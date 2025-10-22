Infosectrain Announces November 2025 Training Batches For Top IT Security Certifications
InfosecTrain, a leading provider of advanced IT security training, is excited to announce the upcoming training schedules for the most sought-after IT security certifications this November. Our world-class training programs are designed to help individuals advance their careers in information security.
Featured Certifications and Courses
InfosecTrain offers training for top certifications in the field of IT security, including:
.CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
.CISM - Certified Information Security Manager
.CEH (Certified Ethical Hacker)
.ISO
.AWS Combo
We are proud to be an authorized partner of recognized certification bodies, including EC-Council, Microsoft, CompTIA, PECB, and Certnexus.
Flexible Training Schedules
Participants can choose between weekdays or weekend training sessions. We also provide:
.One-on-one and corporate training upon request
.Hands-on labs and interactive sessions to enhance practical knowledge
November 2025 Training Batches Overview
Here is a list of upcoming training sessions for November 2025:
. CEH v13 AI- Certified Ethical Hacker
01 Nov - 07 Dec09:00 - 13:00 ISTOnlineWeekendBatch Full
. CGRC-Governance Risk and Compliance Training
01 Nov - 30 Nov19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. RED TEAM
01 Nov - 11 Jan19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. LLM Security & Red Teaming Masterclass
01 Nov - 02 Nov19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. CISM - Certified Information Security Manager
01 Nov - 23 Nov19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. IAPP AIGP Certification Training
08 Nov - 23 Nov09:00 - 13:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. ISO 27001:2022 LA
08 Nov - 07 Dec09:00 - 13:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. AWS Combo
08 Nov - 10 Jan19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekdayEnroll Now
. CompTIA Security+ SYO-701
08 Nov - 14 Dec19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. IAPP CIPP/E European Privacy
08 Nov - 23 Nov19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. SOC Analyst Hands-on Training
08 Nov - 21 Dec19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. AWS Cloud Foundation
10 Nov - 13 Nov19:00 - 22:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. Advanced Cyber Threat Hunting and DFIR Practices Training
15 Nov - 14 Dec19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. AI-Powered Cybersecurity Training Course
15 Nov - 21 Dec19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. Decoding India's Privacy Law: DPDPA Masterclass
15 Nov - 16 Nov19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. CISSP - Certified Information Systems Security Professional
17 Nov - 19 Dec08:00 - 10:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. Certified in Cybersecurity (CC) Exam Training
17 Nov - 27 Nov20:00 - 22:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. CISA - Certified Information Systems Auditor
22 Nov - 04 Jan09:00 - 12:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. ISO/IEC 42001 Lead Auditor Training and Certification
22 Nov - 21 Dec19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. CEH v13 AI- Certified Ethical Hacker
22 Nov - 04 Jan19:00 - 23:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. Fundamentals of AI Security Training
24 Nov - 04 Dec20:00 - 22:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. CIPT - Certified Information Privacy Technologist
24 Nov - 05 Dec20:00 - 22:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. Security Architecture Hands-on Training
29 Nov - 21 Dec09:00 - 13:00 ISTOnlineWeekendEnroll Now
. AI-Powered Cybersecurity Training Course
29 Nov - 04 Jan09:00 - 13:00 ISTClassroom BengaluruWeekend-WeekdayEnroll Now
Why Choose InfosecTrain?
.World-Class Trainers: Our certified and highly skilled trainers provide expert guidance and practical insights.
.Comprehensive Learning Approach: Our interactive sessions and hands-on labs ensure that you gain applied knowledge.
.Flexible Learning Options: Choose from weekday, weekend, or corporate training based on your convenience.
Enroll Now
To enroll in our upcoming training batches, visit our training calendar at ( or contact our sales team for more details.
Contact Information
For inquiries, please reach out to us:
.Email:...
.Phone (India): 1800-843-7890 (Toll-Free)
.Phone (US): +1 657-221-1127
.Phone (UAE): +971 569-908-131
About InfosecTrain
Founded in 2016, InfosecTrain is a global leader in IT security training, committed to providing cutting-edge certification programs. We specialize in training individuals to acquire the skillsets required to excel in the ever-evolving IT security landscape.
Legal Disclaimer:
