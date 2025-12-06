Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Currency Market

2025-12-06 02:05:42
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, December 6.​ The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the US dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.

The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.

Official exchange rate of the manat against the dollar

November 24

1.7000

December 1

1.7000

November 25

1.7000

December 2

1.7000

November 26

1.7000

December 3

1.7000

November 27

1.7000

December 4

1.7000

November 28

1.7000

December 5

1.7000

Average rate per week

1.7000

Average rate per week

1.7000

The official exchange rate of the manat against the euro rose by 0.0094 manat this week, and the weighted average rate increased by 0.0119 manat, amounting to 1.97742 manat per euro.

Official exchange rate of the manat against the euro

November 24

1.9587

December 1

1.9717

November 25

1.9576

December 2

1.9735

November 26

1.9691

December 3

1.9791

November 27

1.9722

December 4

1.9817

November 28

1.9700

December 5

1.9811

Average rate per week

1.96552

Average rate per week

1.97742

The official exchange rate of the manat against the 100 Russian rubles grew by 0.0367 this week, and the weighted average went up by 0.039 manat, amounting to 2.20234 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the manat against the Russian ruble

November 24

2.1501

December 1

2.1924

November 25

2.1644

December 2

2.1877

November 26

2.1563

December 3

2.1951

November 27

2.1656

December 4

2.2074

November 28

2.1803

December 5

2.2291

Average rate per week

2.16334

Average rate per week

2.20234

The official exchange rate of the manat against the Turkish lira remained the same this week, and the weighted average rate decreased by 0.00006 manat, amounting to 0.0400 manat per lira.

Official exchange rate of the manat against the Turkish lira

November 24

0.0401

December 1

0.0400

November 25

0.0401

December 2

0.0400

November 26

0.0400

December 3

0.0400

November 27

0.0401

December 4

0.0400

November 28

0.0400

December 5

0.0400

Average rate per week

0.04006

Average rate per week

0.0400

Trend News Agency

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

