Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

Disclosure Of Trading In Own Shares From November 18, 2025 To November 21, 2025


2025-11-24 11:01:42
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq)

Head Office: 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tel: + 33 (0) 1 78 15 00 00 –
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,744,779 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852
Disclosure of trading in own shares
From November 18, 2025 to November 21, 2025
Issuer: Nexans
Category: treasury shares
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from November 18, 2025 to November 21, 2025
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 27th, 2025, on the Company's website () by an investment firm pursuant to a mandate.
Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-11-18 FR0000044448 3500 119.042486 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-11-19 FR0000044448 1705 124.069501 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-11-20 FR0000044448 1705 126.010029 XPAR
Nexans 96950015FU78G84UIV14 2025-11-21 FR0000044448 3500 118.902400 XPAR
TOTAL 10,410
Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:00:32Z FR0000044448 120.100000 EUR 154 XPAR OD_8p0AnUZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:02:58Z FR0000044448 120.100000 EUR 31 XPAR OD_8p0BPKM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:10:22Z FR0000044448 120.700000 EUR 38 XPAR OD_8p0DGpP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:10:22Z FR0000044448 120.700000 EUR 21 XPAR OD_8p0DGpQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:14:19Z FR0000044448 120.700000 EUR 7 XPAR OD_8p0EGdy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:14:19Z FR0000044448 120.700000 EUR 18 XPAR OD_8p0EGdy-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:24:59Z FR0000044448 120.800000 EUR 39 XPAR OD_8p0Gx4W-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:30:30Z FR0000044448 120.800000 EUR 34 XPAR OD_8p0IL85-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:42:01Z FR0000044448 121.100000 EUR 37 XPAR OD_8p0LF0J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T08:50:51Z FR0000044448 120.900000 EUR 24 XPAR OD_8p0NSxc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T09:00:43Z FR0000044448 120.600000 EUR 33 XPAR OD_8p0Pwwc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T09:06:40Z FR0000044448 120.600000 EUR 33 XPAR OD_8p0RRiY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T09:29:50Z FR0000044448 120.800000 EUR 45 XPAR OD_8p0XHQx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T09:36:20Z FR0000044448 120.700000 EUR 24 XPAR OD_8p0Yugt-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T09:36:20Z FR0000044448 120.700000 EUR 47 XPAR OD_8p0Yugt-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T10:06:14Z FR0000044448 120.900000 EUR 43 XPAR OD_8p0gROh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T10:06:26Z FR0000044448 120.800000 EUR 16 XPAR OD_8p0gUaJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T10:13:18Z FR0000044448 120.900000 EUR 24 XPAR OD_8p0iDlV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T10:39:24Z FR0000044448 120.800000 EUR 52 XPAR OD_8p0on4l-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T10:46:28Z FR0000044448 120.600000 EUR 24 XPAR OD_8p0qZOL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T11:11:15Z FR0000044448 120.700000 EUR 24 XPAR OD_8p0woGY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T11:13:21Z FR0000044448 120.600000 EUR 24 XPAR OD_8p0xKzK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T11:54:22Z FR0000044448 120.600000 EUR 57 XPAR OD_8p17fGj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T12:09:03Z FR0000044448 120.600000 EUR 24 XPAR OD_8p1BMZT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T12:26:38Z FR0000044448 120.300000 EUR 24 XPAR OD_8p1Fmp5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T12:41:58Z FR0000044448 120.200000 EUR 24 XPAR OD_8p1JeAx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:03:12Z FR0000044448 120.000000 EUR 30 XPAR OD_8p1Ozk2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:14:29Z FR0000044448 119.800000 EUR 24 XPAR OD_8p1RpxS-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:28:51Z FR0000044448 120.000000 EUR 24 XPAR OD_8p1VS4Q-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:39:10Z FR0000044448 119.900000 EUR 24 XPAR OD_8p1Y37c-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:52:43Z FR0000044448 119.600000 EUR 24 XPAR OD_8p1bSYB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T13:54:57Z FR0000044448 119.400000 EUR 24 XPAR OD_8p1c1Lk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:05:26Z