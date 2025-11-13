Docmorris Announces The Results Of The Tender Offer For Its Outstanding Convertible Bonds Due 2026
|
DocMorris AG
/ Key word(s): Bond
Frauenfeld, 13 November 2025
Press release
DocMorris announces the results of the tender offer for its Outstanding Convertible Bonds due 2026
Following the closing of the tender offer period on 12 November 2025 at 4:00pm CET, DocMorris announces the results of the tender offer for its Outstanding Convertible Bonds due 2026 (" Bonds "). The number of tendered Bonds under the Tender Offer is 72,713 corresponding to an aggregate principal amount of CHF 72,713,000.
The Company accepts the full tendered amount for a purchase price of CHF 1,035 per Bond, corresponding to 103.5% of the par value, plus accrued and unpaid interest. The expected settlement date for the Tender Offer is 17 November 2025.
Following settlement of the Tender Offer, 22,259 Bonds, corresponding to an aggregate principal amount of CHF 22,259,000 will remain outstanding.
Investors and analyst contact
Media contact
Agenda
DocMorris
Disclaimer
THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF DOCMORRIS AG (THE“COMPANY”) AND DOCMORRIS FINANCE B.V. (THE“ISSUER”). THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.
THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.
THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY AND THE ISSUER REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE“SECURITIES ACT”) OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN“OFFSHORE TRANSACTION” IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO THE SWISS FEDERAL ACT ON FINANCIAL SERVICES.
IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM (EACH, A“RELEVANT STATE”), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE“QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129) (“QUALIFIED INVESTORS”). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE“ORDER”) OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS.
THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE,“FORWARD-LOOKING STATEMENTS”. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS“BELIEVES”,“ESTIMATES”,“PLANS”,“PROJECTS”,“ANTICIPATES”,“EXPECTS”,“INTENDS”,“MAY”,“WILL” OR“SHOULD” OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY, PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER'S OR THE COMPANY'S CURRENT VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE GROUP'S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY, PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, THE JOINT BOOKRUNNERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.
THIS PUBLICATION CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS OR A SIMILAR COMMUNICATION WITHIN THE MEANING OF THE ARTICLES 35 ET SEQQ. AND 69 OF THE SWISS FINANCIAL SERVICES ACT OR UNDER ANY OTHER LAW OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE APPLICABLE LISTING RULES OF ANY STOCK EXCHANGE. ANY PURCHASE OF SHARES OF THE COMPANY IN THE PROPOSED OFFERING SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO CHANGE. THE JOINT BOOKRUNNERS ARE ACTING EXCLUSIVELY FOR ISSUER AND THE COMPANY AND NO-ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE OFFERING. THEY WILL NOT REGARD ANY OTHER PERSON AS THEIR RESPECTIVE CLIENTS IN RELATION TO THE OFFERING AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN ISSUER AND THE COMPANY FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO THEIR RESPECTIVE CLIENTS, NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE OFFERING, THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO HEREIN.
THE JOINT BOOKRUNNERS, AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS, WARRANTS OR CONTRACTS FOR DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY. THE JOINT BOOKRUNNERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR REGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO.
NONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS OR AGENTS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR OR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT (OR WHETHER ANY INFORMATION HAS BEEN OMITTED FROM THE ANNOUNCEMENT) OR ANY OTHER INFORMATION RELATING TO THE ISSUER OR THE COMPANY, THEIR SUBSIDIARIES OR ASSOCIATED COMPANIES, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IN A VISUAL OR ELECTRONIC FORM, AND HOWSOEVER TRANSMITTED OR MADE AVAILABLE OR FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS ANNOUNCEMENT OR ITS CONTENTS OR OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH.
NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER TO ACQUIRE SECURITIES IN ANY JURISDICTION. ANY INVESTOR SHOULD MAKE HIS INVESTMENT DECISION FOR THE PURCHASE OF THE SHARES ON PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION.
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Switzerland
|ISIN:
|CH0042615283
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2229636
|
2229636 13.11.2025 CET/CEST
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
-
Everstake Partners With Utila To Simplify Institutional Staking Across Solana And Other Pos Networks
CommentsNo comment