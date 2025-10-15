403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قطر تحجز مقعدها في مونديال 2026 بعد فوزها على الإمارات
(MENAFN) ضمن المنتخب القطري تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه مساء الثلاثاء.
وسجل هدفي قطر اللاعبان بوعلام خوخي في الدقيقة 49، وبيدرو ميغيل في الدقيقة 74، بينما سجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب سلطان عادل، ليمنح بلاده فرصة تقليل الفارق في المباراة.
وبهذا الانتصار، تصدرت قطر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمة بفارق نقطة واحدة على الإمارات التي تأتي في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحتل عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
ويُذكر أن نسخة كأس العالم القادمة ستشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالمنافسات السابقة، إذ سيشارك فيها 48 منتخبًا بدلاً من 32، ما يفتح آفاقًا أوسع للمنتخبات من مختلف أنحاء العالم للتأهل والمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.
ويأتي هذا التأهل في إطار سعي قطر المستمر لتعزيز مكانتها الكروية بعد استضافتها نسخة 2022 من كأس العالم، ويعكس التطور الذي يشهده المنتخب القطري على الصعيدين الفني والتنظيمي، وسط دعم جماهيري واسع.
وسجل هدفي قطر اللاعبان بوعلام خوخي في الدقيقة 49، وبيدرو ميغيل في الدقيقة 74، بينما سجل هدف الإمارات الوحيد اللاعب سلطان عادل، ليمنح بلاده فرصة تقليل الفارق في المباراة.
وبهذا الانتصار، تصدرت قطر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمة بفارق نقطة واحدة على الإمارات التي تأتي في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحتل عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
ويُذكر أن نسخة كأس العالم القادمة ستشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالمنافسات السابقة، إذ سيشارك فيها 48 منتخبًا بدلاً من 32، ما يفتح آفاقًا أوسع للمنتخبات من مختلف أنحاء العالم للتأهل والمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز عالميًا.
ويأتي هذا التأهل في إطار سعي قطر المستمر لتعزيز مكانتها الكروية بعد استضافتها نسخة 2022 من كأس العالم، ويعكس التطور الذي يشهده المنتخب القطري على الصعيدين الفني والتنظيمي، وسط دعم جماهيري واسع.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
Most popular stories
Market Research
- Xdata Group Named Among The Top 66 Saas Innovators In Techround's 2025 List
- Cregis And Kucoin Host Institutional Web3 Forum Discussing Industry Trends And Opportunities
- Tappalpha's Flagship ETF, TSPY, Surpasses $100 Million In AUM
- FBS AI Assistant Helps Traders Skip Market Noise And Focus On Strategy
- Forex Expo Dubai Wins Guinness World Recordstm With 20,021 Visitors
- B2BROKER Taps Finery Markets To Power Institutional Crypto OTC On B2TRADER
CommentsNo comment