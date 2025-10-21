Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
OSB GROUP PLC - Transaction In Own Shares


2025-10-21 02:16:06
OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
21 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the“Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 October 2025 it had purchased a total of 142,053 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 117,865 24,188 -
Highest price paid (per ordinary share) 546.50p 542.50p -
Lowest price paid (per ordinary share) 541.50p 542.50p -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 543.50p 542.50p -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,903,571 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,903,571.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
20-10-2025 16:26:10 GBp 263 542.50 XLON xHaNWqEswzC
20-10-2025 16:26:01 GBp 173 542.50 BATE xHaNWqEsw9o
20-10-2025 16:26:00 GBp 55 542.50 BATE xHaNWqEsw91
20-10-2025 16:26:00 GBp 109 542.50 BATE xHaNWqEsw93
20-10-2025 16:26:00 GBp 659 542.50 BATE xHaNWqEsw95
20-10-2025 16:26:00 GBp 278 542.50 BATE xHaNWqEsw9P
20-10-2025 16:25:55 GBp 263 542.50 XLON xHaNWqEswPz
20-10-2025 16:25:40 GBp 265 542.50 XLON xHaNWqEsxit
20-10-2025 16:25:22 GBp 45 542.50 BATE xHaNWqEsxA$
20-10-2025 16:25:19 GBp 327 542.50 BATE xHaNWqEsxGX
20-10-2025 16:25:19 GBp 833 542.50 BATE xHaNWqEsxGd
20-10-2025 16:25:19 GBp 676 542.50 BATE xHaNWqEsxGj
20-10-2025 16:25:17 GBp 7 542.50 BATE xHaNWqEsxPm
20-10-2025 16:25:12 GBp 1,004 542.50 BATE xHaNWqEsujS
20-10-2025 16:25:12 GBp 4,200 542.50 BATE xHaNWqEsuiI
20-10-2025 16:25:11 GBp 368 542.50 BATE xHaNWqEsue3
20-10-2025 16:25:11 GBp 3 542.50 BATE xHaNWqEsueS
20-10-2025 16:25:11 GBp 251 542.50 BATE xHaNWqEsug1
20-10-2025 16:25:10 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsure
20-10-2025 16:25:10 GBp 31 542.50 BATE xHaNWqEsurg
20-10-2025 16:25:10 GBp 60 542.50 BATE xHaNWqEsurv
20-10-2025 16:25:10 GBp 673 542.50 BATE xHaNWqEsur1
20-10-2025 16:25:04 GBp 157 542.50 BATE xHaNWqEsu@S
20-10-2025 16:25:04 GBp 31 542.50 BATE xHaNWqEsuvX
20-10-2025 16:25:03 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuvJ
20-10-2025 16:25:03 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuvV
20-10-2025 16:25:03 GBp 63 542.50 BATE xHaNWqEsuuQ
20-10-2025 16:25:03 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuxh
