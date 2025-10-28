Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


Transaction in Own Shares

The Company announces that on 27 October 2025 it had purchased a total of 35,876 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 35,876 - -
Highest price paid (per ordinary share) 555.50p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 550.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 552.69p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,517,908 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,517,908.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
27-10-2025 16:28:06 GBp 119 551.00 XLON xHaNXnvXm1e
27-10-2025 16:28:06 GBp 589 551.00 XLON xHaNXnvXm1g
27-10-2025 16:28:06 GBp 853 551.00 XLON xHaNXnvXm1t
27-10-2025 16:28:06 GBp 2 551.00 XLON xHaNXnvXm1v
27-10-2025 16:21:54 GBp 306 550.50 XLON xHaNXnvXxwk
27-10-2025 16:21:54 GBp 30 550.50 XLON xHaNXnvXxwm
27-10-2025 16:17:20 GBp 58 550.50 XLON xHaNXnvXaXh
27-10-2025 16:17:20 GBp 211 550.50 XLON xHaNXnvXaXr
27-10-2025 16:17:20 GBp 269 551.00 XLON xHaNXnvXaX3
27-10-2025 16:17:20 GBp 36 551.00 XLON xHaNXnvXaX5
27-10-2025 16:17:20 GBp 764 550.50 XLON xHaNXnvXaXA
27-10-2025 16:11:26 GBp 893 551.00 XLON xHaNXnvXXNn
27-10-2025 16:01:51 GBp 771 551.00 XLON xHaNXnvXNWS
27-10-2025 16:01:51 GBp 66 551.50 XLON xHaNXnvXNZa
27-10-2025 16:01:51 GBp 203 551.50 XLON xHaNXnvXNZc
27-10-2025 15:53:40 GBp 488 551.00 XLON xHaNXnvXViT
27-10-2025 15:46:28 GBp 296 551.50 XLON xHaNXnvXPTb
27-10-2025 15:44:59 GBp 329 551.50 XLON xHaNXnvX7qC
27-10-2025 15:42:15 GBp 524 551.50 XLON xHaNXnvX5Qd
27-10-2025 15:33:54 GBp 420 552.50 XLON xHaNXnvXArh
27-10-2025 15:31:42 GBp 329 552.50 XLON xHaNXnvX87M
27-10-2025 15:31:42 GBp 38 552.50 XLON xHaNXnvX87O
27-10-2025 15:24:13 GBp 165 552.50 XLON xHaNXnvYmPD
27-10-2025 15:24:13 GBp 243 552.50 XLON xHaNXnvYmPF
27-10-2025 15:24:13 GBp 494 553.00 XLON xHaNXnvYmPI
27-10-2025 15:20:27 GBp 119 554.00 XLON xHaNXnvYyTA
27-10-2025 15:20:27 GBp 593 554.00 XLON xHaNXnvYyTC
27-10-2025 15:20:27 GBp 184 554.00 XLON xHaNXnvYyTE
27-10-2025 15:20:27 GBp 156 553.00 XLON xHaNXnvYyTL
27-10-2025 15:20:27 GBp 417 553.50 XLON xHaNXnvYyTP
27-10-2025 15:10:10 GBp 313 554.00 XLON xHaNXnvYWXs
27-10-2025 15:10:10 GBp 7 554.00 XLON xHaNXnvYWX9
27-10-2025 15:10:10 GBp 547 554.00 XLON xHaNXnvYWXB
27-10-2025 14:53:02 GBp 341 553.50 XLON xHaNXnvYTsY
27-10-2025 14:50:11 GBp 358 554.00 XLON xHaNXnvYOS9
27-10-2025 14:45:56 GBp 270 554.00 XLON xHaNXnvY2TC
27-10-2025 14:45:44 GBp 57 554.50 XLON xHaNXnvY3io
27-10-2025 14:45:44 GBp 624 554.50 XLON xHaNXnvY3iq
27-10-2025 14:45:09 GBp 220 555.00 XLON xHaNXnvY3SW
27-10-2025 14:42:12 GBp 304 555.00 XLON xHaNXnvYF1I
27-10-2025 14:39:15 GBp 188 555.00 XLON xHaNXnvYBWy
27-10-2025 14:30:53 GBp 341 554.50 XLON xHaNXnvZnqp
27-10-2025 14:30:31 GBp 357 555.00 XLON xHaNXnvZnBy
27-10-2025 14:30:31 GBp 330 555.00 XLON xHaNXnvZnB@
27-10-2025 14:30:31 GBp 370 555.00 XLON xHaNXnvZnBH
27-10-2025 14:30:31 GBp 417 554.50 XLON xHaNXnvZnBK
27-10-2025 14:18:59 GBp 367 555.50 XLON xHaNXnvZYV@
27-10-2025 14:11:43 GBp 178 553.50 XLON xHaNXnvZgJb
27-10-2025 14:09:04 GBp 213 553.50 XLON xHaNXnvZMaR
27-10-2025 14:04:50 GBp 106 553.50 XLON xHaNXnvZJkH
27-10-2025 14:04:50 GBp 241 553.50 XLON xHaNXnvZJkJ
