Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market
|
Gold ounce value change
|
November 24
|
6875.3610
|
December 1
|
7219.0755
|
November 25
|
7040.8220
|
December 2
|
7171.7815
|
November 26
|
7075.4680
|
December 3
|
7178.1565
|
November 27
|
7057.3715
|
December 4
|
7134.9425
|
November 28
|
7120.6710
|
December 5
|
7169.5715
|
Average weekly rate
|
7033.9387
|
Average weekly rate
|
7174.7055
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 0.88 manat ($0.52), or 0.9% The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 98.3 manat ($57.8), down 9.9 manat ($5.8), or 11.2%, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
November 24
|
84.8069
|
December 1
|
97.3131
|
November 25
|
87.5847
|
December 2
|
97.2101
|
November 26
|
88.4286
|
December 3
|
99.8969
|
November 27
|
89.8465
|
December 4
|
98.8974
|
November 28
|
91.3351
|
December 5
|
98.1978
|
Average weekly rate
|
88.40036
|
Average weekly rate
|
98.30306
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 73.7 manat ($43.3), or 2.6%, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,823 manat ($1,660), up 131.8 manat ($77.5), or 4.9%, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
November 24
|
2609.1005
|
December 1
|
2880.2930
|
November 25
|
2652.1870
|
December 2
|
2798.1150
|
November 26
|
2649.4670
|
December 3
|
2806.0965
|
November 27
|
2752.1640
|
December 4
|
2824.5415
|
November 28
|
2793.2360
|
December 5
|
2806.5215
|
Average weekly rate
|
2691.2309
|
Average weekly rate
|
2823.1135
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 37.1 manat ($21.8), or 1.5%. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,463 manat ($1,448), which is 78.9 manat ($46.41), or 3.3%, more compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
November 24
|
2358.9540
|
December 1
|
2451.4935
|
November 25
|
2385.3125
|
December 2
|
2422.4065
|
November 26
|
2378.1725
|
December 3
|
2491.4605
|
November 27
|
2396.7450
|
December 4
|
2465.7225
|
November 28
|
2405.6700
|
December 5
|
2488.6470
|
Average weekly rate
|
2384.9708
|
Average weekly rate
|
2463.946
