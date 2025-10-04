403
Football Games For Saturday, October 4, 2025: Match Schedule And Live
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Saturday, October 4, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues like the Premier League, featuring Leeds United vs Tottenham and Manchester United vs Sunderland.
Serie A showcases high-stakes clashes like Lazio vs Torino and Inter de Milão vs Cremonese, while Bundesliga brings exciting matchups such as Borussia Dortmund vs RB Leipzig.
Fans can also enjoy global competitions, including MLS games like DC United vs Charlotte FC and Inter Miami vs NE Revolution, Brazilian Série A with Fluminense vs Atlético-MG, and NWSL action with NC Courage vs Racing Louisville, ensuring a vibrant day for football enthusiasts worldwide.
J-League
4:00 AM – Sanfrecce Hiroshima vs Machida Zelvia
Channels: Youtube/@canalgoatbr
5:00 AM – Urawa Red Diamonds vs Vissel Kobe
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:00 AM – Kyoto Sanga vs Kawasaki Frontale
Channels: Youtube/@canalgoatbr
German Bundesliga Women
7:00 AM – SGS Essen vs Wolfsburg
Channels: DAZN
9:00 AM – Bayern de Munique vs Werder Bremen
Channels: DAZN
Spanish LaLiga Women
7:00 AM – Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao
Channels: DAZN
10:00 AM – Eibar vs Barcelona
Channels: DAZN
12:00 PM – Real Madrid vs Levante Las Planas
Channels: DAZN
Italian Serie A Women
7:30 AM – Inter de Milão vs Ternana
Channels: Youtube/@canalgoatbr
1:30 PM – Sassuolo vs Juventus
Channels: Youtube/@canalgoatbr
German Bundesliga 2
8:00 AM – Hertha Berlin vs Preussen Münster
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
8:00 AM – Kaiserslautern vs Bochum
Channels: OneFootball (PPV)
8:00 AM – Holstein Kiel vs Darmstadt
Channels: OneFootball (PPV)
English Women's League
8:00 AM – Manchester City vs Arsenal
Channels: Youtube/@canalgoatbr, ESPN, Disney+
Premier League
8:30 AM – Leeds United vs Tottenham
Channels: Disney+
11:00 AM – Manchester United vs Sunderland
Channels: Xsports, Disney+
11:00 AM – Arsenal vs West Ham
Channels: ESPN, Disney+
1:30 PM – Chelsea vs Liverpool
Channels: ESPN, Disney+
English Championship
8:30 AM – Hull City vs Sheffield United
Channels: Xsports, Disney+
11:00 AM – Watford vs Oxford United
Channels: Disney+
Spanish LaLiga
9:00 AM – Real Oviedo vs Levante
Channels: Disney+
11:15 AM – Girona vs Valencia
Channels: ESPN 4, Disney+
1:30 PM – Athletic Bilbao vs Mallorca
Channels: ESPN 4, Disney+
4:00 PM – Real Madrid vs Villarreal
Channels: ESPN, Disney+
Spanish LaLiga 2
11:15 AM – La Coruña vs Almería
Channels: Disney+
1:30 PM – FC Andorra vs Leganés
Channels: Disney+
1:30 PM – Huesca vs Burgos
Channels: Disney+
4:00 PM – Granada vs Real Sociedad B
Channels: Disney+
Italian Serie A
10:00 AM – Lazio vs Torino
Channels: Disney+
10:00 AM – Parma vs Lecce
Channels: Disney+
1:00 PM – Inter de Milão vs Cremonese
Channels: ESPN 2, Disney+
3:45 PM – Atalanta vs Como 1907
Channels: ESPN 2, Disney+
German Bundesliga
10:30 AM – Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball (PPV)
10:30 AM – Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Channels: OneFootball (PPV)
10:30 AM – Werder Bremen vs St. Pauli
Channels: OneFootball (PPV)
10:30 AM – Augsburg vs Wolfsburg
Channels: OneFootball (PPV)
1:30 PM – Eintracht Frankfurt vs Bayern de Munique
Channels: Xsports, Sportv, OneFootball (PPV)
Norwegian League
9:00 AM – Valerenga vs Tromso
Channels: OneFootball
11:00 AM – Sandefjord vs Bryne FK
Channels: OneFootball
1:00 PM – Kristiansund vs Molde
Channels: OneFootball
Latvian League
9:00 AM – Grobina vs TK Tukums
Channels: OneFootball
10:00 AM – Super Nova vs Jelgava
Channels: OneFootball
Finnish League
9:00 AM – AC Oulu vs Vaasan Palloseura
Channels: OneFootball
11:00 AM – KTP Kotka vs IFK Mariehmn
Channels: OneFootball
11:00 AM – Seinajoen vs Tampereen
Channels: OneFootball
Icelandic League
11:00 AM – Vestmannaeyjar vs IA Akranes
Channels: OneFootball
11:00 AM – Reykjavík vs UMF Afturelding