20-10-2025 16:25:03 GBp 93 542.50 BATE xHaNWqEsux1
20-10-2025 16:25:03 GBp 124 542.50 BATE xHaNWqEsux7
20-10-2025 16:25:03 GBp 155 542.50 BATE xHaNWqEsuxD
20-10-2025 16:25:02 GBp 595 542.50 BATE xHaNWqEsuxN
20-10-2025 16:25:02 GBp 186 542.50 BATE xHaNWqEsuxP
20-10-2025 16:25:02 GBp 33 542.50 BATE xHaNWqEsuwW
20-10-2025 16:25:02 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuwY
20-10-2025 16:25:02 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuwh
20-10-2025 16:25:02 GBp 346 542.50 BATE xHaNWqEsuwn
20-10-2025 16:25:02 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuwp
20-10-2025 16:25:02 GBp 359 542.50 BATE xHaNWqEsuwv
20-10-2025 16:25:02 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuwx
20-10-2025 16:25:02 GBp 343 542.50 BATE xHaNWqEsuw8
20-10-2025 16:25:02 GBp 62 542.50 BATE xHaNWqEsuwA
20-10-2025 16:25:02 GBp 541 542.50 BATE xHaNWqEsuwL
20-10-2025 16:25:02 GBp 298 542.50 BATE xHaNWqEsuwN
20-10-2025 16:25:02 GBp 573 542.50 BATE xHaNWqEsu5i
20-10-2025 16:25:02 GBp 287 542.50 BATE xHaNWqEsu5k
20-10-2025 16:25:02 GBp 537 542.50 BATE xHaNWqEsu55
20-10-2025 16:25:02 GBp 288 542.50 BATE xHaNWqEsu57
20-10-2025 16:25:02 GBp 498 542.50 BATE xHaNWqEsu5Q
20-10-2025 16:25:02 GBp 317 542.50 BATE xHaNWqEsu5S
20-10-2025 16:25:01 GBp 661 542.50 BATE xHaNWqEsu4a
20-10-2025 16:25:01 GBp 337 542.50 BATE xHaNWqEsu4c
20-10-2025 16:25:01 GBp 861 542.50 XLON xHaNWqEsu4i
20-10-2025 16:25:01 GBp 53 542.50 BATE xHaNWqEsu4s
20-10-2025 16:25:01 GBp 264 542.50 BATE xHaNWqEsu4u
20-10-2025 16:25:01 GBp 264 542.50 BATE xHaNWqEsu4w
20-10-2025 16:25:01 GBp 264 542.50 BATE xHaNWqEsu4y
20-10-2025 16:25:01 GBp 459 542.50 XLON xHaNWqEsu47
20-10-2025 16:25:01 GBp 411 542.50 XLON xHaNWqEsu49
20-10-2025 16:25:01 GBp 78 542.50 BATE xHaNWqEsu4E
20-10-2025 16:25:01 GBp 262 542.50 BATE xHaNWqEsu4G
20-10-2025 16:25:01 GBp 262 542.50 BATE xHaNWqEsu4I
20-10-2025 16:25:01 GBp 262 542.50 BATE xHaNWqEsu4K
20-10-2025 16:25:01 GBp 890 542.50 XLON xHaNWqEsu4Q
20-10-2025 16:25:01 GBp 60 542.50 BATE xHaNWqEsu7W
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu7Y
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu7a
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu7c
20-10-2025 16:25:01 GBp 851 542.50 XLON xHaNWqEsu7i
20-10-2025 16:25:01 GBp 869 542.50 XLON xHaNWqEsu7@
20-10-2025 16:25:01 GBp 60 542.50 BATE xHaNWqEsu75
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu77