27-10-2025 14:01:26 GBp 296 553.50 XLON xHaNXnvZV04
27-10-2025 13:53:45 GBp 1 553.00 XLON xHaNXnvZ5WT
27-10-2025 13:46:15 GBp 270 553.00 XLON xHaNXnvZDsn
27-10-2025 13:46:11 GBp 382 553.00 XLON xHaNXnvZDzD
27-10-2025 13:43:53 GBp 440 552.50 XLON xHaNXnvZ834
27-10-2025 13:42:55 GBp 628 553.00 XLON xHaNXnvZ9BQ
27-10-2025 13:33:01 GBp 1 552.50 XLON xHaNXnuSzPk
27-10-2025 13:31:34 GBp 481 553.00 XLON xHaNXnuSxQ6
27-10-2025 13:22:33 GBp 323 552.50 XLON xHaNXnuSWEh
27-10-2025 13:14:04 GBp 276 553.00 XLON xHaNXnuSh3H
27-10-2025 13:13:09 GBp 643 553.00 XLON xHaNXnuSehl
27-10-2025 13:12:43 GBp 204 553.50 XLON xHaNXnuSe2J
27-10-2025 13:07:48 GBp 263 553.50 XLON xHaNXnuSK1j
27-10-2025 12:53:48 GBp 747 553.00 XLON xHaNXnuSRJr
27-10-2025 12:35:54 GBp 453 553.00 XLON xHaNXnuSDEy
27-10-2025 12:23:48 GBp 262 552.50 XLON xHaNXnuTonW
27-10-2025 12:23:48 GBp 178 552.50 XLON xHaNXnuTond
27-10-2025 12:23:48 GBp 337 552.50 XLON xHaNXnuTonf
27-10-2025 12:10:38 GBp 207 551.50 XLON xHaNXnuTx06
27-10-2025 12:01:10 GBp 290 550.50 XLON xHaNXnuTYw3
27-10-2025 11:54:20 GBp 249 551.00 XLON xHaNXnuTlJ6
27-10-2025 11:54:20 GBp 360 551.50 XLON xHaNXnuTlJ8
27-10-2025 11:45:02 GBp 351 551.50 XLON xHaNXnuTNa4
27-10-2025 11:30:44 GBp 273 551.00 XLON xHaNXnuTTPB
27-10-2025 11:28:27 GBp 275 551.00 XLON xHaNXnuTR84
27-10-2025 11:27:49 GBp 4 551.50 XLON xHaNXnuTOfj
27-10-2025 11:27:48 GBp 290 551.50 XLON xHaNXnuTOfx
27-10-2025 11:15:18 GBp 355 551.00 XLON xHaNXnuT1E7
27-10-2025 11:15:18 GBp 508 551.50 XLON xHaNXnuT1E9
27-10-2025 10:57:01 GBp 275 552.00 XLON xHaNXnuUmU5
27-10-2025 10:57:01 GBp 362 552.50 XLON xHaNXnuUmU7
27-10-2025 10:49:59 GBp 302 553.00 XLON xHaNXnuUxjs
27-10-2025 10:44:40 GBp 468 552.50 XLON xHaNXnuUabu
27-10-2025 10:44:40 GBp 516 553.00 XLON xHaNXnuUab2
27-10-2025 10:15:34 GBp 296 553.00 XLON xHaNXnuUTbw
27-10-2025 10:15:22 GBp 358 553.00 XLON xHaNXnuUTka
27-10-2025 10:09:27 GBp 318 553.50 XLON xHaNXnuU6aL
27-10-2025 10:06:59 GBp 588 553.00 XLON xHaNXnuU7Og
27-10-2025 09:50:00 GBp 333 552.50 XLON xHaNXnuVspO
27-10-2025 09:36:55 GBp 414 553.00 XLON xHaNXnuVzrN
27-10-2025 09:28:31 GBp 257 552.50 XLON xHaNXnuVaNg
27-10-2025 09:28:31 GBp 2 553.00 XLON xHaNXnuVaNi
27-10-2025 09:28:31 GBp 14 553.00 XLON xHaNXnuVaNk
27-10-2025 09:28:31 GBp 14 553.00 XLON xHaNXnuVaNm
27-10-2025 09:28:31 GBp 393 553.00 XLON xHaNXnuVaNo
27-10-2025 09:12:33 GBp 299 553.00 XLON xHaNXnuVMiT
27-10-2025 09:07:33 GBp 309 552.50 XLON xHaNXnuVI5f
27-10-2025 09:04:24 GBp 286 553.00 XLON xHaNXnuVH1W
27-10-2025 09:03:46 GBp 412 553.00 XLON xHaNXnuVUlQ
27-10-2025 09:03:46 GBp 48 553.00 XLON xHaNXnuVUlS
27-10-2025 08:49:10 GBp 246 552.50 XLON xHaNXnuV2B8
27-10-2025 08:49:10 GBp 309 553.00 XLON xHaNXnuV2BA
27-10-2025 08:46:09 GBp 365 553.00 XLON xHaNXnuV1n3
27-10-2025 08:46:09 GBp 221 553.00 XLON xHaNXnuV1n5
27-10-2025 08:31:33 GBp 401 552.00 XLON xHaNXnuOrOT
27-10-2025 08:31:33 GBp 54 552.00 XLON xHaNXnuOrRX
27-10-2025 08:31:33 GBp 512 552.50 XLON xHaNXnuOrRd
27-10-2025 08:31:33 GBp 140 552.50 XLON xHaNXnuOrRf
27-10-2025 08:19:52 GBp 480 553.00 XLON xHaNXnuOx1W
27-10-2025 08:09:25 GBp 299 552.50 XLON xHaNXnuOZcu
27-10-2025 08:03:57 GBp 217 553.00 XLON xHaNXnuOii1
27-10-2025 08:02:56 GBp 356 554.00 XLON xHaNXnuOjXw
27-10-2025 08:02:56 GBp 551 554.50 XLON xHaNXnuOjX@



