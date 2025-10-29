Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-29 03:01:41
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
29 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 October 2025 it had purchased a total of 68,032 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 68,032 - -
Highest price paid (per ordinary share) 551.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 542.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 546.43p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,449,876 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,449,876.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
28-10-2025 16:21:14 GBp 537 546.50 XLON xHaNXdDFa62
28-10-2025 16:21:14 GBp 88 547.50 XLON xHaNXdDFa6B
28-10-2025 16:21:14 GBp 92 547.50 XLON xHaNXdDFa6D
28-10-2025 16:21:14 GBp 36 547.50 XLON xHaNXdDFa6F
28-10-2025 16:21:14 GBp 526 547.00 XLON xHaNXdDFa6L
28-10-2025 16:14:38 GBp 189 547.50 XLON xHaNXdDFjSO
28-10-2025 16:13:30 GBp 188 547.50 XLON xHaNXdDFhNy
28-10-2025 16:12:05 GBp 118 547.00 XLON xHaNXdDFMkN
28-10-2025 16:12:05 GBp 44 547.00 XLON xHaNXdDFMkQ
28-10-2025 16:12:05 GBp 15 547.00 XLON xHaNXdDFMkS
28-10-2025 16:10:40 GBp 190 547.00 XLON xHaNXdDFNVk
28-10-2025 16:01:51 GBp 553 546.50 XLON xHaNXdDFQaH
28-10-2025 15:59:42 GBp 248 546.50 XLON xHaNXdDFO9k
28-10-2025 15:59:42 GBp 289 546.50 XLON xHaNXdDFO9r
28-10-2025 15:59:38 GBp 259 547.00 XLON xHaNXdDFOHE
28-10-2025 15:41:21 GBp 316 545.00 XLON xHaNXdD8ms9
28-10-2025 15:37:20 GBp 246 545.50 XLON xHaNXdD8yRu
28-10-2025 15:36:57 GBp 53 545.50 XLON xHaNXdD8z7F
28-10-2025 15:33:04 GBp 295 546.50 XLON xHaNXdD8djh
28-10-2025 15:33:01 GBp 426 547.00 XLON xHaNXdD8dii
28-10-2025 15:27:42 GBp 543 546.50 XLON xHaNXdD8XxH
28-10-2025 15:27:42 GBp 18 546.50 XLON xHaNXdD8XxJ
28-10-2025 15:27:42 GBp 403 546.50 XLON xHaNXdD8Xwf
28-10-2025 15:13:25 GBp 432 545.50 XLON xHaNXdD8V@w
28-10-2025 15:07:39 GBp 293 545.50 XLON xHaNXdD861A
28-10-2025 15:03:49 GBp 394 545.50 XLON xHaNXdD83aB
28-10-2025 14:53:28 GBp 382 545.50 XLON xHaNXdD9tRp
28-10-2025 14:52:51 GBp 199 546.00 XLON xHaNXdD9qLK
28-10-2025 14:52:51 GBp 212 546.00 XLON xHaNXdD9qLM
28-10-2025 14:46:41 GBp 260 546.00 XLON xHaNXdD9z7C
