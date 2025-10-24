Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-24 02:16:04
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
24 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 October 2025 it had purchased a total of 43,175 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 43,175 - -
Highest price paid (per ordinary share) 553.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 548.00p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 551.08p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,625,419 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,625,419.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
23-10-2025 15:16:40 GBp 483 551.50 XLON xHaNWfioJQ8
23-10-2025 15:16:40 GBp 21 551.50 XLON xHaNWfioJQA
23-10-2025 15:16:40 GBp 1 551.50 XLON xHaNWfioJQC
23-10-2025 15:16:36 GBp 444 552.00 XLON xHaNWfioGiJ
23-10-2025 15:16:36 GBp 250 552.00 XLON xHaNWfioGiL
23-10-2025 15:14:13 GBp 17 552.00 XLON xHaNWfioVOG
23-10-2025 15:14:13 GBp 394 552.00 XLON xHaNWfioVOI
23-10-2025 15:14:13 GBp 31 552.00 XLON xHaNWfioVOK
23-10-2025 15:11:54 GBp 319 552.00 XLON xHaNWfioRDl
23-10-2025 15:11:54 GBp 481 552.50 XLON xHaNWfioRDn
23-10-2025 15:06:10 GBp 492 553.00 XLON xHaNWfio0@t
23-10-2025 15:06:10 GBp 40 553.00 XLON xHaNWfio0@v
23-10-2025 15:06:10 GBp 482 552.50 XLON xHaNWfio0@@
23-10-2025 14:59:32 GBp 410 552.50 XLON xHaNWfiptlW
23-10-2025 14:57:12 GBp 666 552.50 XLON xHaNWfipoGo
23-10-2025 14:57:12 GBp 44 552.50 XLON xHaNWfipoGq
23-10-2025 14:56:21 GBp 432 552.50 XLON xHaNWfipmhH
23-10-2025 14:53:01 GBp 204 553.00 XLON xHaNWfipzAn
23-10-2025 14:53:01 GBp 183 553.00 XLON xHaNWfipzAp
23-10-2025 14:51:15 GBp 362 553.00 XLON xHaNWfipuyi
23-10-2025 14:51:15 GBp 469 552.50 XLON xHaNWfipuyu
23-10-2025 14:41:21 GBp 208 552.00 XLON xHaNWfipf3f
23-10-2025 14:41:21 GBp 318 552.50 XLON xHaNWfipf2c
23-10-2025 14:40:20 GBp 442 552.50 XLON xHaNWfipNZA
23-10-2025 14:40:14 GBp 74 553.00 XLON xHaNWfipNhR
23-10-2025 14:40:14 GBp 391 553.00 XLON xHaNWfipNhT
23-10-2025 14:40:14 GBp 250 553.00 XLON xHaNWfipNhV
23-10-2025 14:35:00 GBp 80 552.00 XLON xHaNWfipV7a
23-10-2025 14:35:00 GBp 156 552.00 XLON xHaNWfipV7c
23-10-2025 14:35:00 GBp 637 551.50 XLON xHaNWfipV7o
23-10-2025 14:34:03 GBp 175 552.00 XLON xHaNWfipTo6
23-10-2025 14:34:03 GBp 854 552.00 XLON xHaNWfipToE
23-10-2025 14:34:02 GBp 217 552.00 XLON xHaNWfipToK
23-10-2025 14:33:50 GBp 203 552.00 XLON xHaNWfipTKx
23-10-2025 14:33:50 GBp 456 551.50 XLON xHaNWfipTK3
23-10-2025 14:30:33 GBp 292 552.00 XLON xHaNWfip4js
23-10-2025 14:20:12 GBp 414 551.00 XLON xHaNWfiiss5
23-10-2025 14:15:25 GBp 180 551.00 XLON xHaNWfiimcR
