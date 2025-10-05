403
Football Games For Sunday, October 5, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Football fans, get ready for an exciting Sunday, October 5, 2025, with a thrilling lineup of matches across various leagues and competitions worldwide.
From intense European clashes to domestic battles in Brazil, Argentina, and beyond, there's something for every football enthusiast.
Japanese J-League
3:00 AM – Kashima Antlers vs Gamba Osaka
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Italian Serie A
6:30 AM – Udinese vs Cagliari
Channels: Disney+
9:00 AM – Fiorentina vs Roma
Channels: Xsports, Disney+
9:00 AM – Bologna vs Pisa
Channels: Disney+
12:00 PM – Napoli vs Genoa
Channels: Youtube/@CazeTV, ESPN 4, Disney+
2:45 PM – Juventus vs Milan
Channels: ESPN, Disney+
English Championship
7:00 AM – Ipswich Town vs Norwich City
Channels: Xsports, Disney+
English Women's Super League
7:00 AM – London City vs Liverpool
Channels: Disney+
7:00 AM – Tottenham vs Brighton
Channels: Disney+
Belgian Jupiler Pro League
7:30 AM – Anderlecht vs Standard Liège
Channels: DAZN
12:30 PM – Club Brugge vs Union Saint-Gilloise
Channels: DAZN
German 2.Bundesliga
7:30 AM – Arminia Bielefeld vs Schalke 04
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
7:30 AM – Greuther Fürth vs Hannover 96
Channels: OneFootball (PPV)
7:30 AM – Magdeburg vs Elversberg
Channels: OneFootball (PPV)
Spanish LaLiga
8:00 AM – Alavés vs Elche
Channels: Disney+
10:15 AM – Sevilla vs Barcelona
Channels: Disney+
12:30 PM – Real Sociedad vs Rayo Vallecano
Channels: Youtube/@espnbrasil, Disney+
12:30 PM – Espanyol vs Real Betis
Channels: ESPN 3, Disney+
3:00 PM – Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Channels: Disney+
Spanish LaLiga 2
8:00 AM – Zaragoza vs Córdoba
Channels: Disney+
10:15 AM – Castellón vs Sporting Gijón
Channels: Disney+
12:30 PM – Racing Santander vs Málaga
Channels: Disney+
12:30 PM – Valladolid vs Mirandes
Channels: Disney+
3:00 PM – Las Palmas vs Cádiz
Channels: Disney+
French Ligue 1
9:00 AM – Lyon vs Toulouse
Channels: Youtube/@CazeTV
10:15 AM – Monaco vs Nice
Channels: Youtube/@CazeTV
10:15 AM – Le Havre vs Rennes
Channels: Youtube/@CazeTV
10:15 AM – Strasbourg vs Angers
Channels: Youtube/@CazeTV
2:45 PM – Lille vs PSG
Channels: Youtube/@CazeTV
English Premier League
8:00 AM – Wolverhampton vs Brighton
Channels: Youtube/@espnbrasil, Disney+
8:00 AM – Aston Villa vs Burnley
Channels: ESPN 4, Disney+
8:00 AM – Newcastle vs Nottingham Forest
Channels: ESPN, Disney+
8:00 AM – Everton vs Crystal Palace
Channels: Disney+
11:30 AM – Brentford vs Manchester City
Channels: ESPN, Disney+
German Bundesliga
9:30 AM – Stuttgart vs Heidenheim
Channels: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
11:30 AM – Hamburg vs Mainz
Channels: Youtube/@canalgoatbr, SportyNet, OneFootball (PPV)
1:30 PM – Borussia Mönchengladbach vs Freiburg
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
Dutch Eredivisie
8:30 AM – Feyenoord vs FC Utrecht
Channels: Disney+
10:45 AM – AZ Alkmaar vs Telstar
Channels: Disney+
Norwegian Eliteserien
8:30 AM – Viking IF vs SK Brann
Channels: OneFootball
11:00 AM – Bodø/Glimt vs Haugesund