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu79
20-10-2025 16:25:01 GBp 263 542.50 BATE xHaNWqEsu7B
20-10-2025 16:23:51 GBp 645 542.50 BATE xHaNWqEsvJE
20-10-2025 16:23:51 GBp 553 542.50 BATE xHaNWqEsvJU
20-10-2025 16:23:51 GBp 1,049 542.50 XLON xHaNWqEsvIW
20-10-2025 16:23:51 GBp 461 542.50 BATE xHaNWqEsvIY
20-10-2025 16:23:50 GBp 1,049 542.50 XLON xHaNWqEsvIT
20-10-2025 16:23:25 GBp 16 542.50 BATE xHaNWqEsczY
20-10-2025 16:20:44 GBp 367 543.00 XLON xHaNWqEsaVM
20-10-2025 16:20:44 GBp 278 543.00 XLON xHaNWqEsaVO
20-10-2025 16:20:44 GBp 2,249 543.00 XLON xHaNWqEsaUZ
20-10-2025 16:20:44 GBp 1,653 543.00 XLON xHaNWqEsaUc
20-10-2025 16:20:44 GBp 14 543.00 XLON xHaNWqEsaUe
20-10-2025 16:20:44 GBp 146 543.00 XLON xHaNWqEsaUg
20-10-2025 16:20:44 GBp 278 543.00 XLON xHaNWqEsaUi
20-10-2025 16:20:44 GBp 545 543.00 XLON xHaNWqEsaUk
20-10-2025 16:20:44 GBp 14 543.00 XLON xHaNWqEsaUm
20-10-2025 16:18:55 GBp 19 542.50 BATE xHaNWqEsYKF
20-10-2025 16:18:23 GBp 563 542.50 BATE xHaNWqEsZqW
20-10-2025 16:16:00 GBp 720 542.50 BATE xHaNWqEsX3g
20-10-2025 16:15:07 GBp 6 542.50 BATE xHaNWqEskuL
20-10-2025 16:11:19 GBp 14 542.50 BATE xHaNWqEsgxF
20-10-2025 16:07:56 GBp 652 542.50 BATE xHaNWqEsfUw
20-10-2025 16:07:35 GBp 293 543.00 XLON xHaNWqEsMrx
20-10-2025 16:03:26 GBp 188 543.50 XLON xHaNWqEsID5
20-10-2025 16:03:26 GBp 1,103 543.50 XLON xHaNWqEsIDC
20-10-2025 16:03:26 GBp 500 543.50 XLON xHaNWqEsIDE
20-10-2025 16:03:26 GBp 1,111 543.50 XLON xHaNWqEsICY
20-10-2025 16:03:26 GBp 1,117 543.50 XLON xHaNWqEsICm
20-10-2025 16:03:26 GBp 1,086 543.50 XLON xHaNWqEsICy
20-10-2025 16:03:26 GBp 260 543.50 XLON xHaNWqEsIC@
20-10-2025 16:03:26 GBp 660 543.50 XLON xHaNWqEsIC0
20-10-2025 16:03:26 GBp 128 543.50 XLON xHaNWqEsIC2
20-10-2025 16:02:14 GBp 34 542.50 XLON xHaNWqEsJGr
20-10-2025 16:02:01 GBp 97 543.00 XLON xHaNWqEsGjL
20-10-2025 16:02:00 GBp 244 543.00 XLON xHaNWqEsGjR
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGjT
20-10-2025 16:02:00 GBp 241 543.00 XLON xHaNWqEsGie
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGig
20-10-2025 16:02:00 GBp 244 543.00 XLON xHaNWqEsGi4
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGi6
20-10-2025 16:02:00 GBp 347 543.00 XLON xHaNWqEsGiF
20-10-2025 16:02:00 GBp 340 543.00 XLON xHaNWqEsGiL
20-10-2025 16:02:00 GBp 189 543.00 XLON xHaNWqEsGiR
20-10-2025 16:02:00 GBp 177 543.00 XLON xHaNWqEsGiT
