Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport

OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-23 02:01:27
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
23 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 October 2025 it had purchased a total of 50,188 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 50,188 - -
Highest price paid (per ordinary share) 550.00p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 543.50p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 546.02p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,668,594 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,668,594.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
22-10-2025 15:22:46 GBp 180 549.00 XLON xHaNWWNBlmY
22-10-2025 15:22:46 GBp 91 549.00 XLON xHaNWWNBlmi
22-10-2025 15:22:01 GBp 371 549.00 XLON xHaNWWNBivD
22-10-2025 15:22:01 GBp 55 549.00 XLON xHaNWWNBivF
22-10-2025 15:21:53 GBp 177 549.00 XLON xHaNWWNBiCM
22-10-2025 15:21:53 GBp 180 549.00 XLON xHaNWWNBiF5
22-10-2025 15:21:53 GBp 32 549.00 XLON xHaNWWNBiF7
22-10-2025 15:21:23 GBp 371 549.00 XLON xHaNWWNBjol
22-10-2025 15:19:02 GBp 298 550.00 XLON xHaNWWNBeN2
22-10-2025 15:17:09 GBp 395 550.00 XLON xHaNWWNBNpO
22-10-2025 15:15:12 GBp 204 550.00 XLON xHaNWWNBIpi
22-10-2025 14:59:31 GBp 924 550.00 XLON xHaNWWN4san
22-10-2025 14:30:50 GBp 394 549.50 XLON xHaNWWN469X
22-10-2025 14:29:49 GBp 277 549.50 XLON xHaNWWN44LC
22-10-2025 14:29:49 GBp 365 549.50 XLON xHaNWWN44LE
22-10-2025 14:29:34 GBp 184 550.00 XLON xHaNWWN45gJ
22-10-2025 14:27:31 GBp 358 550.00 XLON xHaNWWN40WP
22-10-2025 14:23:14 GBp 1,045 549.50 XLON xHaNWWN4DEx
22-10-2025 14:11:55 GBp 14 548.50 XLON xHaNWWN5@ME
22-10-2025 14:10:15 GBp 6 548.50 XLON xHaNWWN5ywU
22-10-2025 14:05:05 GBp 343 548.50 XLON xHaNWWN5cwY
22-10-2025 14:04:16 GBp 278 548.50 XLON xHaNWWN5d$d
22-10-2025 14:04:11 GBp 431 549.00 XLON xHaNWWN5dxn
22-10-2025 14:04:11 GBp 480 549.00 XLON xHaNWWN5dwf
22-10-2025 13:36:53 GBp 259 548.00 XLON xHaNWWN5Ppr
22-10-2025 13:36:53 GBp 496 548.00 XLON xHaNWWN5Ppv
22-10-2025 13:33:52 GBp 236 548.50 XLON xHaNWWN54Po
22-10-2025 13:33:52 GBp 18 548.50 XLON xHaNWWN54Pq
22-10-2025 13:33:52 GBp 17 548.50 XLON xHaNWWN54Ps
22-10-2025 13:33:52 GBp 476 548.50 XLON xHaNWWN54Pu
22-10-2025 13:33:52 GBp 206 548.50 XLON xHaNWWN54Pz
22-10-2025 13:11:53 GBp 328 548.00 XLON xHaNWWN6@JC
22-10-2025 13:08:36 GBp 449 547.50 XLON xHaNWWN6zKB
22-10-2025 13:01:06 GBp 493 547.00 XLON xHaNWWN6bx0
22-10-2025 12:46:51 GBp 236 547.50 XLON xHaNWWN6NVd