FR0000044448 119.600000 EUR 24 XPAR OD_8p1ef1r-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:18:42Z FR0000044448 119.400000 EUR 46 XPAR OD_8p1i043-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:28:30Z FR0000044448 118.900000 EUR 24 XPAR OD_8p1kT2N-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:34:37Z FR0000044448 119.400000 EUR 43 XPAR OD_8p1m0fJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:39:37Z FR0000044448 119.200000 EUR 24 XPAR OD_8p1nGWr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:44:17Z FR0000044448 118.700000 EUR 24 XPAR OD_8p1oRQL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:49:35Z FR0000044448 118.500000 EUR 24 XPAR OD_8p1pmDc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:52:35Z FR0000044448 118.200000 EUR 89 XPAR OD_8p1qX4b-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:55:37Z FR0000044448 118.300000 EUR 55 XPAR OD_8p1rIJU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:59:15Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sD2F-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:59:15Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sD2G-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T14:59:15Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sD2H-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:00:00Z FR0000044448 118.400000 EUR 81 XPAR OD_8p1sOgt-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:00:00Z FR0000044448 118.400000 EUR 19 XPAR OD_8p1sOgu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:00:00Z FR0000044448 118.400000 EUR 20 XPAR OD_8p1sOgu-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:00:00Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sOgv-03 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:00:00Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sOgw-05 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:22Z FR0000044448 118.400000 EUR 100 XPAR OD_8p1sk5f-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:22Z FR0000044448 118.400000 EUR 50 XPAR OD_8p1sk5g-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:22Z FR0000044448 118.400000 EUR 85 XPAR OD_8p1sk5g-03 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:23Z FR0000044448 118.400000 EUR 50 XPAR OD_8p1skRd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:23Z FR0000044448 118.400000 EUR 37 XPAR OD_8p1skRo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:23Z FR0000044448 118.400000 EUR 26 XPAR OD_8p1skRz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:23Z FR0000044448 118.400000 EUR 37 XPAR OD_8p1skS0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:01:23Z FR0000044448 118.400000 EUR 80 XPAR OD_8p1skS1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:02:04Z FR0000044448 118.300000 EUR 26 XPAR OD_8p1sv44-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:04:17Z FR0000044448 117.900000 EUR 3 XPAR OD_8p1tTkT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:04:17Z FR0000044448 117.900000 EUR 22 XPAR OD_8p1tTkW-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:08:43Z FR0000044448 118.200000 EUR 60 XPAR OD_8p1uaqL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:11:05Z FR0000044448 118.000000 EUR 24 XPAR OD_8p1vBnw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:15:11Z FR0000044448 117.700000 EUR 26 XPAR OD_8p1wDlI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:17:58Z FR0000044448 117.600000 EUR 29 XPAR OD_8p1wv7D-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:18:15Z FR0000044448 117.500000 EUR 33 XPAR OD_8p1wzhA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:22:37Z FR0000044448 117.900000 EUR 45 XPAR OD_8p1y5u1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:24:32Z FR0000044448 117.900000 EUR 26 XPAR OD_8p1yZgG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:28:49Z FR0000044448 118.100000 EUR 30 XPAR OD_8p1zeek-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:28:49Z FR0000044448 118.100000 EUR 17 XPAR OD_8p1zeek-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:30:03Z FR0000044448 118.000000 EUR 26 XPAR OD_8p1zxkf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:31:58Z FR0000044448 118.100000 EUR 28 XPAR OD_8p20Rm8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:34:33Z FR0000044448 118.200000 EUR 4 XPAR OD_8p215zo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:34:55Z FR0000044448 118.200000 EUR 22 XPAR OD_8p21BpN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:40:26Z FR0000044448 118.200000 EUR 31 XPAR OD_8p22a28-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T15:43:48Z FR0000044448 118.100000 EUR 63 XPAR OD_8p23QTy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:00:02Z