20-10-2025 16:02:00 GBp 263 543.00 XLON xHaNWqEsGiV
20-10-2025 16:02:00 GBp 262 543.00 XLON xHaNWqEsGlb
20-10-2025 16:02:00 GBp 266 543.00 XLON xHaNWqEsGlu
20-10-2025 16:02:00 GBp 251 543.00 XLON xHaNWqEsGl@
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGl0
20-10-2025 16:02:00 GBp 263 543.00 XLON xHaNWqEsGlO
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGlU
20-10-2025 16:02:00 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGkW
20-10-2025 16:01:59 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGeb
20-10-2025 16:01:59 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEsGeu
20-10-2025 16:01:58 GBp 270 543.00 XLON xHaNWqEsGe1
20-10-2025 16:01:49 GBp 205 543.00 XLON xHaNWqEsGsu
20-10-2025 16:01:49 GBp 232 543.00 XLON xHaNWqEsGsw
20-10-2025 16:01:49 GBp 150 543.00 XLON xHaNWqEsGs0
20-10-2025 16:01:49 GBp 232 543.00 XLON xHaNWqEsGs2
20-10-2025 16:01:49 GBp 232 543.00 XLON xHaNWqEsGs8
20-10-2025 16:01:49 GBp 232 543.00 XLON xHaNWqEsGsA
20-10-2025 16:01:49 GBp 1,049 543.00 XLON xHaNWqEsGne
20-10-2025 16:00:10 GBp 44 543.00 XLON xHaNWqEsU@n
20-10-2025 15:56:10 GBp 756 542.50 XLON xHaNWqEsQub
20-10-2025 15:56:10 GBp 293 542.50 XLON xHaNWqEsQuZ
20-10-2025 15:55:10 GBp 290 542.50 XLON xHaNWqEsR7@
20-10-2025 15:54:36 GBp 230 543.00 XLON xHaNWqEsOe1
20-10-2025 15:54:36 GBp 188 543.00 XLON xHaNWqEsOe5
20-10-2025 15:54:36 GBp 250 543.00 XLON xHaNWqEsOe7
20-10-2025 15:54:36 GBp 646 543.00 XLON xHaNWqEsOe9
20-10-2025 15:54:36 GBp 572 543.00 XLON xHaNWqEsOeB
20-10-2025 15:54:36 GBp 1,786 542.50 XLON xHaNWqEsOeI
20-10-2025 15:54:21 GBp 700 543.00 XLON xHaNWqEsODg
20-10-2025 15:54:21 GBp 1,049 543.00 XLON xHaNWqEsODv
20-10-2025 15:50:28 GBp 1,786 543.00 XLON xHaNWqEs2iV
20-10-2025 15:50:19 GBp 1,178 543.00 XLON xHaNWqEs2nH
20-10-2025 15:47:00 GBp 14 543.00 XLON xHaNWqEsFnv
20-10-2025 15:47:00 GBp 43 543.00 XLON xHaNWqEsFnx
20-10-2025 15:47:00 GBp 1,049 542.50 XLON xHaNWqEsFn2
20-10-2025 15:36:45 GBp 723 542.50 XLON xHaNWqEtm4T
20-10-2025 15:36:45 GBp 326 542.50 XLON xHaNWqEtm4V
20-10-2025 15:34:49 GBp 373 542.50 XLON xHaNWqEt$kG
20-10-2025 15:14:06 GBp 19 542.50 XLON xHaNWqEtLpJ
20-10-2025 15:09:06 GBp 20 542.50 XLON xHaNWqEtVH6
20-10-2025 15:04:14 GBp 706 542.50 XLON xHaNWqEt6A7
20-10-2025 14:56:24 GBp 348 541.50 XLON xHaNWqEtAz5
20-10-2025 14:55:45 GBp 1,143 541.50 XLON xHaNWqEtBsX
20-10-2025 14:51:31 GBp 916 542.00 XLON xHaNWqEmrVv
