp 229 629.00 XLON xeaMPRyUT3j
22-12-2025 12:37:42 GBp 330 629.00 XLON xeaMPRyUT3k
22-12-2025 12:37:42 GBp 184 629.00 XLON xeaMPRyUT3m
22-12-2025 12:37:42 GBp 229 629.00 XLON xeaMPRyUT3o
22-12-2025 12:30:11 GBp 272 629.00 XLON xeaMPRyU61z
22-12-2025 12:30:03 GBp 356 629.00 XLON xeaMPRyU6Lm
22-12-2025 12:26:16 GBp 622 628.50 XLON xeaMPRyU4DU
22-12-2025 12:08:34 GBp 641 628.00 XLON xeaMPRyUAdK
22-12-2025 12:07:10 GBp 431 628.00 XLON xeaMPRyUAJ4
22-12-2025 12:07:10 GBp 363 628.00 XLON xeaMPRyUAJ6
22-12-2025 12:07:10 GBp 371 628.00 XLON xeaMPRyUAJ8
22-12-2025 12:07:10 GBp 152 628.00 XLON xeaMPRyUAJA
22-12-2025 12:07:10 GBp 488 628.00 XLON xeaMPRyUAJC
22-12-2025 12:07:10 GBp 2,120 628.00 XLON xeaMPRyUAJI
22-12-2025 12:07:10 GBp 746 627.50 XLON xeaMPRyUAJP
22-12-2025 12:06:32 GBp 411 628.50 XLON xeaMPRyUBsK
22-12-2025 12:06:32 GBp 229 628.50 XLON xeaMPRyUBsM
22-12-2025 12:06:32 GBp 108 628.50 XLON xeaMPRyUBsO
22-12-2025 12:06:32 GBp 476 628.00 XLON xeaMPRyUBnW
22-12-2025 12:06:32 GBp 597 628.50 XLON xeaMPRyUBna
22-12-2025 11:35:00 GBp 335 628.50 XLON xeaMPRyVxtc
22-12-2025 11:19:02 GBp 287 628.50 XLON xeaMPRyVZ@x
22-12-2025 11:18:55 GBp 170 628.50 XLON xeaMPRyVZw@
22-12-2025 11:18:55 GBp 1,132 628.50 XLON xeaMPRyVZw6
22-12-2025 11:15:21 GBp 2,383 627.50 XLON xeaMPRyVXm$
22-12-2025 11:15:21 GBp 36 627.50 XLON xeaMPRyVXm1
22-12-2025 11:15:21 GBp 207 627.50 XLON xeaMPRyVXm3
22-12-2025 11:15:21 GBp 2 627.50 XLON xeaMPRyVXm5
22-12-2025 11:14:57 GBp 311 627.50 XLON xeaMPRyVX3W
22-12-2025 11:14:57 GBp 169 627.50 XLON xeaMPRyVX3Y
22-12-2025 11:14:07 GBp 184 628.00 XLON xeaMPRyVXO$
22-12-2025 11:14:07 GBp 299 628.00 XLON xeaMPRyVXOz
22-12-2025 11:14:06 GBp 12 628.50 XLON xeaMPRyVXRb
22-12-2025 11:14:06 GBp 12 628.50 XLON xeaMPRyVXRd
22-12-2025 11:14:06 GBp 452 628.50 XLON xeaMPRyVXRZ
22-12-2025 10:54:47 GBp 527 628.50 XLON xeaMPRyVNWK
22-12-2025 10:54:47 GBp 270 628.50 XLON xeaMPRyVNWM
22-12-2025 10:54:47 GBp 345 628.50 XLON xeaMPRyVNWO
22-12-2025 10:54:47 GBp 573 628.50 XLON xeaMPRyVNWQ
22-12-2025 10:54:47 GBp 95 628.50 XLON xeaMPRyVNWS
22-12-2025 10:54:47 GBp 21 628.50 XLON xeaMPRyVNWU
22-12-2025 10:42:52 GBp 151 628.00 XLON xeaMPRyVGRc
22-12-2025 10:42:52 GBp 26 628.00 XLON xeaMPRyVGRe
22-12-2025 10:42:52 GBp 113 628.00 XLON xeaMPRyVGRg
22-12-2025 10:42:52 GBp 486 627.50 XLON xeaMPRyVGRq
22-12-2025 10:39:21 GBp 1 627.50 XLON xeaMPRyVU5K
22-12-2025 10:31:46 GBp 105 627.50 XLON xeaMPRyVQc@
22-12-2025 10:31:46 GBp 179 627.50 XLON xeaMPRyVQc0
22-12-2025 10:31:46 GBp 154 627.50 XLON xeaMPRyVQcy