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball
11:00 AM – Fredrikstad vs Ham-Kam
Channels: OneFootball
11:00 AM – Stromsgodset vs KFUM Oslo
Channels: OneFootball
1:15 PM – Rosenborg vs Sarpsborg
Channels: OneFootball
Latvian Virsliga
9:00 AM – Rigas FS vs FK Metta
Channels: OneFootball
Scottish Premiership
10:00 AM – Falkirk vs Rangers
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Finnish Veikkausliiga
10:00 AM – Inter Turku vs Kuopian Palloseura
Channels: OneFootball
Icelandic Besta deild
10:00 AM – KA Akureyri vs IF Vestri
Channels: OneFootball
3:15 PM – Víkingur vs Hafnarfjördur
Channels: OneFootball
3:15 PM – Breidablik vs Reykjavík
Channels: OneFootball
Slovak Super Liga
11:00 AM – MFK Skalica vs FC DAC
Channels: OneFootball
Brazilian Serie A
3:00 PM – São Paulo vs Palmeiras
Channels: Globo (SP and part of the network), GE TV, Premiere
3:00 PM – Vasco da Gama vs Vitória
Channels: Globo (RJ, BA and part of the network), Premiere
5:30 PM – Bahia vs Flamengo
Channels: Premiere
5:30 PM – Juventude vs Fortaleza
Channels: Premiere
7:30 PM – Cruzeiro vs Sport Recife
Channels: Sportv, Premiere
7:30 PM – Ceará vs Santos
Channels: Amazon Prime Video
Brazilian Serie B
3:00 PM – Operário Ferroviário vs Remo
Channels: Kwai, SportyNet, Disney+
7:30 PM – Atlético-GO vs Athletico-PR
Channels: Youtube/@desimpedidos, RedeTV, SportyNet, ESPN, Disney+
Brazilian Serie C
3:30 PM – Floresta vs Londrina
Channels: SportyNet, DAZN
6:00 PM – São Bernardo vs Caxias
Channels: SportyNet, DAZN
Brazilian Futsal League
10:00 AM – Atlético-PI vs Criciúma Futsal
Channels: Youtube/@CBFSTV
10:00 AM – Ceará vs Vasco da Gama
Channels: Youtube/@CBFSTV
3:00 PM – Chapecoense Futsal vs São Joseense
Channels: Youtube/@CBFSTV
CONMEBOL Libertadores Feminina
3:00 PM – Corinthians vs Always Ready
Channels: Youtube/@CazeTV, Youtube/@canalgoatbr, NSports, Xsports, Sportv
3:00 PM – Boca Juniors vs ADIFFEM
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:00 PM – Alianza Lima vs Ferroviária
Channels: Youtube/@CazeTV, Youtube/@canalgoatbr, NSports, Xsports, Sportv 3
7:00 PM – Independiente del Valle vs Independiente Santa Fe
Channels: Youtube/@canalgoatbr
German Bundesliga Women
8:00 AM – Union Berlin vs Freiburg
Channels: DAZN
Greek Super League
1:30 PM – PAOK vs Olympiacos
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
2:30 PM – Panathinaikos vs Atromitos
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Portuguese Primeira Liga
2:15 PM – Sporting vs Braga
Channels: ESPN 4, Disney+
3:15 PM – Porto vs Benfica
Channels: ESPN 4, Disney+
Copa Maria Bonita
2:30 PM – Bahia vs CRB
Channels: Youtube/@caalgoatbr
Argentine Primera División
6:00 PM – Boca Juniors vs Newell's Old Boys
Channels: Disney+
8:15 PM – Rosario Central vs River Plate
Channels: ESPN, Disney+
American MLS
6:00 PM – Vancouver Whitecaps vs SJ Earthquakes
Channels: AppleTV+
9:00 PM – Los Angeles FC vs Atlanta United
Channels: Space, HBO MAX, AppleTV+
FIFA U-20 World Cup
4:00 PM – New Caledonia vs France
Channels: Youtube/@CazeTV, FIFA+
4:00 PM – South Africa vs United States
Channels: FIFA+
7:00 PM – Nigeria vs Colombia
Channels: Youtube/@CazeTV, FIFA+
7:00 PM – Saudi Arabia vs Norway
Channels: FIFA+
Football Games for Sunday, October 5, 2025: Match Schedule and Live