20-10-2025 14:51:31 GBp 223 542.00 XLON xHaNWqEmrVx
20-10-2025 14:51:31 GBp 581 542.00 XLON xHaNWqEmrVz
20-10-2025 14:51:31 GBp 2,054 541.50 XLON xHaNWqEmrV2
20-10-2025 14:51:31 GBp 404 542.00 XLON xHaNWqEmrPX
20-10-2025 14:51:31 GBp 221 542.00 XLON xHaNWqEmrPj
20-10-2025 14:51:31 GBp 828 542.00 XLON xHaNWqEmrPl
20-10-2025 14:37:53 GBp 948 542.00 XLON xHaNWqEmY9k
20-10-2025 14:37:53 GBp 320 542.00 XLON xHaNWqEmY9m
20-10-2025 14:37:53 GBp 164 542.00 XLON xHaNWqEmY9o
20-10-2025 14:37:53 GBp 1,049 541.50 XLON xHaNWqEmY9w
20-10-2025 14:23:54 GBp 114 543.50 XLON xHaNWqEmHyT
20-10-2025 14:23:54 GBp 153 543.50 XLON xHaNWqEmHyV
20-10-2025 14:23:54 GBp 551 543.50 XLON xHaNWqEmH$X
20-10-2025 14:23:54 GBp 32 543.50 XLON xHaNWqEmH$Z
20-10-2025 14:23:54 GBp 2,510 543.00 XLON xHaNWqEmH$c
20-10-2025 14:23:54 GBp 178 543.50 XLON xHaNWqEmH$l
20-10-2025 14:23:53 GBp 1,275 543.50 XLON xHaNWqEmH$Q
20-10-2025 14:23:53 GBp 1,280 543.50 XLON xHaNWqEmH$S
20-10-2025 14:23:53 GBp 153 543.50 XLON xHaNWqEmH@J
20-10-2025 14:23:53 GBp 15 543.50 XLON xHaNWqEmH@L
20-10-2025 14:23:53 GBp 873 543.50 XLON xHaNWqEmH@N
20-10-2025 14:10:09 GBp 226 543.00 XLON xHaNWqEm2ue
20-10-2025 14:10:09 GBp 702 543.00 XLON xHaNWqEm2ug
20-10-2025 13:57:44 GBp 309 542.50 XLON xHaNWqEm9FD
20-10-2025 13:57:40 GBp 57 543.00 XLON xHaNWqEm99$
20-10-2025 13:57:40 GBp 320 543.00 XLON xHaNWqEm991
20-10-2025 13:57:40 GBp 213 543.00 XLON xHaNWqEm993
20-10-2025 13:57:40 GBp 388 543.00 XLON xHaNWqEm995
20-10-2025 13:57:40 GBp 700 543.00 XLON xHaNWqEm997
20-10-2025 13:57:40 GBp 662 543.00 XLON xHaNWqEm999
20-10-2025 13:57:40 GBp 31 543.00 XLON xHaNWqEm99B
20-10-2025 13:57:40 GBp 984 542.50 XLON xHaNWqEm99L
20-10-2025 13:40:32 GBp 11 543.00 XLON xHaNWqEnuU1
20-10-2025 13:40:32 GBp 960 543.00 XLON xHaNWqEnuUz
20-10-2025 13:35:24 GBp 701 543.50 XLON xHaNWqEnbY@
20-10-2025 13:35:24 GBp 270 543.50 XLON xHaNWqEnbY0
20-10-2025 13:35:23 GBp 950 542.50 XLON xHaNWqEnbYI
20-10-2025 13:12:54 GBp 388 543.00 XLON xHaNWqEnI9B
20-10-2025 13:08:47 GBp 304 543.50 XLON xHaNWqEnH58
20-10-2025 13:07:10 GBp 251 544.00 XLON xHaNWqEnUDB
20-10-2025 13:06:36 GBp 278 544.00 XLON xHaNWqEnVXd
20-10-2025 13:05:18 GBp 348 544.50 XLON xHaNWqEnVPu
20-10-2025 13:04:19 GBp 92 544.50 XLON xHaNWqEnSCE
20-10-2025 13:04:19 GBp 555 544.50 XLON xHaNWqEnSCG
20-10-2025 13:03:26 GBp 344 544.50 XLON xHaNWqEnTgu
20-10-2025 13:03:26 GBp 724 544.50 XLON xHaNWqEnTg4