23-10-2025 14:05:27 GBp 421 550.00 XLON xHaNWfiidO$
23-10-2025 14:04:54 GBp 660 550.50 XLON xHaNWfiiaFo
23-10-2025 14:03:16 GBp 155 550.50 XLON xHaNWfiiYN4
23-10-2025 14:03:16 GBp 25 550.50 XLON xHaNWfiiYN6
23-10-2025 14:03:16 GBp 403 550.50 XLON xHaNWfiiYN8
23-10-2025 14:03:16 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfiiYNG
23-10-2025 13:56:15 GBp 250 550.50 XLON xHaNWfiigEb
23-10-2025 13:56:15 GBp 71 550.50 XLON xHaNWfiigEf
23-10-2025 13:56:15 GBp 142 550.50 XLON xHaNWfiigEZ
23-10-2025 13:56:15 GBp 561 550.50 XLON xHaNWfiigFS
23-10-2025 13:56:15 GBp 1,280 550.50 XLON xHaNWfiigFU
23-10-2025 13:51:58 GBp 54 550.00 XLON xHaNWfiiNKC
23-10-2025 13:51:58 GBp 27 550.00 XLON xHaNWfiiNKE
23-10-2025 13:51:51 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfiiNUa
23-10-2025 13:49:00 GBp 126 550.50 XLON xHaNWfiiJcV
23-10-2025 13:49:00 GBp 179 550.50 XLON xHaNWfiiJXX
23-10-2025 13:49:00 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfiiJXa
23-10-2025 13:44:30 GBp 276 550.00 XLON xHaNWfiiSlX
23-10-2025 13:40:58 GBp 317 550.00 XLON xHaNWfiiOfm
23-10-2025 13:40:04 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfiiPtv
23-10-2025 13:33:31 GBp 493 550.00 XLON xHaNWfii1nv
23-10-2025 13:33:31 GBp 414 549.50 XLON xHaNWfii1n3
23-10-2025 13:31:51 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfiiF4j
23-10-2025 13:30:08 GBp 198 550.50 XLON xHaNWfiiDDC
23-10-2025 13:30:08 GBp 149 550.50 XLON xHaNWfiiDDE
23-10-2025 13:03:01 GBp 379 548.50 XLON xHaNWfijXvm
23-10-2025 12:56:56 GBp 35 548.50 XLON xHaNWfijh8q
23-10-2025 12:56:54 GBp 544 548.50 XLON xHaNWfijhB4
23-10-2025 12:56:54 GBp 158 548.50 XLON xHaNWfijhB6
23-10-2025 12:56:52 GBp 218 549.00 XLON xHaNWfijhAE
23-10-2025 12:56:52 GBp 561 549.00 XLON xHaNWfijhAI
23-10-2025 12:56:52 GBp 414 549.00 XLON xHaNWfijhAR
23-10-2025 12:34:07 GBp 414 549.50 XLON xHaNWfij4fj
23-10-2025 12:33:02 GBp 414 550.00 XLON xHaNWfij5Wh
23-10-2025 12:19:11 GBp 386 550.00 XLON xHaNWfij8T2
23-10-2025 12:19:07 GBp 14 550.00 XLON xHaNWfij8Pj
23-10-2025 12:19:07 GBp 14 550.00 XLON xHaNWfij8Pl
23-10-2025 12:02:46 GBp 287 551.00 XLON xHaNWfikyMA
23-10-2025 12:02:46 GBp 190 551.00 XLON xHaNWfikyMC
23-10-2025 12:02:46 GBp 414 550.50 XLON xHaNWfikyMN
23-10-2025 11:58:13 GBp 180 551.50 XLON xHaNWfiku3Y
23-10-2025 11:50:06 GBp 339 550.50 XLON xHaNWfikYRz
23-10-2025 11:25:50 GBp 262 550.00 XLON xHaNWfikUsi
23-10-2025 11:18:36 GBp 323 548.00 XLON xHaNWfikRBy
23-10-2025 11:18:33 GBp 328 548.50 XLON xHaNWfikRHV
23-10-2025 11:18:33 GBp 120 550.00 XLON xHaNWfikRGc
23-10-2025 11:18:33 GBp 1,200 550.00 XLON xHaNWfikRGe
23-10-2025 11:18:33 GBp 279 549.50 XLON xHaNWfikRGg