22-12-2025 10:29:11 GBp 755 628.00 XLON xeaMPRyVRvf
22-12-2025 10:28:44 GBp 178 629.00 XLON xeaMPRyVRFc
22-12-2025 10:28:44 GBp 297 629.00 XLON xeaMPRyVRFg
22-12-2025 10:28:44 GBp 400 629.00 XLON xeaMPRyVRFi
22-12-2025 09:53:04 GBp 669 626.50 XLON xeaMPRyOqBP
22-12-2025 09:52:07 GBp 25 627.50 XLON xeaMPRyOrio
22-12-2025 09:52:07 GBp 189 627.50 XLON xeaMPRyOriq
22-12-2025 09:50:09 GBp 109 627.50 XLON xeaMPRyOol9
22-12-2025 09:50:09 GBp 1 627.50 XLON xeaMPRyOolB
22-12-2025 09:50:09 GBp 142 627.50 XLON xeaMPRyOolD
22-12-2025 09:47:12 GBp 36 627.50 XLON xeaMPRyOpBa
22-12-2025 09:47:12 GBp 389 627.50 XLON xeaMPRyOpBc
22-12-2025 09:45:14 GBp 1 627.50 XLON xeaMPRyOmCl
22-12-2025 09:45:14 GBp 179 627.50 XLON xeaMPRyOmCn
22-12-2025 09:45:14 GBp 12 627.50 XLON xeaMPRyOmCp
22-12-2025 09:42:17 GBp 506 627.50 XLON xeaMPRyO@WK
22-12-2025 09:40:19 GBp 130 627.50 XLON xeaMPRyO$kI
22-12-2025 09:40:19 GBp 30 627.50 XLON xeaMPRyO$kK
22-12-2025 09:40:19 GBp 60 627.50 XLON xeaMPRyO$kM
22-12-2025 09:37:22 GBp 406 627.50 XLON xeaMPRyOy6W
22-12-2025 09:33:26 GBp 92 627.50 XLON xeaMPRyOw1f
22-12-2025 09:33:26 GBp 458 627.50 XLON xeaMPRyOw1h
22-12-2025 09:29:49 GBp 113 627.50 XLON xeaMPRyOu$x
22-12-2025 09:29:49 GBp 444 627.50 XLON xeaMPRyOu$z
22-12-2025 09:27:32 GBp 53 627.50 XLON xeaMPRyOvCD
22-12-2025 09:27:32 GBp 185 627.50 XLON xeaMPRyOvCE
22-12-2025 09:26:28 GBp 36 627.50 XLON xeaMPRyOchr
22-12-2025 09:26:28 GBp 146 627.50 XLON xeaMPRyOcht
22-12-2025 09:26:28 GBp 87 627.50 XLON xeaMPRyOchv
22-12-2025 09:26:28 GBp 13 627.50 XLON xeaMPRyOchx
22-12-2025 09:24:35 GBp 170 627.50 XLON xeaMPRyOds7
22-12-2025 09:19:16 GBp 732 627.00 XLON xeaMPRyObHm
22-12-2025 09:19:16 GBp 363 628.00 XLON xeaMPRyObHw
22-12-2025 09:19:16 GBp 134 628.00 XLON xeaMPRyObHy
22-12-2025 09:06:55 GBp 188 627.50 XLON xeaMPRyOi9p
22-12-2025 09:06:53 GBp 274 628.00 XLON xeaMPRyOi80
22-12-2025 09:05:57 GBp 451 628.00 XLON xeaMPRyOjez
22-12-2025 09:04:29 GBp 446 628.50 XLON xeaMPRyOgb9
22-12-2025 09:04:29 GBp 227 628.50 XLON xeaMPRyOgbB
22-12-2025 09:00:21 GBp 642 628.00 XLON xeaMPRyOe92
22-12-2025 09:00:21 GBp 181 628.50 XLON xeaMPRyOe98
22-12-2025 09:00:21 GBp 220 628.50 XLON xeaMPRyOe9A
22-12-2025 08:57:03 GBp 14 629.50 XLON xeaMPRyOMzo
22-12-2025 08:57:03 GBp 50 629.50 XLON xeaMPRyOMzq
22-12-2025 08:57:03 GBp 213 629.50 XLON xeaMPRyOMzs
22-12-2025 08:57:03 GBp 34 629.50 XLON xeaMPRyOMzu
22-12-2025 08:55:05 GBp 191 629.50 XLON xeaMPRyONsE
22-12-2025 08:55:05 GBp 34 629.50 XLON xeaMPRyONsG
22-12-2025 08:55:05 GBp 65 629.50 XLON xeaMPRyONsI