20-10-2025 13:03:26 GBp 606 544.50 XLON xHaNWqEnTgA
20-10-2025 12:58:25 GBp 383 544.50 XLON xHaNWqEnO20
20-10-2025 12:57:52 GBp 189 545.50 XLON xHaNWqEnORE
20-10-2025 12:57:52 GBp 3,394 545.50 XLON xHaNWqEnORG
20-10-2025 12:57:52 GBp 155 545.50 XLON xHaNWqEnORI
20-10-2025 12:57:52 GBp 221 545.50 XLON xHaNWqEnORK
20-10-2025 12:57:52 GBp 32 545.50 XLON xHaNWqEnORM
20-10-2025 12:57:52 GBp 931 545.00 XLON xHaNWqEnORS
20-10-2025 12:57:52 GBp 880 545.50 XLON xHaNWqEnOQr
20-10-2025 12:55:50 GBp 163 546.00 XLON xHaNWqEn6op
20-10-2025 12:55:50 GBp 226 546.00 XLON xHaNWqEn6or
20-10-2025 12:55:47 GBp 890 546.50 XLON xHaNWqEn6zE
20-10-2025 12:10:46 GBp 86 544.00 XLON xHaNWqEocUP
20-10-2025 12:10:46 GBp 381 544.00 XLON xHaNWqEocUR
20-10-2025 12:08:34 GBp 246 544.00 XLON xHaNWqEoapb
20-10-2025 12:08:34 GBp 123 544.00 XLON xHaNWqEoapd
20-10-2025 12:08:20 GBp 300 544.00 XLON xHaNWqEoauM
20-10-2025 12:08:20 GBp 1,280 544.00 XLON xHaNWqEoaxr
20-10-2025 12:08:20 GBp 1,127 544.00 XLON xHaNWqEoaxt
20-10-2025 12:08:20 GBp 56 544.00 XLON xHaNWqEoaxu
20-10-2025 12:08:20 GBp 232 544.00 XLON xHaNWqEoax9
20-10-2025 12:08:19 GBp 270 544.00 XLON xHaNWqEoaxU
20-10-2025 12:08:19 GBp 1,157 544.00 XLON xHaNWqEoawg
20-10-2025 12:08:19 GBp 50 544.00 XLON xHaNWqEoawk
20-10-2025 12:08:19 GBp 208 544.00 XLON xHaNWqEoaw$
20-10-2025 12:07:51 GBp 295 544.50 XLON xHaNWqEoaMM
20-10-2025 12:07:51 GBp 243 544.50 XLON xHaNWqEoaMO
20-10-2025 12:07:51 GBp 181 544.50 XLON xHaNWqEoaMQ
20-10-2025 12:07:51 GBp 282 544.50 XLON xHaNWqEoaMS
20-10-2025 12:07:51 GBp 684 544.00 XLON xHaNWqEoaHc
20-10-2025 12:06:06 GBp 178 544.50 XLON xHaNWqEobMn
20-10-2025 12:06:06 GBp 123 544.50 XLON xHaNWqEobMC
20-10-2025 12:06:06 GBp 329 544.50 XLON xHaNWqEobME
20-10-2025 12:06:06 GBp 297 544.50 XLON xHaNWqEobMG
20-10-2025 12:06:06 GBp 68 544.50 XLON xHaNWqEobMR
20-10-2025 12:06:06 GBp 706 544.50 XLON xHaNWqEobHv
20-10-2025 12:06:06 GBp 215 544.50 XLON xHaNWqEobHx
20-10-2025 12:06:06 GBp 270 544.50 XLON xHaNWqEobHz
20-10-2025 11:49:15 GBp 651 544.00 XLON xHaNWqEof7s
20-10-2025 11:10:00 GBp 358 542.50 XLON xHaNWqEoF0R
20-10-2025 11:00:10 GBp 811 543.00 XLON xHaNWqEpsY7
20-10-2025 10:58:18 GBp 305 543.50 XLON xHaNWqEptxK
20-10-2025 10:58:18 GBp 109 543.50 XLON xHaNWqEptxM
20-10-2025 10:58:18 GBp 178 543.50 XLON xHaNWqEptwo
20-10-2025 10:58:17 GBp 1,507 543.50 XLON xHaNWqEpt5i
20-10-2025 10:44:00 GBp 674 543.00 XLON xHaNWqEpzbP
20-10-2025 10:36:44 GBp 342 542.50 XLON xHaNWqEpcsy
