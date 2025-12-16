YWO Memberdayakan Klien Dengan Aplikasi Mobile Terbaru: Kelola Profil, Akun, Dan Wallet Anda Kapan Saja, Di Mana Saja

MENAFN - EIN Presswire) EINPresswire/ --“YWO Portal” kini tersedia untuk diunduh di Google Play dan Apple App Store. Aplikasi mobile YWO menghadirkan cara baru bagi klien untuk terhubung dengan perjalanan finansial mereka, memberikan akses aman dan tanpa hambatan ke portal klien YWO dari perangkat apa pun.

Lebih dari Sekadar Aplikasi: Gerbang Menuju Kontrol Akun Secara Penuh

Aplikasi mobile YWO memberikan kendali yang lebih ringkas atas akun dan profil pribadi klien, membawa seluruh kekuatan platform digital YWO langsung

ke genggaman. Pengguna dapat:

Menyelesaikan proses onboarding dan Know Your Customer (KYC) secara lengkap, mulai dari registrasi hingga verifikasi identitas.



Membuka, menutup, dan mengelola semua jenis akun YWO - termasuk Ignite30, Zero Spread, CENT, Standard, dan akun demo - hanya dalam beberapa klik.



Mengakses YWO Wallet secara instan untuk deposit, penarikan, dan transfer; dengan aman dan sepenuhnya transparan.



Menerima notifikasi push real-time terkait pengumuman penting, peringatan keamanan, dan pergerakan pasar, membantu klien tetap terhubung dengan setiap peluang.



Memperbarui detail profil dan memonitor seluruh aktivitas akun langsung dari aplikasi, memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh.

Dirancang untuk Setiap Tahap Perjalanan Klien

Dengan navigasi intuitif dan teknologi keamanan yang kuat, aplikasi mobile YWO mendukung klien di setiap tahap - mulai dari onboarding, mengelola dana, berganti tipe akun, hingga melacak setiap transaksi. Aplikasi ini dirancang untuk stabilitas dan kecepatan yang unggul, memberi kenyamanan dan kepercayaan penuh bagi klien baru maupun berpengalaman dalam mengelola akun mereka di mana pun berada.

Ignite30 dan Lebih Banyak Lagi: Buka Fitur Akun Baru Secara Instan

Untuk merayakan peluncuran aplikasi mobile ini, semua klien yang memenuhi syarat dapat membuka akun Ignite30 langsung melalui aplikasi, dan mengaktifkan bonus trading 30% pada setiap deposit, sesuai ketentuan program. Semua langkah, mulai dari registrasi hingga klaim bonus, dapat diselesaikan secara mulus dalam lingkungan aplikasi yang aman.

Masa Depan Pemberdayaan Klien: Kini Ada di Saku Anda

“Di YWO, teknologi adalah cara kami memberdayakan klien. Aplikasi ini bukan terminal trading, tetapi pusat kendali utama untuk segala hal terkait YWO,” kata Daniel Abdel Malak, Head of Marketing YWO.“Mulai dari onboarding yang dinamis hingga transaksi wallet yang aman dan notifikasi real-time, aplikasi baru ini mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi, inovasi, dan menempatkan klien sebagai prioritas utama.”

YWO terus memprioritaskan pemberdayaan pengguna, transparansi, dan kepatuhan, selaras dengan standar FSCA dan MISA. Aplikasi Mobile YWO menetapkan standar baru bagi broker modern dalam melayani dan mendukung klien di era digital.