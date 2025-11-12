Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

CSE Bulletin: Stock Split - Plaid Technologies Inc. (STIF)


2025-11-12 03:17:35
(MENAFN- Newsfile Corp) Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 novembre/November 2025) - Plaid Technologies Inc. has announced a four (4) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive three (3) additional share for each share held on such date.

Upon completion of the split, there will be approximately 69,557,892 shares issued and outstanding.

All open orders will be purged from the book at the market close on November 13, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Plaid Technologies Inc a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de quatre (4) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra trois (3) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.

Une fois le fractionnement réalisé, environ 69 557 892 actions seront émises et en circulation.

Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 13 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: Le 14 NOV 2025
Record Date/Date d'enregistrement: Le 14 NOV 2025
Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 14 NOV 2025
CUSIP & ISIN: 726135106/CA7261351067

MENAFN12112025004218003983ID1110335049



Newsfile Corp

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search