20-10-2025 10:35:15 GBp 616 543.00 XLON xHaNWqEpdsp
20-10-2025 10:33:25 GBp 183 543.50 XLON xHaNWqEpaG7
20-10-2025 10:33:25 GBp 325 543.50 XLON xHaNWqEpaG9
20-10-2025 10:33:25 GBp 86 543.50 XLON xHaNWqEpaGB
20-10-2025 10:30:07 GBp 185 543.50 XLON xHaNWqEpZBR
20-10-2025 10:30:07 GBp 382 543.50 XLON xHaNWqEpZBT
20-10-2025 10:30:07 GBp 429 543.50 XLON xHaNWqEpZAm
20-10-2025 10:30:07 GBp 469 543.50 XLON xHaNWqEpZAF
20-10-2025 10:26:01 GBp 298 543.50 XLON xHaNWqEpkPk
20-10-2025 10:26:01 GBp 330 543.50 XLON xHaNWqEpkP6
20-10-2025 10:26:01 GBp 37 543.50 XLON xHaNWqEpkP8
20-10-2025 10:26:01 GBp 299 543.50 XLON xHaNWqEpkOb
20-10-2025 10:26:01 GBp 569 543.50 XLON xHaNWqEpkOx
20-10-2025 10:26:01 GBp 560 543.50 XLON xHaNWqEpkO2
20-10-2025 10:26:01 GBp 77 543.50 XLON xHaNWqEpkO4
20-10-2025 10:26:01 GBp 61 543.50 XLON xHaNWqEpkO6
20-10-2025 10:25:03 GBp 72 543.50 XLON xHaNWqEplLq
20-10-2025 10:06:18 GBp 1,337 542.50 XLON xHaNWqEpHcq
20-10-2025 10:06:18 GBp 170 542.50 XLON xHaNWqEpHcs
20-10-2025 10:06:18 GBp 80 542.50 XLON xHaNWqEpHcu
20-10-2025 10:06:18 GBp 45 542.50 XLON xHaNWqEpHcw
20-10-2025 10:06:18 GBp 434 542.00 XLON xHaNWqEpHc0
20-10-2025 10:06:17 GBp 452 542.50 XLON xHaNWqEpHWq
20-10-2025 10:05:04 GBp 15 542.50 XLON xHaNWqEpUYX
20-10-2025 10:03:24 GBp 14 542.50 XLON xHaNWqEpVsE
20-10-2025 10:01:44 GBp 21 542.50 XLON xHaNWqEpSm8
20-10-2025 09:50:00 GBp 157 542.00 XLON xHaNWqEp4eY
20-10-2025 09:47:07 GBp 98 543.00 XLON xHaNWqEp2p3
20-10-2025 09:47:07 GBp 195 543.00 XLON xHaNWqEp2p5
20-10-2025 09:47:07 GBp 608 542.50 XLON xHaNWqEp2p7
20-10-2025 09:47:07 GBp 303 542.00 XLON xHaNWqEp2pG
20-10-2025 09:47:07 GBp 450 542.50 XLON xHaNWqEp2pI
20-10-2025 09:35:05 GBp 139 542.00 XLON xHaNWqEpAS@
20-10-2025 09:35:05 GBp 286 542.00 XLON xHaNWqEpAS0
20-10-2025 09:30:09 GBp 433 542.50 XLON xHaNWqEis4Q
20-10-2025 09:30:07 GBp 467 543.00 XLON xHaNWqEis6l
20-10-2025 09:27:20 GBp 396 543.50 XLON xHaNWqEiqu5
20-10-2025 09:25:50 GBp 300 542.50 XLON xHaNWqEiro7
20-10-2025 09:25:50 GBp 171 542.50 XLON xHaNWqEiroB
20-10-2025 09:24:10 GBp 646 543.50 XLON xHaNWqEio5t
20-10-2025 09:24:10 GBp 126 543.50 XLON xHaNWqEio5v
20-10-2025 09:24:10 GBp 74 543.50 XLON xHaNWqEio5x
20-10-2025 09:24:10 GBp 131 543.50 XLON xHaNWqEio5z
20-10-2025 09:24:10 GBp 422 542.50 XLON xHaNWqEio57
20-10-2025 09:18:03 GBp 333 543.50 XLON xHaNWqEi@O@
20-10-2025 09:18:03 GBp 22 543.50 XLON xHaNWqEi@O0