28-10-2025 14:39:20 GBp 304 547.50 XLON xHaNXdD9Z0$
28-10-2025 14:39:20 GBp 44 547.50 XLON xHaNXdD9Z07
28-10-2025 14:39:20 GBp 500 548.00 XLON xHaNXdD9Z0A
28-10-2025 14:34:25 GBp 664 548.50 XLON xHaNXdD9g4X
28-10-2025 14:18:26 GBp 149 549.50 XLON xHaNXdD97VL
28-10-2025 14:18:26 GBp 111 549.50 XLON xHaNXdD97VN
28-10-2025 14:17:26 GBp 309 549.50 XLON xHaNXdD95e8
28-10-2025 14:07:03 GBp 402 549.00 XLON xHaNXdDAtrS
28-10-2025 14:01:35 GBp 222 549.00 XLON xHaNXdDA@s9
28-10-2025 13:58:20 GBp 8 549.00 XLON xHaNXdDAw2$
28-10-2025 13:58:19 GBp 334 549.00 XLON xHaNXdDAwDZ
28-10-2025 13:58:01 GBp 490 549.50 XLON xHaNXdDAxaC
28-10-2025 13:41:20 GBp 144 548.50 XLON xHaNXdDAMQi
28-10-2025 13:41:19 GBp 162 548.50 XLON xHaNXdDAMQJ
28-10-2025 13:41:18 GBp 1,195 548.50 XLON xHaNXdDANbL
28-10-2025 13:41:18 GBp 245 549.00 XLON xHaNXdDANbM
28-10-2025 13:41:18 GBp 17 549.00 XLON xHaNXdDANbO
28-10-2025 13:41:18 GBp 363 549.00 XLON xHaNXdDANbQ
28-10-2025 13:40:06 GBp 227 549.00 XLON xHaNXdDAKFd
28-10-2025 13:40:06 GBp 418 549.00 XLON xHaNXdDAKFL
28-10-2025 13:40:06 GBp 409 549.00 XLON xHaNXdDAKFV
28-10-2025 13:36:41 GBp 826 548.50 XLON xHaNXdDAHwh
28-10-2025 13:34:49 GBp 332 548.50 XLON xHaNXdDASet
28-10-2025 13:33:33 GBp 35 548.50 XLON xHaNXdDATHI
28-10-2025 13:32:28 GBp 292 549.00 XLON xHaNXdDARrD
28-10-2025 13:32:22 GBp 1,046 549.50 XLON xHaNXdDARza
28-10-2025 13:32:22 GBp 55 549.50 XLON xHaNXdDARzc
28-10-2025 13:32:22 GBp 415 549.50 XLON xHaNXdDARze
28-10-2025 13:32:22 GBp 246 549.50 XLON xHaNXdDARzg
28-10-2025 13:29:54 GBp 684 549.00 XLON xHaNXdDA6Or
28-10-2025 13:26:46 GBp 123 549.00 XLON xHaNXdDA2Xr
28-10-2025 13:26:45 GBp 321 549.50 XLON xHaNXdDA2Wh
28-10-2025 13:26:45 GBp 274 549.50 XLON xHaNXdDA2WH
28-10-2025 13:26:45 GBp 278 549.50 XLON xHaNXdDA2WV
28-10-2025 13:26:45 GBp 569 549.50 XLON xHaNXdDA2Zf
28-10-2025 13:22:01 GBp 203 548.00 XLON xHaNXdDAFd$
28-10-2025 13:17:11 GBp 335 548.50 XLON xHaNXdDA8iG
28-10-2025 13:17:11 GBp 338 548.50 XLON xHaNXdDA8iI
28-10-2025 13:15:25 GBp 679 549.00 XLON xHaNXdDA9Vk
28-10-2025 13:06:54 GBp 763 549.00 XLON xHaNXdDB@DS
28-10-2025 12:59:55 GBp 129 548.00 XLON xHaNXdDBvHq
28-10-2025 12:59:55 GBp 67 548.00 XLON xHaNXdDBvHs
28-10-2025 12:59:55 GBp 93 548.00 XLON xHaNXdDBvHu
28-10-2025 12:59:38 GBp 328 548.00 XLON xHaNXdDBcdm
28-10-2025 12:59:17 GBp 21 548.00 XLON xHaNXdDBcn6
