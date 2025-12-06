403
Football Games For Saturday, December 6, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, December 6, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions.
The Copa Árabe da FIFA features group stage action like Kuwait vs Jordan and Bahrain vs Algeria, while European powerhouses deliver in the Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, and more.
In the Americas, Liga MX heats up with semifinal second legs like Toluca vs Monterrey and Tigres vs Cruz Azul, alongside Copinha Feminina clashes and MLS Final between Inter Miami and Vancouver Whitecaps.
Fans can also tune into action from J-League, Eredivisie, Jupiler Pro League, Scottish Premiership, Liga Portugal, and a host of global leagues, ensuring a vibrant day for football enthusiasts worldwide.
J-League
10:00 PM – Kashima Antlers vs Yokohama F Marinos
Channels: Youtube/@canalgoatbr e Xsports
10:00 PM – Kashiwa Reysol vs Machida Zelvia
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Premier League
5:30 AM – Aston Villa vs Arsenal
Channels: ESPN e Disney+
7:00 AM – Bournemouth vs Chelsea
Channels: Xsports e Disney+
7:00 AM – Newcastle vs Burnley
Channels: Youtube/@espnbrasil e Disney+
7:00 AM – Manchester City vs Sunderland
Channels: ESPN e Disney+
7:00 AM – Tottenham vs Brentford
Channels: ESPN 4 e Disney+
7:00 AM – Everton vs Nottingham Forest
Channels: Disney+
Championship
5:30 AM – Derby County vs Leicester City
Channels: Xsports e Disney+
LaLiga
5:00 AM – Atlético de Madrid vs Sevilla
Channels: DAZN
5:00 AM – Villarreal vs Getafe
Channels: ESPN 2 e Disney+
7:15 AM – Alavés vs Real Sociedad
Channels: ESPN 2 e Disney+
LaLiga 2
5:00 AM – FC Andorra vs Almería
Channels: Disney+
7:15 AM – Huesca vs Valladolid
Channels: Disney+
9:30 AM – Real Sociedad B vs Sporting Gijón
Channels: Disney+
Bundesliga
6:30 AM – Augsburg vs Bayer Leverkusen
Channels: Youtube/@CazeTV, Sportv e OneFootball (PPV)
6:30 AM – Stuttgart vs Bayern de Munique
Channels: Youtube/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
6:30 AM – Wolfsburg vs Union Berlin
Channels: OneFootball (PPV)
6:30 AM – Heidenheim vs Freiburg
Channels: OneFootball (PPV)
6:30 AM – Colônia vs St. Pauli
Channels: OneFootball (PPV)
9:30 AM – RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Channels: Youtube/@canalgoatbr, Sportv e OneFootball (PPV)
2
4:00 AM – Paderborn vs Elversberg
Channels: Youtube/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
4:00 AM – Bochum vs Arminia Bielefeld
Channels: OneFootball (PPV)
4:00 AM – Kaiserslautern vs Dynamo Dresden
Channels: OneFootball (PPV)
11:30 AM – Darmstadt vs Karlsruher
Channels: OneFootball (PPV)
3
5:00 AM – Energie Cottbus vs Duisburg
Channels: Youtube/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
Serie A
7:00 AM – Sassuolo vs Fiorentina
Channels: Disney+
9:00 AM – Inter de Milão vs Como 1907
Channels: Xsports e Disney+
11:45 AM – Hellas Verona vs Atalanta
Channels: ESPN e Disney+
Ligue 1
10:00 AM – Toulouse vs Strasbourg
Channels: Youtube/@CazeTV
12:05 PM – PSG vs Rennes
Channels: Youtube/@CazeTV
Eredivisie
7:30 AM – Heerenveen vs PSV
Channels: Disney+
9:45 AM – Fortuna Sittard vs Ajax
Channels: ESPN 4 e Disney+
12:00 PM – Feyenoord vs PEC Zwolle
Channels: Disney+
Jupiler Pro League
9:15 AM – Union Saint-Gilloise vs Gent
Channels: DAZN
11:45 AM – Sint-Truiden vs Club Brugge
Channels: DAZN
Scottish Premiership
12:00 PM – Kilmarnock vs Rangers
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Liga Portugal
12:30 PM – Famalicão vs Braga
Channels: ESPN 4 e Disney+
Süperlig
9:00 AM – Istanbul Basaksehir vs Fenerbahçe
Channels: Disney+
FA Cup
9:15 AM – Sutton United vs Shrewsbury Town
Channels: Disney+
11:30 AM – Chesterfield vs Doncaster Rovers
Channels: Disney+
Copa Árabe da FIFA
3:30 AM – Kuwait vs Jordânia
Channels: Youtube/@AlkassTVSports
5:30 AM – Bahrein vs Argélia
Channels: Youtube/@AlkassTVSports
8:00 AM – Sudão vs Iraque
Channels: Youtube/@AlkassTVSports
10:30 AM – Emirados Árabes Unidos vs Egito
Channels: Youtube/@AlkassTVSports
LaLiga Feminina
5:00 AM – Atlético de Madrid vs Sevilla
Channels: DAZN
6:00 AM – Barcelona vs Tenerife
Channels: DAZN
10:00 AM – Real Madrid vs Real Sociedad
Channels: DAZN
Bundesliga Feminina
5:00 AM – Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Channels: DAZN
Italiano Feminino
5:30 AM – Roma vs Juventus
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Inglês Feminino
4:00 AM – Arsenal vs Liverpool
Channels: Youtube/@canalgoatbr e Disney+
Liga Saudita Feminina
7:15 AM – Neom vs Al-Ittihad
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Copinha Feminina
6:00 AM – Minas Brasília vs Centro Olímpico
Channels: Youtube/@paulistao
10:00 AM – São Paulo vs América-MG
Channels: Youtube/@paulistao
10:00 AM – Ferroviária vs Internacional
Channels: Youtube/@paulistao
12:00 PM – Palmeiras vs Grêmio
Channels: Youtube/@paulistao
1:00 PM – Remo vs Red Bull Bragantino
Channels: Youtube/@paulistao
3:00 PM – UDA-AL vs Botafogo
Channels: Youtube/@paulistao
Copa Capital Sub-17
5:00 AM – Vila Nova vs Guarani
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 AM – Goiás vs Ferroviária
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 AM – Coritiba vs Galvez-AC
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
5:00 AM – Ceará vs Inter de Limeira
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
10:00 AM – Athletico-PR vs Coimbra-MG
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
10:00 AM – Botafogo vs Monte Roraima
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
10:00 AM – Atlético-GO vs Canaã-DF
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
10:00 AM – Fortaleza vs Real Brasília
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
Paulistão Futsal
6:00 AM – Magnus vs Corinthians (FINAL-volta)
Channels: Youtube/@TVFUTSALFPFS
Campeonato Egípcio
10:00 AM – Petrojet vs Pyramids
Channels: Youtube/@LINKSPORTCLUBPODCAST
Brasileirão
1:30 PM – Mirassol vs Flamengo
Channels: Amazon Prime Video
Liga MX
5:00 PM – Toluca vs Monterrey (semi-volta)
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil e SportyNet
8:00 PM – Tigres vs Cruz Azul (semi-volta)
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil e SportyNet
MLS
11:30 AM – Inter Miami vs Vancouver Whitecaps (FINAL)
Channels: AppleTV+