22-12-2025 08:51:09 GBp 576 629.50 XLON xeaMPRyOLd7
22-12-2025 08:51:09 GBp 37 629.50 XLON xeaMPRyOLd9
22-12-2025 08:51:09 GBp 67 629.50 XLON xeaMPRyOLdB
22-12-2025 08:49:23 GBp 248 629.50 XLON xeaMPRyOLIf
22-12-2025 08:49:23 GBp 209 629.50 XLON xeaMPRyOLIp
22-12-2025 08:49:23 GBp 189 629.50 XLON xeaMPRyOLIr
22-12-2025 08:49:23 GBp 126 629.50 XLON xeaMPRyOLIz
22-12-2025 08:49:23 GBp 183 629.50 XLON xeaMPRyOLI@
22-12-2025 08:49:23 GBp 32 629.50 XLON xeaMPRyOLI0
22-12-2025 08:49:23 GBp 383 629.50 XLON xeaMPRyOLI2
22-12-2025 08:36:27 GBp 69 628.00 XLON xeaMPRyOSbM
22-12-2025 08:36:27 GBp 653 628.50 XLON xeaMPRyOSbO
22-12-2025 08:34:55 GBp 62 630.00 XLON xeaMPRyOSU$
22-12-2025 08:34:55 GBp 711 630.00 XLON xeaMPRyOSUt
22-12-2025 08:34:55 GBp 182 630.00 XLON xeaMPRyOSUv
22-12-2025 08:34:55 GBp 425 630.00 XLON xeaMPRyOSUx
22-12-2025 08:34:55 GBp 291 630.00 XLON xeaMPRyOSUz
22-12-2025 08:30:24 GBp 57 629.00 XLON xeaMPRyOReG
22-12-2025 08:30:24 GBp 250 629.00 XLON xeaMPRyOReK
22-12-2025 08:30:23 GBp 89 629.00 XLON xeaMPRyOReU
22-12-2025 08:30:23 GBp 125 629.00 XLON xeaMPRyORhW
22-12-2025 08:30:23 GBp 229 629.00 XLON xeaMPRyORhY
22-12-2025 08:18:42 GBp 390 630.00 XLON xeaMPRyO48H
22-12-2025 08:18:42 GBp 37 630.00 XLON xeaMPRyO48J
22-12-2025 08:18:42 GBp 241 630.00 XLON xeaMPRyO48L
22-12-2025 08:16:44 GBp 69 630.00 XLON xeaMPRyO5wa
22-12-2025 08:16:44 GBp 44 630.00 XLON xeaMPRyO5wc
22-12-2025 08:16:44 GBp 77 630.00 XLON xeaMPRyO5we
22-12-2025 08:16:44 GBp 122 630.00 XLON xeaMPRyO5wY
22-12-2025 08:13:47 GBp 30 630.00 XLON xeaMPRyO2Ob
22-12-2025 08:13:47 GBp 60 630.00 XLON xeaMPRyO2Od
22-12-2025 08:13:47 GBp 346 630.00 XLON xeaMPRyO2Of
22-12-2025 08:13:47 GBp 247 630.00 XLON xeaMPRyO2OW
22-12-2025 08:11:49 GBp 97 630.00 XLON xeaMPRyO3Ab
22-12-2025 08:11:49 GBp 38 630.00 XLON xeaMPRyO3Ad
22-12-2025 08:11:49 GBp 74 630.00 XLON xeaMPRyO3Af
22-12-2025 08:11:49 GBp 66 630.00 XLON xeaMPRyO3Ah
22-12-2025 08:08:52 GBp 210 630.00 XLON xeaMPRyO1b@
22-12-2025 08:08:52 GBp 37 630.00 XLON xeaMPRyO1b0
22-12-2025 08:08:52 GBp 47 630.00 XLON xeaMPRyO1b2
22-12-2025 08:08:52 GBp 362 630.00 XLON xeaMPRyO1b4
22-12-2025 08:08:52 GBp 45 630.00 XLON xeaMPRyO1by
22-12-2025 08:06:54 GBp 47 630.00 XLON xeaMPRyO1JI
22-12-2025 08:06:54 GBp 285 630.00 XLON xeaMPRyO1JK
22-12-2025 08:04:20 GBp 822 630.50 XLON xeaMPRyOFnp
22-12-2025 08:04:20 GBp 82 630.50 XLON xeaMPRyOFny
22-12-2025 08:04:20 GBp 332 630.50 XLON xeaMPRyOFn@
22-12-2025 08:04:20 GBp 458 630.50 XLON xeaMPRyOFn0



GlobeNewsWire - Nasdaq