28-10-2025 12:58:46 GBp 733 548.50 XLON xHaNXdDBcK8
28-10-2025 12:48:48 GBp 926 547.50 XLON xHaNXdDBlGh
28-10-2025 12:48:48 GBp 150 547.50 XLON xHaNXdDBlGj
28-10-2025 12:47:15 GBp 233 548.00 XLON xHaNXdDBjZO
28-10-2025 12:46:10 GBp 260 548.00 XLON xHaNXdDBgkW
28-10-2025 12:46:10 GBp 260 548.00 XLON xHaNXdDBgk$
28-10-2025 12:45:59 GBp 342 548.00 XLON xHaNXdDBg5s
28-10-2025 12:45:59 GBp 991 548.00 XLON xHaNXdDBg5u
28-10-2025 12:45:59 GBp 498 548.00 XLON xHaNXdDBg5w
28-10-2025 12:27:43 GBp 886 546.50 XLON xHaNXdDBQqH
28-10-2025 12:27:40 GBp 224 546.50 XLON xHaNXdDBQsF
28-10-2025 12:27:40 GBp 19 546.50 XLON xHaNXdDBQsH
28-10-2025 12:26:46 GBp 146 546.50 XLON xHaNXdDBQOR
28-10-2025 12:26:46 GBp 55 546.50 XLON xHaNXdDBQOT
28-10-2025 12:26:46 GBp 56 546.50 XLON xHaNXdDBQOV
28-10-2025 12:26:46 GBp 524 546.00 XLON xHaNXdDBQRa
28-10-2025 12:26:46 GBp 34 546.00 XLON xHaNXdDBQRc
28-10-2025 12:22:54 GBp 472 546.00 XLON xHaNXdDB6by
28-10-2025 12:22:54 GBp 78 546.00 XLON xHaNXdDB6b@
28-10-2025 12:19:05 GBp 713 545.50 XLON xHaNXdDB5jl
28-10-2025 12:19:05 GBp 63 545.50 XLON xHaNXdDB5jm
28-10-2025 12:19:05 GBp 239 545.50 XLON xHaNXdDB5ju
28-10-2025 12:19:05 GBp 1,629 545.50 XLON xHaNXdDB5j7
28-10-2025 12:19:05 GBp 380 545.50 XLON xHaNXdDB5j9
28-10-2025 12:19:05 GBp 335 545.50 XLON xHaNXdDB5jB
28-10-2025 12:00:00 GBp 606 544.00 XLON xHaNXdD4qo$
28-10-2025 12:00:00 GBp 427 544.00 XLON xHaNXdD4qoz
28-10-2025 12:00:00 GBp 510 544.00 XLON xHaNXdD4q4W
28-10-2025 12:00:00 GBp 700 544.00 XLON xHaNXdD4q4Y
28-10-2025 12:00:00 GBp 489 543.50 XLON xHaNXdD4q4L
28-10-2025 11:58:32 GBp 282 544.50 XLON xHaNXdD4rB3
28-10-2025 11:58:32 GBp 46 544.50 XLON xHaNXdD4rB5
28-10-2025 11:58:32 GBp 490 544.00 XLON xHaNXdD4rBA
28-10-2025 11:56:49 GBp 478 544.50 XLON xHaNXdD4oO@
28-10-2025 11:32:26 GBp 525 544.00 XLON xHaNXdD4W9h
28-10-2025 11:27:51 GBp 701 544.50 XLON xHaNXdD4lPZ
28-10-2025 11:27:51 GBp 684 544.50 XLON xHaNXdD4lPh
28-10-2025 11:27:51 GBp 95 544.50 XLON xHaNXdD4lPj
28-10-2025 11:27:51 GBp 61 544.50 XLON xHaNXdD4lPn
28-10-2025 11:26:59 GBp 331 543.50 XLON xHaNXdD4i3I
28-10-2025 11:26:24 GBp 234 544.00 XLON xHaNXdD4iQ5
28-10-2025 11:26:24 GBp 183 544.00 XLON xHaNXdD4iQF
28-10-2025 11:26:23 GBp 303 544.00 XLON xHaNXdD4iQO
28-10-2025 11:26:21 GBp 2 544.00 XLON xHaNXdD4jdt