FR0000044448 118.600000 EUR 1 XPAR OD_8p27Vy8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:00:02Z FR0000044448 118.600000 EUR 56 XPAR OD_8p27Vy8-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:00:02Z FR0000044448 118.600000 EUR 14 XPAR OD_8p27Vy8-04 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:00:02Z FR0000044448 118.600000 EUR 48 XPAR OD_8p27Vy9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:01:49Z FR0000044448 118.500000 EUR 77 XPAR OD_8p27xly-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:01:49Z FR0000044448 118.500000 EUR 49 XPAR OD_8p27xm0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:05:32Z FR0000044448 118.300000 EUR 31 XPAR OD_8p28tkP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:14:27Z FR0000044448 118.700000 EUR 124 XPAR OD_8p2B8uo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:14:27Z FR0000044448 118.700000 EUR 30 XPAR OD_8p2B8zn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:15:41Z FR0000044448 118.700000 EUR 30 XPAR OD_8p2BSF2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-18T16:15:41Z FR0000044448 118.700000 EUR 16 XPAR OD_8p2BSF3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:01:11Z FR0000044448 120.200000 EUR 57 XPAR OD_8p61UHC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:01:11Z FR0000044448 120.200000 EUR 310 XPAR OD_8p61UHD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:04:41Z FR0000044448 120.400000 EUR 76 XPAR OD_8p62Mr4-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:09:16Z FR0000044448 121.500000 EUR 43 XPAR OD_8p63WJc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:14:40Z FR0000044448 121.000000 EUR 27 XPAR OD_8p64sjL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:26:38Z FR0000044448 122.500000 EUR 42 XPAR OD_8p67tQg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:39:12Z FR0000044448 123.400000 EUR 49 XPAR OD_8p6B3g8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:49:24Z FR0000044448 123.300000 EUR 26 XPAR OD_8p6Dctd-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T08:58:04Z FR0000044448 123.500000 EUR 25 XPAR OD_8p6Fo5H-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T09:04:51Z FR0000044448 123.600000 EUR 25 XPAR OD_8p6HVv3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T09:16:12Z FR0000044448 123.600000 EUR 34 XPAR OD_8p6KNCc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T09:33:33Z FR0000044448 123.700000 EUR 8 XPAR OD_8p6OjqL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T09:33:33Z FR0000044448 123.700000 EUR 37 XPAR OD_8p6OjqM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T09:50:25Z FR0000044448 124.400000 EUR 44 XPAR OD_8p6SzHQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:17:43Z FR0000044448 124.700000 EUR 29 XPAR OD_8p6ZrKx-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:22:17Z FR0000044448 124.900000 EUR 35 XPAR OD_8p6b0TR-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:22:17Z FR0000044448 124.900000 EUR 5 XPAR OD_8p6b0TS-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:37:17Z FR0000044448 125.300000 EUR 29 XPAR OD_8p6emdg-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:37:17Z FR0000044448 125.300000 EUR 1 XPAR OD_8p6emdg-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T10:48:11Z FR0000044448 124.900000 EUR 25 XPAR OD_8p6hWn1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T11:07:05Z FR0000044448 125.800000 EUR 27 XPAR OD_8p6mHsb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T11:28:13Z FR0000044448 125.600000 EUR 25 XPAR OD_8p6rbjV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T11:50:41Z FR0000044448 125.700000 EUR 26 XPAR OD_8p6xGOf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T12:12:19Z FR0000044448 125.700000 EUR 26 XPAR OD_8p72hxZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T12:31:32Z FR0000044448 125.300000 EUR 27 XPAR OD_8p77Y2s-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T13:02:05Z FR0000044448 125.300000 EUR 30 XPAR OD_8p7FEsD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T13:17:40Z FR0000044448 125.200000 EUR 33 XPAR OD_8p7JA1C-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T13:35:05Z FR0000044448 125.100000 EUR 30 XPAR OD_8p7NXrp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T13:47:28Z FR0000044448 125.100000 EUR 31 XPAR OD_8p7Qf6z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T13:58:41Z FR0000044448 125.500000 EUR 25 XPAR OD_8p7TUO6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:13:20Z FR0000044448 125.800000 EUR 25 XPAR OD_8p7XAxr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:18:44Z FR0000044448 126.200000 EUR 25 XPAR