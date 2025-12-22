Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Congratulations To SINOFN: Once Again Selected As Official Nutrition Supplier To China's National Teams


2025-12-22 10:07:16
(MENAFN- GetNews) SINOFN Group is proud to announce that its sports nutrition brands SINOFN and Shaping Master were once again selected in 2017 as official nutrition suppliers to China's national sports teams. This recognition underscores the company's long-standing commitment to supporting elite athletes with science-backed nutrition solutions.

Shaping Master's Track Record of Success

Over the years, Shaping Master has consistently won bids in national and provincial procurement projects, reinforcing its reputation as a trusted partner in sports nutrition:

Project NameDateProcuring InstitutionResult
Wuhan Sports University Competitive Nutrition Supplement Procurement May 10, 2021 Wuhan Sports University Awarded
Jiangsu Provincial Sports Teams Centralized Procurement of Nutrition Foods (Second Tender) September 3, 2018 Jiangsu Institute of Sports Science Awarded
Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center Research Medicine Procurement June 28, 2017 Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center Awarded
Liaoning Military Sports & Nautical School Sports Nutrition Procurement June 8, 2017 Liaoning Military Sports & Nautical School Awarded

SINOFN's Competitive Advantages

    • Repeated selection into national team nutrition procurement catalogs

    • Proven support for athletes in training, competition, and recovery

    • Endorsement and trust from provincial sports bureaus, research institutes, and athletes nationwide

    • Top-tier R&D team and rigorous ingredient quality control

-p class="mw-100 align-center" title="Shaping Master 2026 Products Collection" src="https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2011/image_other/2025-12/sample-3.jpg" alt="Shaping Master 2026 Products Collection" />

  • Strict production management and process oversight

  • Performance enhancement for professional athletes in competition

  • Personalized nutrition expertise for fitness enthusiasts

Conclusion

SINOFN Group's continued recognition as a supplier to China's national teams highlights its dedication to excellence in sports nutrition. With Shaping Master leading the way, SINOFN remains committed to delivering safe, effective, and innovative products that empower athletes and fitness communities to achieve their goals.

References

  • HNCE Expo – SINOFN Medical & Pharmaceutical Technology Strength

  • Wuhan Sports University 2021 Competitive Nutrition Supplement Procurement

  • Jiangsu Provincial Sports Teams Centralized Procurement of Nutrition Foods (Second Tender)

  • Liaoning Cycling, Gymnastics & Fencing Sports Management Center Procurement

  • Liaoning Military Sports & Nautical School Nutrition Procurement

    MENAFN22122025003238003268ID1110512752



    • GetNews

    Legal Disclaimer:
    MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date
    Search