28-10-2025 11:18:32 GBp 267 543.50 XLON xHaNXdD4NjG
28-10-2025 11:07:58 GBp 288 543.50 XLON xHaNXdD4VK$
28-10-2025 11:07:58 GBp 417 543.50 XLON xHaNXdD4VKK
28-10-2025 11:04:55 GBp 1,014 544.00 XLON xHaNXdD4QYo
28-10-2025 11:04:09 GBp 235 544.50 XLON xHaNXdD4QAY
28-10-2025 11:04:09 GBp 260 544.50 XLON xHaNXdD4QA5
28-10-2025 11:04:08 GBp 269 544.50 XLON xHaNXdD4QAC
28-10-2025 11:04:08 GBp 269 544.50 XLON xHaNXdD4QLf
28-10-2025 11:04:08 GBp 272 544.50 XLON xHaNXdD4QLn
28-10-2025 11:04:08 GBp 271 544.50 XLON xHaNXdD4QKb
28-10-2025 11:04:08 GBp 266 544.50 XLON xHaNXdD4QKk
28-10-2025 11:04:08 GBp 261 544.50 XLON xHaNXdD4QKC
28-10-2025 11:04:07 GBp 269 544.50 XLON xHaNXdD4QNm
28-10-2025 10:55:06 GBp 349 542.50 XLON xHaNXdD42pi
28-10-2025 10:48:56 GBp 272 542.50 XLON xHaNXdD4FjA
28-10-2025 10:44:18 GBp 321 542.50 XLON xHaNXdD4AO5
28-10-2025 10:42:42 GBp 605 542.50 XLON xHaNXdD48eE
28-10-2025 10:41:54 GBp 327 542.50 XLON xHaNXdD48Gi
28-10-2025 10:40:47 GBp 282 542.50 XLON xHaNXdD491s
28-10-2025 10:40:06 GBp 247 543.00 XLON xHaNXdD5scH
28-10-2025 10:40:05 GBp 246 543.00 XLON xHaNXdD5scN
28-10-2025 10:40:05 GBp 245 543.00 XLON xHaNXdD5sXn
28-10-2025 10:40:05 GBp 467 543.00 XLON xHaNXdD5sW7
28-10-2025 10:40:05 GBp 632 543.00 XLON xHaNXdD5sWT
28-10-2025 10:27:22 GBp 855 542.50 XLON xHaNXdD5zXO
28-10-2025 10:25:17 GBp 168 542.50 XLON xHaNXdD5wHa
28-10-2025 10:25:17 GBp 246 542.50 XLON xHaNXdD5wHY
28-10-2025 10:16:34 GBp 416 543.00 XLON xHaNXdD5YB4
28-10-2025 10:16:04 GBp 244 543.50 XLON xHaNXdD5Zlv
28-10-2025 10:10:51 GBp 176 542.50 XLON xHaNXdD5l2y
28-10-2025 10:10:51 GBp 37 542.50 XLON xHaNXdD5l2P
28-10-2025 10:10:46 GBp 361 543.00 XLON xHaNXdD5lFJ
28-10-2025 10:10:44 GBp 38 543.50 XLON xHaNXdD5l9m
28-10-2025 10:10:44 GBp 433 543.50 XLON xHaNXdD5l9w
28-10-2025 10:09:23 GBp 200 544.50 XLON xHaNXdD5iH8
28-10-2025 10:09:23 GBp 554 544.50 XLON xHaNXdD5iHA
28-10-2025 10:09:23 GBp 84 544.50 XLON xHaNXdD5iHC
28-10-2025 10:09:22 GBp 1,274 544.00 XLON xHaNXdD5iGY
28-10-2025 10:09:22 GBp 414 543.50 XLON xHaNXdD5iGh
28-10-2025 10:07:25 GBp 555 544.50 XLON xHaNXdD5gDr
28-10-2025 10:07:25 GBp 73 544.50 XLON xHaNXdD5gDx
28-10-2025 10:07:25 GBp 528 544.50 XLON xHaNXdD5gDz
28-10-2025 09:43:26 GBp 187 543.50 XLON xHaNXdD55sh
28-10-2025 09:43:22 GBp 274 544.00 XLON xHaNXdD55o3
28-10-2025 09:43:22 GBp 588 544.50 XLON xHaNXdD55zZ
