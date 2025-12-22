Congratulations To SINOFN: Once Again Selected As Official Nutrition Supplier To China's National Teams
|Project Name
|Date
|Procuring Institution
|Result
|Wuhan Sports University Competitive Nutrition Supplement Procurement
|May 10, 2021
|Wuhan Sports University
|Awarded
|Jiangsu Provincial Sports Teams Centralized Procurement of Nutrition Foods (Second Tender)
|September 3, 2018
|Jiangsu Institute of Sports Science
|Awarded
|Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center Research Medicine Procurement
|June 28, 2017
|Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center
|Awarded
|Liaoning Military Sports & Nautical School Sports Nutrition Procurement
|June 8, 2017
|Liaoning Military Sports & Nautical School
|Awarded
SINOFN's Competitive Advantages
Repeated selection into national team nutrition procurement catalogs
Proven support for athletes in training, competition, and recovery
Endorsement and trust from provincial sports bureaus, research institutes, and athletes nationwide
Top-tier R&D team and rigorous ingredient quality control
Strict production management and process oversight
Performance enhancement for professional athletes in competition
Personalized nutrition expertise for fitness enthusiasts
Conclusion
SINOFN Group's continued recognition as a supplier to China's national teams highlights its dedication to excellence in sports nutrition. With Shaping Master leading the way, SINOFN remains committed to delivering safe, effective, and innovative products that empower athletes and fitness communities to achieve their goals.
References
HNCE Expo – SINOFN Medical & Pharmaceutical Technology Strength
Wuhan Sports University 2021 Competitive Nutrition Supplement Procurement
Jiangsu Provincial Sports Teams Centralized Procurement of Nutrition Foods (Second Tender)
Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center Procurement
Liaoning Military Sports & Nautical School Nutrition Procurement