OD_8p7YXL9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:30:08Z FR0000044448 127.000000 EUR 44 XPAR OD_8p7bP5w-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:38:03Z FR0000044448 127.200000 EUR 26 XPAR OD_8p7dOsD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:44:45Z FR0000044448 127.300000 EUR 32 XPAR OD_8p7f5Le-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T14:50:58Z FR0000044448 127.400000 EUR 25 XPAR OD_8p7geGa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:05:27Z FR0000044448 127.600000 EUR 35 XPAR OD_8p7kIVA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:16:35Z FR0000044448 127.700000 EUR 63 XPAR OD_8p7n6EE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:25:30Z FR0000044448 127.700000 EUR 42 XPAR OD_8p7pLUb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:32:30Z FR0000044448 127.600000 EUR 25 XPAR OD_8p7r6nn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:40:36Z FR0000044448 127.300000 EUR 40 XPAR OD_8p7t9BK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T15:58:12Z FR0000044448 127.000000 EUR 44 XPAR OD_8p7xZpA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T16:06:21Z FR0000044448 127.200000 EUR 24 XPAR OD_8p7zd4H-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T16:20:39Z FR0000044448 127.200000 EUR 27 XPAR OD_8p83EGd-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T16:20:39Z FR0000044448 127.200000 EUR 7 XPAR OD_8p83EGd-03 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-19T16:20:39Z FR0000044448 127.200000 EUR 14 XPAR OD_8p83EGe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:01:06Z FR0000044448 127.700000 EUR 180 XPAR OD_8pBrzOM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:04:05Z FR0000044448 127.400000 EUR 25 XPAR OD_8pBsk9K-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:07:38Z FR0000044448 127.700000 EUR 27 XPAR OD_8pBtdYF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:10:38Z FR0000044448 127.300000 EUR 29 XPAR OD_8pBuOHu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:16:15Z FR0000044448 126.600000 EUR 23 XPAR OD_8pBvo3F-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:31:31Z FR0000044448 127.500000 EUR 29 XPAR OD_8pBzeJE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:39:12Z FR0000044448 127.700000 EUR 30 XPAR OD_8pC1aFU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:42:03Z FR0000044448 127.500000 EUR 58 XPAR OD_8pC2IXi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:51:54Z FR0000044448 127.400000 EUR 31 XPAR OD_8pC4mMQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T08:58:30Z FR0000044448 127.500000 EUR 26 XPAR OD_8pC6RSJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:02:03Z FR0000044448 127.000000 EUR 23 XPAR OD_8pC7KkH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:11:34Z FR0000044448 126.700000 EUR 1 XPAR OD_8pC9jPz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:13:08Z FR0000044448 126.700000 EUR 1 XPAR OD_8pCA7xB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:13:46Z FR0000044448 126.700000 EUR 21 XPAR OD_8pCAHmQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:23:46Z FR0000044448 126.600000 EUR 41 XPAR OD_8pCCntz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:30:05Z FR0000044448 126.400000 EUR 1 XPAR OD_8pCEOLT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:30:50Z FR0000044448 126.400000 EUR 9 XPAR OD_8pCEa8Y-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:36:11Z FR0000044448 126.400000 EUR 3 XPAR OD_8pCFvVl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:36:11Z FR0000044448 126.400000 EUR 32 XPAR OD_8pCFvVl-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:43:41Z FR0000044448 126.200000 EUR 1 XPAR OD_8pCHolB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:44:03Z FR0000044448 126.200000 EUR 22 XPAR OD_8pCHuTj-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T09:58:47Z FR0000044448 125.900000 EUR 45 XPAR OD_8pCLcNT-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T10:08:37Z FR0000044448 125.700000 EUR 26 XPAR OD_8pCO5s3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T10:19:13Z FR0000044448 125.600000 EUR 25 XPAR OD_8pCQlLP-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T10:35:51Z FR0000044448 125.700000 EUR 40 XPAR OD_8pCUwqX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T10:50:44Z FR0000044448 125.800000 EUR 37 XPAR OD_8pCYh99-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T11:03:07Z FR0000044448 126.300000 EUR 1 XPAR OD_8pCboWL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T11:03:07Z FR0000044448 126.300000 EUR 22 XPAR OD_8pCboWL-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T11:21:22Z FR0000044448 126.600000 EUR 23 XPAR