Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market

Weekly Review Of Azerbaijan's Precious Metals Market


2025-12-06 01:10:06
(MENAFN- Trend News Agency) BAKU, Azerbaijan, December 6.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 49.5 manat ($29.1), or 0.7%, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 140.7 manat ($82.7), or 2%, compared to last week's figure, totaling 7,174 manat ($4,219).

Gold ounce value change

November 24

6875.3610

December 1

7219.0755

November 25

7040.8220

December 2

7171.7815

November 26

7075.4680

December 3

7178.1565

November 27

7057.3715

December 4

7134.9425

November 28

7120.6710

December 5

7169.5715

Average weekly rate

7033.9387

Average weekly rate

7174.7055

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 0.88 manat ($0.52), or 0.9% The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 98.3 manat ($57.8), down 9.9 manat ($5.8), or 11.2%, more than last week's figure.

Silver ounce value change

November 24

84.8069

December 1

97.3131

November 25

87.5847

December 2

97.2101

November 26

88.4286

December 3

99.8969

November 27

89.8465

December 4

98.8974

November 28

91.3351

December 5

98.1978

Average weekly rate

88.40036

Average weekly rate

98.30306

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 73.7 manat ($43.3), or 2.6%, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,823 manat ($1,660), up 131.8 manat ($77.5), or 4.9%, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

November 24

2609.1005

December 1

2880.2930

November 25

2652.1870

December 2

2798.1150

November 26

2649.4670

December 3

2806.0965

November 27

2752.1640

December 4

2824.5415

November 28

2793.2360

December 5

2806.5215

Average weekly rate

2691.2309

Average weekly rate

2823.1135

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 37.1 manat ($21.8), or 1.5%. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,463 manat ($1,448), which is 78.9 manat ($46.41), or 3.3%, more compared to last week.

Palladium ounce value change

November 24

2358.9540

December 1

2451.4935

November 25

2385.3125

December 2

2422.4065

November 26

2378.1725

December 3

2491.4605

November 27

2396.7450

December 4

2465.7225

November 28

2405.6700

December 5

2488.6470

Average weekly rate

2384.9708

Average weekly rate

2463.946

Trend News Agency