28-10-2025 09:30:35 GBp 225 544.50 XLON xHaNXdD59TX
28-10-2025 09:30:35 GBp 269 545.00 XLON xHaNXdD59To
28-10-2025 09:30:35 GBp 57 545.00 XLON xHaNXdD59Tq
28-10-2025 09:26:18 GBp 260 545.50 XLON xHaNXdD6rG5
28-10-2025 09:26:17 GBp 472 545.50 XLON xHaNXdD6rJd
28-10-2025 09:18:50 GBp 371 545.00 XLON xHaNXdD6yiX
28-10-2025 09:14:40 GBp 280 545.00 XLON xHaNXdD6xRj
28-10-2025 09:10:00 GBp 291 546.00 XLON xHaNXdD6a5W
28-10-2025 09:10:00 GBp 418 546.50 XLON xHaNXdD6a5Y
28-10-2025 09:08:54 GBp 427 547.00 XLON xHaNXdD6b6f
28-10-2025 09:08:54 GBp 251 547.00 XLON xHaNXdD6b6h
28-10-2025 09:00:21 GBp 483 547.00 XLON xHaNXdD6jCb
28-10-2025 08:57:37 GBp 2 547.00 XLON xHaNXdD6eZ8
28-10-2025 08:57:25 GBp 233 548.00 XLON xHaNXdD6emv
28-10-2025 08:57:25 GBp 288 547.50 XLON xHaNXdD6em1
28-10-2025 08:57:25 GBp 414 548.00 XLON xHaNXdD6em3
28-10-2025 08:49:03 GBp 600 548.50 XLON xHaNXdD6J5y
28-10-2025 08:47:49 GBp 202 548.50 XLON xHaNXdD6G6C
28-10-2025 08:46:43 GBp 307 549.00 XLON xHaNXdD6H@d
28-10-2025 08:46:43 GBp 107 549.00 XLON xHaNXdD6H@f
28-10-2025 08:44:14 GBp 87 549.00 XLON xHaNXdD6V9R
28-10-2025 08:44:14 GBp 327 549.00 XLON xHaNXdD6V8W
28-10-2025 08:43:27 GBp 414 549.00 XLON xHaNXdD6S$x
28-10-2025 08:38:20 GBp 578 550.00 XLON xHaNXdD6Pq@
28-10-2025 08:38:20 GBp 23 550.00 XLON xHaNXdD6Pq0
28-10-2025 08:31:23 GBp 265 549.50 XLON xHaNXdD63uq
28-10-2025 08:22:45 GBp 286 549.00 XLON xHaNXdD6APZ
28-10-2025 08:21:24 GBp 264 549.50 XLON xHaNXdD68Xq
28-10-2025 08:21:24 GBp 142 550.00 XLON xHaNXdD68X0
28-10-2025 08:21:24 GBp 33 550.00 XLON xHaNXdD68X5
28-10-2025 08:21:24 GBp 288 549.50 XLON xHaNXdD68X8
28-10-2025 08:21:24 GBp 302 550.00 XLON xHaNXdD68XA
28-10-2025 08:21:24 GBp 112 550.00 XLON xHaNXdD68XC
28-10-2025 08:19:56 GBp 19 551.00 XLON xHaNXdD691d
28-10-2025 08:19:56 GBp 196 551.00 XLON xHaNXdD691X
28-10-2025 08:19:56 GBp 146 551.00 XLON xHaNXdD691Z
28-10-2025 08:19:56 GBp 445 551.00 XLON xHaNXdD696T
28-10-2025 08:11:18 GBp 280 550.50 XLON xHaNXdD7mRG
28-10-2025 08:10:17 GBp 94 551.00 XLON xHaNXdD7nHH
28-10-2025 08:10:17 GBp 196 551.00 XLON xHaNXdD7nHJ
28-10-2025 08:10:17 GBp 329 550.00 XLON xHaNXdD7nHM
28-10-2025 08:10:17 GBp 85 550.00 XLON xHaNXdD7nHO
28-10-2025 08:10:01 GBp 288 551.00 XLON xHaNXdD7@jm
28-10-2025 08:10:01 GBp 414 551.50 XLON xHaNXdD7@jo