OD_8pCgPRC-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T11:42:58Z FR0000044448 126.400000 EUR 28 XPAR OD_8pClqR9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T12:05:39Z FR0000044448 126.600000 EUR 37 XPAR OD_8pCrYT8-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T12:23:07Z FR0000044448 126.000000 EUR 23 XPAR OD_8pCvxBH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T12:40:14Z FR0000044448 125.800000 EUR 23 XPAR OD_8pD0GMH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T13:05:59Z FR0000044448 125.800000 EUR 42 XPAR OD_8pD6kLz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T13:21:04Z FR0000044448 125.900000 EUR 36 XPAR OD_8pDAXsk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T13:35:25Z FR0000044448 125.800000 EUR 1 XPAR OD_8pDE9fe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T13:35:25Z FR0000044448 125.800000 EUR 26 XPAR OD_8pDE9fe-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T13:44:53Z FR0000044448 125.600000 EUR 23 XPAR OD_8pDGXP5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:01:57Z FR0000044448 125.800000 EUR 33 XPAR OD_8pDKpxN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:03:03Z FR0000044448 125.400000 EUR 23 XPAR OD_8pDL73n-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:11:03Z FR0000044448 125.200000 EUR 23 XPAR OD_8pDN7we-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:18:32Z FR0000044448 124.700000 EUR 23 XPAR OD_8pDP0dm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:25:55Z FR0000044448 124.400000 EUR 23 XPAR OD_8pDQrxk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:31:39Z FR0000044448 124.200000 EUR 23 XPAR OD_8pDSJOX-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:44:28Z FR0000044448 124.400000 EUR 27 XPAR OD_8pDVXTb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:45:07Z FR0000044448 124.300000 EUR 46 XPAR OD_8pDVhff-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:49:42Z FR0000044448 124.300000 EUR 24 XPAR OD_8pDWrHw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T14:54:43Z FR0000044448 124.500000 EUR 23 XPAR OD_8pDY7Pe-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:04:49Z FR0000044448 125.000000 EUR 44 XPAR OD_8pDaf9J-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:08:47Z FR0000044448 124.900000 EUR 24 XPAR OD_8pDbf8Z-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:14:17Z FR0000044448 124.900000 EUR 24 XPAR OD_8pDd32u-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:20:16Z FR0000044448 124.800000 EUR 16 XPAR OD_8pDeYKN-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:20:16Z FR0000044448 124.800000 EUR 16 XPAR OD_8pDeYKO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:30:22Z FR0000044448 125.400000 EUR 56 XPAR OD_8pDh5sa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:38:38Z FR0000044448 125.200000 EUR 25 XPAR OD_8pDjAxQ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:43:00Z FR0000044448 125.200000 EUR 1 XPAR OD_8pDkH7V-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:43:00Z FR0000044448 125.200000 EUR 22 XPAR OD_8pDkH7W-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:48:37Z FR0000044448 125.100000 EUR 23 XPAR OD_8pDlgkY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:51:18Z FR0000044448 125.100000 EUR 23 XPAR OD_8pDmMeo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T15:56:54Z FR0000044448 124.500000 EUR 24 XPAR OD_8pDnm4A-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T16:00:51Z FR0000044448 124.300000 EUR 23 XPAR OD_8pDoltl-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T16:04:28Z FR0000044448 124.200000 EUR 23 XPAR OD_8pDpgCa-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-20T16:09:40Z FR0000044448 124.000000 EUR 22 XPAR OD_8pDqzHX-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:00:28Z FR0000044448 121.100000 EUR 157 XPAR OD_8pHiMAk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:01:07Z FR0000044448 120.200000 EUR 32 XPAR OD_8pHiWGB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:05:52Z FR0000044448 120.500000 EUR 49 XPAR OD_8pHjiUZ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:09:12Z FR0000044448 120.100000 EUR 6 XPAR OD_8pHkYOr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:10:04Z FR0000044448 120.100000 EUR 21 XPAR OD_8pHkm51-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:14:00Z FR0000044448 119.600000 EUR 27 XPAR OD_8pHllIO-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:25:14Z FR0000044448 119.100000 EUR 38 XPAR OD_8pHoajJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:30:10Z FR0000044448 119.600000 EUR 25 XPAR OD_8pHpphn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:39:50Z FR0000044448 119.300000 EUR 43 XPAR