Channels: OneFootball
4:00 PM – Valur vs Stjarnan
Channels: Youtube/@canalgoatbr, OneFootball
Dutch Eredivisie
11:30 AM – Sparta Rotterdam vs Ajax
Channels: Disney+
3:00 PM – PEC Zwolle vs PSV
Channels: Disney+
French Ligue 1
12:00 PM – Metz vs Olympique de Marseille
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Italian Serie B
12:15 PM – Spezia vs Palermo
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Slovak League
1:00 PM – Komarno vs Tatran Presov
Channels: OneFootball
1:00 PM – Zemplin Michalovce vs AS Trencin
Channels: OneFootball
1:00 PM – Zeleziarne Podbrezova vs Spartak Trnava
Channels: OneFootball
3:30 PM – MSK Zilina vs FK Kosice
Channels: OneFootball
Egyptian League
11:00 AM – Zamalek vs Al Mahala
Channels: Youtube/@LINKSPORTCLUBPODCAST
2:00 PM – Ismailia Eletricity vs Al Ahly
Channels: Youtube/@LINKSPORTCLUBPODCAST
Uruguayan League
3:30 PM – Boston River vs Juventud
Channels: Disney+
6:00 PM – Nacional vs Cerro Largo
Channels: Disney+
MLS
3:30 PM – DC United vs Charlotte FC
Channels: AppleTV+
3:30 PM – CF Montréal vs Nashville SC
Channels: AppleTV+
5:30 PM – FC Dallas vs LA Galaxy
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Inter Miami vs NE Revolution
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Philadelphia Union vs New York City
Channels: AppleTV+
8:30 PM – Orlando City vs Columbus City
Channels: AppleTV+
8:30 PM – NY Red Bulls vs FC Cincinnati
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Chicago Fire vs Toronto FC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Houston Dynamo vs San Diego FC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Minnesota United vs Sporting KC
Channels: AppleTV+
9:30 PM – Austin FC vs St. Louis City
Channels: AppleTV+
10:30 PM – Real Salt Lake vs Colorado Rapids
Channels: AppleTV+
11:30 PM – Seattle Sounders vs Portland Timbers
Channels: AppleTV+
Brazilian Série B
4:00 PM – Chapecoense vs Novorizontino
Channels: ESPN 4, Disney+
8:30 PM – Volta Redonda vs Goiás
Channels: Disney+
8:30 PM – Ferroviária vs América-MG
Channels: Disney+
Brazilian Série D (Final – Second Leg)
4:00 PM – Barra vs Santa Cruz
Channels: Youtube/c/MetrópolesTV
Brazilian Série C
5:00 PM – Guarani vs Náutico
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
5:00 PM – Brusque vs Ponte Preta
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Brazilian Série A
6:30 PM – Fluminense vs Atlético-MG
Channels: Youtube/@CazeTV, Record, Premiere
6:30 PM – Internacional vs Botafogo
Channels: Premiere
6:30 PM – Red Bull Bragantino vs Grêmio
Channels: Premiere
9:00 PM – Corinthians vs Mirassol
Channels: Sportv, Premiere
Portuguese Liga
4:30 PM – Vitória de Guimarães vs Santa Clara
Channels: Xsports, Disney+
Copa Maria Bonita
3:30 PM – Botafogo-PB vs ABC
Channels: Youtube/@canalgoatbr
7:30 PM – Sampaio Corrêa vs Fortaleza
Channels: Youtube/@canalgoatbr
NWSL
8:30 PM – NC Courage vs Racing Louisville
Channels: Xsports, Youtube/@canalgoatbr
FIFA U-20 World Cup
5:00 PM – Espanha vs Brasil
Channels: Youtube/@CazeTV, Sportv, FIFA+
5:00 PM – México vs Marrocos
Channels: FIFA+
8:00 PM – Argentina vs Itália
Channels: Youtube/@CazeTV, Sportv 2, FIFA+
8:00 PM – Austrália vs Cuba
Channels: FIFA+
Brazilian Futsal
5:00 PM – Traipu vs América-MG (OF-second leg)
Channels: Youtube/@CBFSTV
7:00 PM – Passo Fundo vs São João do Jaguaribe (OF-second leg)
Channels: Youtube/@CBFSTV
6:00 PM – Atlântico vs Magnus (Copa do Brasil Final-first leg)
Channels: Youtube/@CBFSTV
Venezuelan League
8:00 PM – Deportivo Táchira vs Carabobo
Channels: Youtube/@ligafutve
8:00 PM – La Guaira vs Zamora
Channels: Youtube/@ligafutve
French Ligue 2
3:00 PM – Montpellier vs Saint-Étienne
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil
Scottish Premiership
1:30 PM – Hearts vs Hibernian
Channels: Youtube/@canalgoatbr
Mexican Liga MX
12:05 AM – Club América vs Santos Laguna
Channels: Youtube/@SportyNetBrasil, SportyNet
Note: Broadcast channels and times are based on available information and may be subject to change. For the most up-to-date details, check local listings or official streaming platforms.
