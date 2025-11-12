CSE Bulletin: Stock Split - Plaid Technologies Inc. (STIF)

Upon completion of the split, there will be approximately 69,557,892 shares issued and outstanding.

All open orders will be purged from the book at the market close on November 13, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Plaid Technologies Inc a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de quatre (4) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra trois (3) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.

Une fois le fractionnement réalisé, environ 69 557 892 actions seront émises et en circulation.

Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 13 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.