OD_8pHsGgY-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:49:30Z FR0000044448 119.500000 EUR 35 XPAR OD_8pHuhTG-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T08:58:03Z FR0000044448 118.900000 EUR 38 XPAR OD_8pHwr4U-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:13:25Z FR0000044448 118.600000 EUR 35 XPAR OD_8pI0is5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:18:26Z FR0000044448 118.600000 EUR 57 XPAR OD_8pI1z7v-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:20:53Z FR0000044448 118.400000 EUR 25 XPAR OD_8pI2bMS-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:20:53Z FR0000044448 118.400000 EUR 1 XPAR OD_8pI2bMS-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:25:08Z FR0000044448 118.200000 EUR 24 XPAR OD_8pI3fbM-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:28:15Z FR0000044448 118.100000 EUR 24 XPAR OD_8pI4SK1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:30:34Z FR0000044448 117.400000 EUR 36 XPAR OD_8pI52XB-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:36:20Z FR0000044448 117.000000 EUR 43 XPAR OD_8pI6UT0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:40:07Z FR0000044448 117.100000 EUR 1 XPAR OD_8pI7Rgu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:40:07Z FR0000044448 117.100000 EUR 31 XPAR OD_8pI7Rh0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:44:22Z FR0000044448 117.000000 EUR 26 XPAR OD_8pI8W2D-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:57:24Z FR0000044448 117.000000 EUR 92 XPAR OD_8pIBnHq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T09:59:04Z FR0000044448 116.800000 EUR 26 XPAR OD_8pICDSh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:04:08Z FR0000044448 116.500000 EUR 26 XPAR OD_8pIDUWf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:08:00Z FR0000044448 116.200000 EUR 8 XPAR OD_8pIESwb-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:08:00Z FR0000044448 116.200000 EUR 16 XPAR OD_8pIESwb-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:20:27Z FR0000044448 116.400000 EUR 57 XPAR OD_8pIHb9X-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:20:27Z FR0000044448 116.400000 EUR 42 XPAR OD_8pIHb9X-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:27:01Z FR0000044448 116.800000 EUR 3 XPAR OD_8pIJFkU-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:27:01Z FR0000044448 116.800000 EUR 24 XPAR OD_8pIJFkU-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:41:24Z FR0000044448 117.500000 EUR 36 XPAR OD_8pIMsDf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:42:09Z FR0000044448 117.400000 EUR 35 XPAR OD_8pIN3rw-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:42:09Z FR0000044448 117.400000 EUR 30 XPAR OD_8pIN3rw-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:44:35Z FR0000044448 117.300000 EUR 24 XPAR OD_8pINflp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:55:33Z FR0000044448 117.600000 EUR 164 XPAR OD_8pIQQtL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T10:58:14Z FR0000044448 117.600000 EUR 86 XPAR OD_8pIR6vn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:10:18Z FR0000044448 117.800000 EUR 83 XPAR OD_8pIU9C0-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:24:38Z FR0000044448 118.600000 EUR 68 XPAR OD_8pIXksV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:29:38Z FR0000044448 118.200000 EUR 24 XPAR OD_8pIZ0zz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:37:33Z FR0000044448 118.400000 EUR 43 XPAR OD_8pIb0T6-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:47:13Z FR0000044448 118.500000 EUR 32 XPAR OD_8pIdRUD-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T11:54:58Z FR0000044448 118.200000 EUR 24 XPAR OD_8pIfONz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:00:36Z FR0000044448 118.000000 EUR 25 XPAR OD_8pIgoP9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:04:46Z FR0000044448 118.100000 EUR 31 XPAR OD_8pIhrOk-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:08:30Z FR0000044448 117.900000 EUR 2 XPAR OD_8pIinfs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:08:30Z FR0000044448 117.900000 EUR 22 XPAR OD_8pIinfs-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:18:47Z FR0000044448 118.200000 EUR 32 XPAR OD_8pIlO7d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:28:28Z FR0000044448 118.100000 EUR 24 XPAR OD_8pInpMc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:41:08Z FR0000044448 118.700000 EUR 25 XPAR OD_8pIr0zy-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:48:40Z FR0000044448 118.800000 EUR 24 XPAR OD_8pIsuWs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T12:54:54Z FR0000044448 119.400000 EUR 24 XPAR