20-10-2025 09:18:03 GBp 190 543.50 XLON xHaNWqEi@O2
20-10-2025 09:18:03 GBp 200 543.50 XLON xHaNWqEi@O4
20-10-2025 09:18:03 GBp 16 543.50 XLON xHaNWqEi@O8
20-10-2025 09:18:03 GBp 422 543.00 XLON xHaNWqEi@OE
20-10-2025 09:07:03 GBp 297 543.50 XLON xHaNWqEicQ7
20-10-2025 09:07:01 GBp 240 544.00 XLON xHaNWqEidaL
20-10-2025 09:07:00 GBp 231 544.00 XLON xHaNWqEidcs
20-10-2025 09:07:00 GBp 209 544.00 XLON xHaNWqEidcu
20-10-2025 09:07:00 GBp 178 544.50 XLON xHaNWqEidcF
20-10-2025 09:07:00 GBp 422 544.50 XLON xHaNWqEidXW
20-10-2025 09:01:23 GBp 338 544.50 XLON xHaNWqEiZag
20-10-2025 09:01:05 GBp 304 545.00 XLON xHaNWqEiZfy
20-10-2025 09:01:01 GBp 292 545.00 XLON xHaNWqEiZq9
20-10-2025 09:01:00 GBp 90 545.50 XLON xHaNWqEiZtH
20-10-2025 09:01:00 GBp 52 545.50 XLON xHaNWqEiZsF
20-10-2025 09:00:43 GBp 280 545.50 XLON xHaNWqEiZx7
20-10-2025 09:00:16 GBp 1,846 546.00 XLON xHaNWqEiZGQ
20-10-2025 09:00:16 GBp 1,184 546.00 XLON xHaNWqEiZJi
20-10-2025 09:00:16 GBp 39 546.00 XLON xHaNWqEiZJ@
20-10-2025 09:00:12 GBp 150 545.50 XLON xHaNWqEiZS7
20-10-2025 09:00:12 GBp 144 545.50 XLON xHaNWqEiZSB
20-10-2025 09:00:12 GBp 250 545.50 XLON xHaNWqEiZSD
20-10-2025 09:00:12 GBp 131 545.50 XLON xHaNWqEiZSF
20-10-2025 09:00:12 GBp 254 545.00 XLON xHaNWqEiZSM
20-10-2025 09:00:10 GBp 195 545.50 XLON xHaNWqEiZPh
20-10-2025 09:00:10 GBp 265 545.50 XLON xHaNWqEiZPj
20-10-2025 08:59:00 GBp 226 546.00 XLON xHaNWqEiWQI
20-10-2025 08:59:00 GBp 225 546.00 XLON xHaNWqEiWQQ
20-10-2025 08:56:49 GBp 422 545.00 XLON xHaNWqEikFl
20-10-2025 08:40:07 GBp 68 545.00 XLON xHaNWqEiJOD
20-10-2025 08:34:29 GBp 159 546.00 XLON xHaNWqEiS@k
20-10-2025 08:34:29 GBp 175 546.00 XLON xHaNWqEiS@m
20-10-2025 08:34:29 GBp 214 546.00 XLON xHaNWqEiS@o
20-10-2025 08:34:29 GBp 261 546.00 XLON xHaNWqEiS@q
20-10-2025 08:34:29 GBp 422 545.50 XLON xHaNWqEiS@3
20-10-2025 08:31:20 GBp 714 546.00 XLON xHaNWqEiQu6
20-10-2025 08:31:19 GBp 547 546.00 XLON xHaNWqEiQwe
20-10-2025 08:31:19 GBp 232 546.00 XLON xHaNWqEiQwm
20-10-2025 08:31:19 GBp 1,963 546.00 XLON xHaNWqEiQwy
20-10-2025 08:30:03 GBp 204 546.00 XLON xHaNWqEiRCa
20-10-2025 08:30:03 GBp 170 546.00 XLON xHaNWqEiRCc
20-10-2025 08:30:03 GBp 422 545.50 XLON xHaNWqEiRCl
20-10-2025 08:29:54 GBp 422 546.00 XLON xHaNWqEiRUN
20-10-2025 08:15:54 GBp 295 544.00 XLON xHaNWqEi1Bp
20-10-2025 08:15:50 GBp 422 543.00 XLON xHaNWqEi1LV
20-10-2025 08:15:50 GBp 422 543.50 XLON xHaNWqEi1Kk