23-10-2025 11:18:33 GBp 414 550.50 XLON xHaNWfikRGn
23-10-2025 11:18:33 GBp 288 550.00 XLON xHaNWfikRGp
23-10-2025 11:17:23 GBp 261 551.00 XLON xHaNWfikOM4
23-10-2025 11:01:07 GBp 306 551.00 XLON xHaNWfik8rK
23-10-2025 11:01:07 GBp 108 551.00 XLON xHaNWfik8rM
23-10-2025 10:56:43 GBp 414 551.50 XLON xHaNWfilrtS
23-10-2025 10:55:46 GBp 414 552.00 XLON xHaNWfilolA
23-10-2025 10:45:26 GBp 414 552.50 XLON xHaNWfilup2
23-10-2025 10:24:34 GBp 11 552.00 XLON xHaNWfilKUj
23-10-2025 10:24:34 GBp 18 552.00 XLON xHaNWfilKUn
23-10-2025 10:24:34 GBp 120 552.00 XLON xHaNWfilKUp
23-10-2025 10:24:34 GBp 700 552.00 XLON xHaNWfilKUr
23-10-2025 10:24:34 GBp 414 551.50 XLON xHaNWfilKUx
23-10-2025 10:21:17 GBp 285 552.00 XLON xHaNWfilGvS
23-10-2025 10:15:47 GBp 414 552.00 XLON xHaNWfilQ5Z
23-10-2025 09:57:54 GBp 460 550.00 XLON xHaNWfil8Bf
23-10-2025 09:57:54 GBp 414 549.50 XLON xHaNWfil8Bi
23-10-2025 09:35:58 GBp 234 549.50 XLON xHaNWfieYkJ
23-10-2025 09:33:33 GBp 183 549.00 XLON xHaNWfieWBa
23-10-2025 09:31:02 GBp 267 549.50 XLON xHaNWfielYa
23-10-2025 09:30:33 GBp 284 549.50 XLON xHaNWfielu5
23-10-2025 09:24:05 GBp 320 549.50 XLON xHaNWfiefFd
23-10-2025 09:20:04 GBp 213 550.00 XLON xHaNWfieKPq
23-10-2025 09:20:04 GBp 306 550.50 XLON xHaNWfieKPs
23-10-2025 09:13:53 GBp 326 550.50 XLON xHaNWfieUt3
23-10-2025 09:09:51 GBp 255 550.50 XLON xHaNWfieTUp
23-10-2025 09:07:39 GBp 311 551.00 XLON xHaNWfieOdG
23-10-2025 09:05:56 GBp 279 551.50 XLON xHaNWfiePuh
23-10-2025 09:05:34 GBp 47 552.50 XLON xHaNWfiePK2
23-10-2025 09:05:34 GBp 169 552.50 XLON xHaNWfiePK4
23-10-2025 09:05:34 GBp 663 552.00 XLON xHaNWfiePKB
23-10-2025 08:58:34 GBp 646 551.50 XLON xHaNWfie0Ke
23-10-2025 08:53:07 GBp 288 551.50 XLON xHaNWfieDvx
23-10-2025 08:53:07 GBp 414 552.00 XLON xHaNWfieDvz
23-10-2025 08:50:27 GBp 446 552.00 XLON xHaNWfieBKt
23-10-2025 08:45:11 GBp 281 553.00 XLON xHaNWfifqax
23-10-2025 08:45:11 GBp 204 553.00 XLON xHaNWfifqa1
23-10-2025 08:45:11 GBp 81 553.00 XLON xHaNWfifqa3
23-10-2025 08:45:10 GBp 285 553.00 XLON xHaNWfifqa9
23-10-2025 08:45:10 GBp 283 553.00 XLON xHaNWfifqaF
23-10-2025 08:45:10 GBp 323 553.00 XLON xHaNWfifqaO
23-10-2025 08:45:10 GBp 314 553.00 XLON xHaNWfifqd7
23-10-2025 08:14:46 GBp 255 550.00 XLON xHaNWfifiVE
23-10-2025 08:14:46 GBp 367 550.50 XLON xHaNWfifiVG
23-10-2025 08:09:34 GBp 204 550.50 XLON xHaNWfifeH3
23-10-2025 08:09:34 GBp 297 551.00 XLON xHaNWfifeH6
23-10-2025 08:05:49 GBp 291 551.00 XLON xHaNWfifKnm
23-10-2025 08:05:49 GBp 382 551.50 XLON xHaNWfifKno
23-10-2025 08:05:44 GBp 39 553.00 XLON xHaNWfifK$c
23-10-2025 08:05:44 GBp 33 553.00 XLON xHaNWfifK$e
23-10-2025 08:05:44 GBp 700 553.00 XLON xHaNWfifK$g
23-10-2025 08:05:44 GBp 414 552.00 XLON xHaNWfifK$p