22-10-2025 12:41:55 GBp 396 548.00 XLON xHaNWWN6Hhr
22-10-2025 12:41:55 GBp 310 548.00 XLON xHaNWWN6Hhw
22-10-2025 12:41:55 GBp 248 548.00 XLON xHaNWWN6Hhy
22-10-2025 12:24:48 GBp 331 547.00 XLON xHaNWWN61M6
22-10-2025 12:24:48 GBp 473 547.50 XLON xHaNWWN61M8
22-10-2025 12:23:58 GBp 1,041 548.00 XLON xHaNWWN6EJn
22-10-2025 11:46:14 GBp 1 548.00 XLON xHaNWWN7hXM
22-10-2025 11:37:33 GBp 512 548.00 XLON xHaNWWN7IvL
22-10-2025 11:26:31 GBp 261 547.00 XLON xHaNWWN7QT@
22-10-2025 11:25:04 GBp 30 546.00 XLON xHaNWWN7Og6
22-10-2025 11:25:04 GBp 264 546.00 XLON xHaNWWN7Og8
22-10-2025 11:25:04 GBp 1,074 546.00 XLON xHaNWWN7OgE
22-10-2025 11:25:04 GBp 65 546.00 XLON xHaNWWN7OgG
22-10-2025 11:25:01 GBp 112 546.00 XLON xHaNWWN7OqP
22-10-2025 11:25:01 GBp 37 546.00 XLON xHaNWWN7OqR
22-10-2025 11:25:01 GBp 205 546.00 XLON xHaNWWN7OqV
22-10-2025 11:25:01 GBp 62 546.00 XLON xHaNWWN7OtX
22-10-2025 11:25:01 GBp 174 546.00 XLON xHaNWWN7OtZ
22-10-2025 11:24:03 GBp 417 545.50 XLON xHaNWWN7Per
22-10-2025 11:11:08 GBp 47 546.00 XLON xHaNWWN7Dk3
22-10-2025 11:11:08 GBp 252 546.00 XLON xHaNWWN7Dk5
22-10-2025 11:11:05 GBp 37 546.00 XLON xHaNWWN7Drk
22-10-2025 11:05:05 GBp 329 546.00 XLON xHaNWWN0syM
22-10-2025 11:05:05 GBp 417 546.00 XLON xHaNWWN0syS
22-10-2025 11:00:10 GBp 417 545.50 XLON xHaNWWN0o95
22-10-2025 10:50:39 GBp 739 545.00 XLON xHaNWWN0xW3
22-10-2025 10:50:36 GBp 178 546.00 XLON xHaNWWN0xYb
22-10-2025 10:50:36 GBp 260 546.00 XLON xHaNWWN0xYd
22-10-2025 10:50:36 GBp 277 546.00 XLON xHaNWWN0xYZ
22-10-2025 10:50:36 GBp 518 546.00 XLON xHaNWWN0xYn
22-10-2025 10:50:36 GBp 74 546.00 XLON xHaNWWN0xYp
22-10-2025 10:50:36 GBp 2,771 545.50 XLON xHaNWWN0xYv
22-10-2025 10:50:36 GBp 487 546.00 XLON xHaNWWN0xYE
22-10-2025 10:45:12 GBp 161 545.00 XLON xHaNWWN0d@P
22-10-2025 10:45:06 GBp 236 545.00 XLON xHaNWWN0d7K
22-10-2025 10:44:56 GBp 75 545.50 XLON xHaNWWN0dKJ
22-10-2025 10:44:56 GBp 417 545.50 XLON xHaNWWN0dNb
22-10-2025 10:41:18 GBp 267 545.50 XLON xHaNWWN0YLs
22-10-2025 10:36:18 GBp 417 546.00 XLON xHaNWWN0kLO
22-10-2025 10:36:11 GBp 243 546.00 XLON xHaNWWN0kHq
22-10-2025 10:25:15 GBp 204 545.50 XLON xHaNWWN0K0I
22-10-2025 10:25:13 GBp 213 545.50 XLON xHaNWWN0K2q
22-10-2025 10:06:47 GBp 364 544.50 XLON xHaNWWN02K1
22-10-2025 10:06:47 GBp 5,824 545.50 XLON xHaNWWN02NF
22-10-2025 10:06:47 GBp 191 545.50 XLON xHaNWWN02NH
22-10-2025 10:06:47 GBp 27 545.50 XLON xHaNWWN02NJ
22-10-2025 10:06:47 GBp 250 545.50 XLON xHaNWWN02NL
22-10-2025 10:06:47 GBp 154 545.50 XLON xHaNWWN02NN
22-10-2025 10:06:47 GBp 700 545.50 XLON xHaNWWN02NR