OD_8pIuTpV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:03:29Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8pIwdzf-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:10:06Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8pIyJ7n-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:17:30Z FR0000044448 119.400000 EUR 24 XPAR OD_8pJ0AXr-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:23:10Z FR0000044448 119.400000 EUR 24 XPAR OD_8pJ1bBH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:27:16Z FR0000044448 119.300000 EUR 24 XPAR OD_8pJ2dAi-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:29:45Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8pJ3Fq7-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:49:48Z FR0000044448 119.700000 EUR 115 XPAR OD_8pJ8InJ-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:53:14Z FR0000044448 120.300000 EUR 42 XPAR OD_8pJ9ANI-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T13:56:01Z FR0000044448 120.100000 EUR 24 XPAR OD_8pJ9rqV-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:00:28Z FR0000044448 120.300000 EUR 24 XPAR OD_8pJAzPh-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:05:40Z FR0000044448 120.000000 EUR 24 XPAR OD_8pJCIOH-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:13:44Z FR0000044448 119.900000 EUR 22 XPAR OD_8pJEKNK-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:13:44Z FR0000044448 119.900000 EUR 3 XPAR OD_8pJEKNL-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:20:10Z FR0000044448 120.000000 EUR 47 XPAR OD_8pJFwnE-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:28:01Z FR0000044448 119.800000 EUR 25 XPAR OD_8pJHvIs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:28:01Z FR0000044448 119.800000 EUR 36 XPAR OD_8pJHvIs-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:33:23Z FR0000044448 119.800000 EUR 53 XPAR OD_8pJJHA5-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:40:08Z FR0000044448 119.700000 EUR 77 XPAR OD_8pJKyPn-04 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:42:32Z FR0000044448 120.100000 EUR 32 XPAR OD_8pJLZrs-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:46:04Z FR0000044448 119.800000 EUR 25 XPAR OD_8pJMSzF-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T14:56:30Z FR0000044448 120.100000 EUR 109 XPAR OD_8pJP61d-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:01:02Z FR0000044448 120.100000 EUR 63 XPAR OD_8pJQEgu-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:03:10Z FR0000044448 119.700000 EUR 25 XPAR OD_8pJQlvz-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:07:42Z FR0000044448 119.800000 EUR 39 XPAR OD_8pJRumq-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:10:14Z FR0000044448 119.600000 EUR 24 XPAR OD_8pJSYNp-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:13:27Z FR0000044448 119.300000 EUR 26 XPAR OD_8pJTMYo-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:15:11Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8pJTnWn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:20:10Z FR0000044448 119.400000 EUR 62 XPAR OD_8pJV3R1-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:26:32Z FR0000044448 119.500000 EUR 50 XPAR OD_8pJWecA-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:27:57Z FR0000044448 119.300000 EUR 25 XPAR OD_8pJX0j3-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:34:32Z FR0000044448 119.100000 EUR 24 XPAR OD_8pJYfd9-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:34:32Z FR0000044448 119.100000 EUR 55 XPAR OD_8pJYfd9-02 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:46:02Z FR0000044448 119.400000 EUR 42 XPAR OD_8pJbZ4G-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:51:36Z FR0000044448 119.600000 EUR 117 XPAR OD_8pJcxrc-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:52:19Z FR0000044448 119.400000 EUR 25 XPAR OD_8pJd96p-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T15:57:58Z FR0000044448 119.400000 EUR 31 XPAR OD_8pJeZN2-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T16:05:20Z FR0000044448 119.200000 EUR 30 XPAR OD_8pJgQNm-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T16:05:20Z FR0000044448 119.200000 EUR 41 XPAR OD_8pJgQNn-00 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T16:26:43Z FR0000044448 119.900000 EUR 14 XPAR OD_8pJloBv-01 MAR Art.5 §2c)
Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-11-21T16:26:43Z FR0000044448 119.900000 EUR 51 XPAR OD_8pJloBw-00 MAR Art.5 §2c)


Verification
Quantité PMP
10,410 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!



Attachment

  • Weekly disclosure November 18 to 21

MENAFN24112025004107003653ID1110390011



GlobeNewsWire - Nasdaq

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search