Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
عربي


               US          Europe          Arab          Asia          Africa    
|      Politics          Economy     Oil&Energy         
                 Entertainment          Sport
قطر تحجز مقعدها في مونديال 2026 بعد فوزها على الإمارات

قطر تحجز مقعدها في مونديال 2026 بعد فوزها على الإمارات


2025-10-15 06:00:27
(MENAFN) ضمن المنتخب القطري تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه مساء الثلاثاء.

وسجل هدفي قطر اللاعبان بوعلام خوخي في الدقيقة 49، وبيدرو ميغيل في الدقيقة 74، بينما سجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب سلطان عادل، ليمنح بلاده فرصة تقليل الفارق في المباراة.

وبهذا الانتصار، تصدرت قطر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمة بفارق نقطة واحدة على الإمارات التي تأتي في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحتل عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

ويُذكر أن نسخة كأس العالم القادمة ستشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالمنافسات السابقة، إذ سيشارك فيها 48 منتخبًا بدلاً من 32، ما يفتح آفاقًا أوسع للمنتخبات من مختلف أنحاء العالم للتأهل والمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.

ويأتي هذا التأهل في إطار سعي قطر المستمر لتعزيز مكانتها الكروية بعد استضافتها نسخة 2022 من كأس العالم، ويعكس التطور الذي يشهده المنتخب القطري على الصعيدين الفني والتنظيمي، وسط دعم جماهيري واسع.

MENAFN15102025000045017169ID1110199127

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

More Story

Search