22-10-2025 10:06:47 GBp 417 545.00 XLON xHaNWWN02MZ
22-10-2025 09:24:33 GBp 160 545.50 XLON xHaNWWN1j77
22-10-2025 09:24:32 GBp 682 545.50 XLON xHaNWWN1j7P
22-10-2025 09:24:32 GBp 417 545.50 XLON xHaNWWN1j6W
22-10-2025 09:22:28 GBp 417 545.50 XLON xHaNWWN1hZ5
22-10-2025 09:10:17 GBp 1 544.00 XLON xHaNWWN1HTh
22-10-2025 09:10:17 GBp 250 544.00 XLON xHaNWWN1HTj
22-10-2025 09:10:17 GBp 146 544.00 XLON xHaNWWN1HTl
22-10-2025 09:10:17 GBp 66 544.00 XLON xHaNWWN1HTn
22-10-2025 09:10:17 GBp 417 543.50 XLON xHaNWWN1HTv
22-10-2025 09:08:45 GBp 263 544.00 XLON xHaNWWN1Vi4
22-10-2025 09:08:44 GBp 198 544.00 XLON xHaNWWN1ViF
22-10-2025 09:08:44 GBp 219 544.00 XLON xHaNWWN1ViH
22-10-2025 09:00:04 GBp 328 544.50 XLON xHaNWWN16vV
22-10-2025 09:00:04 GBp 454 544.50 XLON xHaNWWN16u3
22-10-2025 08:57:53 GBp 708 545.00 XLON xHaNWWN14yd
22-10-2025 08:57:52 GBp 372 546.00 XLON xHaNWWN14yH
22-10-2025 08:57:52 GBp 60 545.50 XLON xHaNWWN14yQ
22-10-2025 08:57:52 GBp 168 545.50 XLON xHaNWWN14yS
22-10-2025 08:46:34 GBp 443 543.50 XLON xHaNWWN1BlD
22-10-2025 08:46:34 GBp 635 544.00 XLON xHaNWWN1BlF
22-10-2025 08:45:15 GBp 417 544.00 XLON xHaNWWN186N
22-10-2025 08:40:42 GBp 383 543.50 XLON xHaNWWN2qNt
22-10-2025 08:36:57 GBp 455 544.00 XLON xHaNWWN2mVk
22-10-2025 08:34:23 GBp 362 543.50 XLON xHaNWWN2$6s
22-10-2025 08:32:28 GBp 517 544.00 XLON xHaNWWN2z8G
22-10-2025 08:30:30 GBp 193 544.00 XLON xHaNWWN2xQn
22-10-2025 08:30:30 GBp 461 544.00 XLON xHaNWWN2xQp
22-10-2025 08:30:30 GBp 221 544.00 XLON xHaNWWN2xQ6
22-10-2025 08:27:33 GBp 413 544.00 XLON xHaNWWN2cS6
22-10-2025 08:27:33 GBp 250 544.00 XLON xHaNWWN2cS8
22-10-2025 08:27:33 GBp 50 544.00 XLON xHaNWWN2cSE
22-10-2025 08:25:35 GBp 211 544.00 XLON xHaNWWN2aKg
22-10-2025 08:22:00 GBp 245 543.50 XLON xHaNWWN2WX@
22-10-2025 08:21:43 GBp 337 543.50 XLON xHaNWWN2Ws9
22-10-2025 08:21:05 GBp 708 543.50 XLON xHaNWWN2WGz
22-10-2025 08:20:57 GBp 180 544.00 XLON xHaNWWN2Xa1
22-10-2025 08:20:56 GBp 1,024 544.00 XLON xHaNWWN2XaF
22-10-2025 08:10:25 GBp 270 544.00 XLON xHaNWWN2M1S
22-10-2025 08:07:54 GBp 462 543.50 XLON xHaNWWN2LWo
22-10-2025 08:07:54 GBp 663 544.00 XLON xHaNWWN2LWq
22-10-2025 08:05:48 GBp 20 544.00 XLON xHaNWWN2IUq
22-10-2025 08:03:47 GBp 291 543.50 XLON xHaNWWN2H$Q
22-10-2025 08:03:47 GBp 417 544.00 XLON xHaNWWN2H@b
22-10-2025 08:02:32 GBp 253 544.50 XLON xHaNWWN2U9k
22-10-2025 08:02:32 GBp 232 544.50 XLON xHaNWWN2U9m
22-10-2025 08:02:32 GBp 1,106 545.00 XLON xHaNWWN2U9o

MENAFN23102025004107003653ID1110